«Зенит» отстает.

«Краснодар» выиграл у «Урала» – 2:0 благодаря автоголу и мячу для закрепления во втором тайме.

Благодаря этой победе краснодарцы еще увереннее лидируют.

● Первое место после девяти туров – такого с «Краснодаром» еще не случалось. Теперь есть три очка отрыва от «Крыльев» и четыре от «Зенита», проигравшего дома «Локомотиву».

● «Краснодар» идет без поражений уже 15 матчей в Мир РПЛ – с концовки прошлого сезона. Это единственная команда, ни разу не проигравшая в этом сезоне.

● Домашний стадион в РПЛ превратился в крепость: ни одного поражения в 12 матчах на своем поле в этом году. За последние семь игр пропустили только один мяч.

Что еще любопытного по итогам почти всех матчей 9-го тура РПЛ видим в таблице?

2️⃣ «Крылья Советов» вторые – и это восторг. Команда Игоря Осинькина одна из самых приятных в лиге, яркую игру дополняет шикарный результат.

4️⃣ «Спартак» открывает московский блок – никого столичного нет в топ-3. В одном очке от тройки спартаковцы, на одно меньше набрали «Динамо» и «Локомотив».

9️⃣ ЦСКА потерял очки в «Ростове» и опустился на девятое место, вперед выскочил как раз «Локо», а еще «Пари НН». Команда Сергея Юрана набрала семь очков за три последних тура.

«Ростов» вел у армейцев 2:0 и 3:1, но не смог выиграть – и поднялся только на одну позицию. «Балтика» выиграла второй раз в сезоне и оттолкнулась с последнего места, туда теперь прилип сменивший тренера «Факел», но воронежцам с «Рубином» еще играть в понедельник.

В следующем туре у «Краснодара» все шансы остаться лидером – матч с казанцами. А вот «Крыльям» будет посложнее: предстоит принимать «Спартак».

Фото: РИА Новости/ Виталий Тимкив