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Безумная развязка в Питере: «Зенит» сделал 2:2 на 90-й, но получил решающий на 90+6 🔥

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Константин Тюкавин Константин Тюкавин
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Арсен Захарян Арсен Захарян
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Муми Нгамале Муми Нгамале
Футбол Футбол

У команды Семака проблемы.

«Динамо» вырвало победу у «Зенита» в Петербурге в супердраматичном матче (3:2), где было все: привозы, красивые голы, удаления и камбэк, так и не ставший настоящим камбэком.  

Два привоза Ренана = дубль Тюкавина в первом тайме. Развязка второго = 🔥

«Зенит» неудачно вкатился в игру, пропустив уже на 2-й минуте. Все из-за привоза защитника Ренана, который провалил первый тайм.

Сначала бразилец подарил мяч Муми Нгамале в безобидной ситуации.

Полузащитник «Динамо» рванул вперед и накрутил двух соперников на краю штрафной. Одним из них был все тот же Ренан – Нгамале издевательски прокинул ему мяч между ног.

Муми прострелил во вратараскую, где из-за спины новичка «Зенита» Эраковича выскочил Константин Тюкавин. Гол в пустые.

Но «Зенит» быстро сравнял, и тоже не без помощи соперника. Арсен Захарян попал под прессинг и потерял мяч на своей половине. Хозяева быстро довели его до штрафной.

Кассьерра пальнул вдоль ворот, и Бальбуэна срезал мяч в свои.

Тоже обидно. Но привозом, как у Ренана, не назвать.

1:1 по неприятным ошибкам – 1:1 на табло.

На 33-й минуте Бальбуэна исправился шикарным ассистом – со своей половины нашел Тюкавина у чужой штрафной. А вот Ренан вновь занервничал: неверно занял позицию и слишком легко проиграл борьбу нападающему.

Классный дубль Константина. А Ренана в перерыве заменили на Нуралы Алипа.

Во втором тайме «Динамо» долго терпело, но «Зенит» все-таки дожал – на 90-й забил Иван Сергеев, который традиционно классно выскочил со скамейки. Все 5 голов Сергеева в РПЛ в этом году забиты после выхода на замену, 4 из них – после 85-й минуты.

Но уже в добавленное время случилась магия: на 94-й минуте Барриоса удалили за подкат в ноги Макарову, а на 96-й – громыхнула фантастическая развязка имени Диего Лаксальта и Вячеслава Грулева. Первый прострелил, а второй замкнул в пустой угол – волшебная победа «Динамо»!

У «Зенита» худший старт в РПЛ с сезона-2013/14. Проиграли дома «Динамо» впервые с 2002-го

• «Динамо» обыграло «Зенит» в гостях в РПЛ впервые с августа 2002-го (если без технической победы в 2014-м), Тюкавину тогда было 2 месяца, а Захарян вообще не родился.

• У «Зенита» худший старт в РПЛ с сезона-2013/14 – тогда тоже набрали 4 очка с Лучано Спаллетти. У «Динамо» после победы тоже 4 очка. 

• Тюкавин отметился результативными действиями во всех трех матчах РПЛ (3 гола и 1 ассист). Его прошлый дубль в РПЛ – «Краснодару» 2,5 года назад.

• Тюкавин забил уже 20-й мяч в РПЛ – важная отметка покорилась в 21 год и 1 месяц. Opta изучила, что в этом веке всего 5 игроков сделали это раньше: Александр Кержаков (в 19 лет и 8 месяцев), Алан Дзагоев (20 лет), Жо (20 лет и 4 месяца), Федор Чалов (20 лет и 6 месяцев) и Дмитрий Сычев (20 лет и 8 месяцев). Но Константину понадобилось аж 76 матчей, все из списка забивали быстрее.

• Легкая радость для «Зенита» – голы в 50 домашних матчах РПЛ кряду. В последний раз не забивали в Петербурге еще в марте 2020-го – 0:0 с «Уфой». Это рекордная серия, вторая по продолжительности – 40 матчей «Ротора» с 1992-го по 1995-й.

• Вендел впервые в сезоне вышел на поле. Семак был явно недоволен ходом игры, поэтому после перерыва сделал сразу тройную замену (Вендел заменил соотечественника Ду Кейроса).

• А вот Андрей Мостовой в ближайших матчах не сыграет – потянул заднюю поверхность бедра в конце 1-го тайма. Андрей продолжил игру, но уже в перерыве его заменил Марио Фернандес.

Зенит – Динамо 2:3 (1:2, 1:1)
Дата проведения
6 августа, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Тюкавин, 1:1 – 9, автогол Бальбуэна, 1:2 – 33 Тюкавин, 2:2 – 90 Сергеев, 2:3 – 90 Грулев.
ЗенитКержаков, Караваев (Бакаев, 81), Эракович, Ренан (Алип, 46), Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Кейрос (Вендел, 46), Мостовой (Фернандес, 46), Мантуан (Сергеев, 66), Кассьерра.
ДинамоШунин, Паршивлюк (Бессмертный, 75), Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Захарян (Макаров, 35), Нгамале (Гагнидзе, 59), Смолов (Сазонов, 59), Тюкавин (Грулев, 75).
Предупреждения:
Макаров (41), Эракович (79).
Удаление:
Барриос (90).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Зенит» отстал от «Спартака» и «Краснодара» на 5 очков. Это помешает чемпионству?
1467 голосов
Да
52%
Гильермо Абаскаль
Нет
48%
Сергей Семак

27 комментариев

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Костик в огне. Шикарная техника и чёткая реализация.
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знатно обзырянился Ренан
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Ответ Roman Araslanov
Кто-то ещё верит что им «интересовались» Монако и Реал?)
Привозы у всех бывают. В остальных матчах он был хорош, чтоб не замечать его потенциал надо быть либо хейтером Зенита, либо ничего не понимать в футболе. Ты из первых или вторых?
+13
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Кто-то ещё верит что им «интересовались» Монако и Реал?)
+16
-13
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Тюкавина бы к Чалову в пару. Это была бы убойная связка.
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Ответ воен
Тюкавина бы к Чалову в пару. Это была бы убойная связка.
Нифига подобного. Игроки одной позиции. Да и пусть развиваются по отдельности. А если и переходят, то только в другую лигу и в клуб сильнее нынешнего.
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Ответ Данко Лазович
Мало кто замечает, что у Семака каждый год проблема с одним из защитников.
По этому надо дать Серёженьке ещё денег на 5 цз)))
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Ответ Roman Araslanov
По этому надо дать Серёженьке ещё денег на 5 цз)))
коллега, у Сереженьки денег сейчас хватит на 5 ЦЗ вы абсолютно верно выразились😄
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второй гол Тюкавина из чистого вне игры. за прчмой настаюп Динамо судья вторую карточку не даёт, зато тут ВАР разглядел касание при подкате. Учитывая ход игры тут вообще нет никакой карточки. Клоудиньо и руками через бедро бросали и никаких даже жёлтых )))) а тут сразу красная разглядели)))
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Всё хорошо...
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Ответ Roman Araslanov
Кто-то ещё верит что им «интересовались» Монако и Реал?)
Почему нет то? Интересоваться и купить - разные вещи, да и брали бы его явно не для игры в основе. А так ему всего 19 лет, конечно иногда привозить будет
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Ответ Amalfitano
Потенциал защитника как раз в том, чтобы не допускать таких промахов. Где мне увидеть его потенциал если он сегодня привёз 2 гола? Это как в голе с центра поля который пропустил Онана. Мол, воротник не виноват. Это Далот обрезался. Товарищи, когда вратари пропускают с центра поля они априори виноваты. Всегда!
Ну значит Онана бесперспективный, следуя вашей логике...)
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Ответ Roman Araslanov
По этому надо дать Серёженьке ещё денег на 5 цз)))
не совсем так. Видимо вы на футбол смотрите не глазами, но ладно)
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