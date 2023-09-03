Улетел во Францию без разрешения.

Вильзон Изидор очень хочет уйти из «Локомотива». Несмотря и на действующий контракт, и на закрывшееся во Франции трансферное окно.

По информации L’Équipe, Вильзону подмигивал «Метц», хотя сам игрок сначала рвался в «Лорьян». Чтобы ускорить сделку, Изидор даже улетел во Францию, но это не помогло. Более того, возвращаться в Россию он отказывается.

«Изидор сдержал слово. Почему сейчас с ним поступают нечестно?» Ситуация со стороны игрока

В воскресенье очень яркий комментарий вышел от имени агента: Гарольд Ичбиа рассказал Sport24 о проблемах весьма эмоционально.

«Вильзон подписывал соглашение с «Локомотивом» на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течение года и сдержал свое слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?

Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу . Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство «Локомотива» отклонило уже два предложения: от «Марселя» и «Метца».

«Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 млн евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали. «Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.

Единственное правильное решение, которое может быть – отпустить Вильзона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с [спортивным директором Дмитрием] Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег» . Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно.

Мы будем стараться найти решение. «Локомотив» просит 2 млн евро за аренду игрока, а общую сумму в размере с учетом выкупа в 6,5 млн евро, если клуб примет предложение».

Степень откровенности максимальная, в том числе озвучены суммы.

Заявление «Локо»: Изидор уехал во Францию без разрешения

Клуб рассказал со своей стороны:

«После матча шестого тура Мир РПЛ против «Сочи» Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд.

Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования с руководителями «Локомотива» покинул территорию РФ и поехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно проходил медосмотр в одной из команд .

«Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб.

На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком «Локомотива». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен».

Контракт игрока с «Локо» рассчитан до 2026 года. Важный момент: приостановить соглашение он не может.

Уход Изидора – забавная сага. В ролях: «Лион», «Шальке», «Марсель» и другие

Зимой Вильзон чуть не уехал в «Лион», но провалил медосмотр, пришлось остаться в «Локо». Изидор не хотел в Россию, планировал приостановить контракт, но, по данным «Чемпионата», просто не успел. Вскоре агент игрока Эммануэль Лакруа опроверг эту информацию.

Что еще интересно, через пару часов после заявления «Локомотива» Лакруа сказал, что уже не работает с Изидором: «Больше не являюсь агентом Вильзона. Кто сейчас его агент, не в курсе».

Летом Изидором интересовался «Шальке»: по данным L’Équipe, немцы хотели арендовать игрока за 200 тысяч евро, а «Локо» требовал аренду с обязательным выкупом. Надо компенсировать потраченные деньги – 6,5 млн и агентские.

«Не общались по поводу его возможного ухода. Костяк у нас остается на следующий сезон. Вильзон – тоже», – заявил в мае спортивный директор Дмитрий Ульянов.

Этим летом за Вильзоном пришел «Марсель». Французы согласовали с Изидором 5-летний контракт, но почему-то не делали предложений «Локомотиву», ограничиваясь общением с агентом. Под конец в «Марселе» зашевелись и предложили аренду с правом выкупа за 6-7 млн. Не срослось.

Изидор переключился на «Лорьян», но тренер Режис Ле Бри не захотел его подписывать. Теперь один вариант – «Метц».

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В чемпионате Изидор обычно выходил со скамейки, в Кубке – в основе. В РПЛ забил «Рубину», в Кубке – «Уралу».

В последних трех матчах Изидора уже не было в заявке.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; fclm.ru