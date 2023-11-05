«Они че, перешли в четыре защитника?» Юран только в эфире «Матча» понял, что ЦСКА поменял схему

Диалог тура.

Сергей Юран после обидного поражения от ЦСКА (2:3) подарил пока что лучший диалог тура. Похоже, главный тренер «Пари НН» не уволил момент, когда соперник поменял схему.

«Что поменялось? Стало больше футболистов? Или меньше?» О смене схемы ЦСКА Юрану рассказал комментатор

Ниже – часть его разговора с журналистом «Матч ТВ» Александром Пойдой.

– Трошечкин сказал, что не успели среагировать на изменения в расстановке ЦСКА. Насколько можно было оперативно под это подстроиться?

– Под что? Они че, перешли в четыре защитника?

– Перешли. Набабкин играл в центре защиты с Рошей.

– Что поменялось? Стало больше футболистов? Или меньше? Такая же доставка была во фланг и на большого нападающего.

Точную расстановку лучше описывать по обороне, а в последние 25 минут ЦСКА почти все время проводил в атаке. Но даже так сразу после двойной замены на 68-й минуте было заметно, что...

1) Случился переход со схемы 3-4-3 на 4-2-3-1.

2) Гайич вместо левого латераля становится правым защитником.

3) Зделар вместо правого цз становится опорником.

4) Файзуллаев вместо левого инсайда становится левым вингером.

5) Чалов вместо правого инсайда становится десяткой/вторым нападающим.

6) Мойзес вместо лцз становится левым защитником.

Юран перед матчем тоже запомнился: злился из-за вопросов и вспоминал Португалию без Роналду на Евро-2016

Еще один яркий диалог с Пойдой.

– Майга снова не играет в старте. Почему?

– В футбол сколько играют на поле?

– 11 человек.

– Или один играет? Я не могу понять этот вопрос. Майга остался. И что? Я могу не понять, почему остается Роналду. И то на Евро‑2016 чемпионом стала Португалия, когда Роналду почти не играл в финале. У меня незаменимых нет. Что вы вцепились? У нас есть другие футболисты. Что вы не задаете вопросы о том, почему Жигулев не в старте или Кухарчук?

– Еще хотел спросить про Севикяна, который тоже часто играл в старте и остается в запасе второй матч подряд.

– Второй матч? Вы внимательно смотрели? Он на Кубок играл.

– Второй матч чемпионата, имею ввиду. В Кубке играл, но там, как вы отметили, был смешанный состав.

– Мое решение и мысли. Выпустим на второй тайм, если игра не пойдет. Есть два плана на игру. У каждого тренера это есть, где‑то обмануть и запутать соперника, а не быть предсказуемым, – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».