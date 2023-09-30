18 ярчайших флэш-интервью в истории РПЛ: «вандерфульное», «игра была равна» и «какие-то петухи»

Классика.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не произнес ни слова во флэш-интервью после игры против «Ростова» – момент уже попал в историю, как и множество других похожих в РПЛ. Мы не сможем собрать абсолютно все яркие, но предложим одни из самых памятных. Практически к каждому из них в интернете есть видео.

В материале фокусируемся на цитатах именно во флэш-интервью. То есть в тех разговорах с журналистами, которые происходили в перерыве или сразу после матча рядом с полем.

«Спали в начале, заснули в конце» в Сибири

Давний матч «Томь» – «Сибирь», который назвали сибирским дерби. К 21-й минуте хозяева повели 2:0, потом дважды пропустили, а на 90-й вырвали победу. «Спали в начале и заснули в конце, больше мне сказать нечего», – так матч описал главный тренер гостей Игорь Криушенко.

«Ты куда смотрел вообще?» от Гамулы

Все интервью Игоря Гамулы – классика, но одно запомнилось особо: в 2014 году «Ростов» проиграл в Грозном, пропустив в конце и доигрывая матч в меньшинстве.

На вопрос корреспондента о том, почему ростовчане потеряли преимущество, Гамула не выдержал: «Ты куда смотрел вообще? [«Ростов»] потерял преимущество, когда вдевятером остался. Судья придумал карточку красную, что, не видно было? Боролся, вырывал мяч, упал – что теперь делать? Симуляцию делать?»

Чуть позже уже спокойнее реагировал: «Я подошел к Касареву перед игрой, сказал: «Лысый лысому должен помогать». Он мне помог! У меня теперь волосы вырастут от него. Он останется лысым, а у меня волосы начнут расти».

«Игра была равна» от Карпина

Сезон-2010, на старте «Спартак» уступил «Динамо» 0:1 в не очень зрелищной игре.

Примерно это и сказал Валерий Карпин: «Игра была равна, играли два …»

Карпин и судьи: 11 лет назад

Через два года снова матч против «Динамо».

Карпин так прокомментировал недовольство судейством: «А вы что, не видели, что ли? Все видели, кроме вас? Все, спасибо».

«Роспотребнадзор-чемпионат России» в разгар пандемии

Еще одна легендарная фраза: «Процитирую Бышовца. «Нет предела человеческой мерзости». Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах-чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор-чемпионат России».

Кучук поссорился с корреспондентом и помирился в следующем туре

Главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук рассердился после матча против «Рубина» в конце 2013 года на корреспондента Сергея Новоселова из-за вопроса о страстях в конце: «Играли в футбол, вы не заметили? Две команды очень организованно играли в футбол. А вы хотели, чтобы без страсти была игра? Тогда нужно выйти со стадиона и уйти. Команды боролись за результат. Моментов было мало, вот и все. Довольны ли командой и собой лично в этом матче? Что за глупый вопрос, собой? Сдал зачетку, пока не знаю».

В следующем туре уже марте 2014-го они снова встретились после игры «Локомотива» и «Крыльев Советов». Тренер спокойно ответил на вопросы и в конце пожал руку журналисту и сказал: «Мы делаем одно дело, а что произошло тогда – недоразумение. Спасибо».

Вандефульное состояние от Григоряна

Великий диалог Александра Григоряна с Эльвином Керимовым перед игрой «Анжи» и «Краснодара»:

– Матч с «Зенитом», с топ-клубом в гостях можно считать за образец?

– Что за «топ-клуб», «образец»? Ничего не понимаю. А мы кто, аутсайдеры, в вашем понимании?

– Вы в нижней части турнирной таблицы.

– Наш шанс тогда в том, что мы в нижней части и хотим вылезти из этого дерьма.

– Каков план на игру с «Краснодаром»?

– Вы сами увидите. Я вам что, тактический план на игру должен рассказывать?

– Если не секрет, то хотя бы шаблон игры.

– Я не привык разговаривать о шаблонах.

– В каком состоянии вы прибыли на игру?

– В вандефульном.

Мнение Журавеля почти 10 лет никого не интересует

Мурат Якин после матча «Спартака» против «Локомотива» поговорил с журналистом Тимуром Журавелем.

На вопрос о невнятной игре «Спартака» ответил своим: «Для кого невнятная?» Журавель ответил: «Я выражаю в данном случае свое мнение». И услышал: «Оно никого не интересует».

Возмущался даже Кобелев

В 2015-м «Динамо» проиграло «Спартаку», хотя и забило с игры впервые за долгое время.

Андрею Кобелеву вопрос об этом не понравился: «Да что вы прицепились к этим голам? С игры, с пенальти… Какая разница?»

Ассистент Петреску махнул рукой на вопрос

Дан Петреску, тренируя «Кубань», был жутко недоволен судейством и на вопрос журналистки ответил: «Лучше честная ничья, чем победа с пятиметровым офсайдом».

Его ассистент Эмиль Карас улыбнулся и перевел эту фразу как: «Будем играть на победу». Потом махнул рукой и увел тренера с интервью.

У Щербаченко обострилось чувство справедливости

В начале сезона-2012/13 играли «Мордовия» и «Кубань». Федор Щербаченко пожаловался на дисквалифицированного Петреску: «Хотел бы сказать, что в прошлом матче я был дисквалифицирован. Меня предупредили, чтобы я не находился в раздевалке, технических зонах. Интервью давал за пределами технической зоны. Когда наш соперник выходил из раздевалки, я и мои помощники увидели, как Петреску прятался в туалете».

Грозный злился, что засуживают Грозный

Тренировавший «Терек» Вячеслав Грозный после проигранного матча с «Томью» заметно нервничал:

«Каким-то петухам не нравится, что команда играет, и ей не дают возможности играть. Нам не засчитывают уже четыре гола в семи турах. Сегодня, вы сами видели, чистый гол отменили. Здесь из вне игры забивают. Сколько можно?»

Как-как все будет, Тодор Тимонов?

Нестареющая классика 2010-х! Болгарин Тодор Тимонов сыграл в «Анжи» чуть больше десяти матчей, но запомнился навсегда. Потому что ляпнул: «Получилась хорошая игра, мы должны забить пенальти и вообще ########## [офигительно] все будет».

Главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев отреагировал: «Думаю, Тимонов, будучи иностранцем и только осваивая тонкости русской речи, употребил мат скорее по незнанию, чем по умыслу. Но в любом случае согласно условиям контракта он будет оштрафован».

Спаллетти нервничал после упущенной победы

Лучано Спаллетти был сверхэмоционален после 1:1 против «Динамо», когда «Зенит» пропустил поздний гол. «Судья добавил четыре минуты. Итого 4 минуты 30 секунд, но никак не 4 минуты 50 секунд. Были паузы в дополнительное время?

Показываешь предупреждение, но время не должно увеличиваться. Если придираться к буквам правил, то нам должны были дать еще 30 секунд, ведь соперник праздновал свой гол на протяжении минуты. Давайте играть по правилам, а не как заблагорассудится. Егоров же творил, что хотел».

«Рефери – зе бест»

Роберто Манчини тоже оценивал судейство в России после игры «Зенита» и «Амкара». На все вопросы он отвечал неизменным: «Referee – the best» («судья – лучший»), добавив: «Лучший в Европе и, возможно, в мире». Чем-то это напомнило поражение «Челси» от «Ливерпуля» и повторенную несколько раз фразу «Мне нечего сказать» от Жозе Моуринью.

Позже на пресс-конференции Манчини пояснил: «Я считаю судейство катастрофой. И не понимаю, почему нас судил тот же арбитр, что и в Грозном. Два тура подряд наши матчи обслуживал один и тот же человек».

Три пенальти в первом тайме!

Анатолий Байдачный, тренируя «Терек», в игре против «Динамо» был эмоционален: «В матче с московским «Спартаком» в наши ворота было забито два мяча после нарушений. Тут в первом тайме нам не дали три пенальти. Три чистых пенальти! Играли лучше, имели сто моментов».

Гончаренко злили и раньше

Виктор Гончаренко тоже попадал в хит-парад, когда тренировал ЦСКА, проигравший «Арсеналу». «Что мы крутимся вокруг удаления? Кроме удаления, были и другие эпизоды. Сейчас мы говорим только об удалении. Три вопроса — и все об удалении», – возмутился тренер и ушел.

Реакция корреспондента:

Абсолютная классика Евсеева

От Вадима Евсеева всегда можно ждать интересных фраз, но после нулевой ничьей «Уфы» и «Оренбурга» одна из них запомнилась особо: «У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем?»

Расскажите, какие еще моменты вспоминаются вам?