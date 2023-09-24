ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Краснодар» – с отрывом лидер, «Крылья» вторые. Вот это у нас таблица!

Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
ЦСКА ЦСКА
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Спартак Спартак
Зенит Зенит
Локомотив Локомотив
Крылья Советов Крылья Советов
Футбол Футбол

«Зенит» отстает.

«Краснодар» выиграл у «Урала» – 2:0 благодаря автоголу и мячу для закрепления во втором тайме.

Благодаря этой победе краснодарцы еще увереннее лидируют.

● Первое место после девяти туров – такого с «Краснодаром» еще не случалось. Теперь есть три очка отрыва от «Крыльев» и четыре от «Зенита», проигравшего дома «Локомотиву».

● «Краснодар» идет без поражений уже 15 матчей в Мир РПЛ – с концовки прошлого сезона. Это единственная команда, ни разу не проигравшая в этом сезоне.

● Домашний стадион в РПЛ превратился в крепость: ни одного поражения в 12 матчах на своем поле в этом году. За последние семь игр пропустили только один мяч.

Что еще любопытного по итогам почти всех матчей 9-го тура РПЛ видим в таблице?

2️⃣ «Крылья Советов» вторые – и это восторг. Команда Игоря Осинькина одна из самых приятных в лиге, яркую игру дополняет шикарный результат.

4️⃣ «Спартак» открывает московский блок – никого столичного нет в топ-3. В одном очке от тройки спартаковцы, на одно меньше набрали «Динамо» и «Локомотив».

9️⃣ ЦСКА потерял очки в «Ростове» и опустился на девятое место, вперед выскочил как раз «Локо», а еще «Пари НН». Команда Сергея Юрана набрала семь очков за три последних тура.

«Ростов» вел у армейцев 2:0 и 3:1, но не смог выиграть – и поднялся только на одну позицию. «Балтика» выиграла второй раз в сезоне и оттолкнулась с последнего места, туда теперь прилип сменивший тренера «Факел», но воронежцам с «Рубином» еще играть в понедельник.

В следующем туре у «Краснодара» все шансы остаться лидером – матч с казанцами. А вот «Крыльям» будет посложнее: предстоит принимать «Спартак».

Фото: РИА Новости/ Виталий Тимкив

Это самый интригующий сезон РПЛ за последние пять лет?
911 голосов
Да, конечно
75%
Краснодар
Нет, все равно мало интриги
25%
Зенит

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Демский
надеюсь, такая борьба плотная до конца чемпионата сохранится!
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Izolyator
Крылья молодцы, очень неожиданно!!!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A Buk
скоро подключится питерский админресурс
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тралл из Питера
Честно, не расстроюсь, если Краснодар выиграет чемпионат, хотя, конечно, 6 чемпионство подряд тоже бы хотелось от "Зенита"
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Ответ Демский
надеюсь, такая борьба плотная до конца чемпионата сохранится!
Этот чемпионат должен получится самым интересным из последних.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Про лучший сезон есть смысл создать опрос после окончания чемпионата
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизнь Онлайн
Думаю КС опять не хватит скамейки... ну может в 5 влезем чудом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
Всем сердцем за Крылья! дай Бог у Осинькина получится повторить английский Лестер
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fomin525
9 туров сыграно. Уже Спартак был чемпионом, сегодня Локомотив... 🤦
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Иванов
Ответ A Buk
скоро подключится питерский админресурс
Ещё мысли есть?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Юран хорошо идет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Петров
Ответ Андрей Иванов
Ещё мысли есть?
Мысли называются Сочи, Пари НН, Оренбург, Спартак,
по звонку Урал и Ахмат.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий