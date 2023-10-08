Как увольняли тренеров «Спартака»: Эмери после 1:5 от «Динамо», Карреру после Тулы, Скалу после победы

Двоих выгнали после ФК «Москва».

Разговоры об увольнении Абаскаля уже вовсю кружат над «Спартаком» – у красно-белых два разгромных поражения подряд и дерби против ЦСКА впереди. Самое время вспомнить, при каких обстоятельствах в «Спартаке» снимали других тренеров.

Таким символом (*) мы пометили тех, кто уходил сам.

Паоло Ваноли*

Последний матч: 2:1 – победа в финале Кубка России над «Динамо»

Последние пять матчей: ✅✅🤝❌✅

Последние пять матчей в РПЛ: ✅✅✅🤝❌

Место в РПЛ на момент увольнения: 10-е по итогам сезона

Слухи об уходе Ваноли появились давно из-за известных событий. Сразу после победы в Кубке России инсайдер Андрей Панков заявил, что итальянский тренер покинет «Спартак». 30 мая это назвали фэйком, 9 июня Паоло официально ушел.

Руй Витория

Последний матч: поражение 0:3 – от «Сочи»

Последние пять матчей: ✅🤝✅✅❌

Последние пять матчей в РПЛ: 🤝❌🤝✅❌

Место в РПЛ на момент увольнения: 9-е после 18 туров

Витория вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы, но в Премьер-лиге дела шли не очень. Перед зимней паузой Федун уволил португальца, несмотря на успехи в еврокубках.

Доменико Тедеско*

Последний матч: ничья 2:2 с «Ахматом» в последнем туре РПЛ

Последние пять матчей: ❌✅✅✅🤝

Последние пять матчей в РПЛ: ❌✅✅✅🤝

Место в РПЛ на момент увольнения: 2-е по итогам сезона

После успешного сезона немецкий тренер ушел из клуба. Главная версия – из-за семьи. Его жена ждала второго ребенка, но из-за пандемии коуч не виделся с родными. О решении он объявил в середине сезона, и в «Спартаке» думали расстаться с ним еще зимой.

Олег Кононов

Последний матч: поражение 1:2 от «Оренбурга»

Последние пять матчей: ❌❌❌✅❌

Последние пять матчей в РПЛ: ✅❌❌❌❌

Место в РПЛ на момент увольнения: 9-е после 11 туров

Четыре поражения в пяти матчах, четыре поражения в РПЛ подряд и прозвище Пиджак. Единственная победа – натужная над «КАМАЗом» в Кубке России. Отставка назревала.

Массимо Каррера

Последний матч: поражение 2:3 – от тульского «Арсенала»

Последние пять матчей: ✅❌🤝✅❌

Последние пять матчей в РПЛ:❌🤝❌✅❌

Место в РПЛ на момент увольнения: 7-е после 11 туров

Казалось, после чемпионства Массимо в «Спартаке» надолго. В сезоне-2017/18 команда откатилась на третье место (но разгромила «Севилью» в ЛЧ), а вот потом – сплошное разочарование. Ссоры с игроками и неудачи на поле. В итоге попрощались с тренером фоткой стадиона.

После Карреры командой еще порулил великий мотиватор Рауль Рианчо.

Дмитрий Аленичев

Последний матч: поражение 0:1 от АЕК в квалификации ЛЕ

Последние пять матчей: ✅❌🤝✅❌

Последние пять матчей в РПЛ: ✅✅✅❌✅

Место в РПЛ на момент увольнения: 1-е после 1 тура

«Спартак» закончил сезон-2015/16 на пятом месте – и разочаровал Федуна. Летом ходили слухи о приглашении Бердыева, но и тут не сложилось – только позвали в тренерский штаб бывшего помощника Конте Массимо Карреру (тренером по защите).

Сезон начали с ничьей в гостях с АЕК и разгрома тульского «Арсенала» (4:0). Все сломал гол Тричковски и поражение от кипрской команды в Москве. Аленичева уволили, команду принял Каррера.

Мурат Якин

Последний матч: ничья 3:3 против «Амкара» в последнем туре РПЛ

Последние пять матчей: 🤝❌❌❌🤝

Последние пять матчей в РПЛ: 🤝❌❌❌🤝

Место в РПЛ на момент увольнения: 6-е по итогам сезона

Об отставке Якина объявили перед последним матчем сезона. Логичный результат унылого отрезка, который запомнится разве что приездом Квинси Промеса и раскрывшимся Артемом Ребровым.

А сам швейцарский тренер остался в памяти только дерзким интервью Тимуру Журавелю.

Дмитрий Гунько

Последний матч: победа 3:2 над «Динамо» в последнем туре РПЛ

Последние пять матчей: ❌❌❌✅✅

Последние пять матчей в РПЛ: ❌❌❌✅✅

Место в РПЛ на момент увольнения: 6-е по итогам сезона

Доработал сезон после увольнения Карпина. Опустился с третьего места на шестое. После этого позвали Якина.

Валерий Карпин

Последний матч: ничья 2:2 против «Анжи»

Последние пять матчей: ✅✅❌❌🤝

Последние пять матчей в РПЛ:❌✅✅❌🤝

Место в РПЛ на момент увольнения: 3-е после 21 тура

Карпина сняли после кубковых поражений – вылета из ЛЕ от «Санкт-Галлена» и вылета из Кубка России от «Тосно» из ПФЛ.

Хотя все было не так плохо: команда шла в тройке и отставала всего на четыре очка от «Локомотива» и на одно – от «Зенита». С Гунько точно лучше не стало.

Унаи Эмери

Последний матч: поражение 1:5 от «Динамо»

Последние пять матчей:❌✅🤝❌❌

Последние пять матчей в РПЛ: ✅✅✅🤝❌

Место в РПЛ на момент увольнения: 7-е после 17 туров

Поражения от «Барселоны» 0:3 и от «Динамо» 1:5 добили терпение Федуна. Дзюба после матча выдал «тренеришку», а Карпин на пресс-конференции объявил об увольнении Эмери.

Бесславный конец самого неудачного периода в карьере испанца.

Валерий Карпин*

Последний матч: победа 2:0 над «Локомотивом» в последнем туре РПЛ

Последние пять матчей: ❌❌🤝✅✅

Последние пять матчей в РПЛ: ❌❌❌✅✅

Место в РПЛ на момент увольнения: 2-е по итогам сезона

После достаточно успешного переходного сезона Карпин ушел на должность гендиректора, а на пост тренера позвали Эмери.

Микаэль Лаудруп

Последний матч: поражение 0:3 от «Динамо» в Кубке России

Последние пять матчей: 🤝❌✅❌❌

Последние матчи в РПЛ: ❌✅❌🤝

Место в РПЛ на момент увольнения: 10-е место после 4 туров

15 апреля Карпин обещал не увольнять тренера, несмотря на поражение от «Динамо»: «Кредит доверия не должны определять результаты четырех матчей». 16 апреля Лаудрупа уволили.

Карпин переквалифицировался из гендиректора в тренера.

Станислав Черчесов

Последний матч: поражение 1:4 от киевского «Динамо» в квалификации ЛЧ

Последние пять матчей: ✅✅✅🤝❌

Последние пять матчей в РПЛ: ❌🤝✅✅🤝

Место в РПЛ на момент увольнения: 4-е после 17 туров

Черчесову не простили 1:5 от ЦСКА, 1:4 от киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов и ссылку в дубль Титова, Калиниченко и Моцарта. Болельщики требовали отставки тренера, Федун исполнил их просьбу.

Владимир Федотов

Последний матч: поражение 0:2 от ФК «Москва»

Последние пять матчей: 🤝❌❌🤝❌

Последние пять матчей в РПЛ: 🤝❌❌🤝❌

Место в РПЛ на момент увольнения: 4-е после 13 туров

На момент увольнения любимого тренера болельщиков «Спартак» отставал от первого места на три очка. Есть версия, что отставку продавил спортивный директор Станислав Черчесов, так считал и сам Федотов: «Мне о Черчесове вспоминать вообще не хочется. Ему хотелось побыстрее стать тренером».

Александр Старков

Последний матч: ничья 3:3 против ФК «Москва»

Последние пять матчей: 🤝✅✅❌🤝

Последние пять матчей в РПЛ: 🤝✅✅❌🤝

Место в РПЛ на момент увольнения: 10-е после 6 туров

Одна победа в шести турах РПЛ на старте сезона и конфликт с Аленичевым-игроком – вот и причины увольнения Старкова. Последней каплей стала ничья 3:3 с «Москвой» – вели 3:0 после первого тайма, но все упустили во втором.

Невио Скала

Последний матч: победа 3:1 над «Крыльями Советов»

Последние пять матчей: 🤝🤝❌❌✅

Последние пять матчей в РПЛ: ✅🤝❌❌✅

Место в РПЛ на момент увольнения: 8-е после 21 тура

Итальянца отставили из-за разногласий с Федуном и после победного матча. Но до этого были поражения от «Локомотива» и «Зенита». А еще при Скале «Спартак» повторил черную серию из 1976-го – проиграл в чемпионате шесть матчей подряд.

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Сейчас у Абаскаля ситуация в целом не самая страшная: ❌❌✅✅✅ и пятое место в РПЛ. Впрочем, поражение от ЦСКА может стать решающим фактором.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков; Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press