Безумная форма Головина – теперь 1+1 с «Брестом». Самый результативный полузащитник Лиги 1
Лидер «Монако».
Александр Головин – главный герой «Монако» в этом сезоне. Теперь оформил гол и ассист в матче с «Брестом» (2:0).
5+2 в семи матчах – Головин разрывает Лигу 1
На 16-й минуте Головин идеально навесил с углового на Дениса Закарию – 1:0. А на 69-й забил сам после паса Юссуфа Фофана.
Александр в потрясающей форме.
● У Головина уже семь результативных действий в семи последних матчах Лиги 1 – пять голов и две передачи.
● Александр забивает в чемпионате на уровне Виссама Бен-Йеддера (по пять), они в тройке лучших снайперов лиги. Впереди только Акор Адамс из «Монпелье» (7 голов) и Килиан Мбаппе из «ПСЖ» (10). По результативным действиям Головин вообще второй, вслед за Мбаппе.
● Opta подсказывает, что за пять лет в «Монако» у Головина 27 голов и 29 ассистов в 147 матчах Лиги 1 – лучший результат в клубе по голевым и второй по результативным очкам.
В позапрошлом туре у Головина дубль. Болельщики и партнеры его обожают
Головин сверкнул еще в конце октября – оформил дубль в матче с «Метцом» (2:1) и попал в символическую сборную тура по версии L’Equipe. Россиянин получил 8 баллов из 10.
Головин два месяца подряд лучший футболист «Монако»: в октябрьском голосовании болельщиков, набрал 91% голосов. Второе место занял хавбек Магн Аклиуш (4,6%).
«Головин выступает на невероятном уровне и делает это уже не первый год, – хвалит россиянина партнер по команде Крепен Диатта. – Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы.
Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас».
«Монако» пока на втором месте в Лиге 1, «ПСЖ» впереди на одно очко.
- Дата проведения
- 5 ноября, 19.05, «Луи II»
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Монако –
Кен, Марипан, Синго, Магасса, Якобс (Уаттара, 81), Диатта, Головин (Боаду, 89), Закария, Фофана (Камара, 89), Аклиуш (Бен-Йеддер, 65), Балогун (Минамино, 81).
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Брест –
Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Маньетти (Перейра Лаже, 83), Камара (Думбия, 73), Дель Кастийо (Браими, 83), Ле Дуарон (Камблан, 43), Мунье (Сатриано, 73).
- Удаление:
- Брассье (90).
Дубль Головина из-за штрафной – лидер топ-лиг по дальним голам! Устроил камбэк после пропущенного с центра
Фото: East News/CHRISTOPHE SIMON / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
У Сани все последовательно: лидер молодежки, лидер ЦСКА, лидер сборной, топ чемпионат, и все это к 22 годам. Должно быть примером.
Головин по своему статусу и уровню далеко впереди Баринова. Я напомню, что Дима Баринов только в 2019 году дебютировал за сборную, Саня в ней уже 5 лет играл и был на ведущих ролях. Напомню, что Диму Баринова не захотели брать даже турецкие клубы, Саню купил французский околотоп за приличные деньги. Потом давай не сравнивать нынешнюю Лигу 1 с РПЛ, которая штопором летит куда-то в район чемпионатов Чехии либо Венгрии.
Да блин, Саня живет в Монте-Карло на приличном контракте, у него в партнерах были европейские звезды, он регулярно имеет возможность играть против селебрити из ПСЖ, ты всерьез считаешь, что у Димы Баринова аналогичные условия?)