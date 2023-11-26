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«Зенит» вернулся на 1-е место – не лидировали с прошлого сезона! А «Краснодар» растерял +7

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Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
Владимир Ивич Владимир Ивич
Футбол Футбол

Перестановка.

«Краснодар» сгорел «Уралу» (1:3) и упустил лидерство в РПЛ – лишь второй раз со старта чемпионата.

Теперь первый «Зенит». В Санкт-Петербурге лаконично отреагировали на осечку краснодарцев: «😁» – емкий пост в телеграм-канале. 

Вот так теперь выглядит первая пятерка после 16 игр.

● Ужасная статистика «Краснодара» в матче: 3-15 по ударам (1-7 в створ), единственный точный удар краснодарцев – гол Джона Кордобы. Хотя по владению гости превзошли соперника: 59% против 41%. Нарушений и предупреждений тоже больше у гостей (15-13, 3-1).

● «Краснодар» повторил клубный антирекорд по ударам из матча с «Тереком» в ноябре 2014-го. Интересную деталь добавил Александр Дорский: «Это было в прошлой жизни: тренировал Олег Кононов, в старте выходили Мамаев и Измайлов, на замену – Руслан Анджинджал и Никита Бурмистров, а о Вандерсоне Масиэле еще никто не знал – забивал Вандерсон Карнейро. 

Гол стал единственным – «Тереку» не хватило 13 ударов, чтобы забить Андрею Диканю. Но что-то и вечно: на правом фланге обороне в том матче играли Уциев (сегодня вышел против «Оренбурга») и Петров».

● Всего полтора месяца назад у «Краснодара» было только три пропущенных мяча после 10 матчей. А за шесть последних туров клуб пропустил 10! Причем половину из них – от самой нерезультативной команды чемпионата («Балтика» забила два) и худшей команды осени («Урал» забил три).

● Худшая команда второго тайма выиграла у одной из лучших, причем именно после перерыва «Урал» забил «Краснодару» два мяча. «Краснодар» еще не проигрывал вторые таймы – ни разу до сегодняшнего дня.

● «Зенит» впервые в сезоне лидирует в РПЛ: даже несмотря на стартовую победу над «Пари НН», петербуржцы оказались ниже «Краснодара» по дополнительным показателям. Дальше уже сам «Зенит» терял очки и отпускать вперед соперников по таблице.

«Краснодар» же до поражения «Уралу» лишь один тур провел не на первом месте: после трех игр лидером был «Спартак». В остальное время на вершине оставалась команда Владимира Ивича.

Крупнейший отрыв «Краснодара» от «Зенита» в сезоне-2023/24 – 7 очков в 10-11 турах. Второе место максимально отставало на 6 очков – «Крылья Советов» после 11-го тура. В этот момент все и сломалось.

Отрыв от конкурентов потихоньку сокращался: краснодарцы выиграли лишь однажды в последних пяти матчах (две ничьи и два поражения), у петербуржцев на этом же отрезке четыре победы и ничья. К очному матчу команды подошли с разницей лишь в два очка (32 у «Краснодара», 30 у «Зенита»), ничья сохранила позиции в таблице.

И вот лидер сменился: «Зенит» разгромил 3:0 дома «Сочи» и обошел «Краснодар». 

У «Урала» волевая победа, «Краснодар» потерял Сафонова и Тормену из-за столкновения в первом тайме

Несмотря на меньшее владение, «Урал» опасно атаковал. В начале игры команда Виктора Гончаренко создала несколько опасных моментов у ворот Матвея Сафонова, но они ничем не завершились.

Зато гости реализовали первый же момент. На 21-й минуте Джон Кордоба открыл счет после прострела Олакунле Олусегуна – забил уже восьмой мяч в чемпионате, больше лишь у другого колумбийца Матео Кассьерры из «Зенита» (12).

После гола «Краснодар» отдал инициативу «Уралу», иногда выбегая в контратаки. Но уже на 30-й минуте защитник хозяев Эмерсон Иллой-Айет опередил в воздухе Никиту Кривцова и сравнял ударом головой!

В конце тайма «Краснодару» стало еще больнее: Матвей Сафонов вылетел из штрафной и столкнулся с одноклубником Витором Торменой. Оба в итоге не продолжили матч: защитник покинул поле прямо перед перерывом, а вратарь не вышел на второй тайм. Их заменили Георгий Арутюнян и Станислав Агкацев.

 

К исходу часа игры «Урал» вышел вперед! На 60-й Тимур Аюпов вырезал на Андрея Егорычева, нападающий оббежал вратаря и замкнул в пустые. Камбэк хозяев и вторая голевая у Аюпова!

На 86-й нападающий «Урала» Алексей Каштанов воспользовался дальней передачей Владислава Малькевича и реализовал выход 1-на-1. Без шансов для Агкацева.

«Худшая игра «Краснодара» при Ивиче.

Проиграли в 13-м туре ЦСКА – классно сыграли против «Крыльев», не настаивая на контроле и не оставив для быстрого соперника свободного пространства. Приехали в 15-м туре в Петербург – и сохранили преимущество в два очка, отыграв час как минимум на уровне «Зенита». В 16-м туре «Краснодар» впервые теряет лидерство – до четвертого тура оно было номинальным, с четвертого – единоличным и достаточно уверенным.

Новая ситуация – и новая реакция», – констатировал Александр Дорский. 

Все это вылилось в потерю лидерства в чемпионате – до зимней паузы один тур.

Дальше – еще и без Кордобы? Грозит бан на четыре матча

Кордоба был удален после матча. Сначала мы узнали об этом просто из протокола, потому что момент не попал в трансляцию.

Но в программе «После футбола» показали кадры с камеры за воротами. Форвард «Краснодара» хватал себя за гениталии и показывал судьям, что не рад их работе.

Вот его первый жест, через секунду после финального свистка.

Видимо для убедительности Кордоба следом применил обе руки.

А вдобавок показал другому судье, что у него не все в порядке с головой.

За похожий жест Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча. Форвард «Спартака» хватался между ног, чтобы выразить отношение к игроку ЦСКА Виллиану Роше – а тут у краснодарца обращение к судьям, наверняка проступок серьезнее.

К тому же у Кордобы уже был дисквал за оскорбление судей: помните, в начале прошлого сезона после видео «Матч ТВ» из подтрибунки. Тогда «Краснодар» объявлял каналу бойкот.

Если колумбиец получит вот за это четыре матча, не сыграет против «Оренбурга» и ЦСКА до зимнего перерыва и против «Рубина» и «Ростова» в марте.

Владимир Ивич тоже недоволен судейством:

«Поздравляю «Урал» с победой, но у меня есть два вопроса. Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не был фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол.

Также я хочу, чтобы мне кто‑то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов «Краснодара».

Худший матч «Краснодара» при Ивиче. После такого провала чемпионство – все?

Урал – Краснодар 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
26 ноября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21 Кордоба, 1:1 – 30 Иллой-Айет, 2:1 – 59 Егорычев, 3:1 – 86 Каштанов.
УралПомазун, Кулаков, Иллой-Айет, Бегич, Итало, Малькевич, Сиссе (Сунгатулин, 11), Егорычев (Бевеев, 90), Аюпов, Бикфалви (Каштанов, 76), Шеттине (Дмитриев, 90).
КраснодарСафонов (Агкацев, 46), Волков (Кокшаров, 68), Алонсо, Тормена (Арутюнян, 45), Оласа, Баши, Черников, Сперцян, Кривцов (Ахметов, 68), Олусегун (Кади, 82), Кордоба.
Предупреждения:
Черников (2), Шеттине (44), Сперцян (45), Ивич (47), Олусегун (68), Кади (90).
Удаление:
Кордоба (90).

Фото: ФК «Краснодар»

56 комментариев

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Титюля
Зенит с 1-м местом!
+86
-34
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igls54
Хоть ты лопни, хоть ты тресни
Опять Зенит на первом месте,
И только злоба и тоска
У фанатов Спартака :)
+87
-37
+50
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prus_3
Команда уступает 3-15 по ударам (1-7 в створ), а у Ивича вопросы только к судье?!
+23
-2
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7партак
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В Питере вы поставили автобус. и в понцовке вас возили а вы тянули время падая на газоны))) о какой равной игре речь?
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-9
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Георгий Михеев
Ну пока еще рано кого то в чемпионы записывать. За три месяца много чего поменяться может. Плюс мартовские огороды внесут свою лепту.
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Ответ Угловой буллит
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и что же это означает? деньги другого цвета?
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юра георгиевский
Ответ Wkpro
Сглазили Вы их своим мегапроектом. Придумывайте теперь, как это можно исправить.
Причём здесь «сглазили», просто загорелые афро-футболисты Краснодара разучились играть, кончилась игровая и физ/подготовка. Проще говоря — сдулись. Сегодня мы увидели это. Ничего удивительного в этом нет, это было всё ожидаемо. А журналисты с ТВ, шесть туров назад раздули какую-то муху из слона, в смысле «интриги в РПЛ», им же надо как-то себе на хлеб зарабатывать.
+16
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Алексей Минин
Ответ Wkpro
Сглазили Вы их своим мегапроектом. Придумывайте теперь, как это можно исправить.
Зачем?)
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Любовь Мелехова
Ответ FinanceSPb
Ого,первое место за 14 туров до конца-повод для радости)
Так тут некоторые за 27 туров радовались.
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belwrestler
Краснодар и на своем поле уступил Уралу по ожидаемым голам и очкам -но там Мешков помог: засчитал гол Ленини из офф-сайда и не поставил пенальти за игру рукой Тормены на 93 -ей. Карма просто вернула долг Уралу, и чтобы судья ничем не смог помочь - вообще без шансов в атаке для южан. А вообще интересный момент - самый "дорогой" игрок Урала Бегич (1,2 млн евро) почти в 2 раза дешевле самого "дешевого" южанина - Олусегуна (2 млн).
+8
0
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Ответ Иванинью Лав
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за себя говори))) армеец с косичками.
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balander09
до зимней паузы два тура, а не один
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Голубой лев
Вот и славно трам-пам-пам. :)
Надеюсь, Краснодар не расклеится или Кони может подтянутся -нам нужен конкурент. Из Спартака конкурент такое себе, несмотря на все наши пиар старания. Бгг))
+12
-6
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Vitalik Klishin
Краснодар сегодня, понятно, был очень плох.
Мне больше всего не понравилась импотенция в атакующих действиях: слишком много ошибок на приёме и при средних передачах. Команда продолжает очень мало рисковать в середине поля, поэтому это вечное перекатывание мяча в защите тормозит и самих игроков, как кажется.
Плюс запоздалые замены. Но и когда Ахметов вышел, зачем он вышел на фланг в глубину? Никакой пользы оттуда не создал.

Урал тоже надо отметить, очень хорошо связали Краснодар в центре поля, особенно после замен, когда гости впервые начали пытаться комбинировать. Спокойно и грамотно довели игру до победы.
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Deca
Кордоба просто поправил,
потом переложил на другую сторону.
Оставьте его в покое, пусть живет интрига в РПЛ
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Ответ Иван Петров
Галицкому сказали, если 1 место займешь, отберем Краснодар, как сделали с Магнитом.))
сам то в это веришь?))
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Дмитрий Рабко
Ответ PIT-BUL
странно что у кого то есть сомнения кто станет победителем чемпионата зенита по футболу... глупцы
Этот Вам не 90-е, когда все дули в седалище "Спартаку". Вот только водочный Владикавказ не дул.
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Fg Gf
Ответ Голубой лев
Вот и славно трам-пам-пам. :) Надеюсь, Краснодар не расклеится или Кони может подтянутся -нам нужен конкурент. Из Спартака конкурент такое себе, несмотря на все наши пиар старания. Бгг))
Спартак вообще всерьез лучше не воспринимать, клуб случайность ,пропитанный насквозь токсичностью
+7
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A.Litovchenko
нападающий Урала, Каштанов Алексей, а не Александр, поправьте.
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юра георгиевский
Ответ Иванинью Лав
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«Вся Россия» - это которая находится во МКАДе ... ?!
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uvfacom
Ответ prus_3
Команда уступает 3-15 по ударам (1-7 в створ), а у Ивича вопросы только к судье?!
Федотову дали в прошлом лучшего тренера, как был физруком, так и остался тактически безграмотным тренером.
Илич копия Федотова причём проигрывающая ему постоянно при личных встречах.
Вам интересно смотреть как восемь игроков 80% матча не вылазят из своей штрафной играя на вынос, как вратарь по 5-10 раз спасает не без везения свои ворота. Как скоростные нападающие забивают буллиты в ворота "атакующего" без страховки соперника. Как Краснодар ни разу ни с кем не вышел из-под прессинга соперника. Как Краснодар не умеет играть первым номером против таких же автобусников только со слабым по сравнению с командой Илича составом.
Что хорошего в игре Краснодара не считая индивидуального мастерства футболистов к которому Илич ни каким боком отношения не имеет.
Единственное хорошее качество у Илича это невероятное везение,
как не крути есть такие физруки везунчики как Федотов и Ивич.
Ещё умение мотивировать команду, что для тренера очень важно.
Но мотиваторов физруков много(практически все тренеры РПЛ) тренеров созидателей(не разрушителей как Ивич) тактиков нет ни одного.
Справедливости ради надо сказать что если смотреть на результат и на Семаков с Абаскалями и Личками, то наверно Ивич лучший из худших.
Но получать удовольствие от игры Краснодара это нонсенс и тем более от тактического неуча Ивича. Давайте все академии будем равнять на анти футбол
Ивича, пусть юные футболисты учатся терпеть в своей штрафной и ждать когда глупый соперник все командой пойдёт "забивать голы" и ошибётся.
Давай культивировать стиль бей-беги, вместо разумной комбинационной тактически правильной игры как играет Арсенал или Ман.Сити.
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Ответ "Рот-Вайсс"
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В Колпино скорее, ближе к трубам.
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Дмитрий Рабко
Так и должно быть -"ни кочегары, ни мясо, ни кони".
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Андрей Балабаев
Ответ "Рот-Вайсс"
Комментарий удален пользователем
заремку уже забыл? И любимое: это ЗАГАВАР
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7партак
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молодцы Зенит! Так держать!
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Николай Максаков
Ответ "Рот-Вайсс"
Ага, это двадцатые где миллеры газом дуют. Нашли чем гордиться.
Не позорься!)
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Любовь Мелехова
Ответ FinanceSPb
Я про телеграмм Бомжевика.Приведёте пример из телеграмма Спартака?
Я о болельщиках КБ на Sports.ru , а не о Телеграмм Спартака, который не читаю.)
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"Рот-Вайсс"
Ответ Дмитрий Рабко
Этот Вам не 90-е, когда все дули в седалище "Спартаку". Вот только водочный Владикавказ не дул.
Ага, это двадцатые где миллеры газом дуют. Нашли чем гордиться.
+1
-1
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Назар Игорь
Дорский единственный грамотный и объективный аналитик в российском футболе.
+5
-5
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Румато Асторский
Ответ Иван Петров
Галицкому сказали, если 1 место займешь, отберем Краснодар, как сделали с Магнитом.))
Хто? ВТБ? )))
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MAXIMum1
Ответ Иван Петров
Галицкому сказали, если 1 место займешь, отберем Краснодар, как сделали с Магнитом.))
Кому нужен убыточный актив?
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Omega-3
Что "Краснодар" станет терять очки, было видно уже по матчу с "Зенитом". Звёздная болезнь беспощадна, а тут ещё спад формы добавил свои пять копеек.
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Любовь Мелехова
Ответ FinanceSPb
А в новости про телеграмм,а не про болельщиков.
На то и новости, чтоб их обсуждать.)
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Юлия Закаблукова
а так же поздравляю экспертов у которых краснодар чемпион
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PIT-BUL
Ответ 7партак
наверное играть нужно уметь. Краснодар же смог выиграть первый круг, возможно выиграет и второй. но не хотелось бы
дай бог в тройке удержаться))) иногда молодой напор он заканчивается )) и сказывается опыт и класс )
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Несусветный Папаша
Быстро Ивич обрусел и стал Володькой
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"Рот-Вайсс"
Ответ Андрей Балабаев
заремку уже забыл? И любимое: это ЗАГАВАР
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"Рот-Вайсс"
Ответ igls54
Хоть ты лопни, хоть ты тресни Опять Зенит на первом месте, И только злоба и тоска У фанатов Спартака :)
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юра георгиевский
Ответ Назар Игорь
Дорский единственный грамотный и объективный аналитик в российском футболе.
Он хоть спокойный и рассудительный, говорит тихим, нормальным голосом. Смотрел как-то в Ютубе, Дорского на канале «Это футбол, брат». Мне понравился анализ всех матчей РПЛ от Дорского. Я приятно удивлён таким человеком.
+1
-1
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"Рот-Вайсс"
Ответ Groznyi2024
Всю футбольную Россию с первым местом!
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Sirojiddin R
Что Краснодар что Тоттенхем.
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