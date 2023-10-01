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Возможно, «Динамо» забило «Ахмату» из офсайда. А где обещанные офсайдные линии?

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Светослав Ковачев Светослав Ковачев
Футбол Футбол

Скучали по спорным голам в РПЛ? В Грозном «Динамо» забило мяч, который, возможно, не засчитали бы, будь в чемпионате России офсайдные линии. 

«Ахмат» и «Динамо» сыграли 1:1: Светослав Ковачев на 21-й минуте открыл счет, спустя ровно полчаса сравнял Роберто Фернандес. Вот как раз к голу парагвайца и есть вопросы. 

Не был ли Фернандес в офсайде?

Иван Олейников сбил Муми Нгамале у своей штрафной, а Бителло точно навесил на Фернандеса. Но не было ли офсайда при подаче? Кажется, часть тела Фернандеса все же ближе к воротам.

Увеличим. Тут кажется понятнее. Динамовец в белой форме будто бы чуть дальше от соперников. Но без офсайдных линий не дать объективный ответ. 

На «Матч ТВ» обсудили момент в программе Георгия Черданцева «После футбола». Андрей Аршавин считает так: «Мне кажется, гол нужно было засчитывать, даже если был небольшой заступ или сколько-то сантиметров плеча были впереди. Они не явились ключевыми в эпизоде».

Эдуард Мор назвал эпизод спорным и добавил: «Скорее всего, судье было лучше видно, чем нам отсюда».

«Очень сложно. Мне кажется, на глаз невозможно увидеть без линии», – это слова Эльвина Керимова в студии «Матч Премьер».

Где же обещанные офсайдные линии в РПЛ?

Еще в июне прошла новость о том, что провайдером технологии в России будет китайская компания Rigour Tech, с которой у РФС заключен контракт. С 2019 года оператором системы в России была британская компания Hawk-Eye Innovations – соглашение истекло по окончании сезона-2021/22 и не было продлено из-за санкций, поэтому офсайдных линий РПЛ лишилась.

В июле президент РПЛ Александр Алаев отвечал на вопрос Sport24, успеет ли новая система к началу сезона-2023/24: «Теоретически возможно, но есть сложности. Главное, что система в целом прошла сертификацию УЕФА». Позже стало известно, что ее сертифицировала и ФИФА.

В августе «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что РФС должен закупить необходимое оборудование, а в сентябре генсек РФС Максим Митрофанов рассказал «Чемпионату», что оно уже ввозится в Россию. «Надеюсь, и у меня нет сомнений, что коллеги из РФС сделают все, чтобы линии появились как можно быстрее. Понимаю, что есть технические сложности, но мы все их решим вместе. Очень ждем этого как можно быстрее», – подтвердил Алаев «Матч ТВ».

Теперь уже октябрь. Треть сезона позади, прошло 2,5 месяца. Офсайдных линий в РПЛ пока так и нет.

Ахмат – Динамо 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
1 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 21 Ковачев, 1:1 – 51 Фернандес.
АхматОпарин, Тодорович, Челикович, Богосовац, Швец (Тимофеев, 63), Олейников (Гбамбле, 82), Камило, Харин, Бериша, Ковачев (Конате, 62), Ильин (Жуниор, 75).
ДинамоШунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Чавес, Фомин, Карраскаль (Смолов, 63), Бителло, Нгамале, Тюкавин (Макаров, 75).
Предупреждения:
Бериша (39), Тодорович (39), Швец (43), Даса (73), Харин (90).

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Фото: ФК «Динамо» Москва; кадры трансляции «Матч Премьер»

15 комментариев

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a2wai
Гол Динамо смысла нет обсуждать. Это следствие проблем с линией, повтор показывает, что офсайда не было, судьи даже при микроскопическом офсайде могли бы вполне засчитать гол, как и говорил, собственно, Аршавин.

Автор текста пассажем в конце пытается вызвать какую-то реакцию, но получается слабенько, учитывая, что в тексте много пробелов, которые он не освещает. Митрофанов говорил про оборудование для офсайдных линий 8 сентября. При этом говорил он в контексте того, что его начали ввозить. Только начали ввозить, это очень важно.

Поставить такое оборудование на все стадионы-участники, подогнать это оборудование под существующую систему VAR, провести работу с судьями, ну то есть все мероприятия по интеграции новой системы, чтобы с ней начать адекватно работать, это явно не месяц работы. Особенно учитывая уровень нашего судейства, оно объективно слабое, и систему нужно будет обкатать.

Скорее всего офсайдные линии появятся либо во второй половине октября, либо после 15 тура. Даты находятся друг от друга относительно недалеко. При не самой удачной интеграции системы мы ее увидим, конечно, в лучшем случае только после зимнего перерыва.

При этом автор напирает на то, что уже октябрь, а офсайдных линий все еще нет. Зачем напирать, почему напирать - большой вопрос.
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Viktor Martunov
Так по телу, голове или ногам офсайд смотреть писатель?
+4
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lemming
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Линии офсайдные людям он везет,
РПЛ все дружно линии те примут...
+3
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ИваннИванов
Тут даже линии бы не помогли, Фернандеса не видно за другим игроком динамо. А решить проблему линий надо, да. Это не какая-то супертехнология.
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Adeen
Ответ Viktor Martunov
Так по телу, голове или ногам офсайд смотреть писатель?
Этого уже никто не понимает.
+2
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CELTIC FROST
Ответ lemming
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину, Линии офсайдные людям он везет, РПЛ все дружно линии те примут...
я опоздал) Тоже хотел эту строчку из Человека с кошкой написать) Браво!.. Но хотя бы закончу - и печаль отступит. и тоска - пройдет!
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Пашка Донофф
Полтора года прошло, а линию так и не сделали. И вроде берут альтернативу у китайцев. Мне кажется МатчТВ быстрее вернет права на трансляцию АПЛ, чем у нас появятся «свои» офсайдные линии. Хотя и в АПЛ эти линии не всегда помогают
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Mapk Kpacc
Ну да, давайте отменим из-за какого-то сантиметра на плече, особенно когда хозяевам пару красных карточек зажали.
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Lol Ko
Причиной гола точно не сантиметровый офсайд был (если был).
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varlan
Офсайд был, комментатор дважды это повторил. Судья был благосклонен к Динамо
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Viktor Martunov
Ответ &_Bishep_&
Чистый офсайд. Первый игрок Динамо влиял на эпизод, второй тоже в офсайде. Ахмат засудили в Грозном.
Ну теперь все ваши команды из Европы протест подадут.
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andr d
Ответ Viktor Martunov
Так по телу, голове или ногам офсайд смотреть писатель?
По плечу
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forsp
Ответ Пашка Донофф
Полтора года прошло, а линию так и не сделали. И вроде берут альтернативу у китайцев. Мне кажется МатчТВ быстрее вернет права на трансляцию АПЛ, чем у нас появятся «свои» офсайдные линии. Хотя и в АПЛ эти линии не всегда помогают
На самом деле, сделать не так сложно. Сложно получить сертификацию от УЕФА. Может быть и есть система, но использовать не могут именно из-за недопуска от Федерации.
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Borz BZ
Ответ forsp
На самом деле, сделать не так сложно. Сложно получить сертификацию от УЕФА. Может быть и есть система, но использовать не могут именно из-за недопуска от Федерации.
Вроде бы ФИФА одобрила китайскую систему офсайдных линий
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