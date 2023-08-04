ЦСКА платит за новичка безумным маршрутом – через пять стран и три конвертации!

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ЦСКА все-таки нашел способ заплатить за чилийского нападающего Виктора Давилу. Правда, 5 млн долларов для «Леона» проследуют по очень извилистому маршруту.

ЦСКА платит через 5 стран! Отправит в рублях, а «Леон» получит их в долларах

Журналист Фернандо Эскивель назвал такую схему: из России деньги переведут в Венесуэлу, затем – в Чили, а уже потом в Мексику. Инсайдер Иван Карпов подтвердил эти сведения, но добавил, что сделка будет еще сложнее.

Маршрут 5 млн от ЦСКА можно проследить на картинке – действительно впечатляет.

Сначала рубли в России переведут в дирхамы и отправят в ОАЭ. Там их конвертируют в евро и доставят в Венесуэлу, где деньги примет агентство «Эвертон-де-Винья». Оттуда они уже в долларах отправятся в Чили, а потом – в Мексику.

«Леон» получит 5 млн долларов через Давилу – нападающий выкупит себя уже на этой неделе. Виктор уже прошел медосмотр для ЦСКА, его контракт с московским клубом будет рассчитан на 4 года.

Давила не сразу нашел себя в Мексике. Но в «Леоне» голы пришли

Давиле 25 лет, он воспитанник чилийского «Уачипато». Летом 2017-го Виктор уехал в Мексику. В «Некаксу» нападающий долго лечил колено, но все равно не провалился: 13 мячей и 5 голевых в 42 матчах.

Давила был по-прежнему молод, поэтому приглянулся «Пачуке» – обошелся ей аж в 10 млн евро. Снова не очень ярко: всего 9 голов в 56 матчах. Зато проявить себя получилось в «Леоне» – после эффектной презентации в январе 2021-го. Изображение Давилы приземлилось на стадион на воздушном шаре.

В этом году «Леон» впервые выиграл международный трофей – Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Давилу признали лучшим футболистом турнира: у него три мяча, столько же забил его одноклубник Анхель Мена. В сумме Виктор провел за «Леон» 106 игр – приличные 33 гола и 13 ассистов.

Давила уже с опытом выступления за сборную Чили: 10 матчей в молодежке и 4 во взрослой.

Давила усилит атакущий потенциал ЦСКА. Но главные проблемы команды – в защите

Вернемся к матчу с «Уралом» и посмотрим на запас ЦСКА – среди вариантов на усиление лишь Константин Кучаев и Адольфо Гайч. Все остальные – неопытные ребята из академии.

Хесус Медина ушел в «Спартак», Марио забыл о договоренностях с ЦСКА и выбрал «Зенит», а еще игроков выкашивают травмы/ Особенно страдает защита: Илья Агапов травмировал колено в Братском Кубке с «Динамо», Игорь Дивеев сломался до конца года в Суперкубке с «Зенитом», Виллиан Роша вылетел в первом туре с «Уралом», но, вероятно, восстановится к матчу с «Локомотивом».

Давила хотя бы разнообразит выбор Владимира Федотова в нападении.

Фото: Instagram/victordavila07