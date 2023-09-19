«Спартак» идеален в Кубке: 12 из 12. Уже вышли в плей-офф!
Это таблица мечты спартаковских болельщиков: команда со стопроцентным результатом лидирует.
«Спартак» утвердился на первом месте в группе D Пути РПЛ Фонбет Кубка России после выездной победы над «Пари НН» – 3:0.
Забили первый на 27-й минуте, победный гол у Леона Классена – он наконец-то выбрался со скамейки и воспользовался шансом.
На 47-й «Пари НН» вроде бы сравнял, но мяч Александра Трошечкина главный арбитр Евгений Буланов после подсказки ВАР отменил из-за фола в предыдущей стадии атаки. Когда Эдгар Севикян замахнулся, чтобы нанести удар, он зацепил ногу Наиля Умярова.
В концовке разорвал Квинси Промес – у него гол и ассист за восемь минут. Сначала вывел Кристофера Мартинса один на один, а потом уже решил сам – классная обработка, ускорение и точный удар. Квинси отличился впервые за семь матчей, до этого лишь ассистировал.
«Было важно одержать четвертую победу в четырех матчах, – сказал Гильермо Абаскаль в эфире «Матч ТВ» – То, что не пропустили, дает команде уверенности в чемпионате».
«Спартак» уже гарантировал себе первое место в группе D. 12 очков после четырех туров – лучше и не придумать. Стопроцентного результата больше нет ни у кого, ближе всех после четырех матчей «Балтика» – у нее было три первых победы, но только что проиграли дома «Крыльям Советов».
Причем разобрались с серьезными соперниками: следом в группе «Краснодар» и «Динамо»: у них по пять очков, побьются за второе место. С ними «Спартак» и сыграет в оставшихся турах.
- Дата проведения
- 19 сентября, 17.15, «Стадион Нижний Новгород»
- Голы:
- 0:1 – 27 Классен, 0:2 – 90 Мартинс Перейра, 0:3 – 90 Промес.
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Пари НН –
Ботнарь, Стоцкий (Стаматов, 69), Тихий (Гоцук, 26), Каккоев (Кутателадзе, 86), Александров, Калинский, Трошечкин (Шнапцев, 86), Карапузов, Севикян (Боселли, 69), Эдедем, Зе Турбо.
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Спартак –
Максименко, Джикия, Чернов, Маслов (Денисов, 75), Классен, Медина (Промес, 86), Зиньковский (Дуарте, 86), Умяров, Пруцев, Игнатов (Бонгонда, 75), Мелешин (Мартинс Перейра, 62).
Фото: spartak.com/Александр Ступников
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