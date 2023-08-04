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ЦСКА платит за новичка безумным маршрутом – через пять стран и три конвертации!

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ЦСКА все-таки нашел способ заплатить за чилийского нападающего Виктора Давилу. Правда, 5 млн долларов для «Леона» проследуют по очень извилистому маршруту.

ЦСКА платит через 5 стран! Отправит в рублях, а «Леон» получит их в долларах

Журналист Фернандо Эскивель назвал такую схему: из России деньги переведут в Венесуэлу, затем – в Чили, а уже потом в Мексику. Инсайдер Иван Карпов подтвердил эти сведения, но добавил, что сделка будет еще сложнее.

Маршрут 5 млн от ЦСКА можно проследить на картинке – действительно впечатляет.

Сначала рубли в России переведут в дирхамы и отправят в ОАЭ. Там их конвертируют в евро и доставят в Венесуэлу, где деньги примет агентство «Эвертон-де-Винья». Оттуда они уже в долларах отправятся в Чили, а потом – в Мексику.

«Леон» получит 5 млн долларов через Давилу – нападающий выкупит себя уже на этой неделе. Виктор уже прошел медосмотр для ЦСКА, его контракт с московским клубом будет рассчитан на 4 года.

Давила не сразу нашел себя в Мексике. Но в «Леоне» голы пришли

Давиле 25 лет, он воспитанник чилийского «Уачипато». Летом 2017-го Виктор уехал в Мексику. В «Некаксу» нападающий долго лечил колено, но все равно не провалился: 13 мячей и 5 голевых в 42 матчах.

Давила был по-прежнему молод, поэтому приглянулся «Пачуке» – обошелся ей аж в 10 млн евро. Снова не очень ярко: всего 9 голов в 56 матчах. Зато проявить себя получилось в «Леоне» – после эффектной презентации в январе 2021-го. Изображение Давилы приземлилось на стадион на воздушном шаре.

В этом году «Леон» впервые выиграл международный трофей – Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Давилу признали лучшим футболистом турнира: у него три мяча, столько же забил его одноклубник Анхель Мена. В сумме Виктор провел за «Леон» 106 игр – приличные 33 гола и 13 ассистов.

Давила уже с опытом выступления за сборную Чили: 10 матчей в молодежке и 4 во взрослой.

Давила усилит атакущий потенциал ЦСКА. Но главные проблемы команды – в защите

Вернемся к матчу с «Уралом» и посмотрим на запас ЦСКА – среди вариантов на усиление лишь Константин Кучаев и Адольфо Гайч. Все остальные – неопытные ребята из академии.

Хесус Медина ушел в «Спартак», Марио забыл о договоренностях с ЦСКА и выбрал «Зенит», а еще игроков выкашивают травмы/ Особенно страдает защита: Илья Агапов травмировал колено в Братском Кубке с «Динамо», Игорь Дивеев сломался до конца года в Суперкубке с «Зенитом», Виллиан Роша вылетел в первом туре с «Уралом», но, вероятно, восстановится к матчу с «Локомотивом».

Давила хотя бы разнообразит выбор Владимира Федотова в нападении.

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Фото: Instagram/victordavila07

9 комментариев

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Не часто занимаюсь валютными B2B переводами, поэтому интересно, сколько дополнительно будет потрачено на комиссию на все переводы и конвертации
По идее если в итоге должно получится 5 миллионов долларов в Мексике, а биржевой курс доллара сейчас 94,5 то в дирхамы нужно конвертировать почти 500 миллионов рублей
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если Давила конвертирует эти миллионы в голы, победы и ярчайшую игру в футболке ЦСКА, то хоть через луну пусть отправляют, лишь бы заиграл!
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Ответ тем, кто возмущается тем, что, типа, ЦСКА слишком пассивен в это трансферное окно.
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106 матчей 33 гола, да еще и на чемпионате водокачки .... очень грустно
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Кто занет ..почему такие сложности? Доллару ж скоро кырдык , америка ж банкрот , там же долгов столько ,а рубль лучшая валюта мира !
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спортс вы бы лучше молчали и не палили очередную пилораму
можно просто перевести в Армению и оплатить свифтом
без такого кол-ва диких комиссий
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Ответ Daniel
Не часто занимаюсь валютными B2B переводами, поэтому интересно, сколько дополнительно будет потрачено на комиссию на все переводы и конвертации По идее если в итоге должно получится 5 миллионов долларов в Мексике, а биржевой курс доллара сейчас 94,5 то в дирхамы нужно конвертировать почти 500 миллионов рублей
интересно еще другое: как Давила выкупит сам себя? Если ЦСКА деньги ему на карточку перекинул - то игрок должен будет подоходный налог заплатить же в размере примерно 35-40%. Получается армейцы не 5млн, а 6,5-7 млн переводят?
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Ответ Ann Tretiakova
Кто занет ..почему такие сложности? Доллару ж скоро кырдык , америка ж банкрот , там же долгов столько ,а рубль лучшая валюта мира !
чем больше контрагентов в операции тем больше можно списать и положить в карман денег ВЭБа
можно вообще с комиссией в 1$ через крипту, но тогда ненаваришься
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Ответ AF
чем больше контрагентов в операции тем больше можно списать и положить в карман денег ВЭБа можно вообще с комиссией в 1$ через крипту, но тогда ненаваришься
)))) 2 года зп получаю критой)) в сети полигон ..там вообще комиссия 0.00001 цент все зависимости от суммы
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