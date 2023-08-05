У «Спартака» лучший старт за 10 лет! Впервые с провальных сезонов Карпина и Эмери

Медина принес третью победу голом на 45-й секунде дебюта.

«Спартак» выиграл у «Рубина» несмотря на результативную ошибку судей и продил идеальный старт: три победы в трех первых турах РПЛ.

Победили «Оренбург», «Балтику» и теперь добрали три очка в Казани – комфортный для разгона календарь использовали как нужно.

Победный гол у Медины – вторым касанием! Замены Абаскаля сработали

Новый полузащитник «Спартака» Хесус Медина, купленный напрямую в ЦСКА, шикарно начал в новой команде. Он вышел на замену на 58-й минуте матча с «Рубином» при счете 1:1 и забил тоже на 58-й минуте.

Нужно считать секунды! Парагваец появился на поле примерно на 57:10, а на 57:55 уже переправил мяч головой в ворота Юрия Дюпина.

Вторым касанием! Идеально освободился от защитника, Даниил Денисов четко нашел нового партнера навесом из глубины.

В «Спартаке» теперь сразу два кандидата на титул «Лучший старт в истории». У Тео Бонгонда прямо сейчас серия из четырех подряд матчей с результативными действиями в дебюте, у Медины такой быстрый гол, к тому же сразу победный.

В первую очередь благодаря Хесусу спартаковцы могут не сильно-то и вспоминать судейскую ошибку, которая привела к голу «Рубина». Забить второй мяч и снова выйти вперед получилось быстро.

Голами Квинси Промеса и Михаила Игнатова довели до разгрома и утвердили третью из трех победу на старте сезона.

Замены Гильермо Абаскаля сработали шикарно в целом, появление парагвайца особенно: победный мяч раз, предголевой пас, когда забивал Игнатов (вышли одновременно), и еще один предголевой Медины в эпизоде с голом Промеса.

• Квинси результативен в каждой игре сезона РПЛ: у него два мяча и две голевые в трех турах. До этого ассистировал против «Оренбурга» и делал 1+1 с «Балтикой».

• У Александра Соболева первые результативные действия в сезоне: два ассиста. Это всего второй случай в карьере. Opta уточняет, что центрфорвард «Спартака» лучший в лиге по голевым передачам на своей позиции, если считать с начала прошлого сезона: восемь ассистов.

• Для Михаила Игнатова выходы на замену складываются идеально: гол и две голевые после трех появлений по ходу матча. В Казани прямо в голевом эпизоде он получил болезненный удар, но остался в игре до конца.

«Когда-то мы должны были забить все свои моменты, – сказал после игры на «Матч Премьере» Александр Соболев как лучший игрок матча. – Хотя и я мог забивать еще, и у ребят были шансы. В конце мог отдать [партнеру], но пробил сам. Жарко, подустал, голова внизу уже была. И так с мячом проблемы, а когда устаешь – вообще катастрофа. «Спартак» неплох, но снова пропустили. В следующий раз постараемся сыграть еще и на ноль».

Так не начинали с последнего сезона Карпина. Правда, тогда закончилось не очень

Теперь «Спартак» лидирует вместе с «Краснодаром». И никто их не догонит по итогам тура, потому что остальные очки уже теряли. Краснодарцев, кстати, красно-белые уже обыгрывали – но в Кубке России.

Хоть это и двоевластие, спартаковцы формально выше «Краснодара» за счет большего количества мячей. При одинаковой разнице и без личных встреч играет роль, что у «Спартака» девять забитых, а у краснодарцев – шесть.

«Спартак» начал сезон с девяти очков в трех матчах впервые с РПЛ-2013/14, когда тренировал Валерий Карпин . Правда, тогда закончили не очень: опустились к концу чемпионата на шестое место.

Хорошо провели осень (хоть и с обидным вылетом от «Санкт-Галлена» в Лиге Европы), к зимнему перерыву лишь на очко отставали от лидирующих «Зенита» и «Локо», рассчитывали на Кубок. Но во второй части сезона все рухнуло: кубковый провал с «Тосно» из второй лиги и два поражения в РПЛ оставили Карпина без работы и со званием «сбитого летчика». Временный Дмитрий Гунько только усугубил, не попали в топ-5.

Сезон до этого, когда позвали Унаи Эмери, тоже начинали идеально – и тоже кончилось так себе . Испанец поначалу всем нравился, даже Артему Дзюбе. В стартовых турах обыграли «Аланию», «Волгу» и «Динамо». Но уже к ноябрю все посыпалось: первый круг «Спартак» закончил четвертым, лидирующий ЦСКА был впереди на восемь очков. После 0:3 с «Барсой» Эмери не пришел на пресс-конференцию, остаток сезона работал Карпин, закончил на том же четвертом месте.

Других примеров на девять очков из девяти у «Спартака» в РПЛ не было.

Дальше у «Спартака» сейчас матч с «Пари НН» в Кубке России и выезд к «Уралу» в чемпионате. Благоприятный календарь для того, чтобы развивать удачную стартовую серию.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; vk.com/fcsm_official