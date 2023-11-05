«Они че, перешли в четыре защитника?» Юран только в эфире «Матча» понял, что ЦСКА поменял схему
Диалог тура.
Сергей Юран после обидного поражения от ЦСКА (2:3) подарил пока что лучший диалог тура. Похоже, главный тренер «Пари НН» не уволил момент, когда соперник поменял схему.
«Что поменялось? Стало больше футболистов? Или меньше?» О смене схемы ЦСКА Юрану рассказал комментатор
Ниже – часть его разговора с журналистом «Матч ТВ» Александром Пойдой.
– Трошечкин сказал, что не успели среагировать на изменения в расстановке ЦСКА. Насколько можно было оперативно под это подстроиться?
– Под что? Они че, перешли в четыре защитника?
– Перешли. Набабкин играл в центре защиты с Рошей.
– Что поменялось? Стало больше футболистов? Или меньше? Такая же доставка была во фланг и на большого нападающего.
Точную расстановку лучше описывать по обороне, а в последние 25 минут ЦСКА почти все время проводил в атаке. Но даже так сразу после двойной замены на 68-й минуте было заметно, что...
1) Случился переход со схемы 3-4-3 на 4-2-3-1.
2) Гайич вместо левого латераля становится правым защитником.
3) Зделар вместо правого цз становится опорником.
4) Файзуллаев вместо левого инсайда становится левым вингером.
5) Чалов вместо правого инсайда становится десяткой/вторым нападающим.
6) Мойзес вместо лцз становится левым защитником.
Юран перед матчем тоже запомнился: злился из-за вопросов и вспоминал Португалию без Роналду на Евро-2016
Еще один яркий диалог с Пойдой.
– Майга снова не играет в старте. Почему?
– В футбол сколько играют на поле?
– 11 человек.
– Или один играет? Я не могу понять этот вопрос. Майга остался. И что? Я могу не понять, почему остается Роналду. И то на Евро‑2016 чемпионом стала Португалия, когда Роналду почти не играл в финале. У меня незаменимых нет. Что вы вцепились? У нас есть другие футболисты. Что вы не задаете вопросы о том, почему Жигулев не в старте или Кухарчук?
– Еще хотел спросить про Севикяна, который тоже часто играл в старте и остается в запасе второй матч подряд.
– Второй матч? Вы внимательно смотрели? Он на Кубок играл.
– Второй матч чемпионата, имею ввиду. В Кубке играл, но там, как вы отметили, был смешанный состав.
– Мое решение и мысли. Выпустим на второй тайм, если игра не пойдет. Есть два плана на игру. У каждого тренера это есть, где‑то обмануть и запутать соперника, а не быть предсказуемым, – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 5 ноября, 16.30, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 0:1 – 33 Стоцкий, 1:1 – 37 Чалов, 1:2 – 40 Александров, 2:2 – 71, автогол Юлдошев, 3:2 – 73 Давила.
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ЦСКА –
Акинфеев, Хелвен (Давила, 68), Мойзес, Виллиан Роша, Здьелар, Гайич, Обляков, Мендес (Набабкин, 68), Файзуллаев, Заболотный, Чалов.
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Пари НН –
Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Каккоев (Толстопятов, 69), Александров, Стаматов (Юлдошев, 28), Калинский, Трошечкин (Жигулев, 69), Эдедем (Кутателадзе, 82), Боселли, Зе Турбо (Севикян, 82).
- Предупреждения:
- Здьелар (30), Мойзес (44), Трошечкин (45), Каккоев (45), Виллиан Роша (65), Давила (74), Толстопятов (75), Жигулев (88), Заболотный (90).
И чеканить ещё неплохо бы уметь.)
не уволил?
ЦСКА по делу победил, НН толком нечего не создал , забили со стандартов и то из-за грубейших ошибок ЦСКА
автобус одно слово
не вижу причинно-следственных связей)