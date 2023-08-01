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«Амкал» прошел раунд Кубка России второй год подряд! C элегантным победным голом в девятку

Амкал Амкал
Анатолий Катрич Анатолий Катрич
Евгений Маричев Евгений Маричев
Владимир Лобкарев Владимир Лобкарев
Знамя Ногинск Знамя Ногинск
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«Амкал» снова выбил команду профессиональной лиги в Фонбет Кубке России – так начался Путь регионов-2023/24.

Победили «Знамя» из Ногинска из Второй лиги – команда в одной группе, например, с дублями «Зенита» и тульского «Арсенала». «Амкал» забил первым, пропустил ответный, но добавил еще два мяча во втором тайме.

Давно уже не новость: в «Амкале» много футболистов с недавним профессиональным прошлым, результат сделали именно они. Голы у форварда Анатолия Катрича, известного по «Динамо», и полузащитника Владимира Лобкарева, который много лет играл за «Кубань».

Классный победный гол в девятку, удаление капитана – «Амкал» устроил шоу

Лучший гол матча – третий от «Амкала», в середине второго тайма Евгений Маричев шикарно закрутил в правую девятку прямо с подбора у линии чужой штрафной.

Красота момента и особенно повтор из-за спины – повод запустить это видео.

Сразу после, за 15 минут до конца, когда интриги стало меньше, «Амкал» ее добавил сам: капитан Арсений Левшук получил красную. Но «Знамя» не успело ничего исправить.

Забили один, сделали таким образом красивейший мяч Маричева еще и победным.

Дисквалификация Левшука – на 1/128 финала Кубка России, там «Амкалу» играть с ивановским «Текстильщиком», будущие пары уже распределены.

Тренер «Знамени» был очень зол даже ничьей к перерыву. «Матч» глушил мат трибун

Помните историю из прошлого сезона? Тогда тренера «Зоркого» Дениса Лопатина было жалко, он считал игру с настолько повышенным вниманием матчем всей жизни – и проиграл его. 

В «Знамени» наверняка теперь похожие впечатления. Еще в перерыве телеграм-канал «Некласико» поймал несколько фраз из раздевалки. Тренер кричал: «Пацаны, для нас 1:1 — это очень ###### [фиговый] результат! Пенальти — это ###### [фиговый]! Нам это не надо! Нам нужны голы. Чтобы были голы, нужно бить по воротам!»

Представьте, что там происходило сразу после поражения и вылета от «Амкала». Это ведь гораздо хуже, чем 1:1 и даже пенальти.

Вообще шумно и нецензурно было весь матч, с небольшого стадиона спартаковской академии в трансляцию регулярно прорывалось то, чего в федеральном эфире слышать не хотели, поэтому на подложку включили интершум с другого матча, уточнил со ссылкой на свои источники автор «РБ Спорт» Артем Локалов.

Хотя это была точно не полная подмена звука. В концовке матча в эфир прорвались заряды «Спартак-Спартак!» – комментатор «Матча» Карен Адамян объяснил, что к полю подошли и так себя проявили игроки «Народной команды» – другой медиакоманды, тренировавшейся рядом.

За «Амкал» забивали бывшие профи. Уже нет мифа, что в медиакоманде – любители

Даже если у кого-то такое впечатление сохранялось, главное об авторах трех голов «Амкала».

Анатолий Катрич – воспитанник «Динамо», в 2015-м он поднялся в основу, отыграл 49 матчей, был даже основным в сезоне-2016/17, когда клуб болтался в ФНЛ. В 2018-м ушел свободным агентом в «Краснодар», но за первую команду провел всего один матч и стал регулярно менять клубы: «Урал», «Луч», возвращение в «Краснодар» – но в дубль, «Текстильщик» и казахстанский «Атырау». За границу Катрич уехал в феврале 2022-го, а в сентябре вернулся в Россию и подписал контракт с «Амкалом». 

Владимир Лобкарев вырос в системе «Кубани», пару сезонов отыграл за армавирское «Торпедо» в аренде, а в 2015-м дошел до основы. За три года в основе краснодарского клуба провел больше 70 матчей, из них 11 – в РПЛ. Ушел в «Ротор», был там до января 2020-го, потом «Армавир», «Волгарь», новая «Кубань» и «Амкал», сюда Лобкарева пригласили в июле.

Евгений Маричев вышел из академии «Локо», но не провел ни одной игры за основу. С января 2015-го до лета 2016-го оставался без клуба, пока не возник вариант с «Рязанью». После трех лет там ушел в «Текстильщик», заиграть не смог, через два года вернулся к рязанцам, а еще перед июльским подписанием в «Амкале» успел поиграть за костромской «Спартак» и красногорский «Зоркий» (но поражение от «Амкала» не застал, пришел в конце февраля).

***

В Кубке России-2023/24 сразу три медиафутбольных команды.

В среду матчи 1/256 финала сыграют «Родина Медиа» – с вологодским «Динамо» (16:30 мск) и 2Drots – против «Сахалина» (19:30).

Как вам вторая серия эксперимента?

Фото: rfs.ru; vk.com/german_el_classico; vk.com/fc_textil; РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Тимкив

9 комментариев

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Фёдор Кузнецов
по сути состав Амкала это примерно середняк второй лиги, нет удивления в их победе, блогеров там уже нет
+37
0
+37
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danik 258808
хороший матч, респект амкалу
+13
-5
+8
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PHZY
Голы очень зрелищные вышли у Амкала. С победой их.
+10
-3
+7
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Гекдениз Кардениз
Легенда Ботева даже вышел , вобщем медиалига состоит из клубов с составом сбитых летчиков и когда в первом раунде они попадают на клубы с середины или дна третьей лиги то показывают что впринципе они так же болтались бы в 3 лиге между серединой и подвалом при желании , ну а миф про блогеров раздувает только Матч тв
+9
-5
+4
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Орбит с корицей
Ответ Фёдор Кузнецов
по сути состав Амкала это примерно середняк второй лиги, нет удивления в их победе, блогеров там уже нет
Ой нет, давайте еще постов 10 увидим в стиле «Как медийный клуб уделывает профессионалов»😂
+4
-1
+3
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Leo Messi
А почему в этом году так резко поменялась методичка? Где же это: ПРОСТЫЕ ПАЦАНЫ С ЮТУБА ТВОРЯТ ИСТОРИЮ!!!1111 Или все эти Катричи, который еще в Динамо подавал надежды вместе с Ташаевым, больше не блогеры???
+5
-3
+2
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Guingm
Знамя очень слабенькое.
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bellyashe
Ответ Leo Messi
А почему в этом году так резко поменялась методичка? Где же это: ПРОСТЫЕ ПАЦАНЫ С ЮТУБА ТВОРЯТ ИСТОРИЮ!!!1111 Или все эти Катричи, который еще в Динамо подавал надежды вместе с Ташаевым, больше не блогеры???
ну потому что история была год назад, а сейчас уже все относятся к этому более спокойно)
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