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Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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Виктор Гончаренко Виктор Гончаренко
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Четкая позиция.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко потерял дар речи после судейства в матче с «Ростовом». Буквально! После спорных судейских решений Романа Галимова «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), и вот как это прокомментировал Гончаренко.

– Виктор Михайлович, матч, в котором без вопросов по судейским решениям не обойтись. Начнем с пенальти – вы поняли этот эпизод? Как вы его видели и как восприняли?

– По красной карточке аналогичное мнение?

– Давайте по заменам. Пять замен во втором тайме в разные периоды времени. Чего ждали от парней, которые выходили на поле в разных обстоятельствах – в том числе, когда команда была в меньшинстве.

– Спасибо!

Вот видео этого безумия

Остываем и перевариваем эмоциональное интервью Гончаренко. Возможно, остыл и сам Виктор Михайлович? Нет! На пресс-конференции главный тренер «Урала» тоже не проронил ни слова. Гончаренко просидел в пресс-центре 30 секунд и удалился.

Матч завершился вничью 2:2. «Урал» уверенно контролировал игру и вел 2:0, но после спорного пенальти в ворота гостей ход матча изменился. На 78-й минуте Егорычев получил прямую красную карточку уже при счете 2:2.  

Дикий пенальти в ворота «Урала»! ВАР сделал только хуже

46 комментариев

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Розе Ротенбергино
Лучшая оценка сегодняшнего судейства, и при этом Михалыч ничего не нарушил. Гений!
+118
-4
+114
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Krizex
Ответ Greenwhite
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Ты матч видел?)
+57
-2
+55
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БезызбежноНаКрасный
ну лицо-то и попроще можно было сделать © ))
+54
-10
+44
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Rondo]
Ответ Greenwhite
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А если ошибка была на 89-й минуте? Всем дают дополнительные 89 минут? Надо же такую глупость сморозить
+34
0
+34
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xion76
Без слов послал судейство - красава!
+24
0
+24
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Alexander Solodkov
Ответ seytin
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подросток заговорил
+22
-2
+20
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Владислав Романов
- есть комментарии по судейству в матче?
- можно матом?
- нет
- тогда все хорошо, судейство мне понравилось
+13
0
+13
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Тиджани Бабангида
Зачем что-то говорить,когда итак все ясно…
+11
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Крыло советов
Ответ БезызбежноНаКрасный
ну лицо-то и попроще можно было сделать © ))
Это фраза Гончаренко если кто не в курсе, это была претензия какому то судье когда он у него что то спросил
+8
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Игорь Васильев
Все понятно и доходчиво объяснил
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dreamstep
Михалыч просто ТОП ) Если что-то отвечать, то дискву точно схватит из-за судейства. А так не придраться вроде )
+7
0
+7
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Антоша
Надеюсь УЕФА в этой ситуации не промолчит и на следующих матчах будут работать иностранные арбитры
+5
0
+5
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interested
Достойнейшее поведение Виктора! поступок мужественного человека.
+4
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+4
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Давид Agabekyan
Молодец Гончаренко. Так уверенно держать лицо и не начать улыбаться не каждый может. Ну и журналист неплохо. Из-за "насчёт красной карточки тоже мнение" улыбнуло
+4
0
+4
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Sergeev55
Прям разнёс в клочья всё судейство!!!
+3
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закрыт по беспределу
Михалыч в шоке
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Никита Филимонов
Ответ Greenwhite
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Может еще и судьям в гражданском или уголовном суде тоже можно ошибаться так же, как и подсудимым? Прийти пьяным там на суд, принять решение исходя из своих собственных симпатий и т.п.? Ну а че, по твоей же логике - они тоже такие же люди, как подсудимые, имеют право на ошибку, и за это нельзя на них обижаться, так?
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Эдуард Суровый
"у вас есть право молчать, то что вы скажете, может использоваться против вас в суде!"
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R Air
Так за комментарии о судействе большие штрафы же или нет? Витя вроде уже попадал и на деньги и на дисквалификацию
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igls54
Михалыч: -А тебе, Дулин, я ничего не скажу
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SMART789
Ответ Розе Ротенбергино
Лучшая оценка сегодняшнего судейства, и при этом Михалыч ничего не нарушил. Гений!
все правильно это проворовавшееся жулье надо гнать чем быстрее тем лучше вместе с балканским бездарем
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вовочка6762
Карпин имеет преимущество , в этом вся беда.
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Казеич
Ответ Lionbet
Да за такое лицензию лишать надо!
А лучше расстрелять)))
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rarog
Молчал в провокационной манере
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krokodilych
Так ведь закон о запрете мата никто не отменял, а что тут ещё скажешь?
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