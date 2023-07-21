Легендарные прогнозы на РПЛ: Чернявский – за титул «Спартака», Дорский ждет голов Соболева, Головин – провала Медины

С чем согласны?

Всем привет! Уже сегодня стартует новый сезон РПЛ – значит, пришло время традиционных прогнозов авторов Sports.ru. В этом году, помимо классического распределения команд по местам, мы выбрали несколько номинаций: лучший игрок, лучший бомбардир, лучший ассистент, открытие, разочарование.

С чем выбором вы согласны больше всего? С каким – категорически не согласны? Пишите в комментариях!

«Зенит» близок к потере нескольких бразильцев. Конечно, при отъезде Малкома, Вендела и Клаудиньо качество игры серьезно упадет (легионеров такого же уровня затащить в России в 2023-м нереально), но: 1) определенный внутренний резерв у «Зенита» есть, 2) скорее всего, будет новый выход на рынок. Поэтому «Зенит» – чемпион шестой раз подряд, но уже при жаркой конкуренции.

«Спартак» поражает финансовым могуществом (снова ­– по меркам 2023-м) и еще наверняка усилит левый фланг обороны и центр (обороны или полузащиты – зависит от того, где больше видят Литвинова). Абаскаль обещал больше баланса – при нем и статусных трансферах «Спартак» главный претендент на серебро с не таким большим отставанием от «Зенита».

ЦСКА, практически как и год назад, обошелся без трансферов перед стартом чемпионата. Это сильно смущает: совершенно не факт, что селекция и тренерский штаб попадут так же, как и Мойзесом, Виллианом Рошей и Мендесом в 2022-м. «Локомотив» хотя бы количественно усилил центр обороны – надеюсь, у Лантратова будет поменьше работы. Поэтому третий – «Локо».

Жду яркого и качественного сезона от «Краснодара» (для большего, чем топ-5, не хватит скамейки), просто яркого – от «Динамо». «Оренбург» наверняка упадет во вторую восьмерку даже при сохранении Веры и Флорентина – и это абсолютно нормально.

«Сочи» и «Рубин» – главные претенденты на уныние сезона. У казанцев – и по статусу, и по качеству состав, который вряд ли позволит забраться выше зоны стыков. Рахимов тоже совсем не убеждает – второй пик карьеры пройдет семь лет назад. От «Сочи» Хохлова тоже почти нет позитивных ожиданий, но все-таки еще год назад казалось, что у клуба появилась стратегия – поэтому запишу именно «Сочи» в разочарование сезона. «Пари НН» тоже будет играть, мягко говоря, не очень ярко, но когда было по-другому?

Малком и Вендел должны уехать, в «Зените» нет большого (не по антропометрии) нападающего – явного претендента на награду лучшему игроку и бомбардиру нет. Поэтому в этих номинациях голосую за Промеса и Соболева: Квинси должен дотянуть до лета 2024-го, а моментов у «Спартака» было очень много и в прошлом сезоне. Главное для Соболева – обойтись без психов.

В прошлом сезоне Глушенков был очень близок к гроссмейстерским 10+10 – при полном годе в «Локо» должен выбивать. Карпицкий впечатляет статистикой в Беларуси, а на старте сезона должен выходить в старте «Крыльев» – Писарский и Шитов недоступны. Гюрлюк, скорее всего, займет левый фланг атаки «Оренбурга» – Вера, Флорентин, Воробьев и Печенин/Гогличидзе помогут набить неплохие цифры в дебютный сезон за пределами Турции.

Как и в прошлом году, голосую за то, что первым уволят Сергея Юрана. Его не продлили сразу даже после сохранения места в РПЛ. Серый стиль никуда не денется, а календарь на старте пугает: «Зенит», гостевые «Урал» и «Краснодар», «Ахмат» и даже «Факел» – на выезде.

Чтобы серия «Зенита» наконец-то прервалась, мы должны об этом говорить. Нужно как можно чаще допускать мысль о смене чемпиона и внушать другим командам, что они тоже что-то могут.

А как минимум две команды действительно что-то могут! «Лукойл» всерьез взялся за «Спартак», готов платить кучу денег за новых игроков и обойти «Зенит». «Локомотив» – не меньшая сила, но, кажется, пока сделано недостаточно, чтобы всерьез конкурировать с «Зенитом». При этом место в тройке очевидно.

Еще немного верю в «Динамо» и «Краснодар», а ЦСКА в этом сезоне мне кажется не конкурентом лидеров. Закончатся и сказки «Ростова» с «Ахматом» – больше не верю в их подвиги.

Что касается борьбы за выживание, то здесь угадать невозможно. Думаю, провалится «Балтика». Еще не верю в «Оренбург» без Лички – команду ждет слабый старт с Ярошиком, ранняя отставка и поиск себя заново.

Почему среди лучших бомбардиров, ассистентов и открытий только игроки «Спартака»? Потому что логично, что лучшие будут в чемпионской команде.

А разочаровать должен лидер «Зенита» – Клаудиньо после ухода Малкома не справится.

Александр Головин

Интрига вокруг золотых медалей – прямо как в марте-2024. Главный вопрос: пробьет ли лидер 80% очков? Еще месяц назад, возможно, рискнул бы и поставил на чемпионство ЦСКА, но от скамейки запасных на Суперкубке повеяло грустью. Временами парни Федотова будут цепляться за первое место, но на дистанции их не хватит. Из других команд топ-6 больше верю в «Краснодар». Отсутствие турбулентности должно конвертироваться в результат, тем более в воротах наконец полный порядок. Помешать могут разве что отъезд Сперцяна и логистические трудности (ездить по 300 км в аэропорт – не кайф). Три московских команды займут места с 4-го по 6-е, хотя в других прогнозах наверняка окажутся выше. В каждом случае смущают тренеры. В «Динамо» взяли лучшего спеца прошлого сезона, но точно ли безбашенный стиль Лички – то, что подходит богатому клубу? В «Спартаке» Абаскаль начал буксовать еще весной – есть риск, что регресс продолжится, а осень -2022 так и останется оверперфомансом талантливого, но не топового тренера. В «Локо» коуч еще менее опытный – не факт, что он вырулит при первых неудачах и заскоках Дзюбы. Вылететь или попасть в стыки может любая из оставшихся команд. Допускаю, что сильно просядут «Ростов» (слишком везло до этого) и «Оренбург» (кажется, Ярошика взяли больше из-за имени, чем из-за скиллов), у «Ахмата» начнется регрессия к среднему. В «Сочи» не верю из-за отсутствия тренера, у «Факела» – просто слабый состав (второй раз остаться на характере не получится), а Юран – это и зрелищно, и взрывоопасно. В личных номинациях – ноль футболистов «Зенита». Ощущение, что после ухода Малкома роль суперзвезды останется свободной: забивать, отдавать и делать результат будут все понемногу. ЦСКА, например, гораздо сильнее зависит от лидеров, поэтому в трудные моменты Чалов поможет команде еще сильнее, чем в прошлом сезоне, и наконец уедет в Европу. В «Локо» вижу дальнейший прогресс Глушенкова и Пиняева, а Медина не найдет себя в «Спартаке».

Даже если «Зениту» надоест побеждать, у него нет выбора. Борьба будет чуть плотнее, чем обычно, возможно, «Спартак» даже выскочит на несколько туров в лидеры, но финал будет таким же, к которому мы привыкли – вялые чемпионские танцы под сине-бело-голубой салют. Гегемона лиги могут ослабить только внезапные трансферы – например, если Малком все же уедет в Саудовскую Аравию, а зимой за Клаудиньо придет Тодд Боули. В этом случае интрига оживет, и мы даже увидим интересный финиш. Предпосылок к развалу топ-5 нет, команды со второго места по пятое можно расставить в любом порядке. Какая разница?

К сожалению, Воронежу придется вернуться в Первую лигу, хотя без него РПЛ потускнеет. Почему? Отвечает Роман Аскабадзе: «У нас самый скромный бюджет. Задача – не вылететь». Когда-нибудь такие цели на второй сезон в лиге приводили к чему-то хорошему?

Лучший бомбардир/лучший игрок – Квинси Промес. Редкий случай, когда звездный футболист РПЛ даже не мечтает о Европе. А зачем? «Спартак» теперь крепость Квинси. Можно предположить, что Медина и Бонгонда его потеснят и отберут какое-то количество голов. Но скорее всего наоборот – с ними Квинси будет даже уютнее.

Лучший ассистент – Дуглас Сантос. Есть риск, что Малком, Клаудиньо и Вендел потратят какую-то часть сезона на капризы, поэтому вакансия лучшего освободится. Дуглас Сантос – самый надежный из всех бразильцев. Возможно, Семак даже придумает ему новую роль и не ограничит позицией левого защитника. В прошлом сезоне он отдал 62 передачи под удар (третье место в лиге), в этом будет явно больше.

Открытие – Георгий Арутюнян («Краснодар»). Весной за «Краснодар» засветился интересный 18-летний центральный защитник. Он дважды сыграл против ЦСКА (в РПЛ и Кубке) и вышел в игре чемпионата с «Ахматом», выдав неплохие показатели. 4,4 перехвата в среднем за 90, 72% выигранных единоборств и по 5 передач в финальную треть за игру с точностью 82%. ЦЗ современного типа, который может вести игру. Он уже в списках скаутов Бундеслиги (что не означает автоматического трансфера, но означает, что из него может получиться защитник европейского уровня), рекомендуем последить и вам.

Первая отставка – Сергей Юран. Была легкая надежда, что с прошлого лета «Пари НН» превратится в системный клуб. Не превратился (3 тренера за сезон). Почему сейчас должно быть иначе?

Разочарование – судьи. В Россию приехал новый специалист – Милорад Мажич из Себии, который пообещал внедрить в судейство «передовой опыт ФИФА». Но внедрить за пару месяцев ничего не удастся, а значит судейство в РПЛ снова не оправдает наших завышенных ожиданий. ТБ 0.5 скандала за тур – вернейшая ставка на этот сезон.

Мне кажется, это первый за долгое время сезон, когда чемпионство «Зенита» не так уж и очевидно. В центре не будет Вендела и Кузяева (бразилец проектировал игру, оба давали важный объем), а Малком засобирался в Саудовскую Аравию. Тем не менее остались другие звезды, на которых держится система (Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо), пришли серьезные новички. И если они быстро впишутся, «Зенит» продолжит доминировать. Но что, если адаптация затянется?

Главным конкурентом наверняка будет «Спартака», который симпатично играл и в прошлом сезоне, а в этом активно закупается и намерен драться до конца. Жду в тройке ЦСКА, правда, пока смущает трансферная засуха. Если клуб провернет пару хороших сделок для глубины состава, Федотов тоже посражается с «Зенитом».

Уверен, что «Локомотив» оклемается (да уже пришел в себя весной) и будет в пятерке. За ним вообще хочется наблюдать и персонально болеть за Пиняева и Глушенкова. Не думаю, что в этот раз так высоко заберется «Ростов»: в прошлом сезоне Карпин выжал даже больше максимума.

Есть пожелание к «Балтике»: пусть в футбол в Калининграде будет такой же вечеринкой, как в Воронеже.

Лучший игрок – Эдуард Сперцян. Жду топ-футбола и трансфера в топ-лигу.

Лучший ассистент – Клаудиньо. Стал вторым ассистентом прошлого сезона (9), не удивлюсь, если выиграет гонку в этом.

Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. Даже не сомневаюсь в этом монстре. Вы вообще видели его гол «Локомотиву»!?

Открытие сезона – Дмитрий Васильев. 19-летний парень, очень тонко и грамотно играл на сборах. Может закрыть любую позицию в центре – после ухода Вендела и Кузяева есть шанс прорваться в состав. Интересный знак: «Зенит» должен был отпустить его в аренду в «Ростов», но передумал.

Разочарование сезона – Владимир Писарский. Кажется, повторяется история с Гамидом Агаларовым.

Первая отставка – Рашид Рахимов. Просто потому что в прошлом сезоне «Рубином» управляли три тренера.

Сомневаюсь, что гегемония «Зенита» закончится в этом сезоне даже с учетом отъезда некоторых бразильцев. Зато намечается яркая медальная гонка: ЦСКА поборется даже если у Федотова не останется запасных, «Спартак» мощно закупается (ключевой вопрос – защита), «Локомотив» хочет большего (сомнения из-за обороны), «Краснодар» Ивича может выстрелить с Алонсо, Сперцяном и Кордобой, «Динамо» надеется на топ-5. В борьбе за топ-3 ставлю на «Спартак» и ЦСКА (верю, что Федотову подвезут новичков), затем – «Краснодар», «Локо» и «Динамо».

Кажется, регресс «Ростова» к среднему логичен, «Ахмат» может слегка упасть из-за потенциальной стабильности других топов, «Крылья» должны бороться за десятку, «Урал» – отличная тренерская команда, которая нуждается в стабильности. Где-то рядом – «Оренбург»: кажется, тактика Ярошика безбашеннее Лички, часть лидеров сохранена, но вопрос баланса открыт.

«Сочи», «Рубин», «Пари НН» – самые непонятные команды с закрытыми сборами и нестабильной стратегией по игрокам и тренерам – с ними может произойти что угодно. Хочу, чтобы получилось у Игнашевича, но только «Факел» дешевле «Балтики», середняки очень сильны, поэтому будет сложно цепляться (у команды Евсеева больше опыта).

Лучший игрок – Вильмар Барриос. Если Малком сорвется в Саудовскую Аравию или Европу, в топ вырвутся Барриос, Промес, Чалов, Пиняев, Глушенков или зенитовские бразильцы (Дуглас, Клаудиньо). Игроки оборонительного плана редко находятся в постоянном фокусе, поэтому хочется следить не только за атакующими звездами, но и оборонительными топами.

Лучший бомбардир – Александр Соболев. Жду конкурентную гонку бомбардиров от Малкома, Промеса, Чалова, Кордобы, Дзюбы. Основной риск – отъезд Малкома и Кордобы, Чалова пока используют инсайдом (хотя весной он забил больше, чем осенью), а Абаскаль обещал более прагматичный «Спартак», где Промес может слегка потерять в реализации из-за большего акцента на Соболева в штрафной.

Открытие сезона – Тамерлан Мусаев. Надеюсь на прогресс большой банды: Арутюняна («Краснодар)», Гладышева и Гагнидзе («Динамо»), Погостнова и Ракова («Локомотив»), Комарова («Ростов»), Цыпченко («Крылья»). Однако ситуация Мусаева наиболее выгодная: Тамерлан забивал в молодежке, во Второй лиге и два года уверенно играл в Первой. Он очень разносторонний форвард, которому доверяет Игнашевич, поэтому должен выстрелить.

Первая отставка – Сергей Юран. Ранние увольнения Семака, Абаскаля, Федотова, Галактионова, Лички, Ивича, Карпина, Осинькина, Ташуева, Гончаренко – бред (в быстрый отказ от Евсеева и Ярошика даже при плохом старте тоже не верю). Кажется, что наиболее уязвимы дебютант Игнашевич, незапланированный Хохлов, Юран с очень слабой весной (да, оставил «Пари» в стыках, но качество игры было так себе) и Рахимов (давно не работал в РПЛ больше года). После вылета «Торпедо» и «Химок» «Пари» – самый странный клуб лиги, поэтому Юрана могут уволить первым, а затем – Рахимова.

Лучший ассистент – Арсен Захарян. За три неполных и нестабильных сезона Захарян отдал 16 голевых передач в РПЛ. При Марцеле Личке «Динамо» агрессивнее и улучшит атаку, поэтому Арсен точно поборется с Клаудиньо, Сперцяном и Промесом.

Главное разочарование – «Рубин». За несколько лет Казань превратилась из интересного проекта в скучную рабоче-крестьянскую команду. Юрий Уткульбаев выровнял игру после Леонида Слуцкого, под него зимой брали новичков, а затем заменили на еще более странного тренера, гастролирующего между средними клубами «Матч ТВ». В итоге состав для РПЛ весьма средний, тренер слабее большинства середняков, а усиления нет.

Пора заканчивать гегемонию «Зенита». Вендел уходит, Марио Фернандес развалит команду, питерцы рухнут на второе место. А единственный претендент на победу – «Спартак».

ЦСКА потерял игроков, но удержится наверху из-за классного тренера, «Локомотив» не попадет в топ-5, несмотря на Дзюбу и Пиняева, а «Ростов» повалится, игроков на второе подряд место в топ-3 уже не хватит.

Верю в «Балтику» Игнашевича, там открытия сезона Галоян и Мусаев, надеюсь, закрепятся в РПЛ и останутся рядом с «Уралом» и «Оренбургом».

«Рубин» и «Сочи» будут бороться за выживание, а вот «Факел» точно вылетит. Их игру раскусили, денег меньше, чем у других, легионеров нет. Пока главный претендент на вылет, к сожалению.

Лучший игрок – Пиняев. Будет тащить «Локомотив» и максимально приблизится к отъезду в Европу.

Разочарование – «Зенит». Второе место и развал коллектива от перехода Марио и ухода остальных бразильцев.

Верю в Чалова и Пиняева. Время Дзюбы и Смолова закончилось, а Сперцян и Захарян уже понятные супергерои, пора наконец становится топом и Пиняеву.

Открытие – Галоян. Хочется, чтобы у него получилось вместе с «Балтикой».

Андрей Васильев

Два сезона альтернативных прогнозов ничего не дали, «Спартак» и «Динамо» в чемпионских гонках толком не поучаствовали, так что меняем тактику. Да, никаких вариантов, что у «Зенита» кто-то отнимет титул – говорим вслух (и надеемся, что хоть так можно привести РПЛ к разнообразию).

Московские клубы пойдут кучно и в порядке от самого надежного по качеству уже в прошлом сезоне до тренера-новичка на таком уровне. Перемещения внутри будут постоянными, а все московские дерби сезона – особенно огненными.

Строгие команды с жесткими тренерами и шикарной домашней энергетикой соскучившихся людей выживут хотя бы в стыках, сказка «Оренбурга» прервется из-за странного выбора тренера, а «Рубин» теперь будет больше похож на лифт.

Лучший игрок – Клаудиньо. Раз точно остается (и если все-таки уедет Малком), потянет всю атаку и весь сезон будет лидером по сумме результативных действий. Вместе с хайлайтами эффект лучшего игрока и сложится. А хандру разгонят премиальные.

Лучший бомбардир – Федор Чалов. Человек с самой понятной мотивацией оставаться, разрывать и все-таки уезжать в Европу насовсем, а не просто для перезагрузки. Если снова зажжет, придут и найдут, как заплатить, не только из «Кристал Пэлас» или «Гавра».

Лучший ассистент – Максим Глушенков. Удобно раздавать, когда ты и сам угроза на любой позиции. Особенно если рядом Артем Дзюба в весенней форме.

Открытие сезона – Владислав Лазарев. Похоже, что «Балтику» будут удерживать не латиноамериканцы, хоть пример «Оренбурга» после подъема из Первой лиги и озвучивают как идеальный, а своя молодежь. Воспитанник Лазарев удивит, следующим летом его наверняка захочет «Зенит».

Первая отставка – Рашид Рахимов. Вероятно, вернется неспокойный «Рубин», где слишком многое завязано на борьбе между собственными головами. Отвлекаясь еще и на это, Рахимов рискует упустить игровые детали и вернуться к работе на «Матч ТВ».

Главное разочарование – «Сочи». Движение резко вниз продолжится, если только Борис Ротенберг сразу не подхватит Станислава Черчесова.

Важная оговорка – в момент, когда я пишу этот прогноз, до закрытия трансферного окна остается еще почти два месяца, так что измениться может примерно все.

Да, звучит странно и безумно, но мне кажется, что в этом сезоне «Зенит» проиграет чемпионат. Они потеряли Далера Кузяева (думаю, по ходу сезона мы увидим, сколько на самом деле этот игрок значил для «Зенита») и Вендела (он пропустил предсезонку и либо не приедет из Бразилии, либо вернется злым и обиженным). Неизвестно, смогут ли Александр Коваленко и Ду Кейрос заменить их без потери качества. Впервые за все время гегемонии трансферное окно «Зенита» вызывает столько вопросов. Еще не стоит забывать про слухи про возможный уход Малкома и Клаудиньо. Есть ощущение, что ресурс этой команды потихоньку начинает иссякать.

На этом фоне прекрасное лето провел «Локомотив» – ноль скандалов, спокойная подготовка, усиление и без того крепкого состава (для глубины подписали Самошникова и Сарвели).

Конечно, можно сказать, что за меня говорит желание создать интригу там, где ее нет. Возможно, Малком вновь выдаст грандиозный сезон с 20+ голами, и «Зениту» не помешает ни «Локо», ни кто-то еще.

В «Зенит» я в этом сезоне не верю, поэтому лучших выбирала из других клубов. Так что надеюсь на Джона Кордобу: у него есть все, чтобы пробить отметку в 20 голов за сезон. Лучшим ассистентом вижу Максима Глушенкова – нужно просто попадать в Артема Дзюбу или Вильзона Изидора. Его же вижу и игроком сезона: а кого еще, если я назначила «Локо» чемпионом? Прорыва жду от Ярослава Гладышева – кажется, яркий футбол Марцела Лички с креном в атаку идеально для этого подходит. После пяти голов в прошлой РПЛ (четыре – с выходов на замену) хочется большего.

Кандидатов на первую отставку сезона у меня было трое – Дмитрий Хохлов, Рашид Рахимов и Иржи Ярошик. Выбрала тренера «Сочи»: все-таки ни одна его команда не показывала результат и не играла ярко. Не верю, что в «Сочи» случится чудесное преображение.

Ожидаю, что в новом сезоне в Александре Соболеве разочаруются даже ярые фанаты «Спартака». Если он не научится контролировать эмоции (а пока таких предпосылок нет), то он просто начнет мешать своей команде.

Сразу отвечу на главный вопрос: да, «Балтика» действительно на шестом месте, и да, я не ошибся. Нельзя бороться с детской любовью, это просто вредно! Понимаю, что в целом очень мало поводов видеть Калининград в первой половине таблицы, но мой главный повод – я в это верю, ну и когда место чудесам в российском футболе, если не сейчас?

Очень сложно делать прогноз в неопределенности «Зенита» с легионерами. Но рискну: если Малком и Вендел все же уедут, то Петербург точно останется без чемпионства. Гильермо Абаскаль наверняка сделает выводы из прошлого сезона, а усилившийся «Спартак» поборется за титул (но зная «Спартак», не удивлюсь и какому-нибудь восьмому месту).

Рядом будут ЦСКА и «Локомотив» – армейцы ослабли количественно, но это классическая для них ситуация, а вот «Локо», ведомый Павлом Андреевым, вряд ли повторит неудачи прошлого сезона. «Ростов», «Краснодар» и «Динамо» сильно не прибавят по сравнению с прошлым сезоном, прорыва от них ждать не стоит. «Рубин», «Урал» и «Сочи» – группа середняков, которые вряд ли будут претендовать на большее, но и от вылета без проблем спасутся.

Очень удивлюсь, если нижняя четверка (может, не в таком порядке) будет выглядеть не так. «Оренбург» наверняка сдаст после ухода Лички, тут как бы и напрямую не вылететь (способности Иржи Ярошика не вдохновляют). «Крылья» теряют клиентов Андреева – и заменить их будет сложно. Напрямую, Самара, конечно, не вылетит, но есть ощущение, что до стыков доиграется.

«Пари НН» с трудом спасся в прошлом сезоне, но в этом без шансов: в конкурентах больше нет «Химок» и «Торпедо». «Факел», при всей народной любви к команде из Воронежа, настигнет синдром второго сезона.

Лучший игрок – Квинси Промес. Если «Спартак» станет чемпионом, то более идеального варианта просто нет.

Лучший бомбардир – Тамерлан Мусаев. Кажется, что в этом сезоне выстрелит кто-то малоизвестный для широкой публики. Пусть это будет Мусаев – по игре это смесь Дзюбы и Соболева, так что в РПЛ будет горячо.

Открытие сезона – «Балтика». Уверен, что Калининград в этом сезоне пошумит в РПЛ – даже если не залетит высоко в таблице, то атмосферой на трибунах точно зацепит.

Разочарование сезона – «Оренбург». С Личкой уральцы были одной из самых симпатичных команд РПЛ не из фаворитов, но есть ощущение, что многое держалось на тренере.

Первая отставка – Рашид Рахимов. Думаю, что первым будет уволен кто-то из тройки Рахимов/Ярошик/Юран. Приоритет Рахимову из-за календаря на старт.

Артем Буторин

Кажется, изменений не предвидится: Санкт-Петербург заберет корону за несколько туров до финиша, а московские клубы поспорят за виртуальную Лигу чемпионов. Ставлю на «Спартак» из-за мощного состава – с ним можно даже замахнуться на чемпионскую гонку.

А вот ЦСКА без скамейки просядет, но не сильно – конечно, благодаря Владимиру Федотову. Верю во взлет «Локо», который отряхнулся после немецкой эпохи и вроде поправляется.

На другом конце таблицы тоже будет жарко: без «Химок» и «Торпедо» уже нет таких очевидных аутсайдеров. «Рубину» будет сложно после возвращения, а «Крыльям» – после очередного ослабления состава.

Лучший игрок – Квинси Промес. Все упирается в отъезд Малкома: если бразилец все-таки уедет, то главной звездой РПЛ вновь станет Промес. Абаскаль в этом сезоне явно ставит на атаку, поэтому Куинси будет комфортно – если «Спартак» поймает кураж (а он может), то и Промеса будет не остановить.

Лучший бомбардир – Квинси Промес. Без Малкома реальных конкурентов у Куинси вроде бы нет. Разве что Федор Чалов и Александр Соболев. Лучший ассистент: Эдуард Сперцян. Не вижу причин, по которым Сперцян упадет в результативности: он и в не самом ярком «Краснодаре»-2022/23 выбил 12 ассистов – на 3 больше ближайших конкурентов. Усилившийся интерес из Европы только подстегнет.

Открытие сезона – «Балтика». Эмоции от долгожданного выхода в РПЛ, яркая атмосфера на клевом стадионе, впечатляющая беспроигрышная серия в Первой лиге – очень хочется, чтобы у «Балтики» получилось. Тем более что ярки[ трансферов в лиге пока маловато, а молодежь, которая могла выстрелить, уже на слуху.

Первая отставка – Иржи Ярошик. В РПЛ все очень внезапно: можно вылететь уже после четырех туров или из-за сына инвестора. Надеюсь, на этот раз будет все решат результаты. Ставлю на Ярошика – кажется, Марцел Личка уже выжал из «Оренбурга» все, а Ярошик-тренер – сплошная загадка.

Главное разочарование – Артем Дзюба. Я даже не про не игру. Артем ярко ворвался в РПЛ после турецкой паузы и, как кажется, удивил даже себя, ведь до «Локо» был согласен на более скромные клубы. Дзюба вновь поймал медийную волну, в которой футбола совсем чуть-чуть – юмора и шоу больше. Боюсь, это путь к разочарованию и на поле.

Фото: РИА Новости