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Россия влетела Египту U-23. Не пугайтесь слишком сильно – опять играла молодежь

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Сборная Египта по футболу Сборная Египта по футболу
Сергей Пиняев Сергей Пиняев
товарищеские матчи (сборные)
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Сборная Египта до 23 лет – криптонит для сборной России. После ничьей 1:1 в первом матче теперь поражение 1:2.

Пиняев забил в начале матча с пенальти, но потом колол только Египет

Россия начала активно и душила египтян прессингом – уже на 6-й минуте получили право на пенальти, который реализовал Сергей Пиняев. Для него это уже второй мяч за взрослую сборную – в четвертом матче.

После этого лучше смотрелся уже Египет, прижавший соперника к штрафной и даже попавший в штангу. Во втором тайме на 68-й минуте Египту удалось сравнять счет – с линии штрафной забил Ахмед Фавзи, помог рикошет в штрафной.

Через 4 минуты египтяне вышли вперед – Араби Бадри точно кивнул головой после розыгрыша стандарта.

И все.

Напоминание: это совсем не основная сборная России

Если вдруг схватились за голову с вопросом «Как Россия дважды не смогла победить олимпийский Египет?», то важно проговорить: за сборную, как и в первом матче против Египта, играли футболисты, далекие от привычной основы.

Состав больше похож на молодежную сборную: из заметных игроков только полузащитник Сергей Пиняев.

Вратарь Владислав Тороп и вовсе дебютировал за национальную команду. Ему 19 лет, сейчас он сменщик Игоря Акинфеева в ЦСКА. Еще 19 лет Виктору Мелехину, футболисту «Ростова». Были 20-летние Даниил Денисов («Спартак»), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Ярослав Михайлов («Пари НН») и Никита Ермаков (ЦСКА), 21-летние Кирилл Кравцов («Сочи») и Степан Оганесян («Оренбург»), 22-летние Вячеслав Литвинов («Сочи») и Илья Вахания («Ростов»). Пиняеву 18 лет.

Для почти всего состава сегодняшний матч – лишь второй во взрослой сборной, оба – против сборной Египта до 23 лет. Самый опытный – Сергей Пиняев, который провел четвертый матч за сборную.

На замену выходили такие же молодые ребята. Самые возрастные – 22-летние Тамерлан Мусаев («Балтика») и Данила Прохин («Ростов»)

Уже завтра – матч с Катаром

Туда полетит совсем другой состав. Там будут, например, Александр Головин и Федор Чалов. 

Игра России против Катара состоится 12 сентября в 13:00 по московскому времени.

Египет U-23 – Россия 2:1 (0:1)
Дата проведения
11 сентября, 19.00
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 7, пенальти Пиняев, 1:1 – 68 Фавзи, 2:1 – 72 Бадр.
Египет U-23Эль-Габри, Эйд, Шукар (Абдель Наби, 46), Эль-Маграби (Самир, 46), Тарек (Файед, 46), Сабер (Ашраф, 65), Шехата (Бадр, 46), Гехад (Фавзи, 46), Заза (Хаваш, 46), Отто (Авад, 88), Атеф Юсеф (Саад, 46).
РоссияТороп, Литвинов (Александров, 66), Мелехин (Прохин, 66), Вахания (Лангович, 66), Кравцов (Коваленко, 90), Оганесян (Кузнецов, 57), Пиняев (Гладышев, 46), Денисов (Салтыков, 90), Шитов (Мусаев, 57).
Предупреждения:
Тарек (7), Литвинов (36), Мелехин (59), Ашраф (70), Ермаков (73), Кравцов (83), Хаваш (83).

Фото: РФС/Александр Ступников

8 комментариев

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Gleb
А у Египта кто играл? Салах и Мидо в лучшие годы?
+18
-1
+17
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Lokoman62
Ребята слетали на пирамиды посмотреть, всё ок :)
+4
0
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Александр Федоров
Ответ Gleb
А у Египта кто играл? Салах и Мидо в лучшие годы?
Фавзи и Бадри. Легенды)))
+4
0
+4
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Тюменский медвежонок
Ответ Gleb
А у Египта кто играл? Салах и Мидо в лучшие годы?
да тут скорее вопрос "мотивации", молодым пацанам Египта был смысл сегодня потеть, потому что "проявишь себя" вызовут в основную сборную или хотя бы в заявку попадешь, а у наших сегодня мотивации ровно 0, сезон в самом разгаре, потеть сегодня и рубиться никто не видел смысла, поэтому во втором тайме безвольно сидели в обороне и отбивались и молодежка Египта заслуженно двушку отгрузила
+4
-1
+3
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Onion
Там никто никуда не летал. Все ходили пешком
+2
0
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Ромазан
Мы еще ничего не начинали....
+2
0
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krealpmoney
ну проиграли и проиграли, че бубнеть то
+1
-1
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