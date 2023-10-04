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Целый клуб РПЛ уже можно собрать из воспитанников «Краснодара». И «Краснодар» собрал!

Магомед-Шапи Сулейманов Магомед-Шапи Сулейманов
Станислав Агкацев Станислав Агкацев
Евгений Латышонок Евгений Латышонок
Сергей Волков 2002 Сергей Волков 2002
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Георгий Арутюнян Георгий Арутюнян
Батраз Гурциев
Максим Храмцов
Михаил Сухорученко Михаил Сухорученко
Сергей Бородин 1999 Сергей Бородин 1999
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В Первой лиге тоже.

«Краснодар» в начале октября показал у себя в телеграм-канале фэнтези-сборные из воспитанников – но не в смысле составов для игры в Fantasy.

Это команда, которую можно было бы собрать, если бы краснодарцы объединили всех самых успешных выпускников академии. Причем тут не просто 11 человек, регулярно играющих в РПЛ, а 20 человек – на некоторых позициях приличная конкуренция (особенно в воротах).

Есть и один легионер – Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный греческим «Арисом».

● Особенно богато в воротах: у Матвея Сафонова аж три альтернативы из РПЛ. Станислав Агкацев даже вытеснял его в концовке прошлого сезона, Денис Адамов в прошлом сезоне играл за «Сочи», теперь в обойме «Зенита», Евгений Латышонок постоянно выходит за «Балтику».

● Четыре воспитанника уже в основе «Краснодара»: Сафонов, Сергей Волков, Александр Черников и Эдуард Сперцян. В обороне все чаще видим Георгия Арутюняна, а Александр Кокшаров (сын гандбольной легенды) уже забивал в РПЛ – его гол самый юный для краснодарцев.

● Почти все играют в старте команд РПЛ. Например, Дмитрий Воробьев пока не так раскручен, но он превратился в одного из лидеров дерзкого «Оренбурга»: 3 гола и ассист в семи матчах чемпионата. Недавно сделал 1+1 с «Зенитом».

● Пара неочевидных героев из «Факела»: Вячеслав Якимов недавно забил «Сочи», а Василий Черов успешно закрыл правый фланг обороны.

Теперь сборная из игроков Первой лиги.

● В защите удивляет Виталий Стежко из «Енисея»: два гола в шести матчах. Олег Ланин всегда выходит в основе, а вот вратарь красноярцев Станислав Антипин пока лечится.

● Сергей Бородин в прошлом сезоне был в израильском «Бейтаре», даже выиграл там Кубок и обернулся в российский флаг, а теперь помогает «Торпедо» выбраться в РПЛ. Его партнер Ираклий Манелов до лета 2023-го принадлежал «Краснодару»: 24 игры за основу, гол и парочка передач.

● Трое воспитанников метят в РПЛ. Максим Храмцов закрывает левую бровку махачкалинского «Динамо» Курбана Бердыева. В топе Первой лиги и «Алания»: Батраз Гурциев провел 12 матчей (иногда выходил со скамейки), Михаил Сухорученко только начинает пробиваться в основу.

11 воспитанников «Краснодара» на поле. Мечта Галицкого сбылась в прошлом сезоне

24 комментария

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Adjusted
Спортс, как я могу тегнуть тех, которые пишут здесь постоянно "ну и где эта ваша хвалёная краснодарская академия"?
+27
-3
+24
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Alina_77
Ответ goodie
Пока ничего сверхъестественного. У большинства московских академий за эти же годы никак не хуже.
Ждем подтверждение ваших слов на примере какой нибудь академии.
+10
-1
+9
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Lyelik
Тиньков у надо показать.
+8
-1
+7
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Faust Doc
Ребят видно, и это радует. Хорошее дело Николаич делает!
+5
0
+5
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Astin
ну эдак и я навскидку из ЦСКА наберу (после 96года) с небольшими натяжками
Помазун (Тороп)
Чернов-Тикнизян-Сильянов-Тесленко (Лукин)
Олейников-Кучаев (Ермаков) Эктов (Носков) Марадишвили(Аванесян)
Чалов Пряхин (Ушаков)
А денег цсковская академия раз в 10 ест меньше?
У Спартака наверно еще больше, у них много всегда было.
Да и Динамо с Локо наверно наберут.
+3
-1
+2
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trav
Ответ Astin
ну эдак и я навскидку из ЦСКА наберу (после 96года) с небольшими натяжками Помазун (Тороп) Чернов-Тикнизян-Сильянов-Тесленко (Лукин) Олейников-Кучаев (Ермаков) Эктов (Носков) Марадишвили(Аванесян) Чалов Пряхин (Ушаков) А денег цсковская академия раз в 10 ест меньше? У Спартака наверно еще больше, у них много всегда было. Да и Динамо с Локо наверно наберут.
А денег цсковская академия раз в 10 ест меньше? - это с какой радости?
+2
0
+2
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Denis Peskov
Хотел орнуть "а где Мацукатов из Акрона", а потом вспомнил, как сам видел его несколько месяцев назад обернутым в абхазский флаг в чемпионском матче "Урарту" против "Пюника" )) Когда-то можно будет делать и сборную из воспитанников, выступающих в иных чемпионатах )
+1
0
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goodie
Ответ Alina_77
Ждем подтверждение ваших слов на примере какой нибудь академии.
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/futbol-rpl-u-kakogo-kluba-bolshe-vsego-vospitannikov-lokomotiv-pervyy-spartak-vtoroy-zenit-vne-troyki-1921007/
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Astin
Ответ trav
А денег цсковская академия раз в 10 ест меньше? - это с какой радости?
у них нет множества прекрасных полей, первоклассных общежитий и прочего. Может насчет коэффициента 10 я и маханул. Но 3-4 точно . Несомненно прекрасно организованная академия в Краснодаре будет давать выход, но не пропорционально деньгам. То есть меньше потребляющие московские академии все равно дают много игроков.
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Astin
Ответ Astin
ну эдак и я навскидку из ЦСКА наберу (после 96года) с небольшими натяжками Помазун (Тороп) Чернов-Тикнизян-Сильянов-Тесленко (Лукин) Олейников-Кучаев (Ермаков) Эктов (Носков) Марадишвили(Аванесян) Чалов Пряхин (Ушаков) А денег цсковская академия раз в 10 ест меньше? У Спартака наверно еще больше, у них много всегда было. Да и Динамо с Локо наверно наберут.
также и перволиговую и зарубежную сборную могу..
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Denis Peskov
Ответ лысбан
Сабуа в Армении да Шершнев в Казахстане. Ну еще Стрельник в Армении, но он скорее строгинский, чем краснодарский. Кто еще в иных чемпионатах?
Блин! Точно - это Сабуа был в флаге ) А Мацукатов в Арсенале Тула в первой лиге. Странно, что его не включили.
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лысбан
Ответ Denis Peskov
Хотел орнуть "а где Мацукатов из Акрона", а потом вспомнил, как сам видел его несколько месяцев назад обернутым в абхазский флаг в чемпионском матче "Урарту" против "Пюника" )) Когда-то можно будет делать и сборную из воспитанников, выступающих в иных чемпионатах )
Сабуа в Армении да Шершнев в Казахстане. Ну еще Стрельник в Армении, но он скорее строгинский, чем краснодарский. Кто еще в иных чемпионатах?
0
0
0
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Сергей Лимонников
Ответ goodie
Пока ничего сверхъестественного. У большинства московских академий за эти же годы никак не хуже.
тут стоит учитывать возраст воспитанников. Первый толковый выпуск игроков (Игнатьев/Шапи) сейчас в возрасте 23-25 лет. Остальные, должны быть ещё моложе. Т.е. это воспитанники примерно за 5 лет насобирали
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goodie
Ответ Alina_77
Возьмите возраст выпускников не старше 28 лет, и как говорится, почувствуйте разницу)
Ничего не изменится: Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Баринов, Лантратов, Сильянов, Карпукас, Морозов, Севикян, Мостовой, Худяков, Сулейманов, Магкеев, Рыбчинский, Калинский, Карапузов, Погостнов, Миронов, Щетинин, Тугарев и т.д. Все стабильно играют в нормальных клубах РПЛ. И это только те, кто провели в молодежной системе значительное время (на пару лет была в молодежке Локо еще целая команда: от Глебова и Мухина до Пиняева и Глушенкова)
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Alina_77
Ответ goodie
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/futbol-rpl-u-kakogo-kluba-bolshe-vsego-vospitannikov-lokomotiv-pervyy-spartak-vtoroy-zenit-vne-troyki-1921007/
Возьмите возраст выпускников не старше 28 лет, и как говорится, почувствуйте разницу)
0
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лысбан
Ответ Alina_77
Ждем подтверждение ваших слов на примере какой нибудь академии.
У Краснодара 19 человек в РПЛ и 1 в вышке Греции, если верить автору). То есть чуть более 2 человек в год они выпускают более-менее высокого уровня. Это офигенный показатель, что-ли?

Даже не залезая в справочники можно сказать, что у Локомотива и Чертанова воспитанников такого уровня точно больше. Да и у Спартака, ЦСКА и Динамо, пожалуй, тоже.
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goodie
Ответ Alina_77
Ждем подтверждение ваших слов на примере какой нибудь академии.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1230123/cska-lokomotiv
0
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goodie
Ответ Alina_77
Ждем подтверждение ваших слов на примере какой нибудь академии.
https://life.ru/p/1445399
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Balt
Ответ Lyelik
Тиньков у надо показать.
Да ему по...ю. Иначе бы не говорил того дерьма в адрес Галицкого насчёт его любимого увлечения.
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МТБ
Ответ Adjusted
Спортс, как я могу тегнуть тех, которые пишут здесь постоянно "ну и где эта ваша хвалёная краснодарская академия"?
Тегай. Так и где она? Даже первый состав с очень большими оговорками что-то из себя представляет.
И это мы ещё не уточняли, кто и насколько воспитанник.
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Александр Воронцов
Локомотив может два таких состава собрать, уже сейчас 11 человек из заявки можно стабильно ставить в основу без потери качества. Если поискать в других клубах, то там еще один состав спокойно набирается. Так что не надо нам про хваленую академию коаснодара писать, как единственную кто на поток игроков выпускает
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лысбан
Автор, еще Корнюшин из Хабаровска
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