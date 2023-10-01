Возможно, «Динамо» забило «Ахмату» из офсайда. А где обещанные офсайдные линии?

Скучали по спорным голам в РПЛ? В Грозном «Динамо» забило мяч, который, возможно, не засчитали бы, будь в чемпионате России офсайдные линии.

«Ахмат» и «Динамо» сыграли 1:1: Светослав Ковачев на 21-й минуте открыл счет, спустя ровно полчаса сравнял Роберто Фернандес. Вот как раз к голу парагвайца и есть вопросы.

Не был ли Фернандес в офсайде?

Иван Олейников сбил Муми Нгамале у своей штрафной, а Бителло точно навесил на Фернандеса. Но не было ли офсайда при подаче? Кажется, часть тела Фернандеса все же ближе к воротам.

Увеличим. Тут кажется понятнее. Динамовец в белой форме будто бы чуть дальше от соперников. Но без офсайдных линий не дать объективный ответ.

На «Матч ТВ» обсудили момент в программе Георгия Черданцева «После футбола». Андрей Аршавин считает так: «Мне кажется, гол нужно было засчитывать, даже если был небольшой заступ или сколько-то сантиметров плеча были впереди. Они не явились ключевыми в эпизоде».

Эдуард Мор назвал эпизод спорным и добавил: «Скорее всего, судье было лучше видно, чем нам отсюда».

«Очень сложно. Мне кажется, на глаз невозможно увидеть без линии», – это слова Эльвина Керимова в студии «Матч Премьер».

Где же обещанные офсайдные линии в РПЛ?

Еще в июне прошла новость о том, что провайдером технологии в России будет китайская компания Rigour Tech, с которой у РФС заключен контракт. С 2019 года оператором системы в России была британская компания Hawk-Eye Innovations – соглашение истекло по окончании сезона-2021/22 и не было продлено из-за санкций, поэтому офсайдных линий РПЛ лишилась.

В июле президент РПЛ Александр Алаев отвечал на вопрос Sport24, успеет ли новая система к началу сезона-2023/24: «Теоретически возможно, но есть сложности. Главное, что система в целом прошла сертификацию УЕФА». Позже стало известно, что ее сертифицировала и ФИФА.

В августе «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что РФС должен закупить необходимое оборудование, а в сентябре генсек РФС Максим Митрофанов рассказал «Чемпионату», что оно уже ввозится в Россию. «Надеюсь, и у меня нет сомнений, что коллеги из РФС сделают все, чтобы линии появились как можно быстрее. Понимаю, что есть технические сложности, но мы все их решим вместе. Очень ждем этого как можно быстрее», – подтвердил Алаев «Матч ТВ».

Теперь уже октябрь. Треть сезона позади, прошло 2,5 месяца. Офсайдных линий в РПЛ пока так и нет.

Фото: ФК «Динамо» Москва; кадры трансляции «Матч Премьер»