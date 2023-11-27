«Зенит» против «Динамо» в медиа: здесь и «Маяковский счетчик», и мем с тонущим ребенком

Клубы давно враждуют.

29 ноября «Динамо» встретится с «Зенитом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Клубы разогреваются – устроили биф в медиаполе.

«Динамо» опубликовало мем про поддержку всей страны, «Зенит» сделал отсылку к «Маяковскому счетчику»

В этом сезоне петербуржцы непривычно агрессивны. И если раньше уколы были тонкими, то сейчас у клуба прямолинейные панчи.

Например, победы хоккейного СКА над «Спартаком» гендиректор «Зенита» Александр Медведев крикнул в раздевалке: «Рыбный день! Страна без мяса!» А после выигранного чемпионства женского «Зенита» (после матча с ЦСКА) функционер заявил, что «коней укротили».

Слова Медведева дошли до члена совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин: «Мы с уважением относимся ко всем командам, особенно к клубу из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург был основан москвичом, не хочется обижать такой город».

Андрей Аршавин, занимающий в «Зените» должность заместителя гендиректора по спортивному развитию, ответил Гафину: «Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна. Даже мне пришлось на базу «Динамо» приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить их духом победителя, сами не ожидали как быстро сработало – вот уже на третье место поднялись».

27 ноября в телеграм-канале «Динамо» появился мем с тонущим ребенком – намек, что вся страна будет болеть против «Зенита».

«Зенит» ответил: выложил в телеграм-канал стикерпак с названием «Вы опустились на дно», в котором есть цифры 2, 4, 5 и 8, а также жемчужина. Вероятно, это отсылка на «Маяковский счетчик», который обновляется после каждого поражения «Динамо». Согласно гипотезе фанатов «Спартака», «Динамо» выиграет золото, когда проиграет 3000 матчей, – на данный момент московскому клубу нужно проиграть еще 2458 раз.

Есть и пошлый вариант гипотезы, подробнее о нем здесь.

Почему «Зенит» и «Динамо» враждуют?

Роман Мун изучил природу ненависти, ниже – основные тезисы из его текста.

В 90-е болельщики «Зенита» и «Динамо» относились друг к другу вполне спокойно, их объединяла нелюбовь к «Спартаку». Рассорил фанатов финал Кубка России-99, который питерцы выиграли в «Лужниках». Дело было не только в футболе – в фанатских движениях команд было все больше людей, которые хотели драться.

Вот слова фаната «Динамо» Александра Шпрыгина: «Динамо» с «Зенитом» поругалось в 1999 году, когда был финал Кубка России. Дело не только в Кубке. «Спартак» и ЦСКА тогда явно были сильнее, противостояние с Киевом после развала СССР исчезло, «Динамо» требовался дополнительный оппонент в другом городе. После Кубка мы играли матч дома, динамовская молодежь прыгала на «Зенит» возле касс, а на матче уже две трибуны друг друга оскорбляли. Когда поехали осенью 1999-го в Петербург на игру, случилась большая драка, после которой можно было считать, что отношения окончательно разладились».

Весной 2000-го после массовой драки фанатов «Зенита» и «Динамо» у спортивного комплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге скончался 15-летний болельщик «Зенита» Виталий Петухов. В марте 2010-го – то есть через 10 лет после смерти Петухова – на секторе «Динамо» появился баннер с рисунком арматуры и надписью: «С юбилеем, парни!»

Столкновения между фанатами «Зенита» и «Динамо» продолжились. В 2005-м была резонансная драка в Петербурге на стрелке Васильевского острова, в которой победили фанаты «Зенита». В том же году была драка в Москве, у Речного вокзала. С годами в конфликт втянули Лаврентия Берию, Ксению Собчак и даже Татьяну Буланову.

В 2008 году на Вираже появился баннер «Сдох ваш Яшин, сдохнет и «Динамо».

Через несколько месяцев «Зенит» переманил Данни – лучшего игрока «Динамо» на тот момент – за 30 млн евро.

Через четыре года фанаты «Зенита» в Москве бросили на поле петарду и оглушили Антона Шунина, а в 2014-м фанат «Зенита» Алексей «Гулливер» Нестеров, выбежав на поле, ударил футболиста «Динамо» Владимира Граната.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Игорь Руссак, Виталий Белоусов, Сергей Ермохин, Елена Разина