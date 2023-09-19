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«Это апперкот – ВАР че, не видит, ###?» Что за удар так взбесил Юрана после «Спартака»

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«Пари НН» намерен «добиваться правды».

«Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0) и досрочно вышел в плей-офф Пути РПЛ. А вот нижегородцы пока последние – и Сергей Юран бесится из-за судей.

«Это чистая красная, ###. Чистейшая, ###» Юран взбесился в прямом эфире

На «Матч ТВ» получился комментарий не по игре, а по работе арбитров.

«Быстро прокомментирую. Вот я сейчас посмотрел, [Алексей] Амелин сидел на ВАРе, да? На 10-й минуте апперкот получает Александров – и ВАР не реагирует. Мне нечего больше говорить, если такие вещи... Вот пусть посмотрят, это 10-я минута, счет 0:0.

Это чистая красная, ### (здесь и дальше – блин). Чистейшая, ###. Вот я тогда еще не видел, сейчас посмотрел непосредственно на планшете. ВАР че, не видит этого, ###? С кулака бьет.

Че тут комментировать? О каком футболе можно говорить? Я уже устаю, ###, от этого, ###. Парней нужно тоже уважать. Поэтому больше комментариев не будет», – злился главный тренер «Пари НН» в эфире «Матч ТВ».

Вот как это выглядело.

На самом деле момент случился на 17-й минуте – Александрову в штрафной «Спартака» больно прилетело в лицо от Никиты Чернова, когда «Пари НН» подавал угловой.

Александров не боролся за мяч. Но главный судья и ВАР проигнорировали эпизод.

Движение Чернова по направлению к лицу Виктора Александрова заметно.

Юран, в отличие от игроков, спорил с арбитром уже тогда. Он заявил, что нижегородцы будут обращаться в ЭСК.

Главный тренер «Пари НН» считает, что это удаление – и оно повлияло бы на весь ход матча дальше. 

«Что-то не из футбола, мы так не играем». Что говорят герои эпизода? 

Виктор Александров после игры сначала, как видно по записи в телеграм-канале Артема Локалова, не очень хотел обсуждать эпизод, но все же сформулировал.

– Была возможность ответить Никите Чернову?

– Я не считаю нужным отвечать. Судья решает, мое дело – играть в футбол.

– То есть борьба – это другое?

– Борьба – это другой вид спорта, а мы в футбол играем.

– Можно ли сказать, что не хватило бойцовских качеств «Пари НН»? Они били, в том числе не по правилам. Может и вам стоило быть злее?

– Не считаю, что у нас было недостаточно агрессии. Просто какие-то моменты – что-то не из футбола. Мы так не играем.

Никита Чернов тоже высказался, Артем Локалов поговорил и с ним.

– Вас обвиняют в том, что вы апперкот сделали в противостоянии с Виктором Александровым. Что было на самом деле?

– Да ничего такого, просто нечаянно попал. Игровой момент. 

– Сергей Юран зол. Считает, что судье нужно было жестче реагировать на этот момент.

– Надо было удалять наверно (улыбается). Не знаю, по мне – ничего не было, еще до подачи. Я извинился: сказал, что нечаянно попал. Пару раз и мне прилетало, я же не говорил ничего судье.

– А Виктор как отреагировал?

– Ничего не просил. Я извинился, он ответил: «Ничего страшного».

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов у себя в телеграм-канале выложил видео эпизода и написал: 

«На видео то, что называется нефутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее. Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно».

«Спартак» идеален в Кубке: 12 из 12. Уже вышли в плей-офф!

Пари НН – Спартак 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
19 сентября, 17.15, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 27 Классен, 0:2 – 90 Мартинс Перейра, 0:3 – 90 Промес.
Пари ННБотнарь, Стоцкий (Стаматов, 69), Тихий (Гоцук, 26), Каккоев (Кутателадзе, 86), Александров, Калинский, Трошечкин (Шнапцев, 86), Карапузов, Севикян (Боселли, 69), Эдедем, Зе Турбо.
СпартакМаксименко, Джикия, Чернов, Маслов (Денисов, 75), Классен, Медина (Промес, 86), Зиньковский (Дуарте, 86), Умяров, Пруцев, Игнатов (Бонгонда, 75), Мелешин (Мартинс Перейра, 62).
Предупреждения:
Стоцкий (23), Пруцев (44), Джикия (45), Денисов (81), Мартинс Перейра (90), Карапузов (90), Гоцук (90).

Фото: spartak.com/Александр Ступников; fcnn.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»

52 комментария

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Unnamed80
От такого апперкота даже моя бабушка не упадёт, а тут профессиональный спортсмен свалился как будто ему кувалдой перемкнули. Позорище
+150
-17
+133
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Александр Гостеев
Судья конечно ошибся , тут явная жёлтая за симуляцию.
+84
-9
+75
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Mephisto_BLR
Александрову пару месяцев реабилитации, после такого жесткого нокаута! Если конечно сможет вернутся в футбол после такого)
+58
-2
+56
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НеПотерплю!
Я вообще ничего не понял и особо не увидел. Но Чернов это Халкище, да
+38
-1
+37
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waltishin
я один не вижу удара? странно как-то упал парнишка...
+31
-3
+28
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Матвей Суицидин
на видео никакого апперкота не видно, если и задел, то случайно, но беленький упал как подкошенный, налицо стимуляция.
+23
-2
+21
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Александр Гостеев
Играть надо а не падать от любого прикосновения .
+20
-1
+19
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Николай Прилуцкий
Да уж, апперкот каких даже соперники Майка Тайсона не видели!
+18
-1
+17
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Slavnov
Валились в штрафной от любого касания,тренер что ли такую задачу поставил...
+17
-1
+16
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Святослав Федорович
Ответ Unnamed80
От такого апперкота даже моя бабушка не упадёт, а тут профессиональный спортсмен свалился как будто ему кувалдой перемкнули. Позорище
это футбол, тут такие скрепы, к сожалению
в хоккее был бы уже бой раз на раз
+16
-1
+15
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Виктор Бабенко
от одного замаха в обморок падают, больше ничего не умеют
+11
-1
+10
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Alexandr Khromov
какая же у Чернова аура,воздухом от бороды наповал валит!!
+11
-1
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Ильдар Исмагилов
Мда😂
+8
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Денис Кёнигсберг
Ответ Unnamed80
От такого апперкота даже моя бабушка не упадёт, а тут профессиональный спортсмен свалился как будто ему кувалдой перемкнули. Позорище
Наши бабушки сами таких свалят
+10
-2
+8
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Фут.Боль
Чак Норрис Юрану:
- И ты это называешь ударом?
+7
-1
+6
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Олег Васильев
Раз десять посмотрел. Явного движения рукой не вижу.
+9
-4
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Devochka_Dasha
Ответ Олег Васильев
Раз десять посмотрел. Явного движения рукой не вижу.
На этой гифке ничего не видно, Спортс как всегда в своем репертуаре набрасывает. На видео в нормальном качестве видно удар, левой рукой по лицу, и явно это не случайно он попал
+7
-2
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Иван Лапин
А что вы смеетесь? Может у человека с сердцем плохо стало, вон как подкосило на ровном месте несчастного.
+6
-2
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Санитар-волк
Чушь, какой "апперкот" нафиг?
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sabur
Ответ Unnamed80
От такого апперкота даже моя бабушка не упадёт, а тут профессиональный спортсмен свалился как будто ему кувалдой перемкнули. Позорище
Это ты , друг, еще баскетбол не видел(с)
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Растиньяк
смешно
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justbored
Грязные и подленькие, как всегда.
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Vladimir Frolov
Все смотрят на симуляцию Александрова, другим словом это не назовешь, но никто не обратил внимание на передний план. Где черненький от НН берет и толкает двумя руками спартача. Это тоже же вроде нарушение? Просто спартач не падает как подкошенный. Все толкаются и пихают друг друга при подаче. Но в эпоху вар нужно падать, что бы что то дали
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0
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Dmitrii Serebrennikov
Ну Юран, ну знатный алкоголик конечно)
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MDI
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Ну и логика у вас мясные человек распустил руки хотя он как бы не в бокс играет а в футбол, нацелеено ударил ни о какой случайности речь не может идти
Крови нет значит ничего страшного, так вроде все кричали про тот момент когда не помню кто Соболеву по лицу попал ?
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