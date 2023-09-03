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«Почти плакал, умолял отпустить». Изидор не хочет обратно в Россию, а «Локо» требует денег

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Улетел во Францию без разрешения.

Вильзон Изидор очень хочет уйти из «Локомотива». Несмотря и на действующий контракт, и на закрывшееся во Франции трансферное окно.

По информации L’Équipe, Вильзону подмигивал «Метц», хотя сам игрок сначала рвался в «Лорьян». Чтобы ускорить сделку, Изидор даже улетел во Францию, но это не помогло. Более того, возвращаться в Россию он отказывается.

«Изидор сдержал слово. Почему сейчас с ним поступают нечестно?» Ситуация со стороны игрока

В воскресенье очень яркий комментарий вышел от имени агента: Гарольд Ичбиа рассказал Sport24 о проблемах весьма эмоционально.

«Вильзон подписывал соглашение с «Локомотивом» на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течение года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?

Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство «Локомотива» отклонило уже два предложения: от «Марселя» и «Метца». 

«Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 млн евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали. «Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.

Единственное правильное решение, которое может быть – отпустить Вильзона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с [спортивным директором Дмитрием] Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег». Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно.

Мы будем стараться найти решение. «Локомотив» просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение».

Степень откровенности максимальная, в том числе озвучены суммы.

Заявление «Локо»: Изидор уехал во Францию без разрешения

Клуб рассказал со своей стороны:

«После матча шестого тура Мир РПЛ против «Сочи» Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд.

Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования с руководителями «Локомотива» покинул территорию РФ и поехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно проходил медосмотр в одной из команд.

«Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб.

На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком «Локомотива». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен».

Контракт игрока с «Локо» рассчитан до 2026 года. Важный момент: приостановить соглашение он не может.

Уход Изидора – забавная сага. В ролях: «Лион», «Шальке», «Марсель» и другие

Зимой Вильзон чуть не уехал в «Лион», но провалил медосмотр, пришлось остаться в «Локо». Изидор не хотел в Россию, планировал приостановить контракт, но, по данным «Чемпионата», просто не успел. Вскоре агент игрока Эммануэль Лакруа опроверг эту информацию.

Что еще интересно, через пару часов после заявления «Локомотива» Лакруа сказал, что уже не работает с Изидором: «Больше не являюсь агентом Вильзона. Кто сейчас его агент, не в курсе».

Летом Изидором интересовался «Шальке»: по данным L’Équipe, немцы хотели арендовать игрока за 200 тысяч евро, а «Локо» требовал аренду с обязательным выкупом. Надо компенсировать потраченные деньги – 6,5 млн и агентские.

«Не общались по поводу его возможного ухода. Костяк у нас остается на следующий сезон. Вильзон – тоже», – заявил в мае спортивный директор Дмитрий Ульянов.

Этим летом за Вильзоном пришел «Марсель». Французы согласовали с Изидором 5-летний контракт, но почему-то не делали предложений «Локомотиву», ограничиваясь общением с агентом. Под конец в «Марселе» зашевелись и предложили аренду с правом выкупа за 6-7 млн. Не срослось.

Изидор переключился на «Лорьян», но тренер Режис Ле Бри не захотел его подписывать. Теперь один вариант – «Метц».

***

В чемпионате Изидор обычно выходил со скамейки, в Кубке – в основе. В РПЛ забил «Рубину», в Кубке – «Уралу». 

В последних трех матчах Изидора уже не было в заявке.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; fclm.ru

30 комментариев

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Фут.Боль
Уехал "рожать" во Францию, прошу понять и простить.
+34
-1
+33
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Иля
При всей моей симпатии к Вилли, он не прав..
Контракт с клубом первичен, клуб хочет как минимум отбить свои затраты по покупке и зп, а агент рассказывает слезливую историю про беременную жену и абсурдно невыгодные для текущего клуба предложения.. Локо правильно делает, что неидёт на поводу, потому что в противном случае завтра такие же фокусы провернут Тикнизян, Миранчук, Фассон, Пиняев и прочие ребята
+28
-3
+25
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Morjak Papai
Плакал, бедняжка. Россия для грустных.
+24
-5
+19
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трахтенберг месть коней
Ответ Иля
При всей моей симпатии к Вилли, он не прав.. Контракт с клубом первичен, клуб хочет как минимум отбить свои затраты по покупке и зп, а агент рассказывает слезливую историю про беременную жену и абсурдно невыгодные для текущего клуба предложения.. Локо правильно делает, что неидёт на поводу, потому что в противном случае завтра такие же фокусы провернут Тикнизян, Миранчук, Фассон, Пиняев и прочие ребята
с другой стороны он мог вообще уйти бесплатно, т.е стороны были в обратных позициях, клуб плакал, а игрок слушал.
+14
-1
+13
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My Suffering
Сейчас главное, чтобы финт Норманна не провернул
+15
-2
+13
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Alex Losev
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Ответ Pessoa inteligente
Локо поступает непорядочно. Удачи Изидору, позор паровозам!
с чего не порядочно? за него заплатили деньги, четко платили зп и бонусы. клуб хочет за игрока, который забивает в каждом матче, выходя на замену, деньги. В чем проблема?
+9
0
+9
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igls54
Весь в слезах поклал прибор
На Локо Вильзон Изидор
+8
-1
+7
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Иля
Ответ tichmich
Зачем вообще сейчас подписывать иностранцев -- всем денег хочется, а потом начинаем громы и молнии метать. Ясно, что все футбольные организации против нас и разные Марсели хотят не платить. А наши все ведутся на эту удочку и никак понять не могут.
Его подписывали не сейчас
+5
0
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An Kr
По поведению на тренировках и после игр не скажешь что ему плохо в России и в Локомотиве. Новый агент мозги запудрил, и сломал карьеру игроку.
+4
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Dmitry Orlov
А я на стороне клуба. Аренда с правом выкупа - худший вариант: ни игрока, ни денег, на которые можно было бы купить другого. МОЖЕТ БЫТЬ, выкуп активируют, а может быть и нет.
Агент считает, что аренда - хороший вариант, но клубу это не подходит.

Хочется верить, что ситуацию разрулят без всяких приостановок. В крайнем случае - выкуп контракта. Ну или траснфер в какую-нибудь Саудовскаую Аравию.
+4
0
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rodjer22
"это бизнес, нам нужны деньги" Ха ха ха. А кому они не нужны?
+3
0
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Иля
Ответ трахтенберг месть коней
с другой стороны он мог вообще уйти бесплатно, т.е стороны были в обратных позициях, клуб плакал, а игрок слушал.
куда он мог бесплатно уйти? Он во Франции был абсолютно никому не нужен (особенно с той зп, которая в Локо), видимо поэтому и не ушёл.
О джентельменских договорённостях можно было бы рассуждать, если бы Локомотиву сейчас прям дали б хотя бы 5,5 млн. А то: мы дадим 500к, а потом если получится и звёзды сойдуться так и быть выкупим его...
Условия унизительные и абсолютно невыгодные клубу, с которым Изидор сам подписывал контракт
+4
-1
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Alex Losev
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Ответ трахтенберг месть коней
с другой стороны он мог вообще уйти бесплатно, т.е стороны были в обратных позициях, клуб плакал, а игрок слушал.
кому он нужен был год назад? вот уж не нужно про какое одолжение он сделал Локомотиву.
+5
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Zhenya Melnikov
Ответ трахтенберг месть коней
с другой стороны он мог вообще уйти бесплатно, т.е стороны были в обратных позициях, клуб плакал, а игрок слушал.
Никуда бесплатно он уйти не мог. 1) он подписывал бумагу с клубом, что его все устраивает и никуда он не пойдет. 2) Фифа отменила возможность кидать клубы(если впервые год не свалил-сиди и выполняй контракт)
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Контепрессинг
Что-то не везёт Локомотиву со всеми этими французами. То Диарра был, кинул клуб и никто ничего не смог доказать, то вот новый Изидор
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Ivan Bykovskiy
Ответ My Suffering
Сейчас главное, чтобы финт Норманна не провернул
Так окно уже закрыто в Европе, не провернешь
+2
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Иван Егурнов
Ответ трахтенберг месть коней
с другой стороны он мог вообще уйти бесплатно, т.е стороны были в обратных позициях, клуб плакал, а игрок слушал.
То есть за то, что он просто поступил как нормальный человек, клуб должен отдавать его первым встречным за копейки? В ущерб себе?

Клуб сейчас тоже поступает абсолютно нормально. Его даже на поле не выпускали, берегли для трансфера, хотя он был нужен в игре. Если никто не даёт адекватных денег, значит пусть играет до зимнего окна и отрабатывает контракт.
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Иван Егурнов
Ответ Dmitry Orlov
А я на стороне клуба. Аренда с правом выкупа - худший вариант: ни игрока, ни денег, на которые можно было бы купить другого. МОЖЕТ БЫТЬ, выкуп активируют, а может быть и нет. Агент считает, что аренда - хороший вариант, но клубу это не подходит. Хочется верить, что ситуацию разрулят без всяких приостановок. В крайнем случае - выкуп контракта. Ну или траснфер в какую-нибудь Саудовскаую Аравию.
Правильно. Это бизнес с большими деньгами, из-за чьей то беременной жены никто не обязан выкидывать миллионы.
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Иля
Ответ RealFlector
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Этим нужно было вовремя воспользоваться, он этого не сделал
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Никита Новосельцев
Ответ Гекдениз Кардениз
им было два предложения они его отклонили , уверен кроме Французов были и другие просто в Локо сидят пройдохи алчные до бабла и оторванные от реальности сейчас он может кинуть их так что с нулем останутся в итоге
по твоему за гроши нужно отдавать игрока?
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Гекдениз Кардениз
Ответ Фут.Боль
Уехал "рожать" во Францию, прошу понять и простить.
им было два предложения они его отклонили , уверен кроме Французов были и другие просто в Локо сидят пройдохи алчные до бабла и оторванные от реальности сейчас он может кинуть их так что с нулем останутся в итоге
+2
-2
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Tigran Shuts
Ответ Ivan Bykovskiy
Так окно уже закрыто в Европе, не провернешь
Зато в Саудовской Аравии открыто
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Доктор*
Если он провалил медосмотр в "Лионе", то глядя на результаты клуба, возникает вопрос "что там за дрищи прошли медосмотр?"
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goleodor
Одно понятно, если и вернется (скорее нет), то расчитывать на него как на игрока вряд ли будет можно
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Ызяя
Ответ rodjer22
"это бизнес, нам нужны деньги" Ха ха ха. А кому они не нужны?
в мире чистогана на слезы всем плевать. типа - ничего личного, только бизнес.
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