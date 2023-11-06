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«Будь Головин французом, уехал бы в «Челси» за 100 млн евро». Все без ума от Саши!

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Футбол Футбол

Лучший российский игрок прямо сейчас.

Александр Головин проводит лучший сезон в «Монако» – уже пять голов и два ассиста в этом сезоне Лиги 1. Логично, что хвалят самого результативного полузащитника чемпионата тоже больше обычного.

«Он один из лучших игроков Лиги 1». В «Монако» в восторге от Головина

В августе Головиным восхищался спортивный директор «Монако» Тиаго Скуро.

«Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения», – говорил Скуро Metaratings.

Партнеры по «Монако» тоже ценят игровые качества Головина.

Вот слова Крепена Диатта: «Он выступает на невероятном уровне и делает это уже не первый год. Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы. Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас».

А это мнение Дениса Закарии: «Он невероятный игрок. Думаю, все видят, насколько он важен для нас. Он один из тех, которые могут изменить ход встречи».

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер называет Александра одним из лучших в лиге: «Головин незауряден, он может бегать все 90 минут без остановки, сейчас он действительно в отличной форме. Он нам нужен, он превосходный футболист, и я надеюсь, что он продолжит играть решающую роль. Он великолепный созидатель с очень хорошей правой ногой. Думаю, он может играть еще лучше, но не хочу ставить перед ним какие-то цели. Без сомнений, он один из лучших игроков Лиги 1».

Изидор считает, что Головину по силам заиграть в топ-клубе

Игра Головина нравится и французскому нападающему «Зенита» Вильзону Изидору.

«Головин – волшебный футболист, потрясающий, техничный, который может делать с мячом все, что пожелает. А сейчас он начал еще и много забивать! Саша – отличный парень, веселый, но при этом настоящий работяга. Желаю ему наколотить множество голов в этом сезоне и отдать кучу результативных передач.

Александр – один из лучших атакующих полузащитников Лиги 1, я в этом уверен. Сейчас он показывает очень качественный футбол в «Монако», и фанаты хотят, чтобы он остался. Но если он сможет уйти куда-нибудь на повышение, то я пожелаю ему большой удачи! Не сомневаюсь, что ему это по силам», – сказал француз «Чемпионату».

«Будь Саша французом, уехал бы в «Челси» за 100 млн евро». Канчельскис, Семин и Самедов не сомневаются в классе Головина

За Головиным пристально наблюдает и российская футбольная общественность.

● Юрий Семин считает, что Головин может попасть в шорт-лист «Золотого мяча»: «Головин радует в этом сезоне. Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам. Саша с каждым годом прибавляет. Надеюсь, своего максимума он еще не достиг. Он может попасть в список претендентов на «Золотой мяч», но не надо забегать вперед».

● Андрей Канчельскис уверен, что Александр мог бы уехать в АПЛ за большие деньги, если бы не политическая ситуация: «Головин здорово прибавил. Он, можно сказать, оброс мясом и наконец-то стабильно играет на высоком уровне. То, что он так много забивает из-за пределов штрафной, говорит, в первую очередь, о мастерстве Саши. Это навык, которым обладают единицы. В принципе, Головин мог бы сейчас усилить любой клуб из топ-6 европейских чемпионатов. Будь Саша французом, уехал бы в «Челси» за 100 млн евро. Но сейчас в АПЛ ему путь закрыт из-за паспорта».

● Александр Самедов говорит, что сейчас нет ни одного российского игрока уровня Головина: «Только Александр соответствует европейскому уровню. Он здорово выступает за «Монако», уже не первый год в Европе. Да и в сборной, когда он выходит на поле, его класс очевиден».

● Конкретнее всех выступает Никита Чернов, игравший вместе с Головиным в ЦСКА: «Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Если прибавит, то поедет туда – не обязательно в «Ливерпуль», можно и в любую другую команду. Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор».

Безумная форма Головина – теперь 1+1 с «Брестом». Самый результативный полузащитник Лиги 1

Фото: AFP/FRED TANNEAU, JEAN-FRANCOIS MONIER, JEAN CATUFFE

29 комментариев

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Саша Пушкин
Последние обновления в Доте были откровенно унылыми, освободилось время для футбола. Спасибо, Габен. Если Сашка еще и КС бросит, то можно будет и на Золотой мяч замахнуться.
+70
-1
+69
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Пол Ганарара:
Ответ HaLaVa666
Чтобы быть лучшим российским "прямо сейчас" много таланта, к сожалению, не надо
Чтобы накопить больше десяти рублей богачом быть не надо. Значит ли это, что никто не богат?
+27
-1
+26
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felix-sanchez
Головин большой молодец, этот сезон какой-то прорывной получается. Если такой же уровень по всей дистанции этого сезона продолжит показывать, то это серьёзная заявка на топ клуб.
+25
-1
+24
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Loh Loh
Ответ Саша Пушкин
Последние обновления в Доте были откровенно унылыми, освободилось время для футбола. Спасибо, Габен. Если Сашка еще и КС бросит, то можно будет и на Золотой мяч замахнуться.
Так и знал, что габен - крутой мужик. У меня похожая история, после неудачных обнов в дотке и кс, сразу на повышение пошел
+11
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Madcomposer
Основная проблема - травмы. Если проведёт сезон без них, Монако выйдет в ЛЧ, а он наколотит ещё несколько мячей, то летом вполне может уйти. Вопрос только, надо ли ему это, с его травматичностью. В Бундеслиге и АПЛ скорости повыше и прессинговать надо как безумному. Да и жизнь в Монако, думаю, хороша.
+11
0
+11
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.ru
уехал бы в Челси...
и зачем Саше ехать на эти руины...
+11
-1
+10
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dron-obozera
Саша действительно молодец
+7
0
+7
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Mak Mak
Ну, раз сам Изидор говорит...
+8
-1
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Гусеконь
Ответ Madcomposer
Основная проблема - травмы. Если проведёт сезон без них, Монако выйдет в ЛЧ, а он наколотит ещё несколько мячей, то летом вполне может уйти. Вопрос только, надо ли ему это, с его травматичностью. В Бундеслиге и АПЛ скорости повыше и прессинговать надо как безумному. Да и жизнь в Монако, думаю, хороша.
В Италии чудесно травмированные реабилитируются. В Испании считается, что меньше атлетики.
А вот во Франции считается, что много атлетики и грубого футбола.
+5
0
+5
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Манул
если вышла хвалебная статья на спортсе о спортсмене - считай накаркали и запороли сезон человеку
+4
-1
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mallowan
Ответ Born is the King
Недоцененный. Сейчас редко можно найти игрока, который недоценен благодаря пиару агентов После ЧМ когда ходили слухи про Челси , когда ещё играли Канте, Ковачич и Жоржиньо. Голова мне казался дном, но пришел Боули и теперь в Челси всякие Кайседы и кукурузы и по сравнению с ними Головин это микс Дешама и Пирло
Когда кажется креститься надо
+5
-2
+3
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воен
Я больше всего ору с его реакций на голы:
"Ну, завалил с 30 метров в девятку, чего бухтеть то".
+2
0
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HaLaVa666
Чтобы быть лучшим российским "прямо сейчас" много таланта, к сожалению, не надо
+17
-15
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molot p
да уж лучше сидеть в клубе поменьше, но с нормальным управлением, чем в челси за 100 лямов. Вон понакупили, а толку. Уже мало кто помнит кого они там купили за овер 100 лямов
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waleri
Первое - "Монако" играющая в атаку команда, традиционно ростер клуба регулярно пополняется талантливыми игроками под эту игровую модель.
Второе - у данного клуба нет такого давления в СМИ и со стороны фанатов (их банально мизерное количество и они не столь эмоциональны). Это просто спортивная витрина княжества, причем не самая яркая его часть (привет от статусного Монте-Карло Гран При Ф1).
Третье - отнюдь не все игроки, ярко сверкнувшие здесь затем проявили себя в топ лигах (привет от Тома Лемар, Тьемуэ Бакайоко, Антони Марсьяль).
Четвертое - тренер Ади Хюттер чертовски талантлив. При нем "Монако" в этом сезоне заиграл столь же ярко, как ранее "Айнтрахт" Франкфурт, показывавший в Бундеслиге едва ли не самый зрелищный футбол.
Пятое - Лазурный Берег едва ли не самое комфортное место в Европе (когда у тебя конечно есть бабло). Вся эта сумма факторов не может не влиять на игру Сани здесь, естественно с учетом его таланта и правильного подхода к развитию карьеры. Но, покатит ли так же в другом месте это еще вопрос.
Кстати, вот пример для Захаряна правильного выбора клуба в Европе. Окажись Головин в свое время не в Монако, а в Сан-Себастьяне, наполненном звездочками местного розлива, не уверен что у Сани все сложилось бы там столь же красиво. В Сериале тоже было бы не лучше, чем у Лехи Миранчука. ИМХО.
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Born is the King
Недоцененный. Сейчас редко можно найти игрока, который недоценен благодаря пиару агентов

После ЧМ когда ходили слухи про Челси , когда ещё играли Канте, Ковачич и Жоржиньо. Голова мне казался дном, но пришел Боули и теперь в Челси всякие Кайседы и кукурузы и по сравнению с ними Головин это микс Дешама и Пирло
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antoshka-2
сомневаюсь, что уедет. Тут и цена и как уже писали выше, травматичность. АПЛ мимо, Бундеслига скорее также мимо. Остаются ЛаЛига и Серия А. Испания - Реал врядли возьмёт, Барса испытывает проблемы с финансами, Атлетико не подойдёт по стилю, остальные клуба могут и подойдёт кто, НО финансово не потянет трансфер. Италия - на бумаге, читается Наполи, да и в остальных клубах может заиграть, НО там также как и с "остальными" испанцами, финансово могут не потянуть
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Cearvm
А были какие-то французы, которых в 27 лет и со стоимостью в 30 миллионов евро покупали бы за 100?))
Игрой в последние полтора года Головин заслужил следующий шаг в карьере, но Монако не очень хочет продавать его за 30-40 миллионов, судя по всему.
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proeast
В Серии А, Ла Лиге, ну и в качестве крепкого игрока замены в АПЛ, Бундеслиге идеально бы подошёл. 💯 Но шансов на переход очень мало. Всё ещё считаю что надо было в АПЛ, а не в Монако переходить, упущенные годы. Мог бы в Брайтоне уже давно пылить, но тогда смеялись над Брайтоном "Зачем в слабую команду, лучше в МОНАКО!" 🤐 Кто теперь смеётся? 😁
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Graziano
Я безумно рад за Сашку, но как-то уж слишком переоценивают его игру. Я смотрел много матчей Монако целиком, не только по нарезкам. Все-таки, в плане созидания еще очень много в чем прибавлять Саше. Тут его с Педри начали сравнивать, ну это несерьезно если честно. На скорости он не всегда успевает быстро принимать решения, в дриблинге нужно прибавлять. Удар у него есть безусловно, но опять же, - мы видим чего стоят мастера ударов из Бундеслиги или Лиги 1 в той же АПЛ.

Плюс позиция у Саши не очень понятная, далеко не в каждой команде она вообще есть. Типичный пример Макалистер. Его заставляют играть 6ку в Ливере, он вообще не тянет, и на АПЗ не тянет. А в Брайтоне отлично смотрелся на смешанной позиции. Так и Саша, он явно не опорник, но но фланге тоже не может - нет скорости. А для АПЗ нужно немного больше в плане атаки создавать. Условно в Астон Вилле или Вест Хеме можно найти для него роль. А в топ клубах просто другие требования.
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0:4 на спотифай камп ноу
That was incrediable
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Loh Loh
Ответ Born is the King
Недоцененный. Сейчас редко можно найти игрока, который недоценен благодаря пиару агентов После ЧМ когда ходили слухи про Челси , когда ещё играли Канте, Ковачич и Жоржиньо. Голова мне казался дном, но пришел Боули и теперь в Челси всякие Кайседы и кукурузы и по сравнению с ними Головин это микс Дешама и Пирло
Ну голова, мог потянуть тот Челси, тем более ковачич тогда еще в реале был, да и голова лучше ковачича и бразильского итальянца ака штатный пенальтист и 100% пасов поперек Жоржиньо. А канте на другой роли тогда использовался
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interested
Ответ igls54
Кто такой у нас - один, Это Саша Головин, Наливай скорей стакан, За Россию и Калтан
Жаба душит! ))
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