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«Они че, перешли в четыре защитника?» Юран только в эфире «Матча» понял, что ЦСКА поменял схему

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Александр Пойда Александр Пойда
Футбол Футбол

Диалог тура.

Сергей Юран после обидного поражения от ЦСКА (2:3) подарил пока что лучший диалог тура. Похоже, главный тренер «Пари НН» не уволил момент, когда соперник поменял схему.

«Что поменялось? Стало больше футболистов? Или меньше?» О смене схемы ЦСКА Юрану рассказал комментатор

Ниже – часть его разговора с журналистом «Матч ТВ» Александром Пойдой.

– Трошечкин сказал, что не успели среагировать на изменения в расстановке ЦСКА. Насколько можно было оперативно под это подстроиться?

– Под что? Они че, перешли в четыре защитника?

– Перешли. Набабкин играл в центре защиты с Рошей.

– Что поменялось? Стало больше футболистов? Или меньше? Такая же доставка была во фланг и на большого нападающего.

Точную расстановку лучше описывать по обороне, а в последние 25 минут ЦСКА почти все время проводил в атаке. Но даже так сразу после двойной замены на 68-й минуте было заметно, что...

1) Случился переход со схемы 3-4-3 на 4-2-3-1.

2) Гайич вместо левого латераля становится правым защитником.

3) Зделар вместо правого цз становится опорником.

4) Файзуллаев вместо левого инсайда становится левым вингером.

5) Чалов вместо правого инсайда становится десяткой/вторым нападающим.

6) Мойзес вместо лцз становится левым защитником.

Юран перед матчем тоже запомнился: злился из-за вопросов и вспоминал Португалию без Роналду на Евро-2016

Еще один яркий диалог с Пойдой.

– Майга снова не играет в старте. Почему?

– В футбол сколько играют на поле?

– 11 человек.

– Или один играет? Я не могу понять этот вопрос. Майга остался. И что? Я могу не понять, почему остается Роналду. И то на Евро‑2016 чемпионом стала Португалия, когда Роналду почти не играл в финале. У меня незаменимых нет. Что вы вцепились? У нас есть другие футболисты. Что вы не задаете вопросы о том, почему Жигулев не в старте или Кухарчук?

– Еще хотел спросить про Севикяна, который тоже часто играл в старте и остается в запасе второй матч подряд.

– Второй матч? Вы внимательно смотрели? Он на Кубок играл.

– Второй матч чемпионата, имею ввиду. В Кубке играл, но там, как вы отметили, был смешанный состав.

– Мое решение и мысли. Выпустим на второй тайм, если игра не пойдет. Есть два плана на игру. У каждого тренера это есть, где‑то обмануть и запутать соперника, а не быть предсказуемым, – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА – Пари НН 3:2 (1:2, 2:0)
Дата проведения
5 ноября, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 33 Стоцкий, 1:1 – 37 Чалов, 1:2 – 40 Александров, 2:2 – 71, автогол Юлдошев, 3:2 – 73 Давила.
ЦСКААкинфеев, Хелвен (Давила, 68), Мойзес, Виллиан Роша, Здьелар, Гайич, Обляков, Мендес (Набабкин, 68), Файзуллаев, Заболотный, Чалов.
Пари НННигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Каккоев (Толстопятов, 69), Александров, Стаматов (Юлдошев, 28), Калинский, Трошечкин (Жигулев, 69), Эдедем (Кутателадзе, 82), Боселли, Зе Турбо (Севикян, 82).
Предупреждения:
Здьелар (30), Мойзес (44), Трошечкин (45), Каккоев (45), Виллиан Роша (65), Давила (74), Толстопятов (75), Жигулев (88), Заболотный (90).

ЦСКА за две минуты перевернул матч с «Пари НН». Несмотря на спорный неаут в первом голе

32 комментария

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Altim
Надуманная придирка. Юран всё видел, но имел в виду что их стиль не поменялся, несмотря на формальные перестановки.
+63
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Arty Novikoff
Ответ Кирилл Голивец
По этому сезону его всё больше сватают в большие клубы. Не знаю, как по мне его потолок - уровень пикового Рахимова, который в Локо провалился как раз из-за несовременности некоторой и чрезмерного прагматизма.
Его потолок - натяжной, 1000 рублей за квадрат, работа в паре.
+27
-1
+26
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GibsonFlyingV
Как-то быдловато. Хотя даже если тренеры сборной так себя ведут.
+19
-2
+17
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Фан Рубина
Как посмели? Запретить такие внезапные перестановки надо. )
+15
-1
+14
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Artmann
Ответ GibsonFlyingV
Как-то быдловато. Хотя даже если тренеры сборной так себя ведут.
"Даже". Это ж модус вивенди наших тренеров "из звёзд 90-х".
И чеканить ещё неплохо бы уметь.)
+8
0
+8
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sk0208827
"главный тренер «Пари НН» не уволил момент, когда соперник поменял схему."
не уволил?
+8
-1
+7
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Кирилл Голивец
По этому сезону его всё больше сватают в большие клубы. Не знаю, как по мне его потолок - уровень пикового Рахимова, который в Локо провалился как раз из-за несовременности некоторой и чрезмерного прагматизма.
+7
0
+7
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Алексей Белецкий
Ответ sk0208827
"главный тренер «Пари НН» не уволил момент, когда соперник поменял схему." не уволил?
Срочно увидеть редактора!
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Arty Novikoff
"Че, они в 4 заща? А ты че, умный такой?" На в ухо!
+5
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Альфред
Милый Чё, да милый Чё, навалился на плечё.)
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waleri
Ничего нового, он всегда таким был после отливов
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unreality
Ответ GibsonFlyingV
Как-то быдловато. Хотя даже если тренеры сборной так себя ведут.
Я бы сказал туповато. Интересно, как они могут тренировать, если даже мысли не могут формулировать и на простые вопросы ответить.
+3
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Toliatti
мне кажется ничего не поменялось. после просранных игр сборной 20 лет назад так же отвечал.
+3
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hammers
Ответ Toliatti
мне кажется ничего не поменялось. после просранных игр сборной 20 лет назад так же отвечал.
а что должно измениться к лучшему за 20 лет у спортсмена, который регулярно заглядывал в стакан? если чел тогда не обладал высоким интеллектом, то откуда ему (интеллекту) взяться в таких условиях?
+4
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ОЛЕГ Дюбаков
Ответ Arty Novikoff
Его потолок - натяжной, 1000 рублей за квадрат, работа в паре.
👏👏👏🤣🤣
+2
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Куй Бышевец
я хз кто видит в нем тренера? я в нем даже физрука не вижу, быдлота, а какую он бы не тренировал команду, та сомнительные матчи проводит
ЦСКА по делу победил, НН толком нечего не создал , забили со стандартов и то из-за грубейших ошибок ЦСКА
автобус одно слово
+2
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Puablo_Muchacho
Увольнять моменты вообще сложно...
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Владддд
Спортс, вы не спортивный сайт
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Antuash
Такое поведение тренера ничего, кроме презрения к нему, не вызывает
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riverman1980
Иллюстрация того, как этот физрук видит и понимает игру.
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Alex Metallov
Ответ Altim
Надуманная придирка. Юран всё видел, но имел в виду что их стиль не поменялся, несмотря на формальные перестановки.
Ничего он не видел. Просто посмотрите на удивленное лицо Юрана, когда комментатор ему сказал, что вообще-то да, перешли в 4 защитника.
+3
-2
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GibsonFlyingV
Ответ unreality
Я бы сказал туповато. Интересно, как они могут тренировать, если даже мысли не могут формулировать и на простые вопросы ответить.
Раньше помню в прямом эфире можно было слышать отборный тренерский мат,потом каналы начали это заглушать. Думаю,так и тренируют, односложными "беги туда ###","##### ты не туда пасуй" и т.д. Какая разница в культуре, когда про европейские клубы читаешь, то там "тренер подозвал игрока и попросил исполнить его такую-то роль/функцию"
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Николай Боровков
Чё Юран курит?
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Moffo
Слышь, Антон?
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горбатый видеосудья
Ответ Hilperico
Придирка абсолютно неуместная и надуманная. Но как же по-быдляцки Юран общается с журналистами. Причём вне зависимости от вопроса. Что он, что Карпин, что Евсеев. Кто-нибудь должен им разъяснить, что флэш-интервью - это тоже часть работы.
Придирка абсолютно неуместная и надуманная. Но как же по-быдляцки Юран общается с журналистами. (с)

не вижу причинно-следственных связей)
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