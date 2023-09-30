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18 ярчайших флэш-интервью в истории РПЛ: «вандерфульное», «игра была равна» и «какие-то петухи»

Мурат Якин Мурат Якин
Роберто Манчини Роберто Манчини
Дан Петреску Дан Петреску
Леонид Кучук Леонид Кучук
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Вадим Евсеев Вадим Евсеев
Валерий Карпин Валерий Карпин
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Игорь Гамула Игорь Гамула
Александр Григорян Александр Григорян
Виктор Гончаренко Виктор Гончаренко
Федор Щербаченко Федор Щербаченко
Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный
Анатолий Байдачный Анатолий Байдачный
Футбол Футбол

Классика.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не произнес ни слова во флэш-интервью после игры против «Ростова» – момент уже попал в историю, как и множество других похожих в РПЛ. Мы не сможем собрать абсолютно все яркие, но предложим одни из самых памятных. Практически к каждому из них в интернете есть видео. 

В материале фокусируемся на цитатах именно во флэш-интервью. То есть в тех разговорах с журналистами, которые происходили в перерыве или сразу после матча рядом с полем.

«Спали в начале, заснули в конце» в Сибири

Давний матч «Томь» – «Сибирь», который назвали сибирским дерби. К 21-й минуте хозяева повели 2:0, потом дважды пропустили, а на 90-й вырвали победу. «Спали в начале и заснули в конце, больше мне сказать нечего», – так матч описал главный тренер гостей Игорь Криушенко.

«Ты куда смотрел вообще?» от Гамулы

Все интервью Игоря Гамулы – классика, но одно запомнилось особо: в 2014 году «Ростов» проиграл в Грозном, пропустив в конце и доигрывая матч в меньшинстве.

На вопрос корреспондента о том, почему ростовчане потеряли преимущество, Гамула не выдержал: «Ты куда смотрел вообще? [«Ростов»] потерял преимущество, когда вдевятером остался. Судья придумал карточку красную, что, не видно было? Боролся, вырывал мяч, упал – что теперь делать? Симуляцию делать?»

Чуть позже уже спокойнее реагировал: «Я подошел к Касареву перед игрой, сказал: «Лысый лысому должен помогать». Он мне помог! У меня теперь волосы вырастут от него. Он останется лысым, а у меня волосы начнут расти».

«Игра была равна» от Карпина

Сезон-2010, на старте «Спартак» уступил «Динамо» 0:1 в не очень зрелищной игре.

Примерно это и сказал Валерий Карпин: «Игра была равна, играли два …»

Карпин и судьи: 11 лет назад

Через два года снова матч против «Динамо».

Карпин так прокомментировал недовольство судейством: «А вы что, не видели, что ли? Все видели, кроме вас? Все, спасибо».

«Роспотребнадзор-чемпионат России» в разгар пандемии

Еще одна легендарная фраза: «Процитирую Бышовца. «Нет предела человеческой мерзости». Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах-чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор-чемпионат России».

Кучук поссорился с корреспондентом и помирился в следующем туре

Главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук рассердился после матча против «Рубина» в конце 2013 года на корреспондента Сергея Новоселова из-за вопроса о страстях в конце: «Играли в футбол, вы не заметили? Две команды очень организованно играли в футбол. А вы хотели, чтобы без страсти была игра? Тогда нужно выйти со стадиона и уйти. Команды боролись за результат. Моментов было мало, вот и все. Довольны ли командой и собой лично в этом матче? Что за глупый вопрос, собой? Сдал зачетку, пока не знаю».

В следующем туре уже марте 2014-го они снова встретились после игры «Локомотива» и «Крыльев Советов». Тренер спокойно ответил на вопросы и в конце пожал руку журналисту и сказал: «Мы делаем одно дело, а что произошло тогда – недоразумение. Спасибо».

Вандефульное состояние от Григоряна

Великий диалог Александра Григоряна с Эльвином Керимовым перед игрой «Анжи» и «Краснодара»:

– Матч с «Зенитом», с топ-клубом в гостях можно считать за образец?

– Что за «топ-клуб», «образец»? Ничего не понимаю. А мы кто, аутсайдеры, в вашем понимании?

– Вы в нижней части турнирной таблицы.

– Наш шанс тогда в том, что мы в нижней части и хотим вылезти из этого дерьма.

– Каков план на игру с «Краснодаром»?

– Вы сами увидите. Я вам что, тактический план на игру должен рассказывать?

– Если не секрет, то хотя бы шаблон игры.

– Я не привык разговаривать о шаблонах.

– В каком состоянии вы прибыли на игру?

– В вандефульном.

Мнение Журавеля почти 10 лет никого не интересует

Мурат Якин после матча «Спартака» против «Локомотива» поговорил с журналистом Тимуром Журавелем.

На вопрос о невнятной игре «Спартака» ответил своим: «Для кого невнятная?» Журавель ответил: «Я выражаю в данном случае свое мнение». И услышал: «Оно никого не интересует».

Возмущался даже Кобелев

В 2015-м «Динамо» проиграло «Спартаку», хотя и забило с игры впервые за долгое время.

Андрею Кобелеву вопрос об этом не понравился: «Да что вы прицепились к этим голам? С игры, с пенальти… Какая разница?»

Ассистент Петреску махнул рукой на вопрос

Дан Петреску, тренируя «Кубань», был жутко недоволен судейством и на вопрос журналистки ответил: «Лучше честная ничья, чем победа с пятиметровым офсайдом».

Его ассистент Эмиль Карас улыбнулся и перевел эту фразу как: «Будем играть на победу». Потом махнул рукой и увел тренера с интервью.

У Щербаченко обострилось чувство справедливости

В начале сезона-2012/13 играли «Мордовия» и «Кубань». Федор Щербаченко пожаловался на дисквалифицированного Петреску: «Хотел бы сказать, что в прошлом матче я был дисквалифицирован. Меня предупредили, чтобы я не находился в раздевалке, технических зонах. Интервью давал за пределами технической зоны. Когда наш соперник выходил из раздевалки, я и мои помощники увидели, как Петреску прятался в туалете».

Грозный злился, что засуживают Грозный

Тренировавший «Терек» Вячеслав Грозный после проигранного матча с «Томью» заметно нервничал:

«Каким-то петухам не нравится, что команда играет, и ей не дают возможности играть. Нам не засчитывают уже четыре гола в семи турах. Сегодня, вы сами видели, чистый гол отменили. Здесь из вне игры забивают. Сколько можно?»

Как-как все будет, Тодор Тимонов?

Нестареющая классика 2010-х! Болгарин Тодор Тимонов сыграл в «Анжи» чуть больше десяти матчей, но запомнился навсегда. Потому что ляпнул: «Получилась хорошая игра, мы должны забить пенальти и вообще ########## [офигительно] все будет».

Главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев отреагировал: «Думаю, Тимонов, будучи иностранцем и только осваивая тонкости русской речи, употребил мат скорее по незнанию, чем по умыслу. Но в любом случае согласно условиям контракта он будет оштрафован».

Спаллетти нервничал после упущенной победы

Лучано Спаллетти был сверхэмоционален после 1:1 против «Динамо», когда «Зенит» пропустил поздний гол. «Судья добавил четыре минуты. Итого 4 минуты 30 секунд, но никак не 4 минуты 50 секунд. Были паузы в дополнительное время?

Показываешь предупреждение, но время не должно увеличиваться. Если придираться к буквам правил, то нам должны были дать еще 30 секунд, ведь соперник праздновал свой гол на протяжении минуты. Давайте играть по правилам, а не как заблагорассудится. Егоров же творил, что хотел».

«Рефери – зе бест»

Роберто Манчини тоже оценивал судейство в России после игры «Зенита» и «Амкара». На все вопросы он отвечал неизменным: «Referee – the best» («судья – лучший»), добавив: «Лучший в Европе и, возможно, в мире». Чем-то это напомнило поражение «Челси» от «Ливерпуля» и повторенную несколько раз фразу «Мне нечего сказать» от Жозе Моуринью.

Позже на пресс-конференции Манчини пояснил: «Я считаю судейство катастрофой. И не понимаю, почему нас судил тот же арбитр, что и в Грозном. Два тура подряд наши матчи обслуживал один и тот же человек».

Три пенальти в первом тайме!

Анатолий Байдачный, тренируя «Терек», в игре против «Динамо» был эмоционален: «В матче с московским «Спартаком» в наши ворота было забито два мяча после нарушений. Тут в первом тайме нам не дали три пенальти. Три чистых пенальти! Играли лучше, имели сто моментов».

Гончаренко злили и раньше

Виктор Гончаренко тоже попадал в хит-парад, когда тренировал ЦСКА, проигравший «Арсеналу». «Что мы крутимся вокруг удаления? Кроме удаления, были и другие эпизоды. Сейчас мы говорим только об удалении. Три вопроса — и все об удалении», – возмутился тренер и ушел.

Реакция корреспондента:

Абсолютная классика Евсеева

От Вадима Евсеева всегда можно ждать интересных фраз, но после нулевой ничьей «Уфы» и «Оренбурга» одна из них запомнилась особо: «У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем?»

Расскажите, какие еще моменты вспоминаются вам?

22 комментария

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Эрик Оттович
Чего ж видео не прикрепили?
+14
0
+14
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Волков Павел
Пять с двумя плюсами.
+4
0
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эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ Эрик Оттович
Чего ж видео не прикрепили?
это все картинки со звуками) видишь ее и звук в голове сразу сам воспроизводится
+4
0
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Заборостроитель
"Игра была равна, играли два …"
Сделайте уже экскурс в историю, кто выдал первым это изречение
+3
0
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Павел Бердышев
Как по мне, лучшее из Григоряна - про "увидеть очко".
+3
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Анатолий Конь
А где Гамула и шутка про вирус Эбола ? Где Сапогов ? Что-то мне кажется недоработали здесь .
+3
0
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Nachalnik
С Эмиля Караса, который начал переводить, а потом махнул рукой, и сейчас смешно 🤣
+2
0
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pavelrytov@icloud.com
Много чего можно вспомнить, но Евсеев выдал базу
+3
-1
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Nachalnik
Ответ Павел Бердышев
Как по мне, лучшее из Григоряна - про "увидеть очко".
А меня про болельщиков прикололо. «Вас семь червей пришло. Что же вы столько визжите. Какие вы нахрен болельщики»
+1
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ADiPin
Карпин и заговор погоды против Спартака лучшее что может быть, хотя и не совсем флеш-интервью)
https://youtu.be/PU_xZCThMJI
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kirilldoublel94@gmail.com
А где АВБ с его «Опыта не хватило рефери, который участвовал в этой вечеринке…»?
И да, видео влом вставить???
+1
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Фут.Боль
Григорян, конечно, чел не с этой планеты, похоже. Интересно было бы послушать его разговор с "идущим к реке" про гармонию,горизонт познания, фрактальное подобие итд.
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SuperStarrrr
Странно, что Байдачный после первого тайма с поля не ушел. Возможно в Грозном база подальше от стадиона..
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Муканов Арманбек
-Станислав Саламыч,скажите пожалуйста после удаления Шишкина как вы стремились перестроить игру своей команды чтобы удержать нужный результат?
-Это что я буду отчитыватся перед тем как я сделал что-ли?
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Анатолий Конь
А ещё у Карпина как-то болельщики Спартака флеш-интервью брали , то,что про Веллитона , у которого пятка болела.
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xion76
С Григоряном мало кто сравнится в упоротости. Какие грибы он есть ?
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dreamstep
Евсеев конечно невероятный бред выдал, вот сейчас из Факела его уволили как раз потому что голов не было )
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Кокич
"Играть в 12 часов по Москве — это маразм. Нормальные люди в это время ещё спят"
©В.Г.Карпин
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xion76
Ответ Эрик Оттович
Чего ж видео не прикрепили?
Развивай фантазию )
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I'mNotChrisPaul
Ответ Волков Павел
Пять с двумя плюсами.
это оценка Хави от Бубнова против Реала в 2014
-Хави... пять с двумя плюсами
-такого не бывает (Боярский)
-Хави - это... это Бог у них, понимаешь?
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Волков Павел
Ответ I'mNotChrisPaul
это оценка Хави от Бубнова против Реала в 2014 -Хави... пять с двумя плюсами -такого не бывает (Боярский) -Хави - это... это Бог у них, понимаешь?
А самая высокая была у Иньесты
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NomerSports
вандефульный пост .
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