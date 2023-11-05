Безумная форма Головина – теперь 1+1 с «Брестом». Самый результативный полузащитник Лиги 1

Лидер «Монако».

Александр Головин – главный герой «Монако» в этом сезоне. Теперь оформил гол и ассист в матче с «Брестом» (2:0).

5+2 в семи матчах – Головин разрывает Лигу 1

На 16-й минуте Головин идеально навесил с углового на Дениса Закарию – 1:0. А на 69-й забил сам после паса Юссуфа Фофана.

Александр в потрясающей форме.

● У Головина уже семь результативных действий в семи последних матчах Лиги 1 – пять голов и две передачи .

● Александр забивает в чемпионате на уровне Виссама Бен-Йеддера (по пять), они в тройке лучших снайперов лиги. Впереди только Акор Адамс из «Монпелье» (7 голов) и Килиан Мбаппе из «ПСЖ» (10). По результативным действиям Головин вообще второй, вслед за Мбаппе.

● Opta подсказывает, что за пять лет в «Монако» у Головина 27 голов и 29 ассистов в 147 матчах Лиги 1 – лучший результат в клубе по голевым и второй по результативным очкам.

В позапрошлом туре у Головина дубль. Болельщики и партнеры его обожают

Головин сверкнул еще в конце октября – оформил дубль в матче с «Метцом» (2:1) и попал в символическую сборную тура по версии L’Equipe. Россиянин получил 8 баллов из 10.

Головин два месяца подряд лучший футболист «Монако»: в октябрьском голосовании болельщиков, набрал 91% голосов. Второе место занял хавбек Магн Аклиуш (4,6%).

«Головин выступает на невероятном уровне и делает это уже не первый год, – хвалит россиянина партнер по команде Крепен Диатта. – Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы.

Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас».

«Монако» пока на втором месте в Лиге 1, «ПСЖ» впереди на одно очко.

Фото: East News/CHRISTOPHE SIMON / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press