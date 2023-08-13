Захарян в «Сосьедаде» – Личка подтвердил. Вот-вот подпишет контракт

Главный трансферный сюжет российского футбола, близок к развязке. Арсен Захарян скоро подпишет контракт в чемпионате Испании: «Реал Сосьедад» почти оформил трансфер.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подтвердил перед игрой Мир РПЛ против «Балтики» в эфире «Матч Премьера»:

– Арсен Захарян сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад».

Захарян в «Сосьедаде» – как все развивалось?

Конкретика публично появилась в течение недели. Еще 10 августа гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров говорил о вероятности ухода Захаряна в 50/50 (хотя может просто имел в виду, что произойти может что угодно), а дальше полетели детали.

• В пятницу Mundo Deportivo сообщил, что переговоры «Сосьедада» с «Динамо» идут успешно, а обсуждают переход за 12 млн евро с бонусами . Источник уточнял, что испанский клуб пытался подписать Донни ван де Бека из «Ман Юнайтед», но отказался от идеи из-за неподходящих финансовых условий.

• Утром в субботу медиа из Сан-Себастьяна Noticias de Gipuzkoa уточнило, что сделка близка к завершению, потому что из исходных позиций – 10 млн от «Сосьедада» и желания «Динамо» получить 15 – стороны пришли к компромиссу. Следом «Спорт-Экспресс» подтвердил, что договоренность есть и добавил: сделке уже ничего не помешает.

• Фабрицио Романо добавил свое подтверждение днем в субботу – сказал о финальной цене в 13 млн евро плюс бонусы, привязанные к личным достижениям Захаряна. Он сообщал, что трансфер оформят в течение выходных. А «СЭ» дополнил тем, что между клубами все вопросы решены, остались только детали контракта самого Арсена с новым клубом.

• Иван Карпов детализировал: «Сосьедад» намерен подписать пятилетний контракт, сторона игрока хочет договор на четыре года. Плюс обсуждают опцию выкупа. По данным инсайдера, идея клуба – прописать 60 млн евро отступных, а Арсен и его представители хотели бы не больше 50 млн .

«Сосьедад» уже начал сезон: упустили победу. Старт спокойный, в сентябре «Реал» и ЛЧ

«Динамо» играет против «Балтики» без Захаряна, а будущая команда Арсена уже сыграла свой матч в выходные.

«Реал Сосьедад» вел у «Жироны» в первом туре Ла Лиги с пятой минуты благодаря голу Такефусы Кубо, но упустил победу в середине второго тайма: ответный мяч с передачи Виктора Цыганкова забил Артем Довбик.

Следующий матч «Сосьедада» – дома с «Сельтой» в субботу, 19 августа. Календарь у команды на старте приятный: следом «Лас-Пальмас» и «Гранада». Сложнее будет в середине сентября, после паузы на матчи сборных: 17 числа матч с «Реалом», а следом старт в группе Лиги чемпионов.

Уже с Арсеном Захаряном в обойме.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; East News/ANDER GILLENEA / AFP