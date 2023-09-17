Станислав Черчесов-младший возник в тульском «Арсенале». А где он был раньше?

Станислав Черчесов подписал контракт с «Арсеналом» – прекрасный заголовок, но оказалось, что это сын экс-тренера сборной России, который пополнил состав клуба из Тулы.

На Reddit в одной из групп завели еще большую интригу: «Арсенал» подписал контракт с голкипером Станиславом Черчесовым». В комментариях автора назвали мастером кликбейта, а один из комментов звучал так: «Мой мозг на минимуме: «Арсенал»…Черчесов…хм…но ведь Артета хорошо справляется, тогда почему…» Затем мой мозг грузится дальше: «Голкипер???»

А мы в этот момент подумали – ведь мало кто видел в игре Черчесова-младшего. Хотя ему уже 28 лет. Где же он играл?

Где играл Черчесов-младший: начинал в Австрии, переехал в Россию, самый статусный клуб – «Динамо»

Станислав Черчесов-младший – вратарь, как и отец. До 2013 года он занимался в австрийских командах, включая «Инсбрук» и «Ваккер». «Сын играл в Инсбруке, но я решил его взять с собой, потому что в этом возрасте отец должен быть рядом. Не такой простой возраст, и если что-то упустишь, то никакими титулами ты это не компенсируешь», – говорил отец в интервью Eurofootball.ru.

Как было дальше:

⤵️ Отец возглавил «Амкар» – сын тоже переехал в этот клуб. Через год отец стал тренером «Динамо» – сын оказался и там.

⤵️ Дальше пути разошлись: в 2017 году Черчесов-младший уехал играть за «Черноморец», через год – за «Балтику», еще через полтора – за химкинский «Олимп», который позже стал «Олимпом-Долгопрудным».

⤵️ С июля 2022 года Черчесов тренировался в молодежке «Химок», а через год – то есть сейчас – перешел в тульский «Арсенал».

В РПЛ так и не сыграл, в Первой лиге есть один матч, в Кубке – три

Статистика выступлений вкратце выглядит так:

0️⃣ Ноль матчей в РПЛ (только попадал в заявку «Химок» весной 2023-го) и всего одна игра в Первой лиге: в мае 2022-го Черчесов пропустил четыре гола от «Нефтехимика» за «Олимп-Долгопрудный» (2:4).

2️⃣ В Кубке России он дважды со скамейки наблюдал за битвами «Балтики» и «Локомотива»: в 2018-м с помощью безумного гола Эдера команда Юрия Семина победила, а через – год проиграла по пенальти. Сам Черчесов сыграл два матча Кубка уже за «Олимп-Долгопрудный» в 2020-м (победа и поражение) и еще один – в 2021-м (поражение).

9️⃣ В МФЛ в середине 2010-х он редко попадал в заявку и еще реже играл – восемь матчей за молодежку «Амкара», еще один – за «Динамо».

Остальные матчи – во Второй лиге. Transfermarkt насчитал всего 30 игр за карьеру, которая началась десять лет назад.

Столкновение – и перелом челюсти, три отбитых пенальти, не говорил по-русски

Несколько историй к портрету футболиста:

● Приехал в Москву восьмилетним ребенком, не зная русский язык – в Австрии общение строилось по-другому. «А как он мог его изучить, если дома мы не разговариваем на русском? – говорил Черчесов-старший «Спорт-Экспрессу». – Вот у вас какой язык родной? Русский? А у меня осетинский. Как и у Аллы (жена Черчесова – прим.). С детства в Алагире на нем общаемся».

Позже отец рассказывал, что сын знает пять языков.

● В 2013-м он дебютировал в составе молодежного «Амкара» после удаления Александра Селихова в игре против «Ростова». Любопытно, что выходил при 1:1, а в итоге «Амкар» победил 2:1, причем тогда вышел еще и сын тренера «Амкара» Евгений Парамонов.

● В 2014 году «Амкар» влетел на штраф в 50 тысяч рублей. Причина – неправомерное участие Черчесова в МФЛ, так как игрок не был оформлен в установленном порядке. Во всех его восьми матчах «Амкару» засчитали технические поражения 0:3.

● В 2018-м он дебютировал во взрослом футболе за «Черноморец» – и его ошибка в матче против «Анжи-2» привела к поражению. Впрочем, игра была последней в сезоне и для его клуба ничего не решала.

● В августе 2020-го «Олимп-Долгопрудный» прошел «Луки-Энергию» в Кубке России благодаря серии пенальти, в которой здорово отыграл Черчесов – отбил три удара. Но в следующей стадии было поражение от «Ленинградца», который и вышел в групповой этап (тот самый, что с тремя командами в группе).

● Через несколько месяцев, играя за «Олимп-Долгопрудный» во второй лиге против «Родины», Черчесов получил удар коленом в голову и уехал на скорой. «Когда я спустился к машине скорой помощи сразу после эпизода, первым делом он спросил: «Какой счет? А гола не было?» – рассказывал Владимир Габулов – на тот момент председатель совета директоров клуба.

Итог – перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с легким сотрясением, выбит зуб. Позже голкипер был успешно прооперирован. «Он отнесся к этому профессионально. Я отнесся спокойно, это часть профессии, я сам с этим сталкивался», – прокомментировал отец.

Была такая цитата Алексея Попова – экс-капитана «Амкара»: «Раньше в «Амкаре» от удара мячом у него ломалась рука. Вроде от удара Ребко, но надо у Леши уточнить. Честно, жаль, что Станислав Саламович заставляет сына играть в футбол. Черчесов-младший, наверное, пригодился бы стране в другой сфере. Это мое мнение. Сам по себе Станислав – хороший, умный, очень начитанный парень. Это я вам точно говорю, это не лесть, мне от Черчесова ничего не нужно».

А папа по поводу имени сына ответил так: «Если нас начнут путать, значит, сын чего-то добился, а это уже хорошо. Фамилию он носит мою, а имя пусть зарабатывает сам».

Фото: arsenal-tula.ru; vk.com/olimpdp