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Шикарный дебют Изидора в «Зените»: победный гол на 8-й минуте. Хоть и спорный

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Кассьерра тоже забил.

«Зенит» без проблем выиграл в Казани, за час сделал 3:0 и спокойно довел до крупной победы.

Изидор – сразу старт и гол. Но может был офсайд?

Взяли контроль сразу же.

Вильзон Изидор вышел в основе сразу после перехода из «Локомотива» и уже на 8-й минуте забил. Когда выходил один на один, вроде бы позволил защитникам себя догнать, но успел пробить – мимо Юрия Дюпина.

Правда, эпизод вызвал споры. Из-за положения французского форварда в момент передачи.

Это всегда сложный эпизод: защитники делают шаги, чтобы оставить соперника «вне игры», а он стартует в сторону ворот. Вот момент паса Густаво Мантуана на ход нападающему (мяч в центральном круге).

Конечно, с такой точки определить на глаз невозможно. Офсайдных линий в РПЛ все еще нет, прочертить на сто процентов откалиброванные полоски, по которым все можно было бы четко сравнить, никак нельзя.

По телеграму полетел кадр с линиями от канала «Первый спорт» – но такой графический анализ можно использовать только для развлечения, нанесение линий на скриншот точно не может дать полностью справедливой картины.

Бывший судья, автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев обращает внимание на хорошую позицию ассистента судьи Рустама Мухтарова. И считает, что в таком спорном эпизоде нужно опираться на его мнение: «Рустам Мухтаров хорошо поймал выход Изидора и продолжил игру. Скорее всего, офсайда нет. Точно сказали бы только линии. Но в таких ситуациях нужно выпускать».

Кассьерра тоже забил – лучший бомбардир РПЛ. Обратно оторвался от Заболотного

«Зенит» нарастил конкуренцию в атаке. Мы и так каждый раз гадали, кого Сергей Семак предпочтет в старте: Матео Кассьерру или Ивана Сергеева, иногда они появлялись и вместе.

На этот раз основной парой были Изидор и Кассьерра, оба забили. Матео – в начале второго тайма с паса Вендела.

Оцените, как он развернулся в воздухе, чтобы подставить пятку.

Через три минуты до разгрома довел Клаудиньо, а Вендел ассистировал и ему.

● Забавно, но Изидор забил «Рубину» уже второй раз в сезоне – у него был гол в первом туре, тогда он принес «Локо» ничью мячом на 87-й.

● Кассьерра укрепился как лучший бомбардир Мир РПЛ: у него теперь семь мячей в восьми матчах. В субботу к нему приблизился Антон Заболотный своим голом с пенальти, Матео ушел от форварда ЦСКА обратно на дистанцию в два мяча.

● Вендел сделал два ассиста, теперь у него 2+3 в четырех последних матчах РПЛ. Разогнался в игре со «Спартаком» и продолжает приносить пользу, действительно набрал форму.

● «Зенит» выиграл четвертый из пяти последних матчей, отрыв от «Краснодара» сжали до одного очка. На этом отрезке потеряли только два очка с ЦСКА перед паузой на сборные.

● Для победы хватило всего пяти ударов – как говорит Opta, это худший результат команды за четыре года (в сентябре 2019-го тоже пять было против «Локо», касаний в чужой штрафной тоже всего восемь (худший матч с мая 2018-го). Зато какая эффективность в реализации.

Теперь «Зениту» предстоит традиционно сложный выезд к Грозный – в Кубке России, а затем домашний матч с «Локомотивом».

Особенно важный для Вильзона Изидора.

Рубин – Зенит 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Изидор, 0:2 – 55 Кассьерра, 0:3 – 59 Клаудиньо.
РубинДюпин, Кабутов, Вуячич, Ашурматов, Грицаенко, Рожков, Зотов (Апшацев, 76), Ранджелович (Чумич, 76), Иву, Фамейе (Вада, 62), Даку.
ЗенитКержаков, Караваев, Алип (Круговой, 87), Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Васильев, 66), Вендел (Кейрос, 70), Мантуан (Сутормин, 46), Кассьерра, Изидор (Сергеев, 66).
Предупреждения:
Кабутов (18), Зотов (62), Вендел (67), Сутормин (89).

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

26 комментариев

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Rundatgame
Что тут спорного в голе. Посмотрите на линию от стрижки газона , она лучше линии вар в данном эпизоде показывает, что никого офсайда не было.
+32
-9
+23
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Shamarin
Пять спорных чемпионств подряд 😂😂😂
+26
-5
+21
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cizoch
конечно спорный. Потом еще 2 не спорных навсякий положили
+17
-1
+16
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teo_heel
Ответ воен
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Ну не в такой же. В одном случае оффсайд-таки был и гол справедливо отменили. А тут вне игры нет.
+19
-6
+13
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ЛоуренсАравийский
то есть то что это офсайд вы поняли с одного ракурса, который даже не по центру?) ну круто, держите марку.
да что там, и второй гол спорный, ведь забивать бедром нельзя, игра ведь футбол называется, а не бедробол.
+17
-6
+11
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Данко Лазович
на деле Семак построил тактический хамелеон, пока другие рассказывают об этом)
+9
-1
+8
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ЛоуренсАравийский
Ответ воен
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про не назначенный пенальти на Круговом в последней встрече есть что сказать?
+10
-3
+7
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Андрей Колбанцев
Вот ведь всё равно ,,шпильку" нужно вставить, ,,спорный гол".. Спортс, обсуждайте лучше своих любимых ,, народных" , ,, великих" и ,, легендарных" ,это хотя бы смешно
+6
-1
+5
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Игрок777
Ответ Jlaw
Победный гол бывает на 8 минуте?
Бывает и раньше 😉
+5
0
+5
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Кирилл Дубасов
Ответ воен
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даже в таком ракурсе видно, что офсайда нет. нога защитника стоит ближе к воротам чем плечо Изидора
+6
-2
+4
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Hong Kil
Ответ Jlaw
Победный гол бывает на 8 минуте?
Подтяните матчасть
+5
-1
+4
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banchik1
Обратно оторвался?!🤬
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-3
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KOT_B_yHTAX
Ответ banchik1
Обратно оторвался?!🤬
это синоним слову "снова"
+2
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Анатолий Забелин
Матч убил мяч на 8 минуте!
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napoli_14
Сама игра так себе, на холостых, показалось что в полноги играли.

Но вот голы просто шикарные.
В первом сама атака быстрая, техичная, как по нотам, во втором удар Кассьеры пяткой, в третьем Вендел просто зверюга, как он выбрался и понесся вперед, это в учебники надо заносить.
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Andrey Bokov
Ответ воен
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Там пенальти на Бакаеве не дали 200%. Удар локтем в голову в штрафной)) Так что не надо карраскаля вспоминать. При всей нелюбви к нам даже Федотов сказал, что был там оффсайд
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Любовь Мелехова
Ответ shooher
забивать можно любой частью тела кроме рук ниже плеча
Лоуренс иронизирует. Кассьерра забил пяткой.
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вовочка6762
Ответ Jlaw
Победный гол бывает на 8 минуте?
Есстественно ! Если татары больше не забили ни одного после него !!!
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Pa1n4eq
эта "лёгкая дверь" в порядке вполне
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fil_spb
Ответ воен
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Во-первых, ты врешь. У Караскалля хорошо был виден офсайд. У Изидора офсайда не видно. Во-вторых, даже если бы случилось чудо и ты сказал правду в кои-то веке, то и здесь судейской ошибки бы не было. Так как сейчас у нас нет офсайдных линий и в спорных ситуациях договорились оставлять решение судьи на поле. У Караскаля судьи сразу не засчитали гол и показали офсайд. Тут сразу же гол был засчитан. Так что даже будь ситуации одинаковыми, а это не так, то в обоих случаях решение было бы признано верным, а ВАР вмешаться бы не мог.
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Vladimir Gusev
Ответ banchik1
Обратно оторвался?!🤬
тоже, чуть кровь из глаз не пошла
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