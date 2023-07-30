Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

Главный арбитр Владислав Безбородов нарушил ВАР-протокол в невероятном матче второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА. В игре было пять пенальти (4 за первый тайм) и три удаления!

Разбираемся с главным скандалом тура.

Конец первого тайма, счет по игре (и по количеству пенальти) 1:2, «Ахмат» проводит атаку, и начинается самое странное. Вот хронология:

⬇️ Гайич сфолил на Олейникове. «Ахмат» получает право на пенальти.

⬇️ Олейников сам пошел бить, но не переиграл Акинфеева.

⬇️ Безбородов после пенальти внезапно пошел смотреть ВАР (уже после заигранного эпизода) – и удалил Гайича за тот фол на Олейникове, после которого назначил пенальти.

⬇️ И попросил перебить удар. К точке подошел к Конате и забил – 2:2.

Теперь в подробностях и по порядку: вот фол на Олейникове, за который Гайич и ЦСКА наказаны пенальти.

Безбородов показал, что можно наносить удар с пенальти. В эфире «Матч Премьер» звучала версия, что этот свисток был не к исполнению удара, а к перепросмотру ВАР. Но скришоты доказывают: судья был готов к пробитию пенальти.

Еще была версия про проблемы со связью, которые мешали Безбородову изначально посмотреть момент на предмет красной карточки.

«Во время матча «Ахмат» – ЦСКА наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и VAR‑центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и экспертно‑судейской комиссией», – говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

В момент, когда Акинфеев отразил удар, Безбородов поднес руку к лицу и, возможно, засвистел.

Потом оглянулся назад. Никто ничего не понял.

Логичный вопрос – не заступил ли Акинфеев? Хотя бы одна нога во время удара должна быть на линии. Но так и было. К вратарю нет претензий. Возможно, дело в заступе игрока ЦСКА в штрафную, но четкой реакции на это от Безбородова не было.

Безбородов пошел пересматривать эпизод с красной карточкой. Но ведь пенальти уже был к этому времени пробит – эпизод заигран.

После свистка и заигрывания момента можно поменять решение только в двух случаях: агрессивное поведение типа укуса или ошибочной идентификации игрока, нарушившего правила. Случай в Грозном не подходит под эти правила, поэтому решение Безбородова – ошибка ВАР-протокола.

Гайич был удален, судя по всему, за фол последней надежды. За то нарушение, из-за которого был назначен пенальти. Удален уже после удара с пенальти. Удивительно!

Дальше – еще больше удивления: пенальти был перебит! Теперь к точке подошел Конате и забил.

Через минуту (то есть на 57-й) Безбородов отправил команды на перерыв. Любуемся в подробностях на видео:

ЦСКА назвал момент беспределом и подаст протест

Телеграм-канал «Але, рэф!» уверен, что в моменте с четвертым пенальти в любом случае была ошибка:

«Без сообщения от Иванова «проверка завершена» свистка на пенальти быть не может. Безбородов держит руку у уха, дает свисток, расставляя футболистов. Акинфеев отбивает, свисток, проверка, красная, пенальти перебивают. Это нарушение протокола ВАР.

Вилков в свое время почти закончил карьеру из-за похожего момента. Но там аут был, а не отбитый пенальти. Конечно, удалять после пенальти уже нельзя было. Иванов мог повторно вмешаться, если только игроки ЦСКА нарушили процедуру пробития пенальти. Но не на красную.

Что скажет Мажич?»

Комментатор Роман Нагучев прокомментировал эпизод: «Не понимаю как был устроен последний пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА. От начала и до конца. Это тот случай, когда судьи должны выйти после игры и прям объяснить, что именно произошло. Подробно. С правилами. Потому что без объяснений это какой-то странный сюр».

А директором по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо очень эмоционален: «Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол ВАР. Катастрофа. Убийство. БЕСПРЕДЕЛ».

«Мы будем подавать протест», – добавил Брейдо.

Это лишь один пенальти из 5! Да-да-да, 5 пенальти за матч

Первый пенальти случился в самом начале игры. После удара Милана Гайича – мяч летел в ворота, а попал в Марата Быстрова. Владислав Безбородов пересмотрел эпизод на ВАР, после чего поставил пенальти и удалил игрока «Ахмата». Федор Чалов был точен. Вот этот момент:

Повторов было несколько. Вот такой:

Или такой:

А еще – поближе. И стало неясно – вдруг мяч все-таки угодил в грудь?

Но Безбородов смотрел вот такой повтор:

Но и ближе тоже был ракурс:

Все-таки пенальти и красная.

ЦСКА уже во втором матче подряд начинает матч с удаления у соперника. Сейчас на 12-й минуте был изгнан Быстров, а несколько дней назад на 14-й минуте в кубковом матче красную карточку получил голкипер «Оренбурга» Кенякин.

Тогда ЦСКА легко забил сопернику шесть голов. Сейчас вместо этого получил пенальти в свои ворота, и это тоже происходит во втором подряд матче, уже если брать РПЛ: в Екатеринбурге «Урал» реализовал пенальти после игры рукой Мухина, в Грозном фол Кучаева на Олейникове позволил забить с 11 метров Конате.

Вот так это было:

Был и третий пенальти в первом тайме. Семенов плохо обработал мяч и влепил по ноге Заболотному. Чалов оформил дубль – 2:1 в пользу ЦСКА.

Тут все очевидно:

Четыре пенальти и две красные карточки за первый тайм в совсем не грубом матче «Ахмат» – ЦСКА. А весь этот тайм длился целых 56 минут. С ума сойти.

И это было еще не все! Во втором тайме – еще пенальти и красная

Думаете, во втором тайме стало спокойнее? Нет-нет, был еще один пенальти и еще одно удаление.

На 78-й минуте Камилов задержал в полете Чалова – и Безбородов снова отправился к ВАР.

Похоже, Камилов действительно нарушал правила: схватил Чалова за майку и потянул вниз.

Фол подтвержден, Камилову – желтая, Чалов забил и оформил хет-трик с пенальти!

«Ахмат» – ЦСКА 2:3. И все пять мячей забиты с пенальти. В ЦСКА идеально отыграли этот рекорд.

Абсолютно уникальный матч!

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков