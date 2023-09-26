Эта сборная России вернется на международные турниры. Знакомимся!

УЕФА вернул сборные России U-17 (без гимна и флага). Для сезона-2023/24 – это команда родившихся после 1 января 2007-го.

Давайте знакомиться с теми, кто первыми после отстранения сыграет в международных турнирах.

Вратари

Владислав Джураев – в мае подписал первый контракт со «Спартаком». В составе московской команды U-16 становился победителем зимнего первенства Москвы.

Яхья Магомедов – в 16 лет уже заявлен за основу «Ахмата», хотя играет пока в молодежных командах.

Егор Плотников – воспитанник «Чертаново», который в конце 2021-го стал лучшим вратарем Первенства Москвы среди спортивных школ и поделился амбициозными задачами: «Есть цель попасть в сборную России. А дальнейшие планы – в 16 лет выйти за «Спартак» в Премьер-лиге, в 20 – играть в Англии».

Пока идет не совсем по плану: в прошлом году Егор подписал контракт с «Динамо», в 16 лет играет в ЮФЛ.

Защитники

Евгений Аксенов – правый защитник академии «Локомотива». В мае в составе сборной до 16 лет ударом издали завершил разгром сверстников из Кыргызстана – 14:0.

Артем Чистяков, Мингиян Бадмаев и Никита Лызлов – трио защитников из ЦСКА. Наследники Игнашевича и братьев Березуцких?

Бадмаев – звездочка калмыцкого футбола. Начинал в «Уралане», вместе с астраханским «Волгарем» выигрывал чемпионат страны своего возраста. Там его заметили скауты ЦСКА и переманили в Москву.

Егор Карташов и Артем Хмарин – защитники из академии «Краснодара». Куда же без нее?

Егор играет в центре обороны.

Артем – на левом фланге.

А динамовец Константин Тронь отвечает за правый край обороны.

Полузащитники

В центре поля костяк из академий «Зенита» и «Краснодара».

Краснодарец Павел Голубков иногда включает режим Месси: вот он забил, обыграв четырех соперников.

Кирилл Житлов на официальном сайте РФС полузащитник. Хотя на сайте «Краснодара» и у Transfermarkt видно, что Кирилл играет в центре защиты.

Дальше трио из «Зенита».

Вингер Матвей Иванов – в марте подписал первый контракт, до декабря 2025-го.

Опорник Никита Хват – начинал в курском «Авангарде», а теперь капитанит в «Зените» U-17.

Атакующий полузащитник Арсений Суглобов – тоже воспитанник курской школы футбола.

Артем Пономарчук – еще один атакующий полузащитник, но уже из академии «Спартака».

Нападающие

Абдулла Ашуров – представитель дагестанского футбола, который в прошлом году перешел в московское «Динамо». Часто забивает красоту со штрафных и просто дальними ударами.

Даниил Житников – спартаковец, у которого в этом сезоне ЮФЛ-2 семь голов в восьми матчах.

Вадим Ливаднов – нападающий «Ростова» и автор покера в том матче с Кыргызстаном (14:0) на майском Турнире развития УЕФА.

Александр Помалюк – форвард «Чертаново», у которого 5+3 в шести играх ЮФЛ-2 этого сезона. Недавно появилась информация, что парнем активно интересуется «Спартак».

Ярослав Соснихин – воспитанник «Краснодара», который может сыграть как нападающим, так и вингером.

Тренеры

Старший тренер Андрей Аксенов ранее работал в академии ЦСКА, приложил руку к развитию Головина, Марадишвили, Чалова, Никиты Чернова и Александра Макарова.

Молодежка ЦСКА под его руководством за пять лет трижды становилась победителем Молодежного первенства (2019, 2021, 2022) и дважды выигрывала серебряные медали (2018, 2020).

Помогает Максим Боков – бывший защитник ЦСКА и «Зенита». После игровой карьеры он тренировал в клубах низших лиг, а с 2011-го по 2021-й работал в академии ЦСКА.

Ушел оттуда вместе с Аксеновым: сначала полгода поработали в ивановском «Текстильщике», после приняли юношескую сборную.

Как именно эту сборную России впишут в отбор к Евро, учитывая уже проведенные жеребьевки, пока неясно. Ждем деталей от УЕФА.

Вероятно, они сыграют с одной из групп в конце октября или середине ноября.

Фото: РФС; vk.com/spartak_academy; vk.com/academy_ramzan; vk.com/yflrussia; vk.com/academydynamo; vk.com/pfc_cska_academy; vk.com/fck_academy; vk.com/lokomotivacademy; fc-zenit.ru/Анна Мейер; vk.com/gazpromacademy; vk.com/chertanovofootball