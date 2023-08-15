«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

А Артема вызвали на КДК.

Скандал с наездом Артема Дзюбы на журналиста разгорается. Сразу два новых направления.

Игрока «Локомотива» вызвали на заседание КДК, чтобы разобрать сам инцидент после матча с «Крыльями», когда он нагрубил 19-летнему журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе».

Футболисту не понравился вопрос: «Не обидно было слышать от Шалимова слова, что ты забьешь не больше двух [мячей]?», отсылающий к предположению тренера, что Дзюба до зимы (или даже за весь сезон) способен максимум на два гола с игры.

Журналиста Виталия Бородина, по информации инсайдера Сергея Егорова, тоже пригласили на заседание.

Свежая ветка связана с Леонидом Слуцким.

Он в эфире «Коммент.Live» заступился за друга и попутно оскорбил журналиста – назвал дебилом (детали ниже). Главный редактор «РБ» Андрей Бодров уже написал, что консультируется с юристами по поводу высказываний Слуцкого и хочет поговорить с автором программы Нобелем Арустамяном:

«Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы. Что касается Леонида Викторовича, я не рассчитываю, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок».

Слуцкий назвал журналиста дебилом. Сравнил ситуацию с Голландией – спорно

Леонид Слуцкий попытался сопоставить эту ситуацию с гипотетической, возникшей где-то в Европе – на примере Нидерландов.

«Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков.

Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Голландии журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно. В Голландии даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь…»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель не согласен. У него контрпример, поделился в телеграм-канале:

«Оправдывая чужое хамство, Слуцкий хамит сам. Ничего лишнего и ничего личного. Но помимо хамства, Леонид Викторович вводит нас в заблуждение. Перед матчем «Витесса» и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча – как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости. Кстати, в том самой Голландии, про которую Слуцкий плохо помнит, за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста Слуцкий заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде».

Слуцкий объяснил поведение Дзюбы тем, что журналист его достал. Но все перепутал: смешал вопросы от трех разных людей

Еще Слуцкий привел в пример несколько эпизодов, где пересекались Дзюба с журналистом Бородиным:

«К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы… Когда он пришел в первый раз к нему с дебильным вопросом про инопланетян, Дзюба его просто начал троллить. Тот ничего не понял.

Второй случай – история, когда Артем давал автографы детям (тогда игрок ответил журналисту: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха» – Sports.ru). Ты знаешь, какой вопрос он вырезал, когда Дзюба ответил про «желтые вопросы»? Как вы относитесь к тому, что Слуцкий назвал Баринова недалеким и туповатым? Это фраза из юмористической программы «Ну, так нельзя, ***», которая ничего общего с реальностью не имеет.

Про инопланетян ответил, потом он ему задает вопрос про Баринова и про это. Опять же, за пределами микст-зоны. Это же длинная цепочка. Сначала он его троллил, потом просил не подходить больше с вопросами, но человек продолжает идти за ним. Он задал вопрос, Дзюба какое-то время не реагировал, просто молчал, но тот продолжает докапываться и получает ответ. Если бы так было со мной, я бы отшутился или промолчал. Но это я. Дзюба – другой. Он уже шутил с этим человеком, но тот не понял и еще дал новость про инопланетян как настоящую».

Журналист Севастиан Терлецкий в телеграм-канале обратил внимание, что Слуцкий рассказывает про разные ситуации:

«Он пытается объяснить, что журналист уже просто достал Дзюбу. Проблема только в том, что в ситуациях, описанных Слуцким, участвовали три разных журналиста . Про инопланетян спросил Бородин, про Баринова (с 3:40) спросил Бухаев из «СЭ», а ответ про «желтые вопросы» получил Навасардян из «РБ Спорт».

Слуцкий говорит, что Дзюба сказал про желтые и скучные вопросы, когда его спросили про Баринова. А журналист еще и подрезал вопрос, чтобы выставить Артема в плохом свете. Вот полная версия. Там звучит вопрос: «Как вам старт сезона?» Про Баринова ни слова. Опять выдумки Слуцкого».

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Похоже, что из попытки оправдать Дзюбу получился только новый – более масштабный – круг скандала.

Фото: Global Look Press