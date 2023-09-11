Россия влетела Египту U-23. Не пугайтесь слишком сильно – опять играла молодежь

Сборная Египта до 23 лет – криптонит для сборной России. После ничьей 1:1 в первом матче теперь поражение 1:2.

Пиняев забил в начале матча с пенальти, но потом колол только Египет

Россия начала активно и душила египтян прессингом – уже на 6-й минуте получили право на пенальти, который реализовал Сергей Пиняев. Для него это уже второй мяч за взрослую сборную – в четвертом матче.

После этого лучше смотрелся уже Египет, прижавший соперника к штрафной и даже попавший в штангу. Во втором тайме на 68-й минуте Египту удалось сравнять счет – с линии штрафной забил Ахмед Фавзи, помог рикошет в штрафной.

Через 4 минуты египтяне вышли вперед – Араби Бадри точно кивнул головой после розыгрыша стандарта.

И все.

Напоминание: это совсем не основная сборная России

Если вдруг схватились за голову с вопросом «Как Россия дважды не смогла победить олимпийский Египет?», то важно проговорить: за сборную, как и в первом матче против Египта, играли футболисты, далекие от привычной основы.

Состав больше похож на молодежную сборную: из заметных игроков только полузащитник Сергей Пиняев.

Вратарь Владислав Тороп и вовсе дебютировал за национальную команду. Ему 19 лет, сейчас он сменщик Игоря Акинфеева в ЦСКА. Еще 19 лет Виктору Мелехину, футболисту «Ростова». Были 20-летние Даниил Денисов («Спартак»), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Ярослав Михайлов («Пари НН») и Никита Ермаков (ЦСКА), 21-летние Кирилл Кравцов («Сочи») и Степан Оганесян («Оренбург»), 22-летние Вячеслав Литвинов («Сочи») и Илья Вахания («Ростов»). Пиняеву 18 лет.

Для почти всего состава сегодняшний матч – лишь второй во взрослой сборной, оба – против сборной Египта до 23 лет. Самый опытный – Сергей Пиняев, который провел четвертый матч за сборную.

На замену выходили такие же молодые ребята. Самые возрастные – 22-летние Тамерлан Мусаев («Балтика») и Данила Прохин («Ростов»)

Уже завтра – матч с Катаром

Туда полетит совсем другой состав. Там будут, например, Александр Головин и Федор Чалов.

Игра России против Катара состоится 12 сентября в 13:00 по московскому времени.

Фото: РФС/Александр Ступников