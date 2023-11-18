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«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина 🔥

Евгений Калешин Евгений Калешин
Акрон Акрон
Первая лига Первая лига
Волгарь Волгарь
Футбол Футбол

Вспыхнул после матча. 

Евгений Калешин неожиданно выдал мощную пресс-конференцию после поражения «Акрона» от «Волгаря» (0:1) с последнего места Первой лиги. 

Что его так задело? Приводим речь полностью. 

«Нужно ломать систему изнутри». Калешин считает, что российский футбол деградирует

Вот его слова после матча:

– Думаю, что мы ни в коем случае не заслужили поражения. Как судья увидел гол в наши ворота. Как он его сможет доказать и обосновать. Может быть, у него там глаз с биноклем. Но уже ладно, это прошло.

Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри. Не знаю, будет или не будет что-то писать наше руководство. Меня это уже не так волнует. Просто жалко футболистов. 

Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, посмотрите работу [судьи]. И вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, в России если ты просто хорошо играешь и пытаешься что-то сделать по-человечески, честно, это никому не нужно.

Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Как и образование, и армию. Точно так же развал идет и спорта. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Рано или поздно… Рухнут же те, кто сдавал-продавал все. Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех. Рано или поздно, добро победит зло.

– Что за систему вы имеете в виду? Судейскую?

– Вообще вся система нашего футбола. Как все добывается, используется. Она такая непрозрачная, темная. С ней надо бороться. Она как троянский конь.

«Может быть, у судьи глаз с биноклем». Какой момент так раздразнил Калешина?

«Волгарь» выиграл благодаря голу Артура Гилязетдинова уже на 7-й минуте – и Калешин не понял, как его засчитали. Мяч после удара Гилязетдинова прилетел в перекладину, а потом отскочил либо за линию ворот, либо в поле – по обзору на ютубе «Акрона» понять непросто.

«Гол-фантом и голевые моменты наших форвардов 😐», – так подписан ролик с хайлайтами матча в телеграм-канале «Акрона».

«Волгарь» показал эпизод с другого ракурса. «Еще раз всех поздравляем с важной победой и помогаем Евгению Игоревичу Калешину увидеть гол, решивший исход матча в Жигулевске», – из группы астраханцев ВК. 

Просто напомним: гол засчитывается, только если мяч полностью пересек линию.

«Акрон» уступил впервые за семь матчей, но сохранил третье место в Первой лиге: в зоне прямого выхода в РПЛ пока «Тюмень» и «Динамо» Махачкала.

«Система двигает не самых лучших, а самых нужных». Еще кое-что из речи Калешина

– Есть ли уверенность, что напрямую выйдете в РПЛ?

– Нет. Даю 10%, что выйдем. Потому что система двигает туда не самых лучших, а самых нужных. Таких, кто могут все так красиво делать, красиво говорить. Я не помню, когда в последний раз лучшая команда выходила в какой-либо лиге: Первой, Второй или Высшей. Хорошие выходят – мы одна из них, будем биться до конца. Главное сохранить коллектив: сказал ребятам в раздевалке не вешать нос. В конце все будет сбалансировано: кто обманывает, получит обман, кто честен – получит по заслугам.

Фото: vk.com/fcakron/Злата Машницкая

22 комментария

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DVS1
На самом деле человек наговорил много бреда на эмоциях после обидного поражения, обвинив в этом всё и вся, но не себя. А либералы тут нашли свою тему и сбежались толпами повякать
+6
-1
+5
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ID89
Меня радуют персонажи, которые превращаются в правдорубов, когда проигрывают. Сам говорит, что это происходит годами и молчал бы и дальше, если бы сегодня победил
+5
-1
+4
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SuperStarrrr
ну Сергею Павлову по работе с судьями, фору даст только Бердыев...
+3
0
+3
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keksoid
Хорошую работу Калешин делает в Акроне! Побольше бы таких трудяг в спорте!
+3
-1
+2
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pizzatcarizza
Ответ ID89
Меня радуют персонажи, которые превращаются в правдорубов, когда проигрывают. Сам говорит, что это происходит годами и молчал бы и дальше, если бы сегодня победил
Закипел мужик, бывает. Выиграет следующий матч и не вспомнит,что сейчас сказал
+1
0
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JENNINGS
Ответ Фан Рубина
Читаю уже лет 20, что разваливают, а он остаётся сильнейшим в мире. В европке скорее деградирует.
Кто остаётся сильнейшим в мире?
+2
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Тиджани Бабангида
Наговорил много и сгоряча. И правдиво - проблем в нашем футболе хватает. И лукаво - только после поражения. До этого , при спорных победах «Акрона» сдерживался.
+1
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0
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Ёж, которому понятно
Если бы так было только в футболе, было бы полбеды
+1
-1
0
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igls54
Данный материриал предоставлен (или распространен) иностранным агентом Калешиным Виталием Игоревичем
+1
-1
0
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Helge8
Специально не разваливают. Просто одновременно пилить бабло и работать - нельзя. Либо одно, либо другое. И в нашей стране те, кто имеют доступ к ресурсам сделали свой выбор. Разваливаться всё будет и дальше
0
0
0
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DVS1
Ответ Nuts
Сказал то, что все мы думаем
Он в сумме наговорил такой каши, что если "вы" "все" так еще и думаете, то у меня для вас плохие новости - "вы" все что угодно делаете, но только не думаете
+3
-3
0
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Helge8
Ответ pizzatcarizza
Закипел мужик, бывает. Выиграет следующий матч и не вспомнит,что сейчас сказал
значит, грош - цена его словам
0
0
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JENNINGS
Ответ Фан Рубина
РПЛ - сильнейшая лига мира.
https://youtu.be/kSnrQR9BS80?si=_W-1sQdNLcDpvrBA
0
0
0
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