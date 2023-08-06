Безумная развязка в Питере: «Зенит» сделал 2:2 на 90-й, но получил решающий на 90+6 🔥
У команды Семака проблемы.
«Динамо» вырвало победу у «Зенита» в Петербурге в супердраматичном матче (3:2), где было все: привозы, красивые голы, удаления и камбэк, так и не ставший настоящим камбэком.
Два привоза Ренана = дубль Тюкавина в первом тайме. Развязка второго = 🔥
«Зенит» неудачно вкатился в игру, пропустив уже на 2-й минуте. Все из-за привоза защитника Ренана, который провалил первый тайм.
Сначала бразилец подарил мяч Муми Нгамале в безобидной ситуации.
Полузащитник «Динамо» рванул вперед и накрутил двух соперников на краю штрафной. Одним из них был все тот же Ренан – Нгамале издевательски прокинул ему мяч между ног.
Муми прострелил во вратараскую, где из-за спины новичка «Зенита» Эраковича выскочил Константин Тюкавин. Гол в пустые.
Но «Зенит» быстро сравнял, и тоже не без помощи соперника. Арсен Захарян попал под прессинг и потерял мяч на своей половине. Хозяева быстро довели его до штрафной.
Кассьерра пальнул вдоль ворот, и Бальбуэна срезал мяч в свои.
Тоже обидно. Но привозом, как у Ренана, не назвать.
1:1 по неприятным ошибкам – 1:1 на табло.
На 33-й минуте Бальбуэна исправился шикарным ассистом – со своей половины нашел Тюкавина у чужой штрафной. А вот Ренан вновь занервничал: неверно занял позицию и слишком легко проиграл борьбу нападающему.
Классный дубль Константина. А Ренана в перерыве заменили на Нуралы Алипа.
Во втором тайме «Динамо» долго терпело, но «Зенит» все-таки дожал – на 90-й забил Иван Сергеев, который традиционно классно выскочил со скамейки. Все 5 голов Сергеева в РПЛ в этом году забиты после выхода на замену, 4 из них – после 85-й минуты.
Но уже в добавленное время случилась магия: на 94-й минуте Барриоса удалили за подкат в ноги Макарову, а на 96-й – громыхнула фантастическая развязка имени Диего Лаксальта и Вячеслава Грулева. Первый прострелил, а второй замкнул в пустой угол – волшебная победа «Динамо»!
У «Зенита» худший старт в РПЛ с сезона-2013/14. Проиграли дома «Динамо» впервые с 2002-го
• «Динамо» обыграло «Зенит» в гостях в РПЛ впервые с августа 2002-го (если без технической победы в 2014-м), Тюкавину тогда было 2 месяца, а Захарян вообще не родился.
• У «Зенита» худший старт в РПЛ с сезона-2013/14 – тогда тоже набрали 4 очка с Лучано Спаллетти. У «Динамо» после победы тоже 4 очка.
• Тюкавин отметился результативными действиями во всех трех матчах РПЛ (3 гола и 1 ассист). Его прошлый дубль в РПЛ – «Краснодару» 2,5 года назад.
• Тюкавин забил уже 20-й мяч в РПЛ – важная отметка покорилась в 21 год и 1 месяц. Opta изучила, что в этом веке всего 5 игроков сделали это раньше: Александр Кержаков (в 19 лет и 8 месяцев), Алан Дзагоев (20 лет), Жо (20 лет и 4 месяца), Федор Чалов (20 лет и 6 месяцев) и Дмитрий Сычев (20 лет и 8 месяцев). Но Константину понадобилось аж 76 матчей, все из списка забивали быстрее.
• Легкая радость для «Зенита» – голы в 50 домашних матчах РПЛ кряду. В последний раз не забивали в Петербурге еще в марте 2020-го – 0:0 с «Уфой». Это рекордная серия, вторая по продолжительности – 40 матчей «Ротора» с 1992-го по 1995-й.
• Вендел впервые в сезоне вышел на поле. Семак был явно недоволен ходом игры, поэтому после перерыва сделал сразу тройную замену (Вендел заменил соотечественника Ду Кейроса).
• А вот Андрей Мостовой в ближайших матчах не сыграет – потянул заднюю поверхность бедра в конце 1-го тайма. Андрей продолжил игру, но уже в перерыве его заменил Марио Фернандес.
- Дата проведения
- 6 августа, 19.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 0:1 – 2 Тюкавин, 1:1 – 9, автогол Бальбуэна, 1:2 – 33 Тюкавин, 2:2 – 90 Сергеев, 2:3 – 90 Грулев.
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Зенит –
Кержаков, Караваев (Бакаев, 81), Эракович, Ренан (Алип, 46), Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Кейрос (Вендел, 46), Мостовой (Фернандес, 46), Мантуан (Сергеев, 66), Кассьерра.
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк (Бессмертный, 75), Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Захарян (Макаров, 35), Нгамале (Гагнидзе, 59), Смолов (Сазонов, 59), Тюкавин (Грулев, 75).
- Удаление:
- Барриос (90).
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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