«Это апперкот – ВАР че, не видит, ###?» Что за удар так взбесил Юрана после «Спартака»

«Пари НН» намерен «добиваться правды».

«Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0) и досрочно вышел в плей-офф Пути РПЛ. А вот нижегородцы пока последние – и Сергей Юран бесится из-за судей.

«Это чистая красная, ###. Чистейшая, ###» Юран взбесился в прямом эфире

На «Матч ТВ» получился комментарий не по игре, а по работе арбитров.

«Быстро прокомментирую. Вот я сейчас посмотрел, [Алексей] Амелин сидел на ВАРе, да? На 10-й минуте апперкот получает Александров – и ВАР не реагирует. Мне нечего больше говорить, если такие вещи... Вот пусть посмотрят, это 10-я минута, счет 0:0.

Это чистая красная, ### (здесь и дальше – блин). Чистейшая, ###. Вот я тогда еще не видел, сейчас посмотрел непосредственно на планшете. ВАР че, не видит этого, ###? С кулака бьет.

Че тут комментировать? О каком футболе можно говорить? Я уже устаю, ###, от этого, ### . Парней нужно тоже уважать. Поэтому больше комментариев не будет», – злился главный тренер «Пари НН» в эфире «Матч ТВ».

Вот как это выглядело.

На самом деле момент случился на 17-й минуте – Александрову в штрафной «Спартака» больно прилетело в лицо от Никиты Чернова, когда «Пари НН» подавал угловой.

Александров не боролся за мяч. Но главный судья и ВАР проигнорировали эпизод.

Движение Чернова по направлению к лицу Виктора Александрова заметно.

Юран, в отличие от игроков, спорил с арбитром уже тогда. Он заявил, что нижегородцы будут обращаться в ЭСК.

Главный тренер «Пари НН» считает, что это удаление – и оно повлияло бы на весь ход матча дальше.

«Что-то не из футбола, мы так не играем». Что говорят герои эпизода?

Виктор Александров после игры сначала, как видно по записи в телеграм-канале Артема Локалова, не очень хотел обсуждать эпизод, но все же сформулировал.

– Была возможность ответить Никите Чернову?

– Я не считаю нужным отвечать. Судья решает, мое дело – играть в футбол.

– То есть борьба – это другое?

– Борьба – это другой вид спорта, а мы в футбол играем.

– Можно ли сказать, что не хватило бойцовских качеств «Пари НН»? Они били, в том числе не по правилам. Может и вам стоило быть злее?

– Не считаю, что у нас было недостаточно агрессии. Просто какие-то моменты – что-то не из футбола. Мы так не играем.

Никита Чернов тоже высказался, Артем Локалов поговорил и с ним.

– Вас обвиняют в том, что вы апперкот сделали в противостоянии с Виктором Александровым. Что было на самом деле?

– Да ничего такого, просто нечаянно попал. Игровой момент.

– Сергей Юран зол. Считает, что судье нужно было жестче реагировать на этот момент.

– Надо было удалять наверно (улыбается). Не знаю, по мне – ничего не было, еще до подачи. Я извинился: сказал, что нечаянно попал. Пару раз и мне прилетало, я же не говорил ничего судье.

– А Виктор как отреагировал?

– Ничего не просил. Я извинился, он ответил: «Ничего страшного».

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов у себя в телеграм-канале выложил видео эпизода и написал:

«На видео то, что называется нефутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее . Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно».

Фото: spartak.com/Александр Ступников; fcnn.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»