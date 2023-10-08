Как увольняли тренеров «Спартака»: Эмери после 1:5 от «Динамо», Карреру после Тулы, Скалу после победы
Двоих выгнали после ФК «Москва».
Разговоры об увольнении Абаскаля уже вовсю кружат над «Спартаком» – у красно-белых два разгромных поражения подряд и дерби против ЦСКА впереди. Самое время вспомнить, при каких обстоятельствах в «Спартаке» снимали других тренеров.
Таким символом (*) мы пометили тех, кто уходил сам.
Паоло Ваноли*
Последний матч: 2:1 – победа в финале Кубка России над «Динамо»
Последние пять матчей: ✅✅🤝❌✅
Последние пять матчей в РПЛ: ✅✅✅🤝❌
Место в РПЛ на момент увольнения: 10-е по итогам сезона
Слухи об уходе Ваноли появились давно из-за известных событий. Сразу после победы в Кубке России инсайдер Андрей Панков заявил, что итальянский тренер покинет «Спартак». 30 мая это назвали фэйком, 9 июня Паоло официально ушел.
Руй Витория
Последний матч: поражение 0:3 – от «Сочи»
Последние пять матчей: ✅🤝✅✅❌
Последние пять матчей в РПЛ: 🤝❌🤝✅❌
Место в РПЛ на момент увольнения: 9-е после 18 туров
Витория вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы, но в Премьер-лиге дела шли не очень. Перед зимней паузой Федун уволил португальца, несмотря на успехи в еврокубках.
Доменико Тедеско*
Последний матч: ничья 2:2 с «Ахматом» в последнем туре РПЛ
Последние пять матчей: ❌✅✅✅🤝
Последние пять матчей в РПЛ: ❌✅✅✅🤝
Место в РПЛ на момент увольнения: 2-е по итогам сезона
После успешного сезона немецкий тренер ушел из клуба. Главная версия – из-за семьи. Его жена ждала второго ребенка, но из-за пандемии коуч не виделся с родными. О решении он объявил в середине сезона, и в «Спартаке» думали расстаться с ним еще зимой.
Олег Кононов
Последний матч: поражение 1:2 от «Оренбурга»
Последние пять матчей: ❌❌❌✅❌
Последние пять матчей в РПЛ: ✅❌❌❌❌
Место в РПЛ на момент увольнения: 9-е после 11 туров
Четыре поражения в пяти матчах, четыре поражения в РПЛ подряд и прозвище Пиджак. Единственная победа – натужная над «КАМАЗом» в Кубке России. Отставка назревала.
Массимо Каррера
Последний матч: поражение 2:3 – от тульского «Арсенала»
Последние пять матчей: ✅❌🤝✅❌
Последние пять матчей в РПЛ:❌🤝❌✅❌
Место в РПЛ на момент увольнения: 7-е после 11 туров
Казалось, после чемпионства Массимо в «Спартаке» надолго. В сезоне-2017/18 команда откатилась на третье место (но разгромила «Севилью» в ЛЧ), а вот потом – сплошное разочарование. Ссоры с игроками и неудачи на поле. В итоге попрощались с тренером фоткой стадиона.
После Карреры командой еще порулил великий мотиватор Рауль Рианчо.
Дмитрий Аленичев
Последний матч: поражение 0:1 от АЕК в квалификации ЛЕ
Последние пять матчей: ✅❌🤝✅❌
Последние пять матчей в РПЛ: ✅✅✅❌✅
Место в РПЛ на момент увольнения: 1-е после 1 тура
«Спартак» закончил сезон-2015/16 на пятом месте – и разочаровал Федуна. Летом ходили слухи о приглашении Бердыева, но и тут не сложилось – только позвали в тренерский штаб бывшего помощника Конте Массимо Карреру (тренером по защите).
Сезон начали с ничьей в гостях с АЕК и разгрома тульского «Арсенала» (4:0). Все сломал гол Тричковски и поражение от кипрской команды в Москве. Аленичева уволили, команду принял Каррера.
Мурат Якин
Последний матч: ничья 3:3 против «Амкара» в последнем туре РПЛ
Последние пять матчей: 🤝❌❌❌🤝
Последние пять матчей в РПЛ: 🤝❌❌❌🤝
Место в РПЛ на момент увольнения: 6-е по итогам сезона
Об отставке Якина объявили перед последним матчем сезона. Логичный результат унылого отрезка, который запомнится разве что приездом Квинси Промеса и раскрывшимся Артемом Ребровым.
А сам швейцарский тренер остался в памяти только дерзким интервью Тимуру Журавелю.
Дмитрий Гунько
Последний матч: победа 3:2 над «Динамо» в последнем туре РПЛ
Последние пять матчей: ❌❌❌✅✅
Последние пять матчей в РПЛ: ❌❌❌✅✅
Место в РПЛ на момент увольнения: 6-е по итогам сезона
Доработал сезон после увольнения Карпина. Опустился с третьего места на шестое. После этого позвали Якина.
Валерий Карпин
Последний матч: ничья 2:2 против «Анжи»
Последние пять матчей: ✅✅❌❌🤝
Последние пять матчей в РПЛ:❌✅✅❌🤝
Место в РПЛ на момент увольнения: 3-е после 21 тура
Карпина сняли после кубковых поражений – вылета из ЛЕ от «Санкт-Галлена» и вылета из Кубка России от «Тосно» из ПФЛ.
Хотя все было не так плохо: команда шла в тройке и отставала всего на четыре очка от «Локомотива» и на одно – от «Зенита». С Гунько точно лучше не стало.
Унаи Эмери
Последний матч: поражение 1:5 от «Динамо»
Последние пять матчей:❌✅🤝❌❌
Последние пять матчей в РПЛ: ✅✅✅🤝❌
Место в РПЛ на момент увольнения: 7-е после 17 туров
Поражения от «Барселоны» 0:3 и от «Динамо» 1:5 добили терпение Федуна. Дзюба после матча выдал «тренеришку», а Карпин на пресс-конференции объявил об увольнении Эмери.
Бесславный конец самого неудачного периода в карьере испанца.
Валерий Карпин*
Последний матч: победа 2:0 над «Локомотивом» в последнем туре РПЛ
Последние пять матчей: ❌❌🤝✅✅
Последние пять матчей в РПЛ: ❌❌❌✅✅
Место в РПЛ на момент увольнения: 2-е по итогам сезона
После достаточно успешного переходного сезона Карпин ушел на должность гендиректора, а на пост тренера позвали Эмери.
Микаэль Лаудруп
Последний матч: поражение 0:3 от «Динамо» в Кубке России
Последние пять матчей: 🤝❌✅❌❌
Последние матчи в РПЛ: ❌✅❌🤝
Место в РПЛ на момент увольнения: 10-е место после 4 туров
15 апреля Карпин обещал не увольнять тренера, несмотря на поражение от «Динамо»: «Кредит доверия не должны определять результаты четырех матчей». 16 апреля Лаудрупа уволили.
Карпин переквалифицировался из гендиректора в тренера.
Станислав Черчесов
Последний матч: поражение 1:4 от киевского «Динамо» в квалификации ЛЧ
Последние пять матчей: ✅✅✅🤝❌
Последние пять матчей в РПЛ: ❌🤝✅✅🤝
Место в РПЛ на момент увольнения: 4-е после 17 туров
Черчесову не простили 1:5 от ЦСКА, 1:4 от киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов и ссылку в дубль Титова, Калиниченко и Моцарта. Болельщики требовали отставки тренера, Федун исполнил их просьбу.
Владимир Федотов
Последний матч: поражение 0:2 от ФК «Москва»
Последние пять матчей: 🤝❌❌🤝❌
Последние пять матчей в РПЛ: 🤝❌❌🤝❌
Место в РПЛ на момент увольнения: 4-е после 13 туров
На момент увольнения любимого тренера болельщиков «Спартак» отставал от первого места на три очка. Есть версия, что отставку продавил спортивный директор Станислав Черчесов, так считал и сам Федотов: «Мне о Черчесове вспоминать вообще не хочется. Ему хотелось побыстрее стать тренером».
Александр Старков
Последний матч: ничья 3:3 против ФК «Москва»
Последние пять матчей: 🤝✅✅❌🤝
Последние пять матчей в РПЛ: 🤝✅✅❌🤝
Место в РПЛ на момент увольнения: 10-е после 6 туров
Одна победа в шести турах РПЛ на старте сезона и конфликт с Аленичевым-игроком – вот и причины увольнения Старкова. Последней каплей стала ничья 3:3 с «Москвой» – вели 3:0 после первого тайма, но все упустили во втором.
Невио Скала
Последний матч: победа 3:1 над «Крыльями Советов»
Последние пять матчей: 🤝🤝❌❌✅
Последние пять матчей в РПЛ: ✅🤝❌❌✅
Место в РПЛ на момент увольнения: 8-е после 21 тура
Итальянца отставили из-за разногласий с Федуном и после победного матча. Но до этого были поражения от «Локомотива» и «Зенита». А еще при Скале «Спартак» повторил черную серию из 1976-го – проиграл в чемпионате шесть матчей подряд.
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Сейчас у Абаскаля ситуация в целом не самая страшная: ❌❌✅✅✅ и пятое место в РПЛ. Впрочем, поражение от ЦСКА может стать решающим фактором.
Гид к «Спартак» – ЦСКА. Чего ждать от дерби?
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков; Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press
— Идея поставить вместо Старкова Черчесова принадлежит Смоленцеву, расправившему крылья после насильственного свержения Первака. Кандидатура Федотова в штабе заговорщиков изначально была временной и переходной. Потом на совещании Федун похвалит меня за попытку сыграть на опережение. Позже, тет-а-тет, спросит, что я думаю о кандидатуре Черчесова, от чего меня просто бросило в дрожь. Какие-то пазлы стали складываться. Люди кончились, опять пошли интриги. Так закончилась первая волна спартаковской оттепели. Григорьич — это боль душевная. Второй отец. После смерти мы встречались с его близкими. Поплакали, помянули. Вот и все. А люди, замешанные в его травле, в пренебрежении человеческим в угоду собственной наживе, в уничтожении чистого футбольного разума, еще понесут за это ответственность. Пусть не в этой жизни...