Ярошик пробыл в «Оренбурге» всего два месяца. Ушел не только из-за результатов и последнего места в РПЛ

По семейным обстоятельствам.

В российской Премьер-лиге вторая тренерская отставка: «Оренбург» и Иржи Ярошик разошлись. Да, уже после 5 туров.

Результаты у чеха были так себе: 7 матчей, 5 поражений, 1 ничья, 1 победа. В РПЛ «Оренбург» шел на последнем месте с 1 очком после 5 туров.

• Ярошик продержался ровно 2 месяца – официально возглавил команду 22 июня, ушел 22 августа.

• На выходных «Оренбург» проиграл «Ахмату» 0:4. Перед этим клуб из Грозного оформил первую замену тренера в этом сезоне РПЛ – вместо Сергея Ташуева пришел Мирослав Ромащенко. И это дало результат.

• В «Оренбурге» заявили, что Ярошик уходит с поста тренера «по семейным обстоятельствам» .

«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК «Оренбург», контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Футбольный клуб «Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!» – говорится в заявлении.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что дочь Иржи, которой еще нет и года, упала в оренбургской гостинице – ей диагностировали перелом теменной части головы. Сейчас девочка находится в местной больнице, угрозы жизни нет, но скоро Ярошики уедут в Чехию на лечение.

• Новым главным тренером «Оренбурга» назначен 50-летний испанец Давид Деограсия, который работал с академией клуба.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков