Перестановка.

«Краснодар» сгорел «Уралу» (1:3) и упустил лидерство в РПЛ – лишь второй раз со старта чемпионата.

Теперь первый «Зенит». В Санкт-Петербурге лаконично отреагировали на осечку краснодарцев: «😁» – емкий пост в телеграм-канале.

Вот так теперь выглядит первая пятерка после 16 игр.

● Ужасная статистика «Краснодара» в матче: 3-15 по ударам (1-7 в створ), единственный точный удар краснодарцев – гол Джона Кордобы. Хотя по владению гости превзошли соперника: 59% против 41%. Нарушений и предупреждений тоже больше у гостей (15-13, 3-1).

● «Краснодар» повторил клубный антирекорд по ударам из матча с «Тереком» в ноябре 2014-го. Интересную деталь добавил Александр Дорский: «Это было в прошлой жизни: тренировал Олег Кононов, в старте выходили Мамаев и Измайлов, на замену – Руслан Анджинджал и Никита Бурмистров, а о Вандерсоне Масиэле еще никто не знал – забивал Вандерсон Карнейро.

Гол стал единственным – «Тереку» не хватило 13 ударов, чтобы забить Андрею Диканю. Но что-то и вечно: на правом фланге обороне в том матче играли Уциев (сегодня вышел против «Оренбурга») и Петров».

● Всего полтора месяца назад у «Краснодара» было только три пропущенных мяча после 10 матчей. А за шесть последних туров клуб пропустил 10! Причем половину из них – от самой нерезультативной команды чемпионата («Балтика» забила два) и худшей команды осени («Урал» забил три).

● Худшая команда второго тайма выиграла у одной из лучших, причем именно после перерыва «Урал» забил «Краснодару» два мяча. «Краснодар» еще не проигрывал вторые таймы – ни разу до сегодняшнего дня.

● «Зенит» впервые в сезоне лидирует в РПЛ: даже несмотря на стартовую победу над «Пари НН», петербуржцы оказались ниже «Краснодара» по дополнительным показателям. Дальше уже сам «Зенит» терял очки и отпускать вперед соперников по таблице.

«Краснодар» же до поражения «Уралу» лишь один тур провел не на первом месте: после трех игр лидером был «Спартак». В остальное время на вершине оставалась команда Владимира Ивича.

Крупнейший отрыв «Краснодара» от «Зенита» в сезоне-2023/24 – 7 очков в 10-11 турах. Второе место максимально отставало на 6 очков – «Крылья Советов» после 11-го тура. В этот момент все и сломалось.

Отрыв от конкурентов потихоньку сокращался: краснодарцы выиграли лишь однажды в последних пяти матчах (две ничьи и два поражения), у петербуржцев на этом же отрезке четыре победы и ничья. К очному матчу команды подошли с разницей лишь в два очка (32 у «Краснодара», 30 у «Зенита»), ничья сохранила позиции в таблице.

И вот лидер сменился: «Зенит» разгромил 3:0 дома «Сочи» и обошел «Краснодар».

У «Урала» волевая победа, «Краснодар» потерял Сафонова и Тормену из-за столкновения в первом тайме

Несмотря на меньшее владение, «Урал» опасно атаковал. В начале игры команда Виктора Гончаренко создала несколько опасных моментов у ворот Матвея Сафонова, но они ничем не завершились.

Зато гости реализовали первый же момент. На 21-й минуте Джон Кордоба открыл счет после прострела Олакунле Олусегуна – забил уже восьмой мяч в чемпионате, больше лишь у другого колумбийца Матео Кассьерры из «Зенита» (12).

После гола «Краснодар» отдал инициативу «Уралу», иногда выбегая в контратаки. Но уже на 30-й минуте защитник хозяев Эмерсон Иллой-Айет опередил в воздухе Никиту Кривцова и сравнял ударом головой!

В конце тайма «Краснодару» стало еще больнее: Матвей Сафонов вылетел из штрафной и столкнулся с одноклубником Витором Торменой. Оба в итоге не продолжили матч: защитник покинул поле прямо перед перерывом, а вратарь не вышел на второй тайм. Их заменили Георгий Арутюнян и Станислав Агкацев.

К исходу часа игры «Урал» вышел вперед! На 60-й Тимур Аюпов вырезал на Андрея Егорычева, нападающий оббежал вратаря и замкнул в пустые. Камбэк хозяев и вторая голевая у Аюпова!

На 86-й нападающий «Урала» Алексей Каштанов воспользовался дальней передачей Владислава Малькевича и реализовал выход 1-на-1. Без шансов для Агкацева.

«Худшая игра «Краснодара» при Ивиче.

Проиграли в 13-м туре ЦСКА – классно сыграли против «Крыльев», не настаивая на контроле и не оставив для быстрого соперника свободного пространства. Приехали в 15-м туре в Петербург – и сохранили преимущество в два очка, отыграв час как минимум на уровне «Зенита». В 16-м туре «Краснодар» впервые теряет лидерство – до четвертого тура оно было номинальным, с четвертого – единоличным и достаточно уверенным.

Новая ситуация – и новая реакция», – констатировал Александр Дорский.

Все это вылилось в потерю лидерства в чемпионате – до зимней паузы один тур.

Дальше – еще и без Кордобы? Грозит бан на четыре матча

Кордоба был удален после матча. Сначала мы узнали об этом просто из протокола, потому что момент не попал в трансляцию.

Но в программе «После футбола» показали кадры с камеры за воротами. Форвард «Краснодара» хватал себя за гениталии и показывал судьям, что не рад их работе.

Вот его первый жест, через секунду после финального свистка.

Видимо для убедительности Кордоба следом применил обе руки.

А вдобавок показал другому судье, что у него не все в порядке с головой.

За похожий жест Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча. Форвард «Спартака» хватался между ног, чтобы выразить отношение к игроку ЦСКА Виллиану Роше – а тут у краснодарца обращение к судьям, наверняка проступок серьезнее.

К тому же у Кордобы уже был дисквал за оскорбление судей: помните, в начале прошлого сезона после видео «Матч ТВ» из подтрибунки. Тогда «Краснодар» объявлял каналу бойкот.

Если колумбиец получит вот за это четыре матча, не сыграет против «Оренбурга» и ЦСКА до зимнего перерыва и против «Рубина» и «Ростова» в марте.

Владимир Ивич тоже недоволен судейством:

«Поздравляю «Урал» с победой, но у меня есть два вопроса. Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не был фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол.

Также я хочу, чтобы мне кто‑то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов «Краснодара».

Фото: ФК «Краснодар»