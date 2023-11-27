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«Зенит» против «Динамо» в медиа: здесь и «Маяковский счетчик», и мем с тонущим ребенком

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Клубы давно враждуют.

29 ноября «Динамо» встретится с «Зенитом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Клубы разогреваются – устроили биф в медиаполе.

«Динамо» опубликовало мем про поддержку всей страны, «Зенит» сделал отсылку к «Маяковскому счетчику»

В этом сезоне петербуржцы непривычно агрессивны. И если раньше уколы были тонкими, то сейчас у клуба прямолинейные панчи. 

Например, победы хоккейного СКА над «Спартаком» гендиректор «Зенита» Александр Медведев крикнул в раздевалке: «Рыбный день! Страна без мяса!» А после выигранного чемпионства женского «Зенита» (после матча с ЦСКА) функционер заявил, что «коней укротили».

Слова Медведева дошли до члена совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин: «Мы с уважением относимся ко всем командам, особенно к клубу из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург был основан москвичом, не хочется обижать такой город».

Андрей Аршавин, занимающий в «Зените» должность заместителя гендиректора по спортивному развитию, ответил Гафину: «Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна. Даже мне пришлось на базу «Динамо» приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить их духом победителя, сами не ожидали как быстро сработало – вот уже на третье место поднялись».

27 ноября в телеграм-канале «Динамо» появился мем с тонущим ребенком – намек, что вся страна будет болеть против «Зенита». 

«Зенит» ответил: выложил в телеграм-канал стикерпак с названием «Вы опустились на дно», в котором есть цифры 2, 4, 5 и 8, а также жемчужина. Вероятно, это отсылка на «Маяковский счетчик», который обновляется после каждого поражения «Динамо». Согласно гипотезе фанатов «Спартака», «Динамо» выиграет золото, когда проиграет 3000 матчей, – на данный момент московскому клубу нужно проиграть еще 2458 раз.

Есть и пошлый вариант гипотезы, подробнее о нем здесь.

Почему «Зенит» и «Динамо» враждуют?

Роман Мун изучил природу ненависти, ниже – основные тезисы из его текста. 

В 90-е болельщики «Зенита» и «Динамо» относились друг к другу вполне спокойно, их объединяла нелюбовь к «Спартаку». Рассорил фанатов финал Кубка России-99, который питерцы выиграли в «Лужниках». Дело было не только в футболе – в фанатских движениях команд было все больше людей, которые хотели драться.

Вот слова фаната «Динамо» Александра Шпрыгина: «Динамо» с «Зенитом» поругалось в 1999 году, когда был финал Кубка России. Дело не только в Кубке. «Спартак» и ЦСКА тогда явно были сильнее, противостояние с Киевом после развала СССР исчезло, «Динамо» требовался дополнительный оппонент в другом городе. После Кубка мы играли матч дома, динамовская молодежь прыгала на «Зенит» возле касс, а на матче уже две трибуны друг друга оскорбляли. Когда поехали осенью 1999-го в Петербург на игру, случилась большая драка, после которой можно было считать, что отношения окончательно разладились».

Весной 2000-го после массовой драки фанатов «Зенита» и «Динамо» у спортивного комплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге скончался 15-летний болельщик «Зенита» Виталий Петухов. В марте 2010-го – то есть через 10 лет после смерти Петухова – на секторе «Динамо» появился баннер с рисунком арматуры и надписью: «С юбилеем, парни!»

Столкновения между фанатами «Зенита» и «Динамо» продолжились. В 2005-м была резонансная драка в Петербурге на стрелке Васильевского острова, в которой победили фанаты «Зенита». В том же году была драка в Москве, у Речного вокзала. С годами в конфликт втянули Лаврентия Берию, Ксению Собчак и даже Татьяну Буланову.

В 2008 году на Вираже появился баннер «Сдох ваш Яшин, сдохнет и «Динамо».

Через несколько месяцев «Зенит» переманил Данни – лучшего игрока «Динамо» на тот момент – за 30 млн евро. 

Через четыре года фанаты «Зенита» в Москве бросили на поле петарду и оглушили Антона Шунина, а в 2014-м фанат «Зенита» Алексей «Гулливер» Нестеров, выбежав на поле, ударил футболиста «Динамо» Владимира Граната.

Фанаты «Зенита» и «Динамо» ненавидят друг друга – с чего все это началось?

Известно, когда «Динамо» станет чемпионом. Проклятие наложили фанаты «Спартака»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Игорь Руссак, Виталий Белоусов, Сергей Ермохин, Елена Разина

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44 комментария

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Михаил Савченко
Я так скажу. У Динамо мем в целом смешной, ну типа нормальная ситуативка, лайк. Но ответка Зенита это эпик! Тут сразу и про дно вспомнили (при том что Динамо запостило мем с людьми в бассейне), и механику телеграма использовали с посланием в стикосах, при этом обыграв "открытие жемчужины" с панчлайном в виде залуп, мастерски не упомянутых напрямую.

ля, из за этой шутки мы сегодня можем без палева писать в комментариях спортса слово "залупа". Когда ещё такое будет, господа? Я считаю сегодня легендарный вечер. Поэтому я за Зенит. И по жизни и в этой истории)

Динамо с началом долгого и славного пути...в вершины ситуативного смм. В Зените молодец кто согласовал.
+69
-28
+41
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Николай Кошкин
"А после выигранного чемпионства баскетбольного «Зенита» (после матча с ЦСКА) функционер заявил, что «коней укротили".(с)
Это было после решающего матча Женского чемпионата по футболу.
+20
0
+20
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Trash Talking
Нажал в опросе на Зенит и высветился результат
100% Динамо
0% Зенит
:)
+21
-9
+12
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Михаил Савченко
Ответ Andrey Maximkin
как мало вам нужно для такой искренней радости, счастье просто светится через монитор потрясающе, завидую
спасибо!
+14
-4
+10
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Andrey Maximkin
Ответ Михаил Савченко
Я так скажу. У Динамо мем в целом смешной, ну типа нормальная ситуативка, лайк. Но ответка Зенита это эпик! Тут сразу и про дно вспомнили (при том что Динамо запостило мем с людьми в бассейне), и механику телеграма использовали с посланием в стикосах, при этом обыграв "открытие жемчужины" с панчлайном в виде залуп, мастерски не упомянутых напрямую. ля, из за этой шутки мы сегодня можем без палева писать в комментариях спортса слово "залупа". Когда ещё такое будет, господа? Я считаю сегодня легендарный вечер. Поэтому я за Зенит. И по жизни и в этой истории) Динамо с началом долгого и славного пути...в вершины ситуативного смм. В Зените молодец кто согласовал.
как мало вам нужно для такой искренней радости, счастье просто светится через монитор
потрясающе, завидую
+19
-10
+9
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FNT
Я, конечно, субъективен, но не очень понимаю, как можно считать работу Динамо более удачной. Прямолинейное использование заезженного мема + избитая идея с "поддержкой всей страны", которая тут в комментах встречается почти каждый раз, когда играет Зенит.

У Зенита все гораздо интереснее: шифр и понятные отсылки без прямой грубости. С точки зрения того, как именно оформлен месседж, Зенит на 2-3 головы выше.
+18
-11
+7
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a2wai
А где вариант аксиома Эскобара, в соцсетях отвратительно отработали обе стороны.
+8
-3
+5
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KosSpb
Ответ Ярик01
У Москвы какие комплексы? Обычный москвич вспоминает о Питере куда меньше чем о Люберцах или о Химках
Возможно будет неожиданностью, но среднестатистический петербуржец тоже не вспоминает особо о Москве. Если бы ещё во всех новостях из каждого утюга не рассказывали постоянно о том как Москва поживает, то даже бы и не был в курсе что там происходит, так как не особо интересно.
+5
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Nick Crosier
Довольно часто так друг друга задевают клубы в медиа.То Зенит организует день по раздельному сбору мусора перед игрой,То Динамо объявит день помощи бездомным перед матчем.Это хороший такой разогрев перед матчем.
+5
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Двестик Двестик
Ни за кого.

Но в данной ситуации точно против Спортс.ру с их залyпами в заголовках.

Почти наверняка цинично забанят. Но кто-то должен об этом говорить.
+3
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FNT
Ответ a2wai
Это как раз и есть отсылка на прямую грубость, но питерские этого никогда не признают))
Отсылка на прямую грубость не есть прямая грубость. Просто по семантике - ничего прямого тут нет. Косвенная грубость? ОК, принято. Прямая - ни фига.

Я написал "отсылки без прямой грубости". Но вы, видимо, не удосужились прочитать внимательно.
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FNT
Ответ Иосиф Сталин
Не предвзятое мнение Любит Зенит
Первые слова моего комментария: "Я, конечно, субъективен".

Ну зашибись вы меня вывели на чистую воду. *****, *****.
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БолельщикСоСтажем
Ответ Abriel
вся страна у дна, это 3, 5 алкаша на их стаде?
И те безмозглые футболисты, что кричали после матча со своими друзьями-задротами про «раз, два, три…» - тоже автор как-то не заметил видимо
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napoli_14
Ответ МарадонаДиегоАрмандо
Комментарий удален пользователем
Да и баннер на «юбилей» смерти подростка тоже такое себе. Вот про Яшина все запомнили, а про мерзости динамовских не вспоминают.
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FNT
Ответ a2wai
Комментарий скрыт
Вы серьезно считаете, что с вами кто-то будет разговаривать на фоне этих ваших "питерцев"? Наивняк. Питерцев около 6 миллионов человек. Болельщиков Зенита поменьше, конечно, но тоже много. Я всего лишь один из них, высказываю свое частное мнение. Спорьте с ним, а не с какими-то мифическими "питерцами". Однако вы вместо того, чтобы спорить по существу, занимаетесь демагогией со смайликами. Ну, ваше дело. Чао.
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Иосиф Сталин
Ответ FNT
Я, конечно, субъективен, но не очень понимаю, как можно считать работу Динамо более удачной. Прямолинейное использование заезженного мема + избитая идея с "поддержкой всей страны", которая тут в комментах встречается почти каждый раз, когда играет Зенит. У Зенита все гораздо интереснее: шифр и понятные отсылки без прямой грубости. С точки зрения того, как именно оформлен месседж, Зенит на 2-3 головы выше.
Не предвзятое мнение
Любит Зенит
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Иван Шумков
Мун ещё что-то пишет?) Я думал, вместо него в редакции Глебчик текстики ваяет, по качеству точно преемник
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Nick Crosier
Ответ justbored
Ну это более-менее остроумно было. Сейчас скатились в какую-то полную вербальную непотребщину, где юмор с фонарём не отыщешь, только тупое желание оскорбить и унизить.
не всегда все удачно выходит.
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МарадонаДиегоАрмандо
Комментарий удален пользователем
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Ярик01
Ответ KosSpb
Возможно будет неожиданностью, но среднестатистический петербуржец тоже не вспоминает особо о Москве. Если бы ещё во всех новостях из каждого утюга не рассказывали постоянно о том как Москва поживает, то даже бы и не был в курсе что там происходит, так как не особо интересно.
Именно поэтому что 25-50%+ информационного пространства посвящено Москве, и знают в регионах и постоянно о ней и думают. А обратная ситуация отсутствует
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Поцелуй Оздоева
Ответ justbored
у их оригинальных авторов, очевидным образом. копикеты никому не интересны.
И кто эти авторы?
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Кирилл Голивец
Тут годится только одна цитата классика

"Пойдёшь ко мне в штат?
-Кем, творцом?
-ТВОРЦЫ ЗДЕСЬ НА...... НЕ НУЖНЫ! Криэйтором, Вава, криэйтором..." (с)
+3
-3
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