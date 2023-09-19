ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Спартак» идеален в Кубке: 12 из 12. Уже вышли в плей-офф!

Пари НН Пари НН
Квинси Промес Квинси Промес
Леон Классен Леон Классен
Спартак Спартак
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Футбол Футбол

Это таблица мечты спартаковских болельщиков: команда со стопроцентным результатом лидирует. 

«Спартак» утвердился на первом месте в группе D Пути РПЛ Фонбет Кубка России после выездной победы над «Пари НН» – 3:0.

Забили первый на 27-й минуте, победный гол у Леона Классена – он наконец-то выбрался со скамейки и воспользовался шансом.

На 47-й «Пари НН» вроде бы сравнял, но мяч Александра Трошечкина главный арбитр Евгений Буланов после подсказки ВАР отменил из-за фола в предыдущей стадии атаки. Когда Эдгар Севикян замахнулся, чтобы нанести удар, он зацепил ногу Наиля Умярова.

В концовке разорвал Квинси Промес – у него гол и ассист за восемь минут. Сначала вывел Кристофера Мартинса один на один, а потом уже решил сам – классная обработка, ускорение и точный удар. Квинси отличился впервые за семь матчей, до этого лишь ассистировал.

«Было важно одержать четвертую победу в четырех матчах, – сказал Гильермо Абаскаль в эфире «Матч ТВ» – То, что не пропустили, дает команде уверенности в чемпионате».

«Спартак» уже гарантировал себе первое место в группе D. 12 очков после четырех туров – лучше и не придумать. Стопроцентного результата больше нет ни у кого, ближе всех после четырех матчей «Балтика» – у нее было три первых победы, но только что проиграли дома «Крыльям Советов».

Причем разобрались с серьезными соперниками: следом в группе «Краснодар» и «Динамо»: у них по пять очков, побьются за второе место. С ними «Спартак» и сыграет в оставшихся турах.

Пари НН – Спартак 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
19 сентября, 17.15, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 27 Классен, 0:2 – 90 Мартинс Перейра, 0:3 – 90 Промес.
Пари ННБотнарь, Стоцкий (Стаматов, 69), Тихий (Гоцук, 26), Каккоев (Кутателадзе, 86), Александров, Калинский, Трошечкин (Шнапцев, 86), Карапузов, Севикян (Боселли, 69), Эдедем, Зе Турбо.
СпартакМаксименко, Джикия, Чернов, Маслов (Денисов, 75), Классен, Медина (Промес, 86), Зиньковский (Дуарте, 86), Умяров, Пруцев, Игнатов (Бонгонда, 75), Мелешин (Мартинс Перейра, 62).
Предупреждения:
Стоцкий (23), Пруцев (44), Джикия (45), Денисов (81), Мартинс Перейра (90), Карапузов (90), Гоцук (90).

Фото: spartak.com/Александр Ступников

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Всех с победой главного клуба России!
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Но в следующем туре РПЛ рыжий снова оставит Пруцева на скамейке
Логика 100 из 100
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гриша
Давайте и в рпл так же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геральи из Ривии
В таблице написано,что Спартак пропустил 3 гола,а 4 от пари нн?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий