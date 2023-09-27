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Бойкоты против сборных России U-17: Англия, Украина, Швеция и другие не хотят играть с нами

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Всего семь стран (пока).

Во вторник днем УЕФА вернул сборные России U-17 к международным турнирам, но уже к вечеру посыпались первые бойкоты. Сейчас их семь.

Что известно? 

Швеция заявила, что не пустит нашу женскую сборную на Евро-2024. Первыми взбунтовались англичане 

● Первое негодование прозвучало из Англии: «Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА. Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть с Россией».

● Затем высказались украинцы: «УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России при условии их допуска.

Убеждены, что принятие подобных решений о постепенном возвращении команд из России к участию в соревнованиях сейчас безосновательно и толерантно российской политике».

● Следом против матчей с Россией выступили Польша, Латвия, Дания, Швеция и Литва. Посыл везде одинаковый: бойкот независимо от возраста сборной и места проведения игр.

● Шведы, которые примут женский чемпионат Европы-2024, добавили, что не допустят женскую сборную России U-17 до участия в турнире.

Почему нас решили вернуть?

Решение о допуске объяснили так: «УЕФА понимает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит только на взрослых. УЕФА убежден, что футбол всегда должен посылать сигналы мира и надежды.

Особенно огорчает, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение лишено возможности соревноваться на международном уровне. По этим причинам Исполнительный комитет УЕФА решил вернуть российские команды младших возрастов в соревнования».

В официальных турнирах смогут играть и мужские и женские сборные до 17 лет – причем даже там, где уже провели жеребьевку. Правда, без национальной символики и на нейтральной территории. 

Где может сыграть Россия?

В отборе к Евро-2024: мужской примет Кипр (20 мая – 5 июня), а женский – Швеция (май).

Жеребьевку отборочных групп уже провели. Дальше все съедутся в один город, чтобы сыграть мини-турниры – не все одновременно. Матчи пройдут с 27 сентября по 15 ноября.

По информации «Матч ТВ», УЕФА планирует отправить Россию в одну из поздних групп: есть октябрьские варианты в Сербии и Турции, а также ноябрьские в Португалии и Румынии. Как пройдет внедрение россиян в уже готовые группы, пока непонятно.

В мужском отборе 13 групп по четыре команды, в женском – деление на уровни A и B, с элитного можно пройти на Евро (там тоже укомплектованные группы по четверо), со второго – пробиться в элитный.

«Матч ТВ» выделил несколько вариантов для мужской сборной.  

● Группа 4 (Люксембург, Сербия, Азербайджан, Словения) сыграет с 21 по 27 октября в сербской Стара-Пазове.

● Группа 7 (Белоруссия, Турция, Казахстан, Шотландия) сыграет в те же даты в турецком Манавгате.

● Матчи в группах 5 (Чехия, Португалия, Албания, Черногория) и 6 (Норвегия, Франция, Эстония, Румыния) пройдут с 15 по 21 ноября.

Участники поздних групп пока не объявляли бойкот России.

В феврале 2022-го матчи против россиян уже бойкотировали

Тогда Польша, Швеция и Чехия отказались играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. Поляки автоматически прошли в финал стыков, а затем поехали в Катар.

ФИФА сначала не исключила Россию, позволив играть, но без флага, гимна и на нейтральных полях. Организация уточнила: если ситуация не улучшится, сборную могут отстранить от соревнований.

Итог мы все знаем.

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

Эта сборная России вернется на международные турниры. Знакомимся!

Фото: rfs.ru/Александр Любарский; Gettyimages.ru/Nigel Roddis, Jurij Kodrun

69 комментариев

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Сергей Штырков
Ответ hasanbeno195@icloud.com
Многие меня не поймут, с нами по делу не хотят играть) Я бы тоже не хотел играть допустим с Германией в 1939, хоть и не напала тогда на мою страну)
И в 1946 тоже никто с немцами играть не хотел
+21
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hasanbeno195@icloud.com
Многие меня не поймут, с нами по делу не хотят играть) Я бы тоже не хотел играть допустим с Германией в 1939, хоть и не напала тогда на мою страну)
+34
-16
+18
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KOS14
УЕФА ради детей должно включить режим ЯЖЕМАТЬ
+20
-3
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ZarvuR2020
Ответ Саид Сагиров
А что бы ты делал дорогой если бы на твою страну напали и под угрозой были бы твой близкие все одыкватные люди молчать понимая ситуацию
Это сейчас об Англии, Польше, Латвии, Дании, Швеции и Литве?
+15
-2
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Niyaz niyaz
Уже 7(Литва)
+12
-1
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gelkin
Стоит принять реальность что до окончания военных действий соревнования не возобновяться
+11
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ hasanbeno195@icloud.com
Многие меня не поймут, с нами по делу не хотят играть) Я бы тоже не хотел играть допустим с Германией в 1939, хоть и не напала тогда на мою страну)
Есть небольшая разница, тогда произошла отмена всех спортивных событий, ЧМ, Олимпиада, этого всего не было
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Саид Сагиров
Ответ Фан Рубина
Бесполезные обиженки и нытики со своими "бойкотами" - как всегда в первых рядах.
А что бы ты делал дорогой если бы на твою страну напали и под угрозой были бы твой близкие все одыкватные люди молчать понимая ситуацию
+23
-16
+7
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fil_spb
Ответ Writer 1
Да и не будут играть. Что такое U-17? Это когда в финальной части игрокам уже по 18-19 лет, а к тому времени человек уже полностью сформировал свою систему взглядов, да и вообще после 15 лет человек уже никак радикально не изменяется по ходу жизни, исключения - редки. И я не про политические взгляды, но если брать и их, то нынешние школьные мероприятия уже каждый месяц проводят какую-нибудь Z акцию, не говоря уже о том, что стенды и театры обклеины донельзя. Ну а телевизор вообще лучше не включать. До сих пор политики нету? Украина так же национализировалась с чиновничьей подачи, но "на Ростов" там идти не собирались.
"До сих пор политики нету?"

Интересно, когда-нибудь случится чудо и местные борцуны поймут, что фраза "спорт без политики" означает не то, что спортсмены не имеют права на политические воззрения, а то что их не должны за эти воззрения дискриминировать? Хотя сомневаюсь.
+15
-8
+7
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добрый грек
Есть давным давно регламентированное решение в таких случаях - технарь
+21
-14
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Евгений Кузнецов
Ответ gelkin
Стоит принять реальность что до окончания военных действий соревнования не возобновяться
да и после многие будут бойкотировать
+6
0
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Dmitri Kudrenko
Ответ добрый грек
Есть давным давно регламентированное решение в таких случаях - технарь
У УЕФА нет яиц на это
+10
-5
+5
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rude.
Матч ТВ оптимисты конечно. Шотландцы, чехи, норвежцы, эстонцы точно откажутся играть. Группа 4 единственный вариант, и то нет гарантий что люксы и словенцы не откажутся в конце концов.
+5
-1
+4
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V_J_I_K
Чехи, по-любому, откажутся.
+3
0
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Илья c
Ответ hasanbeno195@icloud.com
Многие меня не поймут, с нами по делу не хотят играть) Я бы тоже не хотел играть допустим с Германией в 1939, хоть и не напала тогда на мою страну)
А как они играют с США после Югославии, Ирака, Афганистана? После их лжи в ООН? Жалкие лицемеры. Мы по сравнению со Штатами пацифисты, хор зайчиков. Но США слижком богатые и сильные что бы против них гавкать.
+1
0
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Александр Белошапка
Ответ Саид Сагиров
А что бы ты делал дорогой если бы на твою страну напали и под угрозой были бы твой близкие все одыкватные люди молчать понимая ситуацию
Печатай, без ошибок.
+1
0
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Edward XVII
Ответ Фёдор Кузнецов
УЕФА может очень просто остановить это, просто сказать "те кто бойкотирует матч против какой-либо страны участвующей в отборе наказывается поражением 0:3", думаю мало кто пойдёт на бойкот пр таких вводных
пойдут без проблем. не стоит на это рассчитывать. тем более если их в итоге будет большинство - или хотя бы 20 весомых ассоциаций
+3
-2
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Назарбек Рамунанаев
Ответ Саид Сагиров
А кто захочет играть с теми кто нападает на другую страну и убивает невинных людей которые даже понятие не понимают что токое Донбасс
зато все хотят играть со страной, убивающий и сжигающей своих граждан, бомбящих их на рынке с целью провокации и обвинения России. Вот это я понимаю добро и справедливость. Ну и слова про поставки оружия, приблежающие мир это просто классика
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Эдуард Суровый
Ну а чего ждали от русофобов?!
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Олег Кочиев
на арене всё те же клоуны, прибалты и скандинавы дружно поют под дудку Англии.
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Gagarin --- Tugarin
их можно понять, так то они конечно правы
но нам хотелось бы ...
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caunte
Ожидаю, что также добавятся к бойкоту как минимум Чехия, Эстония и Норвегия
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Sergey
Ответ RUSfan SpartakOV
Да вообще плевать на них...Это же очевидно!!!Этот "допуск"-недодопуск...И конечно кто первый стал т*я*в*к*а*т*ь-ну конечно же...Все они и будут это делать,пока мы не Zавершим дело...!Ну и в любом случае скоро будет мощный удар по лицемерному МОК и т.д...Грядет альтернатива!!!
Ха-ха-ха. И тут ты проснулся ...
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Max Zhomkov
может попробовать надавить на феминизм?)) не бабы же СВО начали, пусть хоть девушки играют , тем более им даже 18 нет, по сути подростки ещё))
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Artem I
Ответ ZarvuR2020
Это сейчас об Англии, Польше, Латвии, Дании, Швеции и Литве?
так они в солидарности с той страной с которой у нас конфликт
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