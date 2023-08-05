Бонгонда рвет: уже 3+1 за четыре первых матча в «Спартаке». Теперь забил с тончайшего паса Соболева
Мегастарт.
У летнего новичка «Спартака» Тео Бонгонда результативное действие в четвертом из четырех матчей за новую команду. Он забил «Рубину» в третьем туре Мир РПЛ.
Получилось классно.
И его реализация, и пас Александра Соболева. Оцените позицию в момент голевой передачи. Пространства много, а форвард запустил мяч по неочевидной траектории: направил между двумя защитниками, не рядом с Тео.
Бонгонда идеально прочувствовал, рванул в нужную зону и завладел мячом один, в отрыве от защитников.
Реализовал выход очень уверенно.
Старт Тео в «Спартаке» – блеск.
Он забил в третьем матче подряд, результативные действия есть во всех четырех играх сезона: начинал с ассиста.
В прошлом туре мы уже сравнивали его дебют со всем, что видели в «Спартаке» до этого.
Ближайшее, что нашлось – пример Андрея Штолцерса из 2000-го. Тогда латвиец перешел из «Шахтера», забил в четырех играх подряд (ЦСКА, «Локо», «Крыльям» и «Сатурну»), стал чемпионом России, а через полгода ушел в «Фулхэм».
Бонгонда все больше похож на главное открытие сезона. Теперь за четыре матча в «Спартаке» у него столько же голов, сколько за весь прошлый сезон Ла Лиги в «Кадисе».
- Дата проведения
- 5 августа, 17.30, «Ак Барс Арена»
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Рубин –
Дюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Рожков (Рыбус, 72), Зотов (Иванов, 65), Апшацев (Рахмоналиев, 72), Иву, Фамейе (Лисакович, 72), Даку (Уридия, 79).
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Спартак –
Максименко, Джикия, Литвинов (Дуарте, 81), Хлусевич, Промес, Мозес (Игнатов, 58), Зобнин (Медина, 58), Мартинс Перейра (Умяров, 79), Денисов, Бонгонда (Пруцев, 78), Соболев.
Фото: vk.com/fcsm_official
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