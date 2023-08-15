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«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

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А Артема вызвали на КДК.

Скандал с наездом Артема Дзюбы на журналиста разгорается. Сразу два новых направления.

Игрока «Локомотива» вызвали на заседание КДК, чтобы разобрать сам инцидент после матча с «Крыльями», когда он нагрубил 19-летнему журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе».

Футболисту не понравился вопрос: «Не обидно было слышать от Шалимова слова, что ты забьешь не больше двух [мячей]?», отсылающий к предположению тренера, что Дзюба до зимы (или даже за весь сезон) способен максимум на два гола с игры.

Журналиста Виталия Бородина, по информации инсайдера Сергея Егорова, тоже пригласили на заседание.

Свежая ветка связана с Леонидом Слуцким.

Он в эфире «Коммент.Live» заступился за друга и попутно оскорбил журналиста – назвал дебилом (детали ниже). Главный редактор «РБ» Андрей Бодров уже написал, что консультируется с юристами по поводу высказываний Слуцкого и хочет поговорить с автором программы Нобелем Арустамяном:

«Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы. Что касается Леонида Викторовича, я не рассчитываю, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок».

Слуцкий назвал журналиста дебилом. Сравнил ситуацию с Голландией – спорно

Леонид Слуцкий попытался сопоставить эту ситуацию с гипотетической, возникшей где-то в Европе – на примере Нидерландов.

«Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков.

Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Голландии журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно. В Голландии даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь…»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель не согласен. У него контрпример, поделился в телеграм-канале:

«Оправдывая чужое хамство, Слуцкий хамит сам. Ничего лишнего и ничего личного. Но помимо хамства, Леонид Викторович вводит нас в заблуждение. Перед матчем «Витесса» и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча – как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости. Кстати, в том самой Голландии, про которую Слуцкий плохо помнит, за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста Слуцкий заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде».

Слуцкий объяснил поведение Дзюбы тем, что журналист его достал. Но все перепутал: смешал вопросы от трех разных людей

Еще Слуцкий привел в пример несколько эпизодов, где пересекались Дзюба с журналистом Бородиным:

«К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы… Когда он пришел в первый раз к нему с дебильным вопросом про инопланетян, Дзюба его просто начал троллить. Тот ничего не понял.

Второй случай – история, когда Артем давал автографы детям (тогда игрок ответил журналисту: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха» – Sports.ru). Ты знаешь, какой вопрос он вырезал, когда Дзюба ответил про «желтые вопросы»? Как вы относитесь к тому, что Слуцкий назвал Баринова недалеким и туповатым? Это фраза из юмористической программы «Ну, так нельзя, ***», которая ничего общего с реальностью не имеет.

Про инопланетян ответил, потом он ему задает вопрос про Баринова и про это. Опять же, за пределами микст-зоны. Это же длинная цепочка. Сначала он его троллил, потом просил не подходить больше с вопросами, но человек продолжает идти за ним. Он задал вопрос, Дзюба какое-то время не реагировал, просто молчал, но тот продолжает докапываться и получает ответ. Если бы так было со мной, я бы отшутился или промолчал. Но это я. Дзюба – другой. Он уже шутил с этим человеком, но тот не понял и еще дал новость про инопланетян как настоящую».

Журналист Севастиан Терлецкий в телеграм-канале обратил внимание, что Слуцкий рассказывает про разные ситуации:

«Он пытается объяснить, что журналист уже просто достал Дзюбу. Проблема только в том, что в ситуациях, описанных Слуцким, участвовали три разных журналиста. Про инопланетян спросил Бородин, про Баринова (с 3:40) спросил Бухаев из «СЭ», а ответ про «желтые вопросы» получил Навасардян из «РБ Спорт».

Слуцкий говорит, что Дзюба сказал про желтые и скучные вопросы, когда его спросили про Баринова. А журналист еще и подрезал вопрос, чтобы выставить Артема в плохом свете. Вот полная версия. Там звучит вопрос: «Как вам старт сезона?» Про Баринова ни слова. Опять выдумки Слуцкого».

***

Похоже, что из попытки оправдать Дзюбу получился только новый – более масштабный – круг скандала.

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?

Враги Слуцкого – аналитики. Постоянно обсуждает с тренерами, какие они бесполезные

Фото: Global Look Press

29 комментариев

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Домоседов
Вот так из интеллигентного тренера Слуцкий превратился в истеричную бабку
+17
-1
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igls54
Дебил-то, скорее Дзюба, с такими заявлениями
+12
-4
+8
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Александр
Собственно интересно, а почему все его называют журналистом? У него аккредитация есть? Или может законченное образование? (ага, в 19 лет). Или у нас теперь каждый 2й человек с камерой уже журналист?
без аккредитации он просто не мог бы там находиться. в России на стадионах шагу лишнего не позволят сделать без нее.
+6
0
+6
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Никита Никулин
Ответ Александр
Собственно интересно, а почему все его называют журналистом? У него аккредитация есть? Или может законченное образование? (ага, в 19 лет). Или у нас теперь каждый 2й человек с камерой уже журналист?
Может потому что он по заданию редакции работал на матче?
+5
0
+5
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Simplicissimus
Так муху до размеров слона давненько не накачивали
+4
0
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Домоседов
Вот так из интеллигентного тренера Слуцкий превратился в истеричную бабку
он таким всегда был, просто мало кто это замечал))
+3
0
+3
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Анатолий Дмитриевич
Коммент.шоу с приходом Слуцкого и добавлением туда Дзюбы очень быстро превратился в помоечку. Хорошо, что эти два клоуна до "Коммент. Биги" не добрались еще.

"Это футбол, брат" теперь их по всем параметрам уделывает.
+2
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SetupNick
Иногда у девушек или у парней из раза в раз появляется пара, которая ведёт себя ужасно. Человек пытается свалить всё на то, что ему не везёт в жизни и встречаются одни нехорошие люди, но проблема всегда в нём самом.
То же самое с Дзюбой. Есть очень много футболистов, до которых никто не будет докапываться и провоцировать, потому что развести историю на скандал просто нереально. И есть Артём. Он - другой тип футболиста. Тот самый, которого скандалы якобы сами преследуют. Но не надо входить в заблуждение, расставим акценты правильно. Дзюба - скандальный футболист.
+2
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Семён Страшников
Слуцкого уже слишком много в инфо пространстве стало. Так не далеко и до уровня Мостового скатиться
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Казань Казань
Грустная история про песеля, которого приютили на базе казанского «Рубина»

Собаку из приюта взял Леонид Слуцкий. Он дал ей жилье и питание на территории базы. После его ухода песеля вернули обратно в приют.

Пса зовут «Квара», кличку он получил в честь футболиста Хвичи Кварацхелии.

Вот такой, не самый веселый конец получается..
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Домоседов
Ответ Анатолий Дмитриевич
он таким всегда был, просто мало кто это замечал))
Кстати, да, вспомнить его нытье про судей, рассказы про вылет Рубина, сплошные передергивания и жалобы
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Игорь К
Ответ Max9999
Надо наказать всех. Дзюбу, Шалимова и юного журналиста. С максимальной жестокостью.
ну вот как раз Дзюба и Шалимов вдвоем могут наказать малолетнего шалуна)
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Гусеконь
не мог караулить на парковке?
туда, где паркуются футболисты на стадионе, тебя не пустят. можешь попробовать сам)
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FNT
Ответ Александр
Собственно интересно, а почему все его называют журналистом? У него аккредитация есть? Или может законченное образование? (ага, в 19 лет). Или у нас теперь каждый 2й человек с камерой уже журналист?
Он работает в СМИ, этого достаточно. Аккредитация, к слову, не делает человека журналистом, а дает право находиться в определенных зонах. Если в зоне, где Бородин встретил Дзюбу, была нужна аккредитация, она у него точно была.
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sociologvladimir
Ответ Александр
Собственно интересно, а почему все его называют журналистом? У него аккредитация есть? Или может законченное образование? (ага, в 19 лет). Или у нас теперь каждый 2й человек с камерой уже журналист?
любой человек, материалы которого публикуются на большую аудиторию является журналистом, который через свои вопросы пытается донести образ и понимание ситуации известных спортсменов. Дело которых давать комментарии и отвечать на вопросы, если они хотят быть интересны публике. А возраст человека может быть любым. Что за эйджизм. Ну и корочки журналиста, ими можно подтереть зад в современных реалиях, важнее профессионализм, понимание что интересно публике. Если что у Уткина нет образования журналистского и у Елагина и у Розанова
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gleb_k
Ответ Александр
Собственно интересно, а почему все его называют журналистом? У него аккредитация есть? Или может законченное образование? (ага, в 19 лет). Или у нас теперь каждый 2й человек с камерой уже журналист?
он работает в РБ спорт
Стажер, возможно.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ KOT_B_yHTAX
Ситуация: Быдло Футболист и Быдло Журналист, но суть в чем? нужно найти одного БЫДЛУ)
а нашлось третье)
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Амневсепофиг
Ответ Семён Страшников
Слуцкого уже слишком много в инфо пространстве стало. Так не далеко и до уровня Мостового скатиться
Скатиться? Царь в его сторону даже не посмотрит, если в одно пространство попадут случайно. Или ты футболера имел ввиду?
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Abductio
Удивительно футболисту задали вопрос - а он включил быдло и бычку, но виноват почему то задавший вопрос. Не перестаю удивляться обществу где хамство и агрессия имеют оправдания.
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Vasily Stavchansky
"Леонид Викторович вводит нас в заблуждение. Перед матчем «Витесса» и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча – как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости."

Ну может просто они не думали, что у наглого русского Журавушки нет разрешения на съёмку?
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Никита Можаев
Ежечасная порция желтухи, спасибо Спортс! Завтра жду версию Нобеля на произошедшее
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Atsuktuvas
Ситуация: Интеллигент на интеллектуале - и философом поганяет...
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Max9999
Надо наказать всех. Дзюбу, Шалимова и юного журналиста. С максимальной жестокостью.
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