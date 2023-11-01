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Игрок сборной на Евро-2004 задержан: за сопротивление полиции и, возможно, с полкило наркотиков

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Теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

В Краснодаре задержали экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева. По информации телеграм-канала Shot, 42-летнего мужчину остановили полицейские для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с 495 граммами мефедрона.

«Он попал под раздачу. Оказался не в то время не в том месте». Отец уверен, что Бугаев невиновен

Что известно.

● По официальной информации пресс-службы судов Краснодарского края, Бугаев получил семь суток ареста – за сопротивление сотрудникам полиции. В релизе не уточняется, были ли при задержанном наркотики. 

● Отец бывшего футболиста Иван Бугаев в разговоре с «Чемпионатом» тоже сказал лишь про сопротивление: «Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определенные действия. Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах – он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте».

● Официально о возбуждении уголовного дела в отношении Бугаева не сообщалось. Но по данным телеграм-канала Shot, дело о торговле наркотиками в особо крупном размере все же возбуждено – Бугаеву грозит до 20 лет лишения свободы. Сообщается, что перед задержанием он разложил закладки возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета, в чем уже признался. Во время обыска Бугаев попытался убежать (информация Shot).

● После суток в изоляторе экс-футболист пошел на сотрудничество со следствием. Бугаев объяснил, что после ухода из футбола у него в семье начались финансовые трудности. Спортсмен запил и накопил долги – около 70 тысяч неоплаченных налогов с пенями. Бугаев решил заработать через Даркнет – в наркошопе.

● Как пишет Shot, экс-защитник уже сдал наркоподельников. В телефоне у него также нашли фото мест, где разложил закладки.

● При этом адвокат Алексея Бугаева отрицает его связь с оборотом наркотиков. «Версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла», – заявила Екатерины Макличенко. Она также утверждает, что попытка Бугаева скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности, наркотиков у него при себе не было, а юридически обвинения пока не выдвинуты.

«На поле он умел все. Обидно, что утопил талант в алкоголе». Бугаев после завершения карьеры

Бугаев родился в Москве, воспитанник «Торпедо». В 2001-м Алексей уехал на год в «Томь», где его признали лучшим защитником команды. Дальше вернулся в «Торпедо», в составе которого в 2004-м боролся за титул. После первого круга «Торпедо» лидировало в чемпионате, а уже в мае Георгий Ярцев вызвал защитника в сборную. Бугаев дебютировал в товарняке с Австрией (0:0), после чего поехал на Евро, где сыграл против Португалии (0:2) и Греции (2:1).

В дальнейшем оказалось, что это не начало большой карьеры, а ее пик. Во втором круге «Торпедо» растеряло все преимущество и финишировало лишь пятым. Вратарь торпедовцев Дмитрий Бородин рассказывал, что поведение Бугаева вызывало вопросы уже тогда:

«После Евро у нас были сразу две выездные игры к «Рубину» и «Шиннику», которые шли одна за одной. Когда мы собирались в гостинице накануне вылета, то Леха просто не пришел! Тогда в Москве был пивной фестиваль, и Бугаев запил. Потом он написал нашему доктору: «Улетайте без меня». В итоге мы проиграли оба матча. Так что Леха мог подставить команду в любой момент».

По инерции Бугаев перебрался в чемпионский «Локомотив» и отыграл еще четыре матча за сборную в отборе к ЧМ-2006 (в том числе получил 1:7 от Португалии). Однако вскоре начался спад: Юрий Семин ушел из «Локо» в сборную, а у сменившего его Владимира Эштрекова защитник доверия не вызывал. В сборной тоже не сложилось: в марте 2005-го Бугаев улетел из сборной по семейным обстоятельствам за три дня до матча с Лихтенштейном, после чего больше не вызывался в команду.

Не закрепившись в «Локо», Бугаев отправился на три сезона в «Томь». Тренер томичей Валерий Петраков вспоминал: «Лешка - настоящий черт! На поле он умел все. У него были скорость, пас, удар, выбор позиции, координация, прыгучесть… Да еще и феноменальное здоровье. Обидно, что Бугаев утопил талант в алкоголе. Что мы только ни делали! Кодировали, «зашивали». Три-четыре месяца держится, а потом все по новой. Кончилось все дебошем на сборе в Турции. Он расколотил витрину в магазине. На следующий день с Бугаевым расторгли контракт».

После «Томи» случились «Химки», за которые Бугаев так ни разу и не сыграл. Завершал карьеру защитник уже в «Краснодаре» из первой лиги. Из футбола он ушел в 2010-м – в 29 лет.

После этого Бугаев исчез из медиапространства на пять лет. В 2015-м футболист поговорил с «Советским спортом», выглядел он тогда так.

«Занимаюсь грузоперевозками. Сейчас еще макулатурой, – рассказывал Бугаев. – Кто хочет, может свозить нам макулатуру. Мы открыли большой ангар. Два рубля 50 копеек за килограмм. Фирма? А нафиг мне фирма? Просто пункт приемки. Люди привозят бумагу, коробки...

Конечно, [жизнью доволен]! Никому и никогда не был обязан. Жил своей жизнью. Сейчас решаю вопросы теми же коробками… Почему закончил карьеру в 29? Мне – хватит. Режим тут не при чем. Режим… Напьемся – и лежим. Это все бред. Просто я хотел быть с семьей, вот и все. Вот, допустим, я в Томске, а семья в Москве...

Батя мне как-то сказал: «Можешь в 2012-м сыграть на чемпионате Европы?» И уже в 2004-м я играл на Евро. Поставил цель и к ней шел. Каждый же ставит цель. Просто есть такие, как Костя Зырянов, который до сих пор играет. У него по-прежнему есть цель. Он молодец. Вспоминаю, как мы с ним встретились давно-давно на мосту, который к Парку Горького ведет. Шли через этот мост и про всю жизнь с ним поговорили. Все случилось, как он сказал тогда: «Сначала ты попадешь в сборную, потом – я. Я буду играть в «Зените». И останусь, наверное, в Питере жить».

С Симкой (Семшовым – прим. Sports.ru) особо и не общались. Правда, я у него спрашивал, пойдет ли у меня в «Краснодаре». Он говорит: «Конечно, пойдет».

Игорь Семшов уверен – у Бугаева могла сложиться куда более успешная карьера:

«Когда речь заходит о Лехе, всегда задаешься вопросом, почему так получилось. Он мог начать атаку, у него был сильный поставленный удар, он хорошо играл головой, мог прибавлять и прибавлять.  Не зря же Бугаева из «Торпедо» подписали в «Локомотив». Если говорить о человеческих качествах – мухи не обидит. Так было, по крайней мере, когда Алексей с командой. Я был у Бугаевых и на свадьбе вскоре после Евро-2004 — Леха приглашал всю команду…

Леха всегда знал, что он нам нужен. Да, Бугаев мог нарушить режим, но мы отбрасывали эти моменты и смотрели на него, как на того, кто нужен команде. Если бы удалось провести с ним карьеру в одном клубе, мы бы не дали ему все бросить и скатиться. Но мы все переходили в другие клубы, где уже каждый был сам за себя. В «Торпедо» мы могли окутать Леху заботой или в нужный момент нажать на него, но все разошлись…».

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; Gettyimages.ru/Martin Rose; East News/AP Photo/Thomas Kienzle; телеграм-канал Shot

13 комментариев

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goshforever
Фотографии из легендарного интервью "Советского спорта" эпичны, конечно. Что фотка с котом, что та самая легендарная газель-кормилица.

Сейчас Бугаев, наверно, выглядит гораздо хуже.
+7
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Barsa1984
Алкоголь рушит ВСЕ
+6
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Andrey Maximkin
из-за 70.000 пошел на такое?! серьезно?! даже в пятерочке за пару месяцев заработал бы, а наверное, мог бы и что по-лучше найти
+5
-1
+4
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Aymyrat Rahymberdiyew
No comments:(
+3
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Agent Smith
Это печально...
+3
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Борнео
Молодые футболисты, да и не только футболисты, просто молодёжь, читайте, учитесь не делать ошибок.
От сумы и тюрьмы сами знаете...
+3
0
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SALMON
Жаль очень, но сам во всем виноват, конечно....
+2
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Плеймейкер87
Отец бывшего футболиста Иван Бугаев в разговоре с «Чемпионатом» тоже сказал лишь про сопротивление: «Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определенные действия. Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах – он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте».
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Родители часто защищают своих детей, даже если они по факту виноваты
+2
0
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nolan_90
Ответ goshforever
Фотографии из легендарного интервью "Советского спорта" эпичны, конечно. Что фотка с котом, что та самая легендарная газель-кормилица. Сейчас Бугаев, наверно, выглядит гораздо хуже.
Как раз на фотке со сводки он выглядит лучше
+2
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Pawel K
Видео с обыска при понятых (если они там были, конечно) потрясное - внимание, извлекаем батон из кенгурушки!
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andplak
я думаю торпедо ,должно вмешаться..и хотя бы дать хорошего адвоката...как бы там не было.
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Контрольный выстрел
Ответ goshforever
Фотографии из легендарного интервью "Советского спорта" эпичны, конечно. Что фотка с котом, что та самая легендарная газель-кормилица. Сейчас Бугаев, наверно, выглядит гораздо хуже.
Самая первая фотка это как раз сейчас.
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