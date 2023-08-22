Норманн уехал в Саудовскую Аравию – при контракте с «Ростовом» и аренде в «Динамо». На претензии ему плевать

Наши клубы готовы судиться.

Матиас Норманн подписался в Саудовской Аравии – с клубом «Аль-Раэд», где работает экс-тренер «Шахтера» Игор Йовичевич.

Да, у норвежца все еще действует контракт с «Ростовом», а аренда в «Динамо» формально закончилась только 20 августа. Он самовольно покинул команду раньше.

Норманн ушел из-за дронов. Объясняет, что в России стало намного опаснее

Официальная позиция Матиаса – угроза безопасности из-за нестабильной обстановки в России. Катализатором стали дроны, врезавшиеся в здания «Москва-Сити» в августе.

Сторона Норманна считает, что текущая ситуация – форс-мажор, и этим оправдывает одностороннее расторжение договора. По их мнению, «Динамо» и «Ростов» не в состоянии гарантировать игроку безопасность.

Юристы Матиаса объясняют: в сентябре 2022-го норвежец чувствовал себя в безопасности, но в мае этого года, на его взгляд, ситуация резко ухудшилась. Футболист беспокоится за свою жизнь.

«Чувство страха усилилось, поскольку, когда игроку пришлось вернуться в Москву, он встретил город полностью изменившимся по сравнению с тем, который он покинул перед каникулами», – цитата из письма, которое прислали в «Динамо», которое его арендовало, и «Ростов», которому он принадлежит.

«Динамо» считает, что дроны – только предлог. Объединились с «Ростовом», чтобы судиться

В «Динамо» возмущены.

«Норманн жил недалеко от «Москва-Сити», это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, но он отказался, – комментировал ситуацию генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. – Матиас не помогал нам в последних матчах, а контракт у него заканчивается на следующей неделе. Мы и «Ростов» будем отстаивать свои интересы. Он прощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра. Мы получили письмо о расторжении. Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно ».

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат разделяет позицию клуба: «Меня поражает ситуация с Норманном. Клубы столько делают для футболистов, а они так себя ведут. Можно было договориться по-хорошему. Дрон – это просто предлог, чтобы уехать из России. Каждый человек выбирает для себя лучшее и беспокоится о своей безопасности – и это тоже нельзя исключать. Но это как минимум странное поведение футболиста. Осуждать я его не смогу, потому что у каждого человека свое мнение».

«Я в Москве чувствую себя комфортно. Не знаю, что он имел в виду, но «Динамо» обеспечивает нашу безопасность. Все рады и хорошо себя чувствуют, – не понимает капитан Фабиан Бальбуэна».

Тренер Марцел Личка узнал об уходе Норманна от клуба, он вспоминал для «РБ Спорта»: «Пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать».

Ростовчане отреагировали жестче: клуб считает действия Матиаса Норманна незаконными и не видит юридического обоснования. Клуб заявил, что донес свою позицию и до стороны Норманна.

По словам Александра Дюкова, РФС готов оказать поддержку «Динамо» и «Ростову» в деле против Норманна.

Норманн – в Саудовской Аравии. В сборную Норвегии его не позовут и оттуда

Еще год назад Норманна отстранили от сборной – за переход в «Динамо». Критиковали за такой выбор и призывали объясниться.

Саудовская Аравия в этом контексте не лучше России. У норвежцев много вопросов к стране из-за нарушений прав человека, в том числе касающихся однополых отношений.

«Был очень удивлен, когда впервые об этом услышал, – говорит тренер сборной Столе Сольбаккен. – Ему придется объяснять такой выбор. Он точно не облегчил себе жизнь. Нам надо продолжать противостоять тому, за что Саудовская Аравия выступает с точки зрения прав человека, взгляда на гомосексуальность и место женщин в обществе. Нет, мне не поступало никаких инструкций насчет того, что игроков оттуда нельзя вызывать в сборную, но я бы предпочел, чтобы он выбрал другой путь».

Умеет же Норманн превратить свою жизнь в околофутбольные приключения.

Фото: Instagram/mathiasnormann, giovannisantoro, alraedclub