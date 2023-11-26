«Зенит» вернулся на 1-е место – не лидировали с прошлого сезона! А «Краснодар» растерял +7
Перестановка.
«Краснодар» сгорел «Уралу» (1:3) и упустил лидерство в РПЛ – лишь второй раз со старта чемпионата.
Теперь первый «Зенит». В Санкт-Петербурге лаконично отреагировали на осечку краснодарцев: «😁» – емкий пост в телеграм-канале.
Вот так теперь выглядит первая пятерка после 16 игр.
● Ужасная статистика «Краснодара» в матче: 3-15 по ударам (1-7 в створ), единственный точный удар краснодарцев – гол Джона Кордобы. Хотя по владению гости превзошли соперника: 59% против 41%. Нарушений и предупреждений тоже больше у гостей (15-13, 3-1).
● «Краснодар» повторил клубный антирекорд по ударам из матча с «Тереком» в ноябре 2014-го. Интересную деталь добавил Александр Дорский: «Это было в прошлой жизни: тренировал Олег Кононов, в старте выходили Мамаев и Измайлов, на замену – Руслан Анджинджал и Никита Бурмистров, а о Вандерсоне Масиэле еще никто не знал – забивал Вандерсон Карнейро.
Гол стал единственным – «Тереку» не хватило 13 ударов, чтобы забить Андрею Диканю. Но что-то и вечно: на правом фланге обороне в том матче играли Уциев (сегодня вышел против «Оренбурга») и Петров».
● Всего полтора месяца назад у «Краснодара» было только три пропущенных мяча после 10 матчей. А за шесть последних туров клуб пропустил 10! Причем половину из них – от самой нерезультативной команды чемпионата («Балтика» забила два) и худшей команды осени («Урал» забил три).
● Худшая команда второго тайма выиграла у одной из лучших, причем именно после перерыва «Урал» забил «Краснодару» два мяча. «Краснодар» еще не проигрывал вторые таймы – ни разу до сегодняшнего дня.
● «Зенит» впервые в сезоне лидирует в РПЛ: даже несмотря на стартовую победу над «Пари НН», петербуржцы оказались ниже «Краснодара» по дополнительным показателям. Дальше уже сам «Зенит» терял очки и отпускать вперед соперников по таблице.
«Краснодар» же до поражения «Уралу» лишь один тур провел не на первом месте: после трех игр лидером был «Спартак». В остальное время на вершине оставалась команда Владимира Ивича.
Крупнейший отрыв «Краснодара» от «Зенита» в сезоне-2023/24 – 7 очков в 10-11 турах. Второе место максимально отставало на 6 очков – «Крылья Советов» после 11-го тура. В этот момент все и сломалось.
Отрыв от конкурентов потихоньку сокращался: краснодарцы выиграли лишь однажды в последних пяти матчах (две ничьи и два поражения), у петербуржцев на этом же отрезке четыре победы и ничья. К очному матчу команды подошли с разницей лишь в два очка (32 у «Краснодара», 30 у «Зенита»), ничья сохранила позиции в таблице.
И вот лидер сменился: «Зенит» разгромил 3:0 дома «Сочи» и обошел «Краснодар».
У «Урала» волевая победа, «Краснодар» потерял Сафонова и Тормену из-за столкновения в первом тайме
Несмотря на меньшее владение, «Урал» опасно атаковал. В начале игры команда Виктора Гончаренко создала несколько опасных моментов у ворот Матвея Сафонова, но они ничем не завершились.
Зато гости реализовали первый же момент. На 21-й минуте Джон Кордоба открыл счет после прострела Олакунле Олусегуна – забил уже восьмой мяч в чемпионате, больше лишь у другого колумбийца Матео Кассьерры из «Зенита» (12).
После гола «Краснодар» отдал инициативу «Уралу», иногда выбегая в контратаки. Но уже на 30-й минуте защитник хозяев Эмерсон Иллой-Айет опередил в воздухе Никиту Кривцова и сравнял ударом головой!
В конце тайма «Краснодару» стало еще больнее: Матвей Сафонов вылетел из штрафной и столкнулся с одноклубником Витором Торменой. Оба в итоге не продолжили матч: защитник покинул поле прямо перед перерывом, а вратарь не вышел на второй тайм. Их заменили Георгий Арутюнян и Станислав Агкацев.
К исходу часа игры «Урал» вышел вперед! На 60-й Тимур Аюпов вырезал на Андрея Егорычева, нападающий оббежал вратаря и замкнул в пустые. Камбэк хозяев и вторая голевая у Аюпова!
На 86-й нападающий «Урала» Алексей Каштанов воспользовался дальней передачей Владислава Малькевича и реализовал выход 1-на-1. Без шансов для Агкацева.
«Худшая игра «Краснодара» при Ивиче.
Проиграли в 13-м туре ЦСКА – классно сыграли против «Крыльев», не настаивая на контроле и не оставив для быстрого соперника свободного пространства. Приехали в 15-м туре в Петербург – и сохранили преимущество в два очка, отыграв час как минимум на уровне «Зенита». В 16-м туре «Краснодар» впервые теряет лидерство – до четвертого тура оно было номинальным, с четвертого – единоличным и достаточно уверенным.
Новая ситуация – и новая реакция», – констатировал Александр Дорский.
Все это вылилось в потерю лидерства в чемпионате – до зимней паузы один тур.
Дальше – еще и без Кордобы? Грозит бан на четыре матча
Кордоба был удален после матча. Сначала мы узнали об этом просто из протокола, потому что момент не попал в трансляцию.
Но в программе «После футбола» показали кадры с камеры за воротами. Форвард «Краснодара» хватал себя за гениталии и показывал судьям, что не рад их работе.
Вот его первый жест, через секунду после финального свистка.
Видимо для убедительности Кордоба следом применил обе руки.
А вдобавок показал другому судье, что у него не все в порядке с головой.
За похожий жест Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча. Форвард «Спартака» хватался между ног, чтобы выразить отношение к игроку ЦСКА Виллиану Роше – а тут у краснодарца обращение к судьям, наверняка проступок серьезнее.
К тому же у Кордобы уже был дисквал за оскорбление судей: помните, в начале прошлого сезона после видео «Матч ТВ» из подтрибунки. Тогда «Краснодар» объявлял каналу бойкот.
Если колумбиец получит вот за это четыре матча, не сыграет против «Оренбурга» и ЦСКА до зимнего перерыва и против «Рубина» и «Ростова» в марте.
Владимир Ивич тоже недоволен судейством:
«Поздравляю «Урал» с победой, но у меня есть два вопроса. Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не был фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол.
Также я хочу, чтобы мне кто‑то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов «Краснодара».
Худший матч «Краснодара» при Ивиче. После такого провала чемпионство – все?
- Дата проведения
- 26 ноября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 21 Кордоба, 1:1 – 30 Иллой-Айет, 2:1 – 59 Егорычев, 3:1 – 86 Каштанов.
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Урал –
Помазун, Кулаков, Иллой-Айет, Бегич, Итало, Малькевич, Сиссе (Сунгатулин, 11), Егорычев (Бевеев, 90), Аюпов, Бикфалви (Каштанов, 76), Шеттине (Дмитриев, 90).
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Краснодар –
Сафонов (Агкацев, 46), Волков (Кокшаров, 68), Алонсо, Тормена (Арутюнян, 45), Оласа, Баши, Черников, Сперцян, Кривцов (Ахметов, 68), Олусегун (Кади, 82), Кордоба.
- Удаление:
- Кордоба (90).
Фото: ФК «Краснодар»
Опять Зенит на первом месте,
И только злоба и тоска
У фанатов Спартака :)
Надеюсь, Краснодар не расклеится или Кони может подтянутся -нам нужен конкурент. Из Спартака конкурент такое себе, несмотря на все наши пиар старания. Бгг))
Мне больше всего не понравилась импотенция в атакующих действиях: слишком много ошибок на приёме и при средних передачах. Команда продолжает очень мало рисковать в середине поля, поэтому это вечное перекатывание мяча в защите тормозит и самих игроков, как кажется.
Плюс запоздалые замены. Но и когда Ахметов вышел, зачем он вышел на фланг в глубину? Никакой пользы оттуда не создал.
Урал тоже надо отметить, очень хорошо связали Краснодар в центре поля, особенно после замен, когда гости впервые начали пытаться комбинировать. Спокойно и грамотно довели игру до победы.
потом переложил на другую сторону.
Оставьте его в покое, пусть живет интрига в РПЛ
Илич копия Федотова причём проигрывающая ему постоянно при личных встречах.
Вам интересно смотреть как восемь игроков 80% матча не вылазят из своей штрафной играя на вынос, как вратарь по 5-10 раз спасает не без везения свои ворота. Как скоростные нападающие забивают буллиты в ворота "атакующего" без страховки соперника. Как Краснодар ни разу ни с кем не вышел из-под прессинга соперника. Как Краснодар не умеет играть первым номером против таких же автобусников только со слабым по сравнению с командой Илича составом.
Что хорошего в игре Краснодара не считая индивидуального мастерства футболистов к которому Илич ни каким боком отношения не имеет.
Единственное хорошее качество у Илича это невероятное везение,
как не крути есть такие физруки везунчики как Федотов и Ивич.
Ещё умение мотивировать команду, что для тренера очень важно.
Но мотиваторов физруков много(практически все тренеры РПЛ) тренеров созидателей(не разрушителей как Ивич) тактиков нет ни одного.
Справедливости ради надо сказать что если смотреть на результат и на Семаков с Абаскалями и Личками, то наверно Ивич лучший из худших.
Но получать удовольствие от игры Краснодара это нонсенс и тем более от тактического неуча Ивича. Давайте все академии будем равнять на анти футбол
Ивича, пусть юные футболисты учатся терпеть в своей штрафной и ждать когда глупый соперник все командой пойдёт "забивать голы" и ошибётся.
Давай культивировать стиль бей-беги, вместо разумной комбинационной тактически правильной игры как играет Арсенал или Ман.Сити.