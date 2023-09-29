Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

Четкая позиция.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко потерял дар речи после судейства в матче с «Ростовом». Буквально! После спорных судейских решений Романа Галимова «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), и вот как это прокомментировал Гончаренко.

– Виктор Михайлович, матч, в котором без вопросов по судейским решениям не обойтись. Начнем с пенальти – вы поняли этот эпизод? Как вы его видели и как восприняли?

– По красной карточке аналогичное мнение?

– Давайте по заменам. Пять замен во втором тайме в разные периоды времени. Чего ждали от парней, которые выходили на поле в разных обстоятельствах – в том числе, когда команда была в меньшинстве.

– Спасибо!

Вот видео этого безумия.

Остываем и перевариваем эмоциональное интервью Гончаренко. Возможно, остыл и сам Виктор Михайлович? Нет! На пресс-конференции главный тренер «Урала» тоже не проронил ни слова. Гончаренко просидел в пресс-центре 30 секунд и удалился.

Матч завершился вничью 2:2. «Урал» уверенно контролировал игру и вел 2:0, но после спорного пенальти в ворота гостей ход матча изменился. На 78-й минуте Егорычев получил прямую красную карточку уже при счете 2:2.