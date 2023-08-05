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У «Спартака» лучший старт за 10 лет! Впервые с провальных сезонов Карпина и Эмери

Михаил Игнатов Михаил Игнатов
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Медина принес третью победу голом на 45-й секунде дебюта.

«Спартак» выиграл у «Рубина» несмотря на результативную ошибку судей и продил идеальный старт: три победы в трех первых турах РПЛ.

Победили «Оренбург», «Балтику» и теперь добрали три очка в Казани – комфортный для разгона календарь использовали как нужно.

Победный гол у Медины – вторым касанием! Замены Абаскаля сработали

Новый полузащитник «Спартака» Хесус Медина, купленный напрямую в ЦСКА, шикарно начал в новой команде. Он вышел на замену на 58-й минуте матча с «Рубином» при счете 1:1 и забил тоже на 58-й минуте.

Нужно считать секунды! Парагваец появился на поле примерно на 57:10, а на 57:55 уже переправил мяч головой в ворота Юрия Дюпина.

Вторым касанием! Идеально освободился от защитника, Даниил Денисов четко нашел нового партнера навесом из глубины.

В «Спартаке» теперь сразу два кандидата на титул «Лучший старт в истории». У Тео Бонгонда прямо сейчас серия из четырех подряд матчей с результативными действиями в дебюте, у Медины такой быстрый гол, к тому же сразу победный.

В первую очередь благодаря Хесусу спартаковцы могут не сильно-то и вспоминать судейскую ошибку, которая привела к голу «Рубина». Забить второй мяч и снова выйти вперед получилось быстро.

Голами Квинси Промеса и Михаила Игнатова довели до разгрома и утвердили третью из трех победу на старте сезона.

Замены Гильермо Абаскаля сработали шикарно в целом, появление парагвайца особенно: победный мяч раз, предголевой пас, когда забивал Игнатов (вышли одновременно), и еще один предголевой Медины в эпизоде с голом Промеса.

• Квинси результативен в каждой игре сезона РПЛ: у него два мяча и две голевые в трех турах. До этого ассистировал против «Оренбурга» и делал 1+1 с «Балтикой».

• У Александра Соболева первые результативные действия в сезоне: два ассиста. Это всего второй случай в карьере. Opta уточняет, что центрфорвард «Спартака» лучший в лиге по голевым передачам на своей позиции, если считать с начала прошлого сезона: восемь ассистов.

• Для Михаила Игнатова выходы на замену складываются идеально: гол и две голевые после трех появлений по ходу матча. В Казани прямо в голевом эпизоде он получил болезненный удар, но остался в игре до конца.

«Когда-то мы должны были забить все свои моменты, – сказал после игры на «Матч Премьере» Александр Соболев как лучший игрок матча. – Хотя и я мог забивать еще, и у ребят были шансы. В конце мог отдать [партнеру], но пробил сам. Жарко, подустал, голова внизу уже была. И так с мячом проблемы, а когда устаешь – вообще катастрофа. «Спартак» неплох, но снова пропустили. В следующий раз постараемся сыграть еще и на ноль».

Так не начинали с последнего сезона Карпина. Правда, тогда закончилось не очень

Теперь «Спартак» лидирует вместе с «Краснодаром». И никто их не догонит по итогам тура, потому что остальные очки уже теряли. Краснодарцев, кстати, красно-белые уже обыгрывали – но в Кубке России.

Хоть это и двоевластие, спартаковцы формально выше «Краснодара» за счет большего количества мячей. При одинаковой разнице и без личных встреч играет роль, что у «Спартака» девять забитых, а у краснодарцев – шесть.

«Спартак» начал сезон с девяти очков в трех матчах впервые с РПЛ-2013/14, когда тренировал Валерий Карпин. Правда, тогда закончили не очень: опустились к концу чемпионата на шестое место.

Хорошо провели осень (хоть и с обидным вылетом от «Санкт-Галлена» в Лиге Европы), к зимнему перерыву лишь на очко отставали от лидирующих «Зенита» и «Локо», рассчитывали на Кубок. Но во второй части сезона все рухнуло: кубковый провал с «Тосно» из второй лиги и два поражения в РПЛ оставили Карпина без работы и со званием «сбитого летчика». Временный Дмитрий Гунько только усугубил, не попали в топ-5.

Сезон до этого, когда позвали Унаи Эмери, тоже начинали идеально – и тоже кончилось так себе. Испанец поначалу всем нравился, даже Артему Дзюбе. В стартовых турах обыграли «Аланию», «Волгу» и «Динамо». Но уже к ноябрю все посыпалось: первый круг «Спартак» закончил четвертым, лидирующий ЦСКА был впереди на восемь очков. После 0:3 с «Барсой» Эмери не пришел на пресс-конференцию, остаток сезона работал Карпин, закончил на том же четвертом месте.

Других примеров на девять очков из девяти у «Спартака» в РПЛ не было.

Дальше у «Спартака» сейчас матч с «Пари НН» в Кубке России и выезд к «Уралу» в чемпионате. Благоприятный календарь для того, чтобы развивать удачную стартовую серию.

«Спартак» пропустил из-за штрафного, которого не было. Литвинов точно сыграл в мяч

Бонгонда рвет: уже 3+1 за четыре первых матча в «Спартаке». Теперь забил с тончайшего паса Соболева

Рубин – Спартак 1:4 (1:1, 0:3)
Дата проведения
5 августа, 17.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 19 Бонгонда, 1:1 – 39 Иву, 1:2 – 58 Медина, 1:3 – 67 Игнатов, 1:4 – 73 Промес.
РубинДюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Рожков (Рыбус, 72), Зотов (Иванов, 65), Апшацев (Рахмоналиев, 72), Иву, Фамейе (Лисакович, 72), Даку (Уридия, 79).
СпартакМаксименко, Джикия, Литвинов (Дуарте, 81), Хлусевич, Промес, Мозес (Игнатов, 58), Зобнин (Медина, 58), Мартинс Перейра (Умяров, 79), Денисов, Бонгонда (Пруцев, 78), Соболев.
Предупреждения:
Фамейе (23), Хлусевич (35), Апшацев (71), Лисакович (84), Грицаенко (90).

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; vk.com/fcsm_official

31 комментарий

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Медина молодец, Бонгонда в огне, у Промеса огненная статистика. Но почему все молчат об Игнатове, у которого 74 минуты в РПЛ в сезоне, 2 победные голевые с лавки против Оренбурга и Балтики, а сейчас гол? Миша очень хорош.
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Спасибо Федотову за хорошего игрока)
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Новые игроки оправдывают себя!!! Спасибо Рыжему! 👍
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А сколько радости было, когда продали Медину в Спартак, хотя многие толковые болельщики говорили, что где за такие деньги найти хорошего игрока.
Федотов не может работать с легионерами, сейчас Карраскаль на выход стоит, наверно тоже кто его купит, то усилит этот клуб.
Подарки от ЦСКА конкурентам, чтоб те брали сильных игроков после обкатки в РПЛ.
Фактически гол Медины помог Спартаку победить и это еще не все, как бы он нам не забил гол в дерби, тогда будет совсем кирдык.
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Ответ arspurs9
Медина молодец, Бонгонда в огне, у Промеса огненная статистика. Но почему все молчат об Игнатове, у которого 74 минуты в РПЛ в сезоне, 2 победные голевые с лавки против Оренбурга и Балтики, а сейчас гол? Миша очень хорош.
Миша на удивление кроме гола максимально запорол все остальное, к чему прикасался.
+9
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Ответ arspurs9
Медина молодец, Бонгонда в огне, у Промеса огненная статистика. Но почему все молчат об Игнатове, у которого 74 минуты в РПЛ в сезоне, 2 победные голевые с лавки против Оренбурга и Балтики, а сейчас гол? Миша очень хорош.
Спартаковский Кака🔥
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Первая стадия любого спартаковского сезона -done
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Ответ Генадий Филимонов
Потому что это Игнатов. Он сыграет 2-3 хороших и 10 ужасных, да даже в этом матче пару атак заглохли из-за его ошибок
Это правда. Но такое может быть и с Бонгонда, его мы вообще не знаем. Пока что Миша 3 матча выглядит достойно, почему бы его не похвалить за них?
+3
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работать работать и ещё раз работать. У Спартака на мой взгляд больше всего шансов отобрать у зенита. гегемония надоела
+3
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У Спартака лучшие соперники на старте за 10 лет)))))
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Ответ arspurs9
Медина молодец, Бонгонда в огне, у Промеса огненная статистика. Но почему все молчат об Игнатове, у которого 74 минуты в РПЛ в сезоне, 2 победные голевые с лавки против Оренбурга и Балтики, а сейчас гол? Миша очень хорош.
Но очень медлителен во многих эпизодах, тянет с передачей
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че с формой у спартака?
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ход конем
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Очень странное решение ЦСКА продать Медину, да ещё и прямому самому принципиальному конкуренту.Ну, получили они свои 8 млн (игрок хороший и этих денег стоит), а дальше-то что??
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Да пора на ноль уже сыграть, давайте Свинова в ворота ставьте, для начала в кубке....
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отлично вошёл в игру, на его фоне Зобнин выглядит лишним пассажиром основного состава
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Локомотив жаль жосткй матч
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Ну вот теперь берем попкорн и наблюдаем))
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Можно сколько угодно шутить насчёт того что Спартак обыграл трёх далеко не самых сильных соперников, но радует что наконец то Спартак с такими соперниками начал брать по три очка, без всяких ничьих и неожиданных проигрышей. Чтобы бороться за чемпионство с такими соперниками надо по любому брать три очка. Ну а если Спартак бы в этих трёх матчах не набрал и половины очков опять были бы "супер " шутки. так что как бы не играл Спартак, а его всегда будут обсуждать гораздо больше чем любой другой клуб в России. как бы Питер не говорил что у них самая большая медийность.
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Ответ Сергей Ли
Новые игроки оправдывают себя!!! Спасибо Рыжему! 👍
Не сглазить бы
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Ответ Nekrasof
Не сглазить бы
тьфу тьфу тьфу
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Ответ arspurs9
Медина молодец, Бонгонда в огне, у Промеса огненная статистика. Но почему все молчат об Игнатове, у которого 74 минуты в РПЛ в сезоне, 2 победные голевые с лавки против Оренбурга и Балтики, а сейчас гол? Миша очень хорош.
Потому что это Игнатов. Он сыграет 2-3 хороших и 10 ужасных, да даже в этом матче пару атак заглохли из-за его ошибок
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Против только календарь...
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Медина мейдина зашёл 😊
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Ответ hotfrog
Миша на удивление кроме гола максимально запорол все остальное, к чему прикасался.
Моторесурс у Игнатова 20 минут, дальше устает физически, оттого и ошибки. Но даже за эти 20 минут создаёт голевой шанс против любого соперника. Но ни
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