«Матч» внезапно показал «Торпедо-ЗИЛ» – «Сатурн Ren-TV» (0:0). Мы сошли с ума и пересказываем это чудо

Поздним вечером пятницы на главном футбольном канале страны «Матч Премьер» происходило нечто мистическое: в 22:30 по московскому времени эфир занял матч «Торпедо-ЗИЛ» – «Сатурн Ren-TV», прошедший 21 год назад (11 августа 2002 года). Матч закончился 0:0 и был настолько искристым, что в газете РБК текст о нем вышел под заголовком «Торпедо-ЗИЛ» и «Сатурн» жалели друг друга 90 минут».

Первым на странный выбор трансляции в телеграм-канале обратил внимание Павел Городницкий. Погружение в начало нулевых, когда доллар стоил 31,58 рубля, подарила рубрика «Сделано в России» – в рамках нее на прошлой неделе показывали «Ростсельмаш» – «Уралан» (2:0, март 2002 года), а на будущей вы сможете насладиться игрой «Ростсельмаша» с ЦСКА.

Мы не знаем ни одной причины, которая сделала бы выбор «Торпедо-ЗИЛ» – «Сатурн Ren-TV» логичным даже для глубокой ночи пятницы, но, включив «Матч Премьер», были загипнотизированы и не смогли оторваться. Давайте с нами.

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Посмотрим на стадион? Ностальгия! Какие пейзажи!

В нижнем левом углу вы можете видеть желтый рекламный баннер – это сейчас красный МТС рекламируется на желтом фоне и с полным наименованием Мобильные ТелеСистемы. Еще вдоль поля разместили логотипы «Толстяка» и Московского пищевого комбината!

Кажется, мы стали забывать фанатов «Сатурна».

Вот так в 2002-м представляли составы. Сотрудники телевидения без должного уважения отнеслись к будущей легенде «Сатурна» Принсу Амоако.

Матч комментировали Александр Ткачев (вы наверняка его помните по хоккейным трансляциям конца 2000-х-начала 2010-х) и Глеб Золотовский (во второй половине 2010-х был директором по развитию тульского «Арсенала»).

«Весьма любопытная встреча, и есть тому несколько объяснений. Не только турнирное положение. «Сатурн» расположился на пятом месте. Как говорят в клубе, это место никоим образом не устраивает. Что касается турнирной позиции сегодняшних хозяев, футболистов «Торпедо-ЗИЛ», вы можете посмотреть на вторую строчку снизу. Дела совсем обстоят неприятно», – говорит Ткачев.

Футболисты «Торпедо-ЗИЛ» почему-то разминаются на поле прямо перед началом игры. Например, Игорь Пиюк работает над замыканием подач.

После разминки «Торпедо-ЗИЛ» собирается у скамейки. Один из заметных игроков автозаводцев (Ткачев и Золотовский почти весь матч называли их именно так) – Александр Куртиян. В 2020-х Александр рассказывает, что правильное написание фамилии – «Куртеян», а ошибка закралась при переходе Молдавии с кириллицы на латиницу.

Наконец, из подтрибунки вышли футболисты «Сатурна». Вы еще помните такой проход на поле?

Судьи приветствуют зрителей – на матч пришли 3000 человек. Видимо, главный арбитр Алексей Тюмин поддерживает ассистентов, которые не могут поднять обе руки из-за тяжести флагов.

При объявлении составов Ткачев отдельно проговаривает главную головоломку комментаторов РПЛ 2000-х: «Отсутствует в составе «ЗИЛа» вечная проблема комментаторов. Сразу два Смирнова молодых – Дмитрий Александрович и Дмитрий Николаевич. Николаевич дисквалифицирован, Александрович травмирован». А посмотрите на этот мяч! 98-й год, Франция, ЧМ – до сих пор в сердце.

Уже на 3-й минуте полузащитник «Торпедо-ЗИЛ» Александр Бородкин получил желтую карточку за фол в центре поля. Главный тренер автозаводцев Вадим Никонов наверняка ставил на жесткое давление в середине, но после быстрого предупреждения его план был разрушен. Спустя 21 год эта проблема продолжает преследовать команды в Москве.

Главный тренер «Сатурна» Владимир Шевчук нервничает. Таких нервов в 2023-м на скамейке не увидишь.

Один из самых активных игроков на старте матча – нападающий «Сатурна» Андрей Мовсесьян, который теперь отвечает за трансферы ЦСКА. Раменчане (да, Ткачев и Золотовский их так называли) давят.

Правда, давили недолго. Игра разрывается большим количеством фолов. Уже на 16-й минуте темп игры раздражает Ткачева: «По ощущениям сегодня более жарко в Москве, чем вчера. На солнышке припекает, играть, наверное, не так просто, как вчера было «Динамо» и «Алании». Хотя, справедливости ради, и они вчера в более прохладную погоду не сильно потратили силы. По крайней мере, далеко не все футболисты».

В какой-то момент команды приблизились к темпу 1 фол в минуту.

К 24-й минуте количество фолов уже становится поводом для жесткой иронии комментаторов. «Неплохую трехминутку выдали команды. Отдохнули мы от судейских свистков, да и сами футболисты в эти минуты правила не нарушали. Неплохой отрезок игры», – говорит Золотовский. На 35-й минуте «Торпедо-ЗИЛ» неожиданно производит первую замену. Отличную характеристику выдает Ткачев: «Кого может заменить Йовица Лакич? Здесь ровно одиннадцать вариантов. Ну, скажем так, десять: едва ли Лакич будет менять вратаря Новосадова». В итоге Лакич меняет Куртияна. Вот только электронное табло с потрясающей надписью UEFA Cup отключилось.

Арбитр держал неработающее табло более 10 секунд.

Реально не работает?

Через две минуты «Сатурн» отвечает своей заменой. Меняют Мовсесьяна – и табло снова не работает!

Мовсесьян разочарован – сразу уходит в раздевалку, даже не посмотрев в сторону Шевчука.

Идеальный итог первых 45 минут – вновь от Ткачева: «Две минуты до завершения первого тайма, правда, остановок было море. Так что добавить арбитр может даже минут пять при желании. Но мы с вами едва ли об этом узнаем, потому что выносное электронное табло попросту не работает». До «Битвы экстрасенсов» оставалось четыре с половиной года, но Ткачев ее уже проиграл: табло заработало ровно в момент показа добавленных минут к первому тайму. Алексей Тюмин решил продлить удовольствие на две минуты. Кстати, вы знаете, что такое «Висти»?

За эти пару минут мы услышали еще один хайлайт от Ткачева: «По первому тайму особого восхищения у меня Амоако не вызывает. Складывается впечатление, что не особенно он стремится отрабатывать и в обороне – по крайней мере, далеко не всегда, при этом силы бережет. Может быть, ему жарко, конечно. Но, с другой стороны, вряд ли ему должно быть жарче, чем россиянам». Возможно, Амоако не очень удачно провел первый тайм из-за тяжести амуниции: Принс забыл снять цепь (естественно, за это его никто не наказал).

В начале второго тайма Ткачев и Золотовский разобрали внешний вид вратаря «Торпедо-ЗИЛ» Андрея Новосадова: – Я обратил внимание: Новосадов играл, в общем-то, без прыжка. Видно, что немалый вес у этого голкипера. – На протяжении последних лет. – Не знаю, лишний или не лишний вес, но не, скажем так, не… – Не самый подвижный голкипер. – Пусть будет так. Видимо, по этой самой причине сместился центр тяжести у игрока – и зафиксировать намертво несложную и не самую высокую передачу он с первого раза не сумел.

Центр тяжести мог сместиться у любого игрока, оказавшегося у ворот, которые Новосадов защищал в первом тайме. Рядом с угловым располагался сектор для прыжков.

Игра получилась настолько зрелищной, что Ткачев снова вспоминал матч, на котором работал накануне: «80 минут практически не принесли реальных опасных моментов. Александр Помазун (отец вратаря «Урала» Ильи Помазуна – Sports.ru) так ни разу в игру и не вступил. Что касается Новосадова, то ударов, непосредственно идущих в сторону ворот, был ровно один – со штрафного. Возвращаясь опять же ко вчерашней встрече, которую мы показывали на канале «НТВ-Плюс Футбол», все-таки в матче «Динамо» – «Алания» и то, по-моему, побольше было опасных моментов». Возможно, матча «Динамо» – «Алания» просто не оказалось в архиве «Матч Премьера».

Символичный кадр этого матча. Смысла в нем не меньше, чем в 90 минутах борьбы.

После финального свистка Ткачев подвел лаконичный итог: «Вот, собственно, и все. Для тех, кто смотрел весь этот матч, я думаю, редкое наслаждение». Особенно радовались болбои – один из них побежал за автографом к Принсу Амоако. Видимо, с похожей целью на поле вышли милиционеры с дубинкой.

А вот Владимир Кураев не обратил внимания на мальчишку, который просил автограф. Просто прошел мимо.

Спасибо, «Матч Премьер», за невероятное погружение в начало 2000-х! С нетерпением ждем продолжения формата «Сделано в России».