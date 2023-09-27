Бойкоты против сборных России U-17: Англия, Украина, Швеция и другие не хотят играть с нами

Всего семь стран (пока).

Во вторник днем УЕФА вернул сборные России U-17 к международным турнирам, но уже к вечеру посыпались первые бойкоты. Сейчас их семь.

Что известно?

Швеция заявила, что не пустит нашу женскую сборную на Евро-2024. Первыми взбунтовались англичане

● Первое негодование прозвучало из Англии: «Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА. Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть с Россией».

● Затем высказались украинцы: «УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России при условии их допуска.

Убеждены, что принятие подобных решений о постепенном возвращении команд из России к участию в соревнованиях сейчас безосновательно и толерантно российской политике».

● Следом против матчей с Россией выступили Польша, Латвия, Дания, Швеция и Литва. Посыл везде одинаковый: бойкот независимо от возраста сборной и места проведения игр.

● Шведы, которые примут женский чемпионат Европы-2024, добавили, что не допустят женскую сборную России U-17 до участия в турнире.

Почему нас решили вернуть?

Решение о допуске объяснили так: «УЕФА понимает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит только на взрослых. УЕФА убежден, что футбол всегда должен посылать сигналы мира и надежды.

Особенно огорчает, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение лишено возможности соревноваться на международном уровне. По этим причинам Исполнительный комитет УЕФА решил вернуть российские команды младших возрастов в соревнования».

В официальных турнирах смогут играть и мужские и женские сборные до 17 лет – причем даже там, где уже провели жеребьевку. Правда, без национальной символики и на нейтральной территории.

Где может сыграть Россия?

В отборе к Евро-2024: мужской примет Кипр (20 мая – 5 июня), а женский – Швеция (май).

Жеребьевку отборочных групп уже провели. Дальше все съедутся в один город, чтобы сыграть мини-турниры – не все одновременно. Матчи пройдут с 27 сентября по 15 ноября.

По информации «Матч ТВ», УЕФА планирует отправить Россию в одну из поздних групп: есть октябрьские варианты в Сербии и Турции, а также ноябрьские в Португалии и Румынии. Как пройдет внедрение россиян в уже готовые группы, пока непонятно.

В мужском отборе 13 групп по четыре команды, в женском – деление на уровни A и B, с элитного можно пройти на Евро (там тоже укомплектованные группы по четверо), со второго – пробиться в элитный.

«Матч ТВ» выделил несколько вариантов для мужской сборной.

● Группа 4 (Люксембург, Сербия, Азербайджан, Словения) сыграет с 21 по 27 октября в сербской Стара-Пазове.

● Группа 7 (Белоруссия, Турция, Казахстан, Шотландия) сыграет в те же даты в турецком Манавгате.

● Матчи в группах 5 (Чехия, Португалия, Албания, Черногория) и 6 (Норвегия, Франция, Эстония, Румыния) пройдут с 15 по 21 ноября.

Участники поздних групп пока не объявляли бойкот России.

В феврале 2022-го матчи против россиян уже бойкотировали

Тогда Польша, Швеция и Чехия отказались играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. Поляки автоматически прошли в финал стыков, а затем поехали в Катар.

ФИФА сначала не исключила Россию, позволив играть, но без флага, гимна и на нейтральных полях. Организация уточнила: если ситуация не улучшится, сборную могут отстранить от соревнований.

Итог мы все знаем.

Фото: rfs.ru/Александр Любарский; Gettyimages.ru/Nigel Roddis, Jurij Kodrun