Изменение стиля «Краснодара», возрождение Шапи и Игнатьева, выгорание. Все это – в свежем интервью Мусаева

Поговорил Дорский.

На ютуб-канале «Это футбол, брат» в рамках рубрики «Тренерская» вышло интервью Александра Дорского с бывшим тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым, который сейчас работает в азербайджанском «Сабахе».

Дорский и Мусаев обсудили изменение стиля «Краснодара», выгорание Мурада под конец работы в клубе Галицкого, возможное возрождение Шапи и Игнатьева и многое другое.

Как зарождался стиль «Краснодара»? И почему он умирает?

«Первые разговоры о стиле появились с приходом Олега Кононова, и то даже не в первый его сезон, а в тот момент, когда сформировался костяк: Ари, Широков, Измайлов, Перейра, Мамаев, Вандерсон. Я думаю, это был 2014-й или 2015 год. И вот тогда все заговорили о том, что это стиль. Это действительно было тем, что отличало «Краснодар» от остальных команд России.

У нас, у тренеров академий, был доступ к тренировкам основы. Я смотрел очень много тренировок Кононова того периода, и я видел, как он строит эти тренировки, за счет чего наполняет их. Думаю, каждый тренер подбирал свои методы, но такой жесткой привязки к определенным упражнениям не было. Каждый тренер своим путем шел к этому стилю.

Никаких установок от Галицкого [по поводу стиля] не было, но все понимали, что, работая в академии, мы должны развивать атакующий футбол . Болельщики должны влюбиться в эту игру, что и произошло в итоге.

Согласен, что стиль «Краснодара» начал умирать в 2019 году из-за трансферной кампании. Это была ошибка. Нужно брать людей, которые хотят играть в такой футбол.

Если говорить о том, что происходит сейчас, возможно, тренер считает, что эти футболисты лучше подходят для другого футбола. Так же как, допустим, в команде Гончаренко играл Крыховяк, с отличным длинным пасом, и Кордоба, который хорошо открывается. И это было одной из сильнейших сторон той команды, которой они пользовались».

Нравится ли нынешний «Краснодар»?

«Я работал в «Краснодаре» три года, у меня был хороший шанс, огромная поддержка. Не хочу критиковать Ивича. В «Краснодаре» очень сложно работать. Если в общих чертах, Ивич – тренер, который дает результат и ищет способы побеждать .

Я понимаю многие моменты игры «Краснодара». Допустим, против ЦСКА они опускают крайнего нападающего пятым защитником, потому что ЦСКА насыщает зону перед штрафной пятеркой. Если оставлять четырех игроков, то при подаче с фланга у тебя будут проблемы на дальней штанге – все будут двигаться к мячу. Опускание пятого человека решает эту проблему.

В прошлом Кубке «Краснодар» играл с «Акроном» – и не прессинговал. Потому что «Акрон» сначала делает несколько коротких передач, а потом использует всю ширину поля для быстрых нападающих. Так они обыграли «Спартак». «Краснодар» же играл компактно. Сами не начинали низом, потому что у «Акрона» хороший прессинг и физическая готовность. Если у тебя в центре обороны играют Кайо и Арутюнян, против такого соперника безопаснее сыграть через длину».

Смогут ли Шапи и Игнатьев прийти в себя?

«Я могу на них злиться, выгонять, еще что-то делать с ними, но для меня они стали уже больше, чем просто футболистами. Я в них верю. Шапи просто нужно успокоиться и играть за счет своих лучших сторон. При условии, что он находится в хорошей форме, даже если защитники знают, что он будет сейчас делать, очень трудно будет ему помешать.

Также у него отработан уход под правую и поставлен хороший удар с правой. Еще он неплох в подыгрыше и хорошо взаимодействует с защитниками при их включении. Но для Шапи важно, чтобы в него верили, чтобы ему доверяли – тогда он раскрывается с новой силой. Если этого нет, то он начинает нервничать и не показывает свой уровень.

С Игнатьевым ситуация чуть сложнее, я не могу сказать сможет ли он вернуться на тот уровень, который был у него в «Краснодаре». Не знаю. Если все это можно вернуть, я буду только рад».

Мог ли Мусаев выпустить 11 воспитанников в составе?

«Конечно, при мне как-то выходили пять-шесть воспитанников. Не думаю, что у Галицкого была самоцель: так можно было бы в первый год на Кубок выпустить 11 воспитанников . У него нет цели, что любой ценой должны играть свои, – играть должны сильнейшие. Понятно, что хотелось бы своих, но если воспитанник явно не тянет, какой смысл его ставить? Четыре-пять воспитанников для команды, которая борется за высокие места, – уже хороший результат. Галицкий никогда не давил на тренеров. Если свой сильнее – он играет. Не сильнее – не играет. Это не маниакальная мечта, больше медиа нагнетали».

Почему Мусаев под конец работы в «Краснодаре» пришел в тупик?

«Вы знаете, недавно я пересматривал конспекты моего первого сезона с основой «Краснодара». Мы выполняли огромный объем работы, футболисты могли его переваривать. Перед «Байером», например, в недельном цикле мы проводили две двухразовые утренние тренировки, а потом в матче выдавали под 130 километров общего пробега.

В каждой команде есть какое-то количество футболистов, которые работают меньше: ввиду возраста, травм. Но в мой последний год таких футболистов стало критично много : кто-то был после серьезных травм, кто-то был с хроническими, были возрастные футболисты. Все свелось к тому, что не могло быть большой нагрузки.

Для кого-то из основы приходилось убирать 50% нагрузок, кому-то 60%, а кому-то вообще дать выходной. А в том футболе, который я вижу, если ты не работаешь, то начинаешь плыть по течению. Ты уже не можешь управлять командой . Ты можешь выигрывать матчи, применять какие-то тактические нюансы, но если команда нерабочая, то для меня это тупик. На личности переходить не хочу, но та команда требовала больших изменений.

И что мы сейчас видим в команде? Черников, Сперцян, Кривцов, Волков – все они в возрасте от 21 до 23 лет. Моей мечтой всегда была команда, состоящая из молодых воспитанников вместе с тремя-пятью легионерами. Это был бы хороший сплав, который сейчас есть в «Краснодаре». Но тогда я понял, что не могу управлять командой из-за отсутствия пиковых нагрузок – и это забирает силы».

Правда, что Кордоба мог приехать раньше? И каких нападающих рассматривали помимо него?

«Мы рассматривали Кордобу за год или за два до того, как он пришел. У меня даже в телефоне остались все характеристики, когда я оценивал его.

Я не помню, почему он не оказался у нас раньше, может быть, не смогли договориться. Он тогда играл за «Кельн», провел там яркий сезон. В Германии на пространстве он был очень хорош, но я понимал, что в России, когда все команды закроются, возможно, нужно будет играть верхом через фланг. Он оказался лучше, чем я ожидал.

У нас была еще одна похожая ситуация. В 2019 году для нас был доступен Люк де Йонг, он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии : фантастическая игра головой, игра на опережение. Он готов был ехать в Россию, но мы сильно сомневались в этом трансфере. Мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды. В итоге он перешел потом в «Севилью», а потом в «Барселону».

Кстати, с Брэйтуэйтом мы тоже были близки в переговорах, но не срослось».

Почему выбрал именно «Сабах»? Как при нем изменилась команда?

«Когда я впервые попал на их игру, понял, что ребята рабочие. С ними можно много тренироваться. Хорошие поля, мне понравился город и руководство. Они были заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.

«Сабах» – молодая команда, которой буквально недавно исполнилось всего шесть лет. У нас хороший стадион, вместимостью в 13 тысяч зрителей, расположенный в пригороде Баку.

Чемпионат Азербайджана на момент начала моей работы там – постоянно атакующий футбол. Все всегда играли с нами в атаку, и мне это очень нравилось. Но после нескольких наших побед, месяца через два-три, все перестали с нами играть в открытый футбол. Сейчас это очень сложная лига. Там много команд, которые играют низким блоком или в пять защитников. Сейчас почему-то почти у всех команд тройные премиальные в игре против «Сабаха». Сейчас обыграть «Сабах» – главное дело».

Почему Мусаева в Азербайджане часто наказывают судьи?

«Судейство ужасное. Я не понимаю, как принимаются решения, даже с ВАР. Судейство непоследовательно: десять минут – жесткая борьба, потом начинают свистеть всякую ерунду, затем опять дают играть. Мы не можем понять, как нам играть. Поэтому я вспыхиваю. Чаще всего жалею об этом, но иногда не могу сдержать себя. Происходят необъяснимые вещи.

В России если тебя хотят убить, убьют аккуратно. Есть моменты 50 на 50, они дождутся их и убьют. Не так топорно, как в Азербайджане. Я не говорю, что каждый судья продажный, но если мы хотим, чтобы азербайджанский чемпионат развивался, нужно повысить интенсивность игры. Очень много пауз, задержек – особенно от команд, которые внизу. Потом выходишь в еврокубки – там интенсивная игра. Если мы хотим хорошо играть в еврокубках, мы должны создать условия для интенсивности внутри.

Может ли судья на это повлиять? Конечно, да: подгонять соперника, не вестись на провокации».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев; Facebook/sabahfc.az