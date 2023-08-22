ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Норманн уехал в Саудовскую Аравию – при контракте с «Ростовом» и аренде в «Динамо». На претензии ему плевать

Матиас Норманн Матиас Норманн
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
Аль-Раэд Аль-Раэд
РФС РФС
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
трансферы трансферы
происшествия происшествия
Футбол Футбол

Наши клубы готовы судиться.

Матиас Норманн подписался в Саудовской Аравии – с клубом «Аль-Раэд», где работает экс-тренер «Шахтера» Игор Йовичевич.

Да, у норвежца все еще действует контракт с «Ростовом», а аренда в «Динамо» формально закончилась только 20 августа. Он самовольно покинул команду раньше.

Норманн ушел из-за дронов. Объясняет, что в России стало намного опаснее

Официальная позиция Матиаса – угроза безопасности из-за нестабильной обстановки в России. Катализатором стали дроны, врезавшиеся в здания «Москва-Сити» в августе.

Сторона Норманна считает, что текущая ситуация – форс-мажор, и этим оправдывает одностороннее расторжение договора. По их мнению, «Динамо» и «Ростов» не в состоянии гарантировать игроку безопасность.

Юристы Матиаса объясняют: в сентябре 2022-го норвежец чувствовал себя в безопасности, но в мае этого года, на его взгляд, ситуация резко ухудшилась. Футболист беспокоится за свою жизнь.

«Чувство страха усилилось, поскольку, когда игроку пришлось вернуться в Москву, он встретил город полностью изменившимся по сравнению с тем, который он покинул перед каникулами», – цитата из письма, которое прислали в «Динамо», которое его арендовало, и «Ростов», которому он принадлежит.

«Динамо» считает, что дроны – только предлог. Объединились с «Ростовом», чтобы судиться

В «Динамо» возмущены.

«Норманн жил недалеко от «Москва-Сити», это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, но он отказался, – комментировал ситуацию генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. – Матиас не помогал нам в последних матчах, а контракт у него заканчивается на следующей неделе. Мы и «Ростов» будем отстаивать свои интересы. Он прощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра. Мы получили письмо о расторжении. Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно».

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат разделяет позицию клуба: «Меня поражает ситуация с Норманном. Клубы столько делают для футболистов, а они так себя ведут. Можно было договориться по-хорошему. Дрон – это просто предлог, чтобы уехать из России. Каждый человек выбирает для себя лучшее и беспокоится о своей безопасности – и это тоже нельзя исключать. Но это как минимум странное поведение футболиста. Осуждать я его не смогу, потому что у каждого человека свое мнение».

«Я в Москве чувствую себя комфортно. Не знаю, что он имел в виду, но «Динамо» обеспечивает нашу безопасность. Все рады и хорошо себя чувствуют, – не понимает капитан Фабиан Бальбуэна».

Тренер Марцел Личка узнал об уходе Норманна от клуба, он вспоминал для «РБ Спорта»: «Пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать».

Ростовчане отреагировали жестче: клуб считает действия Матиаса Норманна незаконными и не видит юридического обоснования. Клуб заявил, что донес свою позицию и до стороны Норманна.  

По словам Александра Дюкова, РФС готов оказать поддержку «Динамо» и «Ростову» в деле против Норманна.

Норманн – в Саудовской Аравии. В сборную Норвегии его не позовут и оттуда

Еще год назад Норманна отстранили от сборной – за переход в «Динамо». Критиковали за такой выбор и призывали объясниться.

Саудовская Аравия в этом контексте не лучше России. У норвежцев много вопросов к стране из-за нарушений прав человека, в том числе касающихся однополых отношений.

«Был очень удивлен, когда впервые об этом услышал, – говорит тренер сборной Столе Сольбаккен. – Ему придется объяснять такой выбор. Он точно не облегчил себе жизнь. Нам надо продолжать противостоять тому, за что Саудовская Аравия выступает с точки зрения прав человека, взгляда на гомосексуальность и место женщин в обществе. Нет, мне не поступало никаких инструкций насчет того, что игроков оттуда нельзя вызывать в сборную, но я бы предпочел, чтобы он выбрал другой путь».

Умеет же Норманн превратить свою жизнь в околофутбольные приключения.

Фото: Instagram/mathiasnormanngiovannisantoroalraedclub

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igor Pivovarov
А куда подавать будут? В международный уголовный или в спортлото?
+29
-11
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zeakril
Очевидная клоунада. Ничего в городе не изменилось абсолютно от пары выбитых стекол в Москва-сити. Хочешь уехать - твое право, попроси клуб тебя продать. А здесь просто отговорки, чтобы не соблюдать условия контракта.
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrei Lisavets
Ответ Zeakril
Очевидная клоунада. Ничего в городе не изменилось абсолютно от пары выбитых стекол в Москва-сити. Хочешь уехать - твое право, попроси клуб тебя продать. А здесь просто отговорки, чтобы не соблюдать условия контракта.
Ну и завод рванул с 56 трупами. А так конечно -- ничего не изменилось..
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ks1923
Я бы отдал Норманна в аренду в ФК Сахалин - там абсолютно безопасно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigranodovar
Ответ Andrei Lisavets
Ну и завод рванул с 56 трупами. А так конечно -- ничего не изменилось..
ну и аэропорты каждый день на 2 часов не работают.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Добрый
Ответ Andrei Lisavets
Ну и завод рванул с 56 трупами. А так конечно -- ничего не изменилось..
Завод рванул в другом городе. И рванул он совсем по иной причине. В Европе, США, да и в остальном мире тоже случаются какие-то бедствия, теракты, и т.д. В ситуации с Норманном более чем очевидно, что это просто предлог свалить, ну или жим-жим необоснованный. Володька Гранат верно сказал, что каждый сам выбирает. Но выбор странный.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigranodovar
Ответ FilinMD
Все сейчас в свои подают. У кого Басманный, у кого условная Гаага. Басманный не влияет на тех, Гаага - на этих. Так и живем))
Не правда, российские клубы подают в международные суды, в CAS. И выигрывают их, как ЦСКА или Локомотив. Или проигрывают, как Краснодар.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Федосеев
Пусть идёт в Аравию,как там поймут что он бездарность…вот тогда куда он побежит и на каких условиях.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shima96
Ответ Andrei Lisavets
Ну и завод рванул с 56 трупами. А так конечно -- ничего не изменилось..
а чего не с 356?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плацкарт Вагоныч
Трус, непрофессионал и просто непорядочный человек.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dmitry79
"Умеет же Норманн превратить свою жизнь в околофутбольные приключения."
А причем тут он? Равнодушен к судьбе Норманна, поэтому легко сказать, о чем я прочел: он просто хочет денег. И в этом смысле он очень неплохо отражает суть современного футбола. Ну не играет он за сборную Норвегии, осужден за переезд в Россию, теперь в Аравию. Ну и что? Зато при деньгах, а тут с помощью политики еще и сэкономить смог. Бескомпромиссная глобализация, обнажающая дух капитализма) Скорее, "журналисты" придумывают околофутбольные приключения. Я на одной из радиостанций прослушал недавно выпуск спортивных новостей, где все (!) новости были о трансферах. Это про футбол, что ли? Пишите о нем, как о футболисте и не придется такие выводы делать. Но боюсь, что чистый во всех смыслах футбол будет никому не интересен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кливленд-2022
Ответ Артем Федосеев
Пусть идёт в Аравию,как там поймут что он бездарность…вот тогда куда он побежит и на каких условиях.
Вот только это не бездарность.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igor Pivovarov
Ответ Владислав Ярлыков
Ну пусть идут на государство РФ и его первых лиц подают в суд. Президент все время так с ухмылочкой говорит, обращайтесь в суд, вот пожалуйста, следуйте.
Президент вот как говорит:
https://www.youtube.com/watch?v=eg8wsV7ogWU
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilinMD
Ответ Igor Pivovarov
А куда подавать будут? В международный уголовный или в спортлото?
Все сейчас в свои подают. У кого Басманный, у кого условная Гаага. Басманный не влияет на тех, Гаага - на этих. Так и живем))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prus_3
Норманн просто не понял этого дебильного слова "релокация". Вы бы могли предложить ему просто переехать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bronenosec
Ответ Кливленд-2022
Вот только это не бездарность.
ну где то около того...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Shilovskiy
Норман Озборн!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Норман отличается от Кержакова только тем, что он боится за деньги. Приехал-бонус за подписание получил-испугался. А вот Кержаков так испугался, что поехал за свои, куда там, в Албанию что ли, Спартак поднимать с колен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Вот тут конечно надо бороться за свои правы через фифа,уефа, арбитраж и т д. Ну и норвежцы конечно редкостные клоуны. Из Саудовской Аравии не будут вызывать какого-то Норманна, хотя там уже много топовых футболистов со всего мира играют и всех кто нужен вызывают в сборные без проблем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mekafff
Ответ Tigranodovar
ну и аэропорты каждый день на 2 часов не работают.
И цены опять летят вверх, особенно на мясо на 30-40%)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pol Belov
Ответ Илья Добрый
Завод рванул в другом городе. И рванул он совсем по иной причине. В Европе, США, да и в остальном мире тоже случаются какие-то бедствия, теракты, и т.д. В ситуации с Норманном более чем очевидно, что это просто предлог свалить, ну или жим-жим необоснованный. Володька Гранат верно сказал, что каждый сам выбирает. Но выбор странный.
а почему выбор странный? он явно в СА будет получать зп в разы больше, чем в Ростове получал... и даже если Ростов, хоть и непонятно где, но чего-то и отсудит - саудиты заплатят, для них это копейки...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий