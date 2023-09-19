«Спартак» идеален в Кубке: 12 из 12. Уже вышли в плей-офф!

Это таблица мечты спартаковских болельщиков: команда со стопроцентным результатом лидирует.

«Спартак» утвердился на первом месте в группе D Пути РПЛ Фонбет Кубка России после выездной победы над «Пари НН» – 3:0.

Забили первый на 27-й минуте, победный гол у Леона Классена – он наконец-то выбрался со скамейки и воспользовался шансом.

На 47-й «Пари НН» вроде бы сравнял, но мяч Александра Трошечкина главный арбитр Евгений Буланов после подсказки ВАР отменил из-за фола в предыдущей стадии атаки. Когда Эдгар Севикян замахнулся, чтобы нанести удар, он зацепил ногу Наиля Умярова.

В концовке разорвал Квинси Промес – у него гол и ассист за восемь минут. Сначала вывел Кристофера Мартинса один на один, а потом уже решил сам – классная обработка, ускорение и точный удар. Квинси отличился впервые за семь матчей, до этого лишь ассистировал.

«Было важно одержать четвертую победу в четырех матчах, – сказал Гильермо Абаскаль в эфире «Матч ТВ» – То, что не пропустили, дает команде уверенности в чемпионате».

«Спартак» уже гарантировал себе первое место в группе D. 12 очков после четырех туров – лучше и не придумать. Стопроцентного результата больше нет ни у кого , ближе всех после четырех матчей «Балтика» – у нее было три первых победы, но только что проиграли дома «Крыльям Советов».

Причем разобрались с серьезными соперниками: следом в группе «Краснодар» и «Динамо»: у них по пять очков, побьются за второе место. С ними «Спартак» и сыграет в оставшихся турах.

Фото: spartak.com/Александр Ступников