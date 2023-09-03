Кошмарный спуск «Спартака». Лишь 1 очко за 4 тура

«Спартак» проиграл в гостях «Краснодару» 0:2 – уже третье поражение в последних четырех турах РПЛ. Побед на этом отрезке нет.

«Спартак» валится: 1 очко за 4 тура

«Спартак» очень круто начал сезон с пяти побед подряд во всех турнирах (три из них – в РПЛ). После трех туров команда Гильермо Абаскаля была лидером чемпионата.

Но потом что-то пошло не так. Вот таблица с 4-го по 7-й тур, в котором еще сыграли не все команды. «Спартак» теоретически может вообще стать худшей командой на этом отрезке.

Правда, есть контраст в соперниках. «Спартак» побеждал слабый «Оренбург» Ярошика и двух новичков РПЛ – «Рубин» и «Балтику». А вот уже на «Урале» начались проблемы.

После этого у команды три поражения (2:3 «Уралу», 1:3 «Зениту» и теперь 0:2 «Краснодару») и домашняя ничья 0:0 с «Ахматом» в РПЛ. Разница мячей – 3:8. Как результат: 10 очков и 9-е место по итогам первых 7 туров Премьер-лиги (могут упасть даже на 11-е по итогам выходных).

Хуже по очкам по итогам 7 туров в предыдущий раз было в пост-чемпионский сезон-2017/18 – команда тогда набрала 8 очков. При Руе Витории был такой же старт – сезон-2021/22 начинали с 10 очками после 7 туров. Тогда же у «Спартака» в последний раз была серия из 4 матчей без побед в РПЛ и 9-е место.

Наверное, особенно обидно, что такое болезненное поражение от «Краснодара» последовало сразу за уверенной победой над «Динамо» в Кубке. В этом турнире у «Спартака» нет проблем – три победы из трех.

Кажется, команде очень нужен перерыв на матчи сборных.

Против «Краснодара» у «Спартака» была и плохая защита, и плохая атака

Команда Абаскаля очень плохо защищалась. Вот так Джон Кордоба забил первый гол: получил мяч после вбрасывания аута, убрал корпусом Дуарте и не заметил сопротивление Денисова и Джикии. Классный гол и не очень качественная игра обороны.

В конце первого тайма чуть не стало 2:0. Денисов и Умяров соорудили привоз, который чудом не закончился голом. Джикия вынес мяч из пустых ворот.

Во втором тайме после замен стало получше (Соболев даже попал в перекладину), но «Краснодар» все-таки оформил 2:0 – и снова с обреза Денисова. Пас защитника «Спартака» вратарю привел к пенальти, который реализовал Сперцян.

Статистика равная: «Спартак» больше владел мячом (53%), чаще бил по воротам (11:10), а ударов в створ поровну (4:4). Но в плане остроты тотальное доминирование «Краснодара» – 2,98 xG против 0,73. Так что «Спартак» был слаб не только в обороне.

«Краснодар» идет на первом месте!

А вот у «Краснодара» все отлично. Команда идет на первом месте в таблице и еще не проигрывала в этом сезоне РПЛ – пять побед и две ничьих. Пропускают тоже меньше всех – два гола за семь игр.

Отрыв от второго места прямо сейчас – 3 очка (у «Краснодара» 17, у «Крыльев Советов» 14). «Зенит» с 13 очками еще не сыграл в этом туре, его ждет ЦСКА.

В сентябре у «Краснодара» очень даже неплохой календарь: выезд к «Ахмату» и матчи против «Урала» и «Рубина».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив