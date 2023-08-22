Ярошик пробыл в «Оренбурге» всего два месяца. Ушел не только из-за результатов и последнего места в РПЛ
По семейным обстоятельствам.
В российской Премьер-лиге вторая тренерская отставка: «Оренбург» и Иржи Ярошик разошлись. Да, уже после 5 туров.
Результаты у чеха были так себе: 7 матчей, 5 поражений, 1 ничья, 1 победа. В РПЛ «Оренбург» шел на последнем месте с 1 очком после 5 туров.
• Ярошик продержался ровно 2 месяца – официально возглавил команду 22 июня, ушел 22 августа.
• На выходных «Оренбург» проиграл «Ахмату» 0:4. Перед этим клуб из Грозного оформил первую замену тренера в этом сезоне РПЛ – вместо Сергея Ташуева пришел Мирослав Ромащенко. И это дало результат.
• В «Оренбурге» заявили, что Ярошик уходит с поста тренера «по семейным обстоятельствам».
«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК «Оренбург», контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Футбольный клуб «Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!» – говорится в заявлении.
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что дочь Иржи, которой еще нет и года, упала в оренбургской гостинице – ей диагностировали перелом теменной части головы. Сейчас девочка находится в местной больнице, угрозы жизни нет, но скоро Ярошики уедут в Чехию на лечение.
• Новым главным тренером «Оренбурга» назначен 50-летний испанец Давид Деограсия, который работал с академией клуба.
«Улов – приятный бонус. Рассвет, птички поют – вот что важнее». Страстный монолог форварда «Оренбурга» о любимой рыбалке
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Думаю будь такое желание Ярошик мог бы жить в квартире или доме.
Ты просто снимаешь номер на длительный срок и всё.
У меня племянник так жил в Ульяновске, когда выступал за Волгу.
6 или 7 месяцев прожил в гостишке.
Которые приехали в страну или в город на время контракта.