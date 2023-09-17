Шикарный дебют Изидора в «Зените»: победный гол на 8-й минуте. Хоть и спорный

Кассьерра тоже забил.

«Зенит» без проблем выиграл в Казани, за час сделал 3:0 и спокойно довел до крупной победы.

Изидор – сразу старт и гол. Но может был офсайд?

Взяли контроль сразу же.

Вильзон Изидор вышел в основе сразу после перехода из «Локомотива» и уже на 8-й минуте забил. Когда выходил один на один, вроде бы позволил защитникам себя догнать, но успел пробить – мимо Юрия Дюпина.

Правда, эпизод вызвал споры. Из-за положения французского форварда в момент передачи.

Это всегда сложный эпизод: защитники делают шаги, чтобы оставить соперника «вне игры», а он стартует в сторону ворот. Вот момент паса Густаво Мантуана на ход нападающему (мяч в центральном круге).

Конечно, с такой точки определить на глаз невозможно. Офсайдных линий в РПЛ все еще нет, прочертить на сто процентов откалиброванные полоски, по которым все можно было бы четко сравнить, никак нельзя.

По телеграму полетел кадр с линиями от канала «Первый спорт» – но такой графический анализ можно использовать только для развлечения, нанесение линий на скриншот точно не может дать полностью справедливой картины.

Бывший судья, автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев обращает внимание на хорошую позицию ассистента судьи Рустама Мухтарова. И считает, что в таком спорном эпизоде нужно опираться на его мнение: «Рустам Мухтаров хорошо поймал выход Изидора и продолжил игру. Скорее всего, офсайда нет. Точно сказали бы только линии. Но в таких ситуациях нужно выпускать».

Кассьерра тоже забил – лучший бомбардир РПЛ. Обратно оторвался от Заболотного

«Зенит» нарастил конкуренцию в атаке. Мы и так каждый раз гадали, кого Сергей Семак предпочтет в старте: Матео Кассьерру или Ивана Сергеева, иногда они появлялись и вместе.

На этот раз основной парой были Изидор и Кассьерра, оба забили. Матео – в начале второго тайма с паса Вендела.

Оцените, как он развернулся в воздухе, чтобы подставить пятку.

Через три минуты до разгрома довел Клаудиньо, а Вендел ассистировал и ему.

● Забавно, но Изидор забил «Рубину» уже второй раз в сезоне – у него был гол в первом туре, тогда он принес «Локо» ничью мячом на 87-й.

● Кассьерра укрепился как лучший бомбардир Мир РПЛ: у него теперь семь мячей в восьми матчах. В субботу к нему приблизился Антон Заболотный своим голом с пенальти, Матео ушел от форварда ЦСКА обратно на дистанцию в два мяча.

● Вендел сделал два ассиста, теперь у него 2+3 в четырех последних матчах РПЛ. Разогнался в игре со «Спартаком» и продолжает приносить пользу, действительно набрал форму.

● «Зенит» выиграл четвертый из пяти последних матчей, отрыв от «Краснодара» сжали до одного очка. На этом отрезке потеряли только два очка с ЦСКА перед паузой на сборные.

● Для победы хватило всего пяти ударов – как говорит Opta, это худший результат команды за четыре года (в сентябре 2019-го тоже пять было против «Локо», касаний в чужой штрафной тоже всего восемь (худший матч с мая 2018-го). Зато какая эффективность в реализации.

Теперь «Зениту» предстоит традиционно сложный выезд к Грозный – в Кубке России, а затем домашний матч с «Локомотивом».

Особенно важный для Вильзона Изидора.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид