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Россия-2023
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«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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Валерий Карпин Валерий Карпин
Футбол Футбол

Это про футболистов.

Сборная России, основная версия, сыграла вничью с Катаром, спаслась на последних минутах. Главный тренер Валерий Карпин после матча охарактеризовал катарскую сборную как более интенсивную, чем «Зенит», а затем максимально прямо ответил на вопрос про потенциальный отъезд российских футболистов в другие лиги.

Это цитата «Р-Спорта», которая быстро разлетелась по всем лентам.

Вот так она звучит целиком:

«Работать надо, работать прежде всего в клубах. Не хочу выделять никого. Вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте.

Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте [в квалификации ЧМ-2022] почти в том же составе. Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная.

Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать как тренеру. Можно критиковать сборную. Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет».

На этот сбор и товарищеский матч из Европы позвали только Александра Головина, а, например, Далера Кузяева и Арсена Захаряна решили не трогать, чтобы у них было дополнительное время на адаптацию в новых лигах (хотя экс-зенитовец и так уже стал лидером команды).

В начале сбора Карпин обращал внимание, что сейчас игроки из России глобально не нужны: «В Европе у нас Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Это четыре игрока. Когда будет 20, тогда можно будет сказать, что наши игроки востребованы. Сейчас наши футболисты не востребованы».

Он признавался, что сам бы не рванул в Испанию, если бы в России в свое время ему платили в два раза больше (с очевидным намеком на выбор нынешних игроков): «Если бы в мое время мне платили в два раза больше, чем в Испании, я бы не уехал. [Отъезд в другой чемпионат] – это решение каждой личности. Кто захочет – поедет. Кто-то жаден до денег».

Очевидно, сейчас Карпин видит только одно решение, как не деградировать вместе с РПЛ – и говорит об этом прямо.

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

75 комментариев

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VladCory
ну так Валера прав. Головин выглядит как с другой планеты по всем параметрам. и это просто средний еврофутболист. всем надо ехать, кто расти хочет, даже во 2-3 дивизионы.
+126
-9
+117
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S Works Tarmac SL7
Всё правильно Валера говорит.
+43
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Агера ноу
Ждем усатого холуя на посту главного тренера сборной уже завтра
+36
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Kappa Pride
Ответ Фёдор Кузнецов
ну поехал например Иосифов в Сегунду, и что с ним теперь? Играет за аутсайдера Сегунды в ротации
нельзя же сказать, как бы вышло, останься он в России, может также в условном волгаре уже был бы
+28
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Петроград
Актуально не только для них
+30
-6
+24
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mazltov
Надо ехать! посмотрите какая интенсивность! а это всего лишь Катар! Рпл деградировпла!
А теперь откройте стартовый состав сборной Катара где все игроки выступают... (барабанная дробь)
В чемпионате Катара!
+17
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Фёдор Кузнецов
Ответ VladCory
ну так Валера прав. Головин выглядит как с другой планеты по всем параметрам. и это просто средний еврофутболист. всем надо ехать, кто расти хочет, даже во 2-3 дивизионы.
ну поехал например Иосифов в Сегунду, и что с ним теперь? Играет за аутсайдера Сегунды в ротации
+20
-10
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Щас
Нужно валить прежде всёго по причине совсем не спортивной
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Петроград
Ответ mazltov
У Карпина донная игра и в отборочном цикле была, к слову. Хотя каким-то образом даже на первое место до последнего претендовали
А вот не соглашусь. В некоторых матчах - да, всё было плохо, ничего не получалось. Но были матчи, приятно удивившие. Он ставил игру по ходу цикла, и кое-что начало получаться. Но не всё и не всегда.
+8
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VladCory
Ответ Фёдор Кузнецов
ну поехал например Иосифов в Сегунду, и что с ним теперь? Играет за аутсайдера Сегунды в ротации
так смысл что там и понятно станет твой уровень. Иосифову пора в медиа-футбол, значит, а, условно Литвинову, Игнатову, Волкову, Пиняеву надо максимально срочно вырываться из нашего курорта в ежедневную конкуренцию, ибо она только и дает рост
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ЛыСъ
Не думал, что когда-нибудь напишу подобное.
У Валеры есть яйца, респект. Все правильно сказал.
Наверняка ему аукнется, и он это понимал
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Прокси
Ответ Mcconaughey_lol
Да уж, когда Валера решился тренировать сборную, то явно не на такой исход рассчитывал. Чувствуется, что внутри у него прям полыхает
а может сам Валера не особо специалист высокого класса ??
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Amalfitano
Валера конечно правильно всё говорит, но таким вот советом он снимает с себя ответственность за результат и игру сборной. Валера, с такой работой я тоже тебе советую уехать. Но вот в чём дело. Тебя никто не приглашает на тренерскую работу. Как и наших футболистов играть там. Ты как та тёща которая перебирает все возможные варианты, а потом когда один из этих сценариев случается она кричит "А я говорила"!
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goshforever
Валера не в состоянии поставить игру даже в РПЛ, о чем он вообще?) Неинтересно, не можешь поставить игру деревяшкам и даже набрать стабильный состав - заявление на стол. Лирику - для дома
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Ивица Крижанац
Валерофилия какая-то. Хам . Ни игры ни чего.
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Валентина Сологубова
Ответ Ивица Крижанац
Валерофилия какая-то. Хам . Ни игры ни чего.
За полтора года ни одного международного матча.Наконец Катар в соперники вымучали.Игру конечно было где поставить...
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Фёдор Кузнецов
Ответ mazltov
Надо ехать! посмотрите какая интенсивность! а это всего лишь Катар! Рпл деградировпла! А теперь откройте стартовый состав сборной Катара где все игроки выступают... (барабанная дробь) В чемпионате Катара!
Значит надо ехать играть в Катар!
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tverd1
Ответ VladCory
ну так Валера прав. Головин выглядит как с другой планеты по всем параметрам. и это просто средний еврофутболист. всем надо ехать, кто расти хочет, даже во 2-3 дивизионы.
Если смотреть матчи ЦСКА 5 летней давности то уже там Головин уже выделялся по игровым качествам. Тут дело не только в лиге, кроме всего прочего нужен еще и талант.
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Rundatgame
Ответ Da prozecutor
те же футболисты 2 года наза стали вторыми на отбор, только в последнем матче проиграв лидеру.
Да, я читал и это высказывание Карпина. Интересно, а деградировала ли Серия А, из которой был состав сб. Италии - победителя ЧЕ, а спустя два года не отобравшаяся на ЧМ...
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Demetrio-77
Ответ VladCory
так смысл что там и понятно станет твой уровень. Иосифову пора в медиа-футбол, значит, а, условно Литвинову, Игнатову, Волкову, Пиняеву надо максимально срочно вырываться из нашего курорта в ежедневную конкуренцию, ибо она только и дает рост
Наши игроки уезжают за границу с 88 года. Можете перечислить пофамильно список тех, кто уехал и прямо реально за границей прибавил? Мне интересно, получится ли хоть десяток таких набрать.
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Sergeev55
Их и тут неплохо кормят!!!
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Георгий Гуляев
но сам же недавно говорил про разницу в ЗП. А теперь еще и политический фактор закрывает двери для наших...
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Rundatgame
Спасибо спортсу за пояснение в конце записи. А то ведь можно было подумать, что Валера нелепо отмазывается за плохие результаты и игру сборной тем, что у него 99% футболистов в донной РПЛ играют. Ну какие тут результаты с такими ногомячистами.
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Sa1ntSawFU
Ответ VladCory
ну так Валера прав. Головин выглядит как с другой планеты по всем параметрам. и это просто средний еврофутболист. всем надо ехать, кто расти хочет, даже во 2-3 дивизионы.
Ну во 2-3 точно не надо, разве что в Чемпионшип уезжать, или из совсем слабых наших команд, в топ лигах Европы конечно хорошо играют, но вот в Сегунде, условной, возня хуже чем в РПЛ и условия часто тоже. Лучше уж переезжать в Турцию, Португалию, чем в 2-3 дивизион.
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Yury Sin
Карпин фигни не посоветует ) Респект мужику.
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