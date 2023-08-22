ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Ярошик пробыл в «Оренбурге» всего два месяца. Ушел не только из-за результатов и последнего места в РПЛ

Иржи Ярошик Иржи Ярошик
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Оренбург Оренбург
Футбол Футбол

По семейным обстоятельствам.

В российской Премьер-лиге вторая тренерская отставка: «Оренбург» и Иржи Ярошик разошлись. Да, уже после 5 туров.

Результаты у чеха были так себе: 7 матчей, 5 поражений, 1 ничья, 1 победа. В РПЛ «Оренбург» шел на последнем месте с 1 очком после 5 туров.

• Ярошик продержался ровно 2 месяца – официально возглавил команду 22 июня, ушел 22 августа.

• На выходных «Оренбург» проиграл «Ахмату» 0:4. Перед этим клуб из Грозного оформил первую замену тренера в этом сезоне РПЛ – вместо Сергея Ташуева пришел Мирослав Ромащенко. И это дало результат.

• В «Оренбурге» заявили, что Ярошик уходит с поста тренера «по семейным обстоятельствам».

«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК «Оренбург», контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Футбольный клуб «Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!» – говорится в заявлении.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что дочь Иржи, которой еще нет и года, упала в оренбургской гостинице – ей диагностировали перелом теменной части головы. Сейчас девочка находится в местной больнице, угрозы жизни нет, но скоро Ярошики уедут в Чехию на лечение.

• Новым главным тренером «Оренбурга» назначен 50-летний испанец Давид Деограсия, который работал с академией клуба.

«Улов – приятный бонус. Рассвет, птички поют – вот что важнее». Страстный монолог форварда «Оренбурга» о любимой рыбалке

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry__HiLL
Ответ Георгий Большаков
То есть Оренбург не удосужился предоставить Ярошику квартиру и сказал, чтобы он жил в гостинице?
Даже у европейских топ-клубов есть практика, когда тренер живет в гостинице. Это выбор самого тренера. Например, когда Мауриньо тренировал МЮ, он жил все время в гостинице и никакого дома не хотел. Не один год кстати.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
язнаюгдеты
Однако проиграли Спартаку, ЦСКА и Уралу с Краснодаром, которые сейчас лидеры. Да и Ахмату в Грозном проиграть не зазорно
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Откровенно говоря уже очевидно, что Оренбург промахнулся с выбором Ярошика. Посмотрим как преобразится команда с новым ГТ (Деограсия), тем более следующий матч - это игра с ЦСКА в Оренбурге.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЦСКА УСБ
Ответ Георгий Большаков
То есть Оренбург не удосужился предоставить Ярошику квартиру и сказал, чтобы он жил в гостинице?
Так многие делают. Например Борис Немцов жил в гостинице имея 4 квартиры в Москве. Ему было удобно что убирать не надо, стирать не надо, готовить не надо и т.д.

Думаю будь такое желание Ярошик мог бы жить в квартире или доме.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
Ответ Георгий Большаков
Не знаю, можно ли зарегистрироваться в гостинице
А зачем регистрироваться?)
Ты просто снимаешь номер на длительный срок и всё.
У меня племянник так жил в Ульяновске, когда выступал за Волгу.
6 или 7 месяцев прожил в гостишке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
Ответ Георгий Большаков
Как с ним контракт подписали, если у него жилья и регистрации не было?
Жильё и регистрация не играет никакой роли при подписании контракта.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ваганов Фидаиль
Ярошику здоровья ему и его дочке! Чтоб все удачно у него сложилось в тренерской карьере и в жизни! Дочке здоровья!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Football family Gdansk
Какая фамилия звучная - Деограсия!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prod1
А гонору сколько было!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Надеюсь контрактом предусмотрено компенсация в случае расторжения контракта Йарошиком? Ну и к Личке надо сходить, кого он следующим тренером будет рекомендовать в Оренбург?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry__HiLL
Ответ Георгий Большаков
Не знаю, можно ли зарегистрироваться в гостинице
А зачем?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigranodovar
Ответ Георгий Большаков
То есть Оренбург не удосужился предоставить Ярошику квартиру и сказал, чтобы он жил в гостинице?
Многие живут на базе. Мхитарян так в Донецке прожил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
Ответ Георгий Большаков
Отсутствие жилья говорит о том, что он временщик
Ну так больше половины футболистов -временщики.
Которые приехали в страну или в город на время контракта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
9wkbc9rjcb
Ответ Георгий Большаков
Не знаю, можно ли зарегистрироваться в гостинице
А гостинице без регистрации никак!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий