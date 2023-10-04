Целый клуб РПЛ уже можно собрать из воспитанников «Краснодара». И «Краснодар» собрал!
В Первой лиге тоже.
«Краснодар» в начале октября показал у себя в телеграм-канале фэнтези-сборные из воспитанников – но не в смысле составов для игры в Fantasy.
Это команда, которую можно было бы собрать, если бы краснодарцы объединили всех самых успешных выпускников академии. Причем тут не просто 11 человек, регулярно играющих в РПЛ, а 20 человек – на некоторых позициях приличная конкуренция (особенно в воротах).
Есть и один легионер – Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный греческим «Арисом».
● Особенно богато в воротах: у Матвея Сафонова аж три альтернативы из РПЛ. Станислав Агкацев даже вытеснял его в концовке прошлого сезона, Денис Адамов в прошлом сезоне играл за «Сочи», теперь в обойме «Зенита», Евгений Латышонок постоянно выходит за «Балтику».
● Четыре воспитанника уже в основе «Краснодара»: Сафонов, Сергей Волков, Александр Черников и Эдуард Сперцян. В обороне все чаще видим Георгия Арутюняна, а Александр Кокшаров (сын гандбольной легенды) уже забивал в РПЛ – его гол самый юный для краснодарцев.
● Почти все играют в старте команд РПЛ. Например, Дмитрий Воробьев пока не так раскручен, но он превратился в одного из лидеров дерзкого «Оренбурга»: 3 гола и ассист в семи матчах чемпионата. Недавно сделал 1+1 с «Зенитом».
● Пара неочевидных героев из «Факела»: Вячеслав Якимов недавно забил «Сочи», а Василий Черов успешно закрыл правый фланг обороны.
Теперь сборная из игроков Первой лиги.
● В защите удивляет Виталий Стежко из «Енисея»: два гола в шести матчах. Олег Ланин всегда выходит в основе, а вот вратарь красноярцев Станислав Антипин пока лечится.
● Сергей Бородин в прошлом сезоне был в израильском «Бейтаре», даже выиграл там Кубок и обернулся в российский флаг, а теперь помогает «Торпедо» выбраться в РПЛ. Его партнер Ираклий Манелов до лета 2023-го принадлежал «Краснодару»: 24 игры за основу, гол и парочка передач.
● Трое воспитанников метят в РПЛ. Максим Храмцов закрывает левую бровку махачкалинского «Динамо» Курбана Бердыева. В топе Первой лиги и «Алания»: Батраз Гурциев провел 12 матчей (иногда выходил со скамейки), Михаил Сухорученко только начинает пробиваться в основу.
Помазун (Тороп)
Чернов-Тикнизян-Сильянов-Тесленко (Лукин)
Олейников-Кучаев (Ермаков) Эктов (Носков) Марадишвили(Аванесян)
Чалов Пряхин (Ушаков)
А денег цсковская академия раз в 10 ест меньше?
У Спартака наверно еще больше, у них много всегда было.
Да и Динамо с Локо наверно наберут.
Даже не залезая в справочники можно сказать, что у Локомотива и Чертанова воспитанников такого уровня точно больше. Да и у Спартака, ЦСКА и Динамо, пожалуй, тоже.
И это мы ещё не уточняли, кто и насколько воспитанник.