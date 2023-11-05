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Безумная форма Головина – теперь 1+1 с «Брестом». Самый результативный полузащитник Лиги 1

Денис Закария Денис Закария
лига 1 Франция лига 1 Франция
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Монако Монако
Александр Головин Александр Головин
Крепен Диатта Крепен Диатта
Футбол Футбол

Лидер «Монако».

Александр Головин – главный герой «Монако» в этом сезоне. Теперь оформил гол и ассист в матче с «Брестом» (2:0).

5+2 в семи матчах – Головин разрывает Лигу 1

На 16-й минуте Головин идеально навесил с углового на Дениса Закарию – 1:0. А на 69-й забил сам после паса Юссуфа Фофана.

Александр в потрясающей форме.

● У Головина уже семь результативных действий в семи последних матчах Лиги 1 – пять голов и две передачи.

● Александр забивает в чемпионате на уровне Виссама Бен-Йеддера (по пять), они в тройке лучших снайперов лиги. Впереди только Акор Адамс из «Монпелье» (7 голов) и Килиан Мбаппе из «ПСЖ» (10). По результативным действиям Головин вообще второй, вслед за Мбаппе.

● Opta подсказывает, что за пять лет в «Монако» у Головина 27 голов и 29 ассистов в 147 матчах Лиги 1 – лучший результат в клубе по голевым и второй по результативным очкам.

В позапрошлом туре у Головина дубль. Болельщики и партнеры его обожают

Головин сверкнул еще в конце октября – оформил дубль в матче с «Метцом» (2:1) и попал в символическую сборную тура по версии L’Equipe. Россиянин получил 8 баллов из 10.

Головин два месяца подряд лучший футболист «Монако»: в октябрьском голосовании болельщиков, набрал 91% голосов. Второе место занял хавбек Магн Аклиуш (4,6%). 

«Головин выступает на невероятном уровне и делает это уже не первый год, – хвалит россиянина партнер по команде Крепен Диатта. – Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы.

Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас».

«Монако» пока на втором месте в Лиге 1, «ПСЖ» впереди на одно очко.

Монако – Брест 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
5 ноября, 19.05, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16 Закария, 2:0 – 69 Головин.
МонакоКен, Марипан, Синго, Магасса, Якобс (Уаттара, 81), Диатта, Головин (Боаду, 89), Закария, Фофана (Камара, 89), Аклиуш (Бен-Йеддер, 65), Балогун (Минамино, 81).
БрестБизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Маньетти (Перейра Лаже, 83), Камара (Думбия, 73), Дель Кастийо (Браими, 83), Ле Дуарон (Камблан, 43), Мунье (Сатриано, 73).
Предупреждения:
Локо (8), Брассье (62), Головин (62), Ле-Мелу (67), Фофана (88).
Удаление:
Брассье (90).

Дубль Головина из-за штрафной – лидер топ-лиг по дальним голам! Устроил камбэк после пропущенного с центра

Фото: East News/CHRISTOPHE SIMON / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

34 комментария

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Shuller18
Отрадно видеть нашего парня на ведущих ролях в топ чемпионате. Головин пример карьеры российского футболиста здорового человека)
+77
-1
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Никита Самарин
Саня красава 🤩! Продолжай в том же духе 💪. В этом сезоне вполне возможно побороться с ПСЖ, ну или как минимум, занять самое высокое место за всё время проведённое в Монако.
+30
-1
+29
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rumba.bit
Ответ Pigmalion
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может тем, что Головин в том чемпионате играет на ведущих ролях
+18
0
+18
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шкаф
Лишь бы не травмировался
+11
0
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Shuller18
Ответ Pigmalion
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Эм...Играет в топ чемпионате за околотоповый клуб, там на ведущих ролях, мало? Баринов это обычный паспортист из нынче деграднувшей РПЛ, который нафиг никому не упал в Европе, даже по ходу в Турции.
У Сани все последовательно: лидер молодежки, лидер ЦСКА, лидер сборной, топ чемпионат, и все это к 22 годам. Должно быть примером.
+9
0
+9
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xion76
Саня единственное светлое пятно в нашем футболе!
+9
-1
+8
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Михаил Тихомиров
Ответ Pigmalion
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Ууу, давно таких бездарей в комментариях не видел. Разве что ИгорьИгорев
+4
0
+4
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гилберт
Умная форма Головина.
+2
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Shuller18
Ответ Pigmalion
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Лол, ну давай теперь скажем, что условный донецкий Шахтер или Брюгге престижнее Монако и Лиги 1. В ЛЧ же одинаково играют. Логика прям железная.
Головин по своему статусу и уровню далеко впереди Баринова. Я напомню, что Дима Баринов только в 2019 году дебютировал за сборную, Саня в ней уже 5 лет играл и был на ведущих ролях. Напомню, что Диму Баринова не захотели брать даже турецкие клубы, Саню купил французский околотоп за приличные деньги. Потом давай не сравнивать нынешнюю Лигу 1 с РПЛ, которая штопором летит куда-то в район чемпионатов Чехии либо Венгрии.
Да блин, Саня живет в Монте-Карло на приличном контракте, у него в партнерах были европейские звезды, он регулярно имеет возможность играть против селебрити из ПСЖ, ты всерьез считаешь, что у Димы Баринова аналогичные условия?)
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qiqe
ему бы в псж за чашками
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Levaevich
Шикарный сезон. Если уж и идти на повышение, то сейчас
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Pigmalion
Ответ Shuller18
Лол, ну давай теперь скажем, что условный донецкий Шахтер или Брюгге престижнее Монако и Лиги 1. В ЛЧ же одинаково играют. Логика прям железная. Головин по своему статусу и уровню далеко впереди Баринова. Я напомню, что Дима Баринов только в 2019 году дебютировал за сборную, Саня в ней уже 5 лет играл и был на ведущих ролях. Напомню, что Диму Баринова не захотели брать даже турецкие клубы, Саню купил французский околотоп за приличные деньги. Потом давай не сравнивать нынешнюю Лигу 1 с РПЛ, которая штопором летит куда-то в район чемпионатов Чехии либо Венгрии. Да блин, Саня живет в Монте-Карло на приличном контракте, у него в партнерах были европейские звезды, он регулярно имеет возможность играть против селебрити из ПСЖ, ты всерьез считаешь, что у Димы Баринова аналогичные условия?)
Кстати, я не говорил что Шахтёр, Брюгге, ЦСКА играет в ЛЧ так же как Монако. Нет, они все играют лучше Монако.
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Crosser
Заявочка на лучший сезон в карьеры! Саня продолжай в том же духе! Состав хороший, даже замену Бен Йеддеру купили в лице Балогуна.
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Rulek
Вот в таких моментах, есть чему гордиться!
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rumba.bit
Ответ Pigmalion
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ну да, рпл по свыше будет 😂😂😂
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Михаил Майоров
Ответ Pigmalion
Головин гораздо сильнее Баринова, как футболист. Но мы же именно про карьеру, ставить в пример футболиста, который зассал переходить в Челси - ну такое. Монако явно не предел мечтаний и не сильный прогресс по сравнению с ЦСКА. Мы все ожидали, что Саша перейдёт к монегаскам, а потом шагнет в топ-чемп, и вот 6 год ждём. Ну вот, возьмём того же Акинфеева. Ну у Игоря же значительно более крутая карьера, чем у Головина.
В Челси сидеть на лавке? Вы, батенька, к Головину с мерками Модрича не лезьте, он не супер-топ, чтобы конкурировать в любой лиге в любом клубе. При этом Головин, как показывает время, грамотно распоряжается своей карьерой. А упорно сравнивать его с Бариновым? Ну хейт же в чистом виде.
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Hardy
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
🤡
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Shuller18
Ответ Михаил Тихомиров
Ууу, давно таких бездарей в комментариях не видел. Разве что ИгорьИгорев
Даже игорев признает, что Головин все сделал правильно, хотя больше из-за зарплаты в Монако, а не из-за клуба и лиги)
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Йохан Чпохан
Ответ шкаф
Лишь бы не травмировался
да, главное - без трамв
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Pigmalion
Ответ rumba.bit
ну да, рпл по свыше будет 😂😂😂
РПЛ тоже не топ
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BoltJamesBolt
Главное - следить за здоровьем и не совершать ошибок Шавы.
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Михаил Майоров
Я надеюсь, что Головин все понимает, и никуда из Монако не пойдет.
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vzi
Пора в ПСЖ.
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superhren13
у монако сезон легкий еврокубков нет
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Лёлик98
Тот случай, когда команда и игрок нашли друг друга.
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