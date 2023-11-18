«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина 🔥

Вспыхнул после матча.

Евгений Калешин неожиданно выдал мощную пресс-конференцию после поражения «Акрона» от «Волгаря» (0:1) с последнего места Первой лиги.

Что его так задело? Приводим речь полностью.

«Нужно ломать систему изнутри». Калешин считает, что российский футбол деградирует

Вот его слова после матча:

– Думаю, что мы ни в коем случае не заслужили поражения. Как судья увидел гол в наши ворота. Как он его сможет доказать и обосновать. Может быть, у него там глаз с биноклем. Но уже ладно, это прошло.

Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри . Не знаю, будет или не будет что-то писать наше руководство. Меня это уже не так волнует. Просто жалко футболистов.

Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, посмотрите работу [судьи]. И вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, в России если ты просто хорошо играешь и пытаешься что-то сделать по-человечески, честно, это никому не нужно.

Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально . Как и образование, и армию. Точно так же развал идет и спорта. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Рано или поздно… Рухнут же те, кто сдавал-продавал все. Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех. Рано или поздно, добро победит зло.

– Что за систему вы имеете в виду? Судейскую?

– Вообще вся система нашего футбола. Как все добывается, используется. Она такая непрозрачная, темная. С ней надо бороться. Она как троянский конь.

«Может быть, у судьи глаз с биноклем». Какой момент так раздразнил Калешина?

«Волгарь» выиграл благодаря голу Артура Гилязетдинова уже на 7-й минуте – и Калешин не понял, как его засчитали. Мяч после удара Гилязетдинова прилетел в перекладину, а потом отскочил либо за линию ворот, либо в поле – по обзору на ютубе «Акрона» понять непросто.

«Гол-фантом и голевые моменты наших форвардов 😐», – так подписан ролик с хайлайтами матча в телеграм-канале «Акрона».

«Волгарь» показал эпизод с другого ракурса. «Еще раз всех поздравляем с важной победой и помогаем Евгению Игоревичу Калешину увидеть гол, решивший исход матча в Жигулевске», – из группы астраханцев ВК.

Просто напомним: гол засчитывается, только если мяч полностью пересек линию.

«Акрон» уступил впервые за семь матчей, но сохранил третье место в Первой лиге: в зоне прямого выхода в РПЛ пока «Тюмень» и «Динамо» Махачкала.

«Система двигает не самых лучших, а самых нужных». Еще кое-что из речи Калешина

– Есть ли уверенность, что напрямую выйдете в РПЛ?

– Нет. Даю 10%, что выйдем. Потому что система двигает туда не самых лучших, а самых нужных . Таких, кто могут все так красиво делать, красиво говорить . Я не помню, когда в последний раз лучшая команда выходила в какой-либо лиге: Первой, Второй или Высшей. Хорошие выходят – мы одна из них, будем биться до конца. Главное сохранить коллектив: сказал ребятам в раздевалке не вешать нос. В конце все будет сбалансировано: кто обманывает, получит обман, кто честен – получит по заслугам.

Фото: vk.com/fcakron/Злата Машницкая