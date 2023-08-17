Вокруг Гарре шум: скандальное интервью опровергли, за 7 млн евро не отпустили, держат в «Крыльях» до зимы

Из-за выборов губернатора?

Бенхамин Гарре всего за полгода в «Крыльях» превратился в одного из ярчайших легионеров РПЛ. Аргентинец уже привлек внимание ПАОКа, у Гарре даже нашелся неожиданный представитель, который раздает провокационные интервью – игроку приходится реагировать.

«Все сказанное раньше – неправда». Гарре вместе с отцом опровергли слухи об уходе

Речь про Эмилио Чемпиона, которого в новостях представляли агентом полузащитника. Вот его громкое заявление для «СЭ». «Гарре хочет уйти. Команда не очень хороша, а его зарплата слишком мала на фоне остальных игроков лиги. Этот вопрос решается, но предложения от лучших команд с большими деньгами и более высокой зарплатой поступают», – сообщил Чемпион.

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин ответил коротко: «Видел эти заявления. Мне нечего ответить, он игрок нашей команды. Мы не планируем с ним расставаться».

Но отец футболиста Эмилиано быстро развеял слухи: «Эмилио Чемпиона неправильно поняли. Он не представитель Гарре и не может комментировать будущее игрока. Эмилио – только его адвокат».

Футболист подтвердил версию отца: «Все сказанное раньше [Чемпионом] – это неправда. Мой агент – это мой папа Эмилиано, а не Эмилиано Чемпион, как вы могли прочитать. Это неправда – что он сказал про мою зарплату и мой клуб. Прямо сейчас я счастлив в Самаре с моей женой и дочерью. Нам дарят много тепла местные люди, партнеры по команде и болельщики».

ПАОК предложил за Гарре 7 млн, но «Крылья» отказали. Возможно, переход заблокирован губернатором области

Первым о предложении ПАОК сообщил агент и один из ведущих шоу «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая:

– ПАОК предложил за Гарре семь миллионов евро, но в Самаре от них отказались.

– Почему?

– Я точно не знаю, но предполагаю, что это связано с предстоящими выборами губернатора в сентябре. Ну продадут «Крылья» Гарре за семь миллионов, а за четыре надо будет брать игрока на замену. Они не захотели шагать в неизвестность и ставить под угрозу хорошую игру ради трех миллионов.

Инсайдер Иван Карпов дополнил: переход заблокировал губернатор Самарской области Дмитрием Азаровым. В сентябре он участвует в выборах – и хорошая игра «Крыльев» может повысить шансы Азарова на второй срок.

Гарре интересуются не только за рубежом, но и в России – по информации Карпова, к аргентинцу присматривается «Зенит». Самарцы хотят за Гарре минимум 10 млн евро, и только зимой. В летнее окно его не отпустят.

«Крылья» купили Гарре за 1,7 млн. Бенхамин – воспитанник «Сити», его дед выиграл ЧМ-1986 с Марадоной

Гарре стоил «Крыльям» всего 1,7 млн евро, приехал зимой из аргентинского «Расинга». У самарцев 50% прав на 23-летнего футболиста.

Бенхамин – внук Оскара Гарре, который выиграл ЧМ-1986 вместе с Диего Марадоной. Гарре из академии «Сити», предпочел ее «Юнайтед» и «Барселоне». Аргентинец успел поиграть вместе с Филом Фоденом и Джейдоном Санчо. В «Крыльях» Гарре перезапускает карьеру.

Бенхамин заменил Антона Зиньковского и Сергея Пиняева – может играть на обоих флангах атаки, качественно заходит в середину, раздает передачи и обыгрывает. В прошлом сезоне Гарре был первым в команде по результативности (3+1), в тройке по ожидаемым голам и ассистам, а его мяч «Спартаку» (1:0) позволил самарцам избежать стыков.

В этом сезоне показатели еще лучше: два гола и два ассиста в шести матчах.

Роль губернатора в «Крыльях»: лично отпустил Пиняева, предложил взять Писарского

Дмитрий Азаров и до этого принимал важные решения, связанные с клубом.

В декабре 2022-го губернатор тепло прощался с Сергеем Пиняевым по телефону. «Понятно, что я не рад это слышать, скажу честно. Но я тебе обещал, что никогда никаких препонов не буду чинить твоему росту и развитию. Уважаю твой выбор. Очень надеюсь на то, что ты все хорошо обдумал», – сказал Азаров в разговоре с Сергеем перед его отъездом в «Локомотив», беседу записывали и выложили.

Потом в «Крылья» из «Оренбурга» пришел Владимир Писарский – по словам Игоря Осинькина, осуществить переход помог в том числе и Азаров: «Благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и спортивного отдела клуба мы сумели подписать с ним контракт». По информации Sports.ru, именно Азаров предложил и настоял на трансфере Писарского.

В феврале «Крылья» обыграли «Динамо» в Кубке благодаря голам новичков: Писарского и Зуева. Губернатор отметил: «Это говорит об очень продуманной стратегии клуба, выстроенной, долгосрочной, которая была успешно реализована в решениях в межсезонье, в трансферное окно».

Александр Зуев уже без клуба, Писарский пока не может найти себя в «Крыльях».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Павел Бедняков