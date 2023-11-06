«Будь Головин французом, уехал бы в «Челси» за 100 млн евро». Все без ума от Саши!

Лучший российский игрок прямо сейчас.

Александр Головин проводит лучший сезон в «Монако» – уже пять голов и два ассиста в этом сезоне Лиги 1. Логично, что хвалят самого результативного полузащитника чемпионата тоже больше обычного.

«Он один из лучших игроков Лиги 1». В «Монако» в восторге от Головина

В августе Головиным восхищался спортивный директор «Монако» Тиаго Скуро.

«Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения », – говорил Скуро Metaratings.

Партнеры по «Монако» тоже ценят игровые качества Головина.

Вот слова Крепена Диатта: «Он выступает на невероятном уровне и делает это уже не первый год. Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы. Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас».

А это мнение Дениса Закарии: «Он невероятный игрок. Думаю, все видят, насколько он важен для нас. Он один из тех, которые могут изменить ход встречи».

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер называет Александра одним из лучших в лиге: «Головин незауряден, он может бегать все 90 минут без остановки, сейчас он действительно в отличной форме. Он нам нужен, он превосходный футболист, и я надеюсь, что он продолжит играть решающую роль. Он великолепный созидатель с очень хорошей правой ногой. Думаю, он может играть еще лучше, но не хочу ставить перед ним какие-то цели. Без сомнений, он один из лучших игроков Лиги 1 ».

Изидор считает, что Головину по силам заиграть в топ-клубе

Игра Головина нравится и французскому нападающему «Зенита» Вильзону Изидору.

«Головин – волшебный футболист, потрясающий, техничный, который может делать с мячом все, что пожелает. А сейчас он начал еще и много забивать! Саша – отличный парень, веселый, но при этом настоящий работяга. Желаю ему наколотить множество голов в этом сезоне и отдать кучу результативных передач.

Александр – один из лучших атакующих полузащитников Лиги 1, я в этом уверен. Сейчас он показывает очень качественный футбол в «Монако», и фанаты хотят, чтобы он остался. Но если он сможет уйти куда-нибудь на повышение, то я пожелаю ему большой удачи! Не сомневаюсь, что ему это по силам », – сказал француз «Чемпионату».

«Будь Саша французом, уехал бы в «Челси» за 100 млн евро». Канчельскис, Семин и Самедов не сомневаются в классе Головина

За Головиным пристально наблюдает и российская футбольная общественность.

● Юрий Семин считает, что Головин может попасть в шорт-лист «Золотого мяча»: «Головин радует в этом сезоне. Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам. Саша с каждым годом прибавляет. Надеюсь, своего максимума он еще не достиг. Он может попасть в список претендентов на «Золотой мяч», но не надо забегать вперед ».

● Андрей Канчельскис уверен, что Александр мог бы уехать в АПЛ за большие деньги, если бы не политическая ситуация: «Головин здорово прибавил. Он, можно сказать, оброс мясом и наконец-то стабильно играет на высоком уровне. То, что он так много забивает из-за пределов штрафной, говорит, в первую очередь, о мастерстве Саши. Это навык, которым обладают единицы. В принципе, Головин мог бы сейчас усилить любой клуб из топ-6 европейских чемпионатов. Будь Саша французом, уехал бы в «Челси» за 100 млн евро . Но сейчас в АПЛ ему путь закрыт из-за паспорта».

● Александр Самедов говорит, что сейчас нет ни одного российского игрока уровня Головина: «Только Александр соответствует европейскому уровню. Он здорово выступает за «Монако», уже не первый год в Европе. Да и в сборной, когда он выходит на поле, его класс очевиден».

● Конкретнее всех выступает Никита Чернов, игравший вместе с Головиным в ЦСКА: «Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Если прибавит, то поедет туда – не обязательно в «Ливерпуль», можно и в любую другую команду. Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор».

Фото: AFP/FRED TANNEAU, JEAN-FRANCOIS MONIER, JEAN CATUFFE