Это про футболистов.

Сборная России, основная версия, сыграла вничью с Катаром, спаслась на последних минутах. Главный тренер Валерий Карпин после матча охарактеризовал катарскую сборную как более интенсивную, чем «Зенит», а затем максимально прямо ответил на вопрос про потенциальный отъезд российских футболистов в другие лиги.

Это цитата «Р-Спорта», которая быстро разлетелась по всем лентам.

Вот так она звучит целиком:

«Работать надо, работать прежде всего в клубах. Не хочу выделять никого. Вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте .

Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте [в квалификации ЧМ-2022] почти в том же составе. Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная.

Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать как тренеру. Можно критиковать сборную. Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет».

На этот сбор и товарищеский матч из Европы позвали только Александра Головина, а, например, Далера Кузяева и Арсена Захаряна решили не трогать, чтобы у них было дополнительное время на адаптацию в новых лигах (хотя экс-зенитовец и так уже стал лидером команды).

В начале сбора Карпин обращал внимание, что сейчас игроки из России глобально не нужны: «В Европе у нас Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Это четыре игрока. Когда будет 20, тогда можно будет сказать, что наши игроки востребованы. Сейчас наши футболисты не востребованы».

Он признавался, что сам бы не рванул в Испанию, если бы в России в свое время ему платили в два раза больше (с очевидным намеком на выбор нынешних игроков): «Если бы в мое время мне платили в два раза больше, чем в Испании, я бы не уехал. [Отъезд в другой чемпионат] – это решение каждой личности. Кто захочет – поедет. Кто-то жаден до денег».

Очевидно, сейчас Карпин видит только одно решение, как не деградировать вместе с РПЛ – и говорит об этом прямо.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев