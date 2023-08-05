Бонгонда рвет: уже 3+1 за четыре первых матча в «Спартаке». Теперь забил с тончайшего паса Соболева

Мегастарт.

У летнего новичка «Спартака» Тео Бонгонда результативное действие в четвертом из четырех матчей за новую команду. Он забил «Рубину» в третьем туре Мир РПЛ.

Получилось классно.

И его реализация, и пас Александра Соболева. Оцените позицию в момент голевой передачи. Пространства много, а форвард запустил мяч по неочевидной траектории: направил между двумя защитниками, не рядом с Тео.

Бонгонда идеально прочувствовал, рванул в нужную зону и завладел мячом один, в отрыве от защитников.

Реализовал выход очень уверенно.

Старт Тео в «Спартаке» – блеск.

Он забил в третьем матче подряд, результативные действия есть во всех четырех играх сезона: начинал с ассиста.

В прошлом туре мы уже сравнивали его дебют со всем, что видели в «Спартаке» до этого.

Ближайшее, что нашлось – пример Андрея Штолцерса из 2000-го. Тогда латвиец перешел из «Шахтера», забил в четырех играх подряд (ЦСКА, «Локо», «Крыльям» и «Сатурну»), стал чемпионом России, а через полгода ушел в «Фулхэм».

Бонгонда все больше похож на главное открытие сезона. Теперь за четыре матча в «Спартаке» у него столько же голов, сколько за весь прошлый сезон Ла Лиги в «Кадисе».

Фото: vk.com/fcsm_official