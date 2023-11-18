«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина 🔥
Вспыхнул после матча.
Евгений Калешин неожиданно выдал мощную пресс-конференцию после поражения «Акрона» от «Волгаря» (0:1) с последнего места Первой лиги.
Что его так задело? Приводим речь полностью.
«Нужно ломать систему изнутри». Калешин считает, что российский футбол деградирует
Вот его слова после матча:
– Думаю, что мы ни в коем случае не заслужили поражения. Как судья увидел гол в наши ворота. Как он его сможет доказать и обосновать. Может быть, у него там глаз с биноклем. Но уже ладно, это прошло.
Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри. Не знаю, будет или не будет что-то писать наше руководство. Меня это уже не так волнует. Просто жалко футболистов.
Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, посмотрите работу [судьи]. И вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, в России если ты просто хорошо играешь и пытаешься что-то сделать по-человечески, честно, это никому не нужно.
Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Как и образование, и армию. Точно так же развал идет и спорта. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Рано или поздно… Рухнут же те, кто сдавал-продавал все. Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех. Рано или поздно, добро победит зло.
– Что за систему вы имеете в виду? Судейскую?
– Вообще вся система нашего футбола. Как все добывается, используется. Она такая непрозрачная, темная. С ней надо бороться. Она как троянский конь.
«Может быть, у судьи глаз с биноклем». Какой момент так раздразнил Калешина?
«Волгарь» выиграл благодаря голу Артура Гилязетдинова уже на 7-й минуте – и Калешин не понял, как его засчитали. Мяч после удара Гилязетдинова прилетел в перекладину, а потом отскочил либо за линию ворот, либо в поле – по обзору на ютубе «Акрона» понять непросто.
«Гол-фантом и голевые моменты наших форвардов 😐», – так подписан ролик с хайлайтами матча в телеграм-канале «Акрона».
«Волгарь» показал эпизод с другого ракурса. «Еще раз всех поздравляем с важной победой и помогаем Евгению Игоревичу Калешину увидеть гол, решивший исход матча в Жигулевске», – из группы астраханцев ВК.
Просто напомним: гол засчитывается, только если мяч полностью пересек линию.
«Акрон» уступил впервые за семь матчей, но сохранил третье место в Первой лиге: в зоне прямого выхода в РПЛ пока «Тюмень» и «Динамо» Махачкала.
«Система двигает не самых лучших, а самых нужных». Еще кое-что из речи Калешина
– Есть ли уверенность, что напрямую выйдете в РПЛ?
– Нет. Даю 10%, что выйдем. Потому что система двигает туда не самых лучших, а самых нужных. Таких, кто могут все так красиво делать, красиво говорить. Я не помню, когда в последний раз лучшая команда выходила в какой-либо лиге: Первой, Второй или Высшей. Хорошие выходят – мы одна из них, будем биться до конца. Главное сохранить коллектив: сказал ребятам в раздевалке не вешать нос. В конце все будет сбалансировано: кто обманывает, получит обман, кто честен – получит по заслугам.
Фото: vk.com/fcakron/Злата Машницкая
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