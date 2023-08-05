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Бонгонда рвет: уже 3+1 за четыре первых матча в «Спартаке». Теперь забил с тончайшего паса Соболева

Андрей Штолцерс
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Тео Бонгонда Тео Бонгонда
Александр Соболев Александр Соболев
Рубин Рубин
Спартак Спартак
Евгений Кукуляк
Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Угучукву Иву Угучукву Иву
Футбол Футбол

Мегастарт.

У летнего новичка «Спартака» Тео Бонгонда результативное действие в четвертом из четырех матчей за новую команду. Он забил «Рубину» в третьем туре Мир РПЛ.

Получилось классно.

И его реализация, и пас Александра Соболева. Оцените позицию в момент голевой передачи. Пространства много, а форвард запустил мяч по неочевидной траектории: направил между двумя защитниками, не рядом с Тео.

Бонгонда идеально прочувствовал, рванул в нужную зону и завладел мячом один, в отрыве от защитников.

Реализовал выход очень уверенно.

Старт Тео в «Спартаке» – блеск.

Он забил в третьем матче подряд, результативные действия есть во всех четырех играх сезона: начинал с ассиста.

В прошлом туре мы уже сравнивали его дебют со всем, что видели в «Спартаке» до этого.

Ближайшее, что нашлось – пример Андрея Штолцерса из 2000-го. Тогда латвиец перешел из «Шахтера», забил в четырех играх подряд (ЦСКА, «Локо», «Крыльям» и «Сатурну»), стал чемпионом России, а через полгода ушел в «Фулхэм».

Бонгонда все больше похож на главное открытие сезона. Теперь за четыре матча в «Спартаке» у него столько же голов, сколько за весь прошлый сезон Ла Лиги в «Кадисе».

Рубин – Спартак 1:4 (1:1, 0:3)
Дата проведения
5 августа, 17.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 19 Бонгонда, 1:1 – 39 Иву, 1:2 – 58 Медина, 1:3 – 67 Игнатов, 1:4 – 73 Промес.
РубинДюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Рожков (Рыбус, 72), Зотов (Иванов, 65), Апшацев (Рахмоналиев, 72), Иву, Фамейе (Лисакович, 72), Даку (Уридия, 79).
СпартакМаксименко, Джикия, Литвинов (Дуарте, 81), Хлусевич, Промес, Мозес (Игнатов, 58), Зобнин (Медина, 58), Мартинс Перейра (Умяров, 79), Денисов, Бонгонда (Пруцев, 78), Соболев.
Предупреждения:
Фамейе (23), Хлусевич (35), Иву (71), Лисакович (84), Грицаенко (90).

Фото: vk.com/fcsm_official

6 комментариев

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Еще и Медина забил сразу после выхода на замену
+3
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Как-то теперь даже задумался, а не мало ли 7 миллионов за него..
+1
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Рома, мотай себе на ус, как надо играть ( Медина), а то может пора понизить ЗП?
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Ну что начнём?! Бонгонда-это похороны!
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Спартак - команда Бонгондов!
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Ответ Leo Kostin
Как-то теперь даже задумался, а не мало ли 7 миллионов за него..
🤣👍
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