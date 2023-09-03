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Кошмарный спуск «Спартака». Лишь 1 очко за 4 тура

Джон Кордоба Джон Кордоба
Даниил Денисов Даниил Денисов
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Футбол Футбол

«Спартак» проиграл в гостях «Краснодару» 0:2 – уже третье поражение в последних четырех турах РПЛ. Побед на этом отрезке нет.

«Спартак» валится: 1 очко за 4 тура

«Спартак» очень круто начал сезон с пяти побед подряд во всех турнирах (три из них – в РПЛ). После трех туров команда Гильермо Абаскаля была лидером чемпионата.

Но потом что-то пошло не так. Вот таблица с 4-го по 7-й тур, в котором еще сыграли не все команды. «Спартак» теоретически может вообще стать худшей командой на этом отрезке.

Правда, есть контраст в соперниках. «Спартак» побеждал слабый «Оренбург» Ярошика и двух новичков РПЛ – «Рубин» и «Балтику». А вот уже на «Урале» начались проблемы.

После этого у команды три поражения (2:3 «Уралу», 1:3 «Зениту» и теперь 0:2 «Краснодару») и домашняя ничья 0:0 с «Ахматом» в РПЛ. Разница мячей – 3:8. Как результат: 10 очков и 9-е место по итогам первых 7 туров Премьер-лиги (могут упасть даже на 11-е по итогам выходных).

Хуже по очкам по итогам 7 туров в предыдущий раз было в пост-чемпионский сезон-2017/18 – команда тогда набрала 8 очков. При Руе Витории был такой же старт – сезон-2021/22 начинали с 10 очками после 7 туров. Тогда же у «Спартака» в последний раз была серия из 4 матчей без побед в РПЛ и 9-е место.

Наверное, особенно обидно, что такое болезненное поражение от «Краснодара» последовало сразу за уверенной победой над «Динамо» в Кубке. В этом турнире у «Спартака» нет проблем – три победы из трех.

Кажется, команде очень нужен перерыв на матчи сборных.

Против «Краснодара» у «Спартака» была и плохая защита, и плохая атака

Команда Абаскаля очень плохо защищалась. Вот так Джон Кордоба забил первый гол: получил мяч после вбрасывания аута, убрал корпусом Дуарте и не заметил сопротивление Денисова и Джикии. Классный гол и не очень качественная игра обороны.

В конце первого тайма чуть не стало 2:0. Денисов и Умяров соорудили привоз, который чудом не закончился голом. Джикия вынес мяч из пустых ворот.

Во втором тайме после замен стало получше (Соболев даже попал в перекладину), но «Краснодар» все-таки оформил 2:0 – и снова с обреза Денисова. Пас защитника «Спартака» вратарю привел к пенальти, который реализовал Сперцян.

Статистика равная: «Спартак» больше владел мячом (53%), чаще бил по воротам (11:10), а ударов в створ поровну (4:4). Но в плане остроты тотальное доминирование «Краснодара» – 2,98 xG против 0,73. Так что «Спартак» был слаб не только в обороне.

«Краснодар» идет на первом месте!

А вот у «Краснодара» все отлично. Команда идет на первом месте в таблице и еще не проигрывала в этом сезоне РПЛ – пять побед и две ничьих. Пропускают тоже меньше всех – два гола за семь игр.

Отрыв от второго места прямо сейчас – 3 очка (у «Краснодара» 17, у «Крыльев Советов» 14). «Зенит» с 13 очками еще не сыграл в этом туре, его ждет ЦСКА.

В сентябре у «Краснодара» очень даже неплохой календарь: выезд к «Ахмату» и матчи против «Урала» и «Рубина».

Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики

Краснодар – Спартак 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
2 сентября, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 39 Кордоба, 2:0 – 84, пенальти Сперцян.
КраснодарСафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Оласа, Черников, Сперцян, Кривцов (Пина, 90), Баши, Кордоба (Кади, 79), Олусегун (Кокшаров, 79).
СпартакСелихов, Джикия (Бабич, 73), Дуарте, Рябчук, Зобнин, Промес, Умяров (Литвинов, 46), Игнатов (Зиньковский, 63), Денисов (Мелешин, 85), Бонгонда (Медина, 63), Соболев.
Предупреждения:
Кордоба (20), Олусегун (58), Селихов (81), Медина (86), Кади (90).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Пора ли бояться за «Спартак»?
8187 голосов
Да
67%
Краснодар
Нет
33%
Спартак

51 комментарий

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rarog
Чемпионский Спартак трёх туров РПЛ 2023-2024, где они теперь?
+181
-9
+172
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fc_champion
Просто осень пришла, а с ней подзабытые разговоры о том, что от спасительного 14го места пока солидный гандикап в 4 очка
+74
-3
+71
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STB
Специально для Максима Полтавца-журналиста.
Поражения не могут быть "кому-то", поражения бывают только " от кого-то".
Да, можно проиграть Уралу 2:3. Но писать "поражение Уралу 2:3" - это позорище
+68
-1
+67
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Тиджани Бабангида
Если согласиться с аксиомой что «Спартак» -это крепкий середняк РФПЛ,то ничего кошмарного происходить не будет. И полуфантастическим грезам о чемпионстве это тоже мешать не будет.
Надо просто признать очевидное
+45
-4
+41
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Злодей Спб
Никогда такого не было и вот опять!
+28
-2
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Konstantin Zorin
А разве был подъем? За три выигранных матча у аутсайдеров было пропущено аж 10 мячей! Уже стало понятно, что в Спартаке большие проблемы и ситуация будет ухудшаться, потому что работа над созданием команды провалена ещё весной и тренерский штаб некомпетентен.
+16
-2
+14
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Алексей Спартаковский
Руя тогда гнали из команды и заслуженно гнали, играли в чемпионате мега убого, но в оправдание португальцу можно назвать слабый состав и отсутствие новичков, ему просто не дали работать и тем не менее человек два раз грохнул Наполи и вышел из сложной группы в Ле с первого места, т.е можно хоть что то вспомнить позитивное, то же самое Ваноли - Кубок выиграл. От пребывания испанского недоучки тянет только рыготой и все, проиграл всем топам, проигрывает и теряет очки с середняками а регулярной основе, только подвал за три тура обыграл и дальше закономерно слился, просто позор и заслуженная отставка должна быть, не за что зацепиться, чтобы он остался.
+14
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+14
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Любитель побеждать
Медина играет гениально. Просто суперсделка для ЦСКА.
+13
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sledge-hammer
После завоевания чемпионства все расслабляются, такое было и с Зенитом, и с Сити, и с Наполи
+12
-1
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7s6jnzxdnn
Ответ Тиджани Бабангида
Если согласиться с аксиомой что «Спартак» -это крепкий середняк РФПЛ,то ничего кошмарного происходить не будет. И полуфантастическим грезам о чемпионстве это тоже мешать не будет. Надо просто признать очевидное
Да хрен с этим чемпионством и местом, просто жаль игроков, которых не могут нормально использовать. Ведь реально хорошие игроки
+11
-2
+9
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Bleffinho
Спартак сейчас худший в лиге по игре. Реально стыдно за них. Особенно стыдно из-за отсутствия желания.
+6
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Роман Яковлев
тренер -экспериментатор все никак не поймет кого в основцюу ставить .....те, кто здорово сыграл с Динамо, в Краснодаре оказались на лавочке......парадокс .....не пора ли бусурманину отправляться во свояси....поставьте Юрана, он научит всех играков понимать , за какую команду они играют !!!
+8
-2
+6
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Сергей Мерный
Увольнять Абаскаля, брать Черчесова. Полевой командир наладит дисциплину и уж точно не будет играть короткий выход через Умярова
+5
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Emirhan Amirov
Как я говорил что 5 побед подряд,,, легко превратиться в 5 порожений ✌️. Это показатель любителей,,,, но не топ клуба 😱. С зарплатами топ клуба 🤑💩
+5
0
+5
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mekafff
Ответ Alex_V69
Поставил плюсик, но это сильно не помогло. Не сомневаюсь, что у Спартака много адекватных болельщиков. К сожалению, больше слышно тех, кто громче кричит. Тем более, кричат на самом верху.
Откройте посты полсе 3 тура и почитайте комментарии. Там фанаты КБ приговаривают Зенит и уже вовсю чуть ли не празднуют чемпионство в РПЛ.

Абскаля все хвалят за тактику (некоторые комментарии уж сильно похожи на мем из картинки с циклом про то, что вернулись стеночки и забегания).

И ладно бы такое случилось один раз, но это происходит стабильно из сезона в сезон, поэтому все и смеются.
+4
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Лурц
Владимиру Ивичу респект! Грамотно разобрал игру Спартака!
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Алексей Спартаковский
Ответ ericssons
Абаскаль очень молодой и не опытный, набивает шишки, учиться на ошибках. Через лет 5-7 станет нааерняка хорошим специалистом. А пока поучиться на Спартаке. Абаскаль просто достал выигрышный билет в лотарею, а спартак занимается благотворительностью зачем-то. Как будто это не клуб с бюджетом в десятки миллионов евро, а середняк ФНЛ которому и повышения в классе особо не хочется.
не будет он хорошим специалистом, ибо школы у него нет, ему даже молодежку не доверишь, работал бы себе видео ассистентом у Эмери зачем полез тренировать вообще непонятно. После Спартака будет где-нибудь болтаться в нижних лигах чемпионата Люксембурга и то еще надо найти таких дураков как в лукойле, знатно он их развел, ну кто в здравом уме подписывает контракт с тренером на три года, после первых же удачных результатов прошлой осенью, при этом не проверив его на дистанции. Теперь будет держаться до последнего, пока с неустойкой не уйдет.
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Pb-SE
Понятно, почему Спартак начали короновать после 3-х туров. Последние 20 лет для Спартака даже 2 победы подряд- большое событие. Ну а три- вообще досрочное чемпионство.
Если бы победили Урал в четвертом туре, то от Зенита вообще бы потребовали чемпионский коридор сделать в следующей игре.
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Аристарх Кочубей
Ответ Konstantin Zorin
Абаскаль некомпетентный авантюрист.
Я бы сказал, компетентный авантюрист.
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Roma Dep
Ответ 7s6jnzxdnn
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Быть хорошим в отрезке и на дистанции очень разные вещи. Важно как отреагирует команда на плохие игры, хватит ли характера вытащить, не сломается ли Кордоба.
Пока судить рано
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Алексей Спартаковский
Ответ 7s6jnzxdnn
У Ваноли еще и Кофрие был) Дуарте на его фоне топ, но Ваноли красавчик!
это да Ваноли быстро смекнул, что с этим составом только в 532 и контратаки, защищаться только числом как говорится, потому и трофей взял на короткой дистанции, усиления как шабашнику испанскому никому не подвозили, причем всех этих игроков он сам просил, вот и пусть отвечает по полной, тобишь отставкой.
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el ninio
4 статьи на главной про бездарный спир так.
Где статьи про Краснодар, Крылья и других лидеров РПЛ?
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John Johanov
А чему тут удивляться? Я ещё после кубковой победы над Нижним говорил, что дальше будет только хуже. Так нет, многие уже Спартак чемпионом окрестили! Глоры херовы! Ну нельзя за чемпионство бороться с Дуарте! Нельзя! Игра Спартака - как бог на душу положит. Уверенности в будущем - 0. Думаю, не выше 5 места в этом сезоне. А многие о чемпионстве грезили...
Абаскалю нужно сказать "до свидания"!!!
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Sebastian Debussy
Почему кошмарный? Вполне классический пусть Спартака в начале сезона, после трех туров чемпионы, Ну а потом... потом классика! Знаменитый мем))
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Dmitrii Shuka
лишь одно очко, больше не заслужили
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