Легендарные прогнозы на РПЛ: Чернявский – за титул «Спартака», Дорский ждет голов Соболева, Головин – провала Медины
С чем согласны?
Всем привет! Уже сегодня стартует новый сезон РПЛ – значит, пришло время традиционных прогнозов авторов Sports.ru. В этом году, помимо классического распределения команд по местам, мы выбрали несколько номинаций: лучший игрок, лучший бомбардир, лучший ассистент, открытие, разочарование.
С чем выбором вы согласны больше всего? С каким – категорически не согласны? Пишите в комментариях!
Александр Дорский
«Зенит» близок к потере нескольких бразильцев. Конечно, при отъезде Малкома, Вендела и Клаудиньо качество игры серьезно упадет (легионеров такого же уровня затащить в России в 2023-м нереально), но: 1) определенный внутренний резерв у «Зенита» есть, 2) скорее всего, будет новый выход на рынок. Поэтому «Зенит» – чемпион шестой раз подряд, но уже при жаркой конкуренции.
«Спартак» поражает финансовым могуществом (снова – по меркам 2023-м) и еще наверняка усилит левый фланг обороны и центр (обороны или полузащиты – зависит от того, где больше видят Литвинова). Абаскаль обещал больше баланса – при нем и статусных трансферах «Спартак» главный претендент на серебро с не таким большим отставанием от «Зенита».
ЦСКА, практически как и год назад, обошелся без трансферов перед стартом чемпионата. Это сильно смущает: совершенно не факт, что селекция и тренерский штаб попадут так же, как и Мойзесом, Виллианом Рошей и Мендесом в 2022-м. «Локомотив» хотя бы количественно усилил центр обороны – надеюсь, у Лантратова будет поменьше работы. Поэтому третий – «Локо».
Жду яркого и качественного сезона от «Краснодара» (для большего, чем топ-5, не хватит скамейки), просто яркого – от «Динамо». «Оренбург» наверняка упадет во вторую восьмерку даже при сохранении Веры и Флорентина – и это абсолютно нормально.
«Сочи» и «Рубин» – главные претенденты на уныние сезона. У казанцев – и по статусу, и по качеству состав, который вряд ли позволит забраться выше зоны стыков. Рахимов тоже совсем не убеждает – второй пик карьеры пройдет семь лет назад. От «Сочи» Хохлова тоже почти нет позитивных ожиданий, но все-таки еще год назад казалось, что у клуба появилась стратегия – поэтому запишу именно «Сочи» в разочарование сезона. «Пари НН» тоже будет играть, мягко говоря, не очень ярко, но когда было по-другому?
Малком и Вендел должны уехать, в «Зените» нет большого (не по антропометрии) нападающего – явного претендента на награду лучшему игроку и бомбардиру нет. Поэтому в этих номинациях голосую за Промеса и Соболева: Квинси должен дотянуть до лета 2024-го, а моментов у «Спартака» было очень много и в прошлом сезоне. Главное для Соболева – обойтись без психов.
В прошлом сезоне Глушенков был очень близок к гроссмейстерским 10+10 – при полном годе в «Локо» должен выбивать. Карпицкий впечатляет статистикой в Беларуси, а на старте сезона должен выходить в старте «Крыльев» – Писарский и Шитов недоступны. Гюрлюк, скорее всего, займет левый фланг атаки «Оренбурга» – Вера, Флорентин, Воробьев и Печенин/Гогличидзе помогут набить неплохие цифры в дебютный сезон за пределами Турции.
Как и в прошлом году, голосую за то, что первым уволят Сергея Юрана. Его не продлили сразу даже после сохранения места в РПЛ. Серый стиль никуда не денется, а календарь на старте пугает: «Зенит», гостевые «Урал» и «Краснодар», «Ахмат» и даже «Факел» – на выезде.
Глеб Чернявский
Чтобы серия «Зенита» наконец-то прервалась, мы должны об этом говорить. Нужно как можно чаще допускать мысль о смене чемпиона и внушать другим командам, что они тоже что-то могут.
А как минимум две команды действительно что-то могут! «Лукойл» всерьез взялся за «Спартак», готов платить кучу денег за новых игроков и обойти «Зенит». «Локомотив» – не меньшая сила, но, кажется, пока сделано недостаточно, чтобы всерьез конкурировать с «Зенитом». При этом место в тройке очевидно.
Еще немного верю в «Динамо» и «Краснодар», а ЦСКА в этом сезоне мне кажется не конкурентом лидеров. Закончатся и сказки «Ростова» с «Ахматом» – больше не верю в их подвиги.
Что касается борьбы за выживание, то здесь угадать невозможно. Думаю, провалится «Балтика». Еще не верю в «Оренбург» без Лички – команду ждет слабый старт с Ярошиком, ранняя отставка и поиск себя заново.
Почему среди лучших бомбардиров, ассистентов и открытий только игроки «Спартака»? Потому что логично, что лучшие будут в чемпионской команде.
А разочаровать должен лидер «Зенита» – Клаудиньо после ухода Малкома не справится.
Александр Головин
Интрига вокруг золотых медалей – прямо как в марте-2024. Главный вопрос: пробьет ли лидер 80% очков? Еще месяц назад, возможно, рискнул бы и поставил на чемпионство ЦСКА, но от скамейки запасных на Суперкубке повеяло грустью. Временами парни Федотова будут цепляться за первое место, но на дистанции их не хватит. Из других команд топ-6 больше верю в «Краснодар». Отсутствие турбулентности должно конвертироваться в результат, тем более в воротах наконец полный порядок. Помешать могут разве что отъезд Сперцяна и логистические трудности (ездить по 300 км в аэропорт – не кайф). Три московских команды займут места с 4-го по 6-е, хотя в других прогнозах наверняка окажутся выше. В каждом случае смущают тренеры. В «Динамо» взяли лучшего спеца прошлого сезона, но точно ли безбашенный стиль Лички – то, что подходит богатому клубу? В «Спартаке» Абаскаль начал буксовать еще весной – есть риск, что регресс продолжится, а осень -2022 так и останется оверперфомансом талантливого, но не топового тренера. В «Локо» коуч еще менее опытный – не факт, что он вырулит при первых неудачах и заскоках Дзюбы. Вылететь или попасть в стыки может любая из оставшихся команд. Допускаю, что сильно просядут «Ростов» (слишком везло до этого) и «Оренбург» (кажется, Ярошика взяли больше из-за имени, чем из-за скиллов), у «Ахмата» начнется регрессия к среднему. В «Сочи» не верю из-за отсутствия тренера, у «Факела» – просто слабый состав (второй раз остаться на характере не получится), а Юран – это и зрелищно, и взрывоопасно. В личных номинациях – ноль футболистов «Зенита». Ощущение, что после ухода Малкома роль суперзвезды останется свободной: забивать, отдавать и делать результат будут все понемногу. ЦСКА, например, гораздо сильнее зависит от лидеров, поэтому в трудные моменты Чалов поможет команде еще сильнее, чем в прошлом сезоне, и наконец уедет в Европу. В «Локо» вижу дальнейший прогресс Глушенкова и Пиняева, а Медина не найдет себя в «Спартаке».
Павел Тихонов
Даже если «Зениту» надоест побеждать, у него нет выбора. Борьба будет чуть плотнее, чем обычно, возможно, «Спартак» даже выскочит на несколько туров в лидеры, но финал будет таким же, к которому мы привыкли – вялые чемпионские танцы под сине-бело-голубой салют. Гегемона лиги могут ослабить только внезапные трансферы – например, если Малком все же уедет в Саудовскую Аравию, а зимой за Клаудиньо придет Тодд Боули. В этом случае интрига оживет, и мы даже увидим интересный финиш. Предпосылок к развалу топ-5 нет, команды со второго места по пятое можно расставить в любом порядке. Какая разница?
К сожалению, Воронежу придется вернуться в Первую лигу, хотя без него РПЛ потускнеет. Почему? Отвечает Роман Аскабадзе: «У нас самый скромный бюджет. Задача – не вылететь». Когда-нибудь такие цели на второй сезон в лиге приводили к чему-то хорошему?
Лучший бомбардир/лучший игрок – Квинси Промес. Редкий случай, когда звездный футболист РПЛ даже не мечтает о Европе. А зачем? «Спартак» теперь крепость Квинси. Можно предположить, что Медина и Бонгонда его потеснят и отберут какое-то количество голов. Но скорее всего наоборот – с ними Квинси будет даже уютнее.
Лучший ассистент – Дуглас Сантос. Есть риск, что Малком, Клаудиньо и Вендел потратят какую-то часть сезона на капризы, поэтому вакансия лучшего освободится. Дуглас Сантос – самый надежный из всех бразильцев. Возможно, Семак даже придумает ему новую роль и не ограничит позицией левого защитника. В прошлом сезоне он отдал 62 передачи под удар (третье место в лиге), в этом будет явно больше.
Открытие – Георгий Арутюнян («Краснодар»). Весной за «Краснодар» засветился интересный 18-летний центральный защитник. Он дважды сыграл против ЦСКА (в РПЛ и Кубке) и вышел в игре чемпионата с «Ахматом», выдав неплохие показатели. 4,4 перехвата в среднем за 90, 72% выигранных единоборств и по 5 передач в финальную треть за игру с точностью 82%. ЦЗ современного типа, который может вести игру. Он уже в списках скаутов Бундеслиги (что не означает автоматического трансфера, но означает, что из него может получиться защитник европейского уровня), рекомендуем последить и вам.
Первая отставка – Сергей Юран. Была легкая надежда, что с прошлого лета «Пари НН» превратится в системный клуб. Не превратился (3 тренера за сезон). Почему сейчас должно быть иначе?
Разочарование – судьи. В Россию приехал новый специалист – Милорад Мажич из Себии, который пообещал внедрить в судейство «передовой опыт ФИФА». Но внедрить за пару месяцев ничего не удастся, а значит судейство в РПЛ снова не оправдает наших завышенных ожиданий. ТБ 0.5 скандала за тур – вернейшая ставка на этот сезон.
Вадим Кораблев
Мне кажется, это первый за долгое время сезон, когда чемпионство «Зенита» не так уж и очевидно. В центре не будет Вендела и Кузяева (бразилец проектировал игру, оба давали важный объем), а Малком засобирался в Саудовскую Аравию. Тем не менее остались другие звезды, на которых держится система (Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо), пришли серьезные новички. И если они быстро впишутся, «Зенит» продолжит доминировать. Но что, если адаптация затянется?
Главным конкурентом наверняка будет «Спартака», который симпатично играл и в прошлом сезоне, а в этом активно закупается и намерен драться до конца. Жду в тройке ЦСКА, правда, пока смущает трансферная засуха. Если клуб провернет пару хороших сделок для глубины состава, Федотов тоже посражается с «Зенитом».
Уверен, что «Локомотив» оклемается (да уже пришел в себя весной) и будет в пятерке. За ним вообще хочется наблюдать и персонально болеть за Пиняева и Глушенкова. Не думаю, что в этот раз так высоко заберется «Ростов»: в прошлом сезоне Карпин выжал даже больше максимума.
Есть пожелание к «Балтике»: пусть в футбол в Калининграде будет такой же вечеринкой, как в Воронеже.
Лучший игрок – Эдуард Сперцян. Жду топ-футбола и трансфера в топ-лигу.
Лучший ассистент – Клаудиньо. Стал вторым ассистентом прошлого сезона (9), не удивлюсь, если выиграет гонку в этом.
Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. Даже не сомневаюсь в этом монстре. Вы вообще видели его гол «Локомотиву»!?
Открытие сезона – Дмитрий Васильев. 19-летний парень, очень тонко и грамотно играл на сборах. Может закрыть любую позицию в центре – после ухода Вендела и Кузяева есть шанс прорваться в состав. Интересный знак: «Зенит» должен был отпустить его в аренду в «Ростов», но передумал.
Разочарование сезона – Владимир Писарский. Кажется, повторяется история с Гамидом Агаларовым.
Первая отставка – Рашид Рахимов. Просто потому что в прошлом сезоне «Рубином» управляли три тренера.
Илья Васильев
Сомневаюсь, что гегемония «Зенита» закончится в этом сезоне даже с учетом отъезда некоторых бразильцев. Зато намечается яркая медальная гонка: ЦСКА поборется даже если у Федотова не останется запасных, «Спартак» мощно закупается (ключевой вопрос – защита), «Локомотив» хочет большего (сомнения из-за обороны), «Краснодар» Ивича может выстрелить с Алонсо, Сперцяном и Кордобой, «Динамо» надеется на топ-5. В борьбе за топ-3 ставлю на «Спартак» и ЦСКА (верю, что Федотову подвезут новичков), затем – «Краснодар», «Локо» и «Динамо».
Кажется, регресс «Ростова» к среднему логичен, «Ахмат» может слегка упасть из-за потенциальной стабильности других топов, «Крылья» должны бороться за десятку, «Урал» – отличная тренерская команда, которая нуждается в стабильности. Где-то рядом – «Оренбург»: кажется, тактика Ярошика безбашеннее Лички, часть лидеров сохранена, но вопрос баланса открыт.
«Сочи», «Рубин», «Пари НН» – самые непонятные команды с закрытыми сборами и нестабильной стратегией по игрокам и тренерам – с ними может произойти что угодно. Хочу, чтобы получилось у Игнашевича, но только «Факел» дешевле «Балтики», середняки очень сильны, поэтому будет сложно цепляться (у команды Евсеева больше опыта).
Лучший игрок – Вильмар Барриос. Если Малком сорвется в Саудовскую Аравию или Европу, в топ вырвутся Барриос, Промес, Чалов, Пиняев, Глушенков или зенитовские бразильцы (Дуглас, Клаудиньо). Игроки оборонительного плана редко находятся в постоянном фокусе, поэтому хочется следить не только за атакующими звездами, но и оборонительными топами.
Лучший бомбардир – Александр Соболев. Жду конкурентную гонку бомбардиров от Малкома, Промеса, Чалова, Кордобы, Дзюбы. Основной риск – отъезд Малкома и Кордобы, Чалова пока используют инсайдом (хотя весной он забил больше, чем осенью), а Абаскаль обещал более прагматичный «Спартак», где Промес может слегка потерять в реализации из-за большего акцента на Соболева в штрафной.
Открытие сезона – Тамерлан Мусаев. Надеюсь на прогресс большой банды: Арутюняна («Краснодар)», Гладышева и Гагнидзе («Динамо»), Погостнова и Ракова («Локомотив»), Комарова («Ростов»), Цыпченко («Крылья»). Однако ситуация Мусаева наиболее выгодная: Тамерлан забивал в молодежке, во Второй лиге и два года уверенно играл в Первой. Он очень разносторонний форвард, которому доверяет Игнашевич, поэтому должен выстрелить.
Первая отставка – Сергей Юран. Ранние увольнения Семака, Абаскаля, Федотова, Галактионова, Лички, Ивича, Карпина, Осинькина, Ташуева, Гончаренко – бред (в быстрый отказ от Евсеева и Ярошика даже при плохом старте тоже не верю). Кажется, что наиболее уязвимы дебютант Игнашевич, незапланированный Хохлов, Юран с очень слабой весной (да, оставил «Пари» в стыках, но качество игры было так себе) и Рахимов (давно не работал в РПЛ больше года). После вылета «Торпедо» и «Химок» «Пари» – самый странный клуб лиги, поэтому Юрана могут уволить первым, а затем – Рахимова.
Лучший ассистент – Арсен Захарян. За три неполных и нестабильных сезона Захарян отдал 16 голевых передач в РПЛ. При Марцеле Личке «Динамо» агрессивнее и улучшит атаку, поэтому Арсен точно поборется с Клаудиньо, Сперцяном и Промесом.
Главное разочарование – «Рубин». За несколько лет Казань превратилась из интересного проекта в скучную рабоче-крестьянскую команду. Юрий Уткульбаев выровнял игру после Леонида Слуцкого, под него зимой брали новичков, а затем заменили на еще более странного тренера, гастролирующего между средними клубами «Матч ТВ». В итоге состав для РПЛ весьма средний, тренер слабее большинства середняков, а усиления нет.
Ярослав Сусов
Пора заканчивать гегемонию «Зенита». Вендел уходит, Марио Фернандес развалит команду, питерцы рухнут на второе место. А единственный претендент на победу – «Спартак».
ЦСКА потерял игроков, но удержится наверху из-за классного тренера, «Локомотив» не попадет в топ-5, несмотря на Дзюбу и Пиняева, а «Ростов» повалится, игроков на второе подряд место в топ-3 уже не хватит.
Верю в «Балтику» Игнашевича, там открытия сезона Галоян и Мусаев, надеюсь, закрепятся в РПЛ и останутся рядом с «Уралом» и «Оренбургом».
«Рубин» и «Сочи» будут бороться за выживание, а вот «Факел» точно вылетит. Их игру раскусили, денег меньше, чем у других, легионеров нет. Пока главный претендент на вылет, к сожалению.
Лучший игрок – Пиняев. Будет тащить «Локомотив» и максимально приблизится к отъезду в Европу.
Разочарование – «Зенит». Второе место и развал коллектива от перехода Марио и ухода остальных бразильцев.
Верю в Чалова и Пиняева. Время Дзюбы и Смолова закончилось, а Сперцян и Захарян уже понятные супергерои, пора наконец становится топом и Пиняеву.
Открытие – Галоян. Хочется, чтобы у него получилось вместе с «Балтикой».
Андрей Васильев
Два сезона альтернативных прогнозов ничего не дали, «Спартак» и «Динамо» в чемпионских гонках толком не поучаствовали, так что меняем тактику. Да, никаких вариантов, что у «Зенита» кто-то отнимет титул – говорим вслух (и надеемся, что хоть так можно привести РПЛ к разнообразию).
Московские клубы пойдут кучно и в порядке от самого надежного по качеству уже в прошлом сезоне до тренера-новичка на таком уровне. Перемещения внутри будут постоянными, а все московские дерби сезона – особенно огненными.
Строгие команды с жесткими тренерами и шикарной домашней энергетикой соскучившихся людей выживут хотя бы в стыках, сказка «Оренбурга» прервется из-за странного выбора тренера, а «Рубин» теперь будет больше похож на лифт.
Лучший игрок – Клаудиньо. Раз точно остается (и если все-таки уедет Малком), потянет всю атаку и весь сезон будет лидером по сумме результативных действий. Вместе с хайлайтами эффект лучшего игрока и сложится. А хандру разгонят премиальные.
Лучший бомбардир – Федор Чалов. Человек с самой понятной мотивацией оставаться, разрывать и все-таки уезжать в Европу насовсем, а не просто для перезагрузки. Если снова зажжет, придут и найдут, как заплатить, не только из «Кристал Пэлас» или «Гавра».
Лучший ассистент – Максим Глушенков. Удобно раздавать, когда ты и сам угроза на любой позиции. Особенно если рядом Артем Дзюба в весенней форме.
Открытие сезона – Владислав Лазарев. Похоже, что «Балтику» будут удерживать не латиноамериканцы, хоть пример «Оренбурга» после подъема из Первой лиги и озвучивают как идеальный, а своя молодежь. Воспитанник Лазарев удивит, следующим летом его наверняка захочет «Зенит».
Первая отставка – Рашид Рахимов. Вероятно, вернется неспокойный «Рубин», где слишком многое завязано на борьбе между собственными головами. Отвлекаясь еще и на это, Рахимов рискует упустить игровые детали и вернуться к работе на «Матч ТВ».
Главное разочарование – «Сочи». Движение резко вниз продолжится, если только Борис Ротенберг сразу не подхватит Станислава Черчесова.
Любовь Курчавова
Важная оговорка – в момент, когда я пишу этот прогноз, до закрытия трансферного окна остается еще почти два месяца, так что измениться может примерно все.
Да, звучит странно и безумно, но мне кажется, что в этом сезоне «Зенит» проиграет чемпионат. Они потеряли Далера Кузяева (думаю, по ходу сезона мы увидим, сколько на самом деле этот игрок значил для «Зенита») и Вендела (он пропустил предсезонку и либо не приедет из Бразилии, либо вернется злым и обиженным). Неизвестно, смогут ли Александр Коваленко и Ду Кейрос заменить их без потери качества. Впервые за все время гегемонии трансферное окно «Зенита» вызывает столько вопросов. Еще не стоит забывать про слухи про возможный уход Малкома и Клаудиньо. Есть ощущение, что ресурс этой команды потихоньку начинает иссякать.
На этом фоне прекрасное лето провел «Локомотив» – ноль скандалов, спокойная подготовка, усиление и без того крепкого состава (для глубины подписали Самошникова и Сарвели).
Конечно, можно сказать, что за меня говорит желание создать интригу там, где ее нет. Возможно, Малком вновь выдаст грандиозный сезон с 20+ голами, и «Зениту» не помешает ни «Локо», ни кто-то еще.
В «Зенит» я в этом сезоне не верю, поэтому лучших выбирала из других клубов. Так что надеюсь на Джона Кордобу: у него есть все, чтобы пробить отметку в 20 голов за сезон. Лучшим ассистентом вижу Максима Глушенкова – нужно просто попадать в Артема Дзюбу или Вильзона Изидора. Его же вижу и игроком сезона: а кого еще, если я назначила «Локо» чемпионом? Прорыва жду от Ярослава Гладышева – кажется, яркий футбол Марцела Лички с креном в атаку идеально для этого подходит. После пяти голов в прошлой РПЛ (четыре – с выходов на замену) хочется большего.
Кандидатов на первую отставку сезона у меня было трое – Дмитрий Хохлов, Рашид Рахимов и Иржи Ярошик. Выбрала тренера «Сочи»: все-таки ни одна его команда не показывала результат и не играла ярко. Не верю, что в «Сочи» случится чудесное преображение.
Ожидаю, что в новом сезоне в Александре Соболеве разочаруются даже ярые фанаты «Спартака». Если он не научится контролировать эмоции (а пока таких предпосылок нет), то он просто начнет мешать своей команде.
Максимилиан Алфимов
Сразу отвечу на главный вопрос: да, «Балтика» действительно на шестом месте, и да, я не ошибся. Нельзя бороться с детской любовью, это просто вредно! Понимаю, что в целом очень мало поводов видеть Калининград в первой половине таблицы, но мой главный повод – я в это верю, ну и когда место чудесам в российском футболе, если не сейчас?
Очень сложно делать прогноз в неопределенности «Зенита» с легионерами. Но рискну: если Малком и Вендел все же уедут, то Петербург точно останется без чемпионства. Гильермо Абаскаль наверняка сделает выводы из прошлого сезона, а усилившийся «Спартак» поборется за титул (но зная «Спартак», не удивлюсь и какому-нибудь восьмому месту).
Рядом будут ЦСКА и «Локомотив» – армейцы ослабли количественно, но это классическая для них ситуация, а вот «Локо», ведомый Павлом Андреевым, вряд ли повторит неудачи прошлого сезона. «Ростов», «Краснодар» и «Динамо» сильно не прибавят по сравнению с прошлым сезоном, прорыва от них ждать не стоит. «Рубин», «Урал» и «Сочи» – группа середняков, которые вряд ли будут претендовать на большее, но и от вылета без проблем спасутся.
Очень удивлюсь, если нижняя четверка (может, не в таком порядке) будет выглядеть не так. «Оренбург» наверняка сдаст после ухода Лички, тут как бы и напрямую не вылететь (способности Иржи Ярошика не вдохновляют). «Крылья» теряют клиентов Андреева – и заменить их будет сложно. Напрямую, Самара, конечно, не вылетит, но есть ощущение, что до стыков доиграется.
«Пари НН» с трудом спасся в прошлом сезоне, но в этом без шансов: в конкурентах больше нет «Химок» и «Торпедо». «Факел», при всей народной любви к команде из Воронежа, настигнет синдром второго сезона.
Лучший игрок – Квинси Промес. Если «Спартак» станет чемпионом, то более идеального варианта просто нет.
Лучший бомбардир – Тамерлан Мусаев. Кажется, что в этом сезоне выстрелит кто-то малоизвестный для широкой публики. Пусть это будет Мусаев – по игре это смесь Дзюбы и Соболева, так что в РПЛ будет горячо.
Открытие сезона – «Балтика». Уверен, что Калининград в этом сезоне пошумит в РПЛ – даже если не залетит высоко в таблице, то атмосферой на трибунах точно зацепит.
Разочарование сезона – «Оренбург». С Личкой уральцы были одной из самых симпатичных команд РПЛ не из фаворитов, но есть ощущение, что многое держалось на тренере.
Первая отставка – Рашид Рахимов. Думаю, что первым будет уволен кто-то из тройки Рахимов/Ярошик/Юран. Приоритет Рахимову из-за календаря на старт.
Артем Буторин
Кажется, изменений не предвидится: Санкт-Петербург заберет корону за несколько туров до финиша, а московские клубы поспорят за виртуальную Лигу чемпионов. Ставлю на «Спартак» из-за мощного состава – с ним можно даже замахнуться на чемпионскую гонку.
А вот ЦСКА без скамейки просядет, но не сильно – конечно, благодаря Владимиру Федотову. Верю во взлет «Локо», который отряхнулся после немецкой эпохи и вроде поправляется.
На другом конце таблицы тоже будет жарко: без «Химок» и «Торпедо» уже нет таких очевидных аутсайдеров. «Рубину» будет сложно после возвращения, а «Крыльям» – после очередного ослабления состава.
Лучший игрок – Квинси Промес. Все упирается в отъезд Малкома: если бразилец все-таки уедет, то главной звездой РПЛ вновь станет Промес. Абаскаль в этом сезоне явно ставит на атаку, поэтому Куинси будет комфортно – если «Спартак» поймает кураж (а он может), то и Промеса будет не остановить.
Лучший бомбардир – Квинси Промес. Без Малкома реальных конкурентов у Куинси вроде бы нет. Разве что Федор Чалов и Александр Соболев. Лучший ассистент: Эдуард Сперцян. Не вижу причин, по которым Сперцян упадет в результативности: он и в не самом ярком «Краснодаре»-2022/23 выбил 12 ассистов – на 3 больше ближайших конкурентов. Усилившийся интерес из Европы только подстегнет.
Открытие сезона – «Балтика». Эмоции от долгожданного выхода в РПЛ, яркая атмосфера на клевом стадионе, впечатляющая беспроигрышная серия в Первой лиге – очень хочется, чтобы у «Балтики» получилось. Тем более что ярки[ трансферов в лиге пока маловато, а молодежь, которая могла выстрелить, уже на слуху.
Первая отставка – Иржи Ярошик. В РПЛ все очень внезапно: можно вылететь уже после четырех туров или из-за сына инвестора. Надеюсь, на этот раз будет все решат результаты. Ставлю на Ярошика – кажется, Марцел Личка уже выжал из «Оренбурга» все, а Ярошик-тренер – сплошная загадка.
Главное разочарование – Артем Дзюба. Я даже не про не игру. Артем ярко ворвался в РПЛ после турецкой паузы и, как кажется, удивил даже себя, ведь до «Локо» был согласен на более скромные клубы. Дзюба вновь поймал медийную волну, в которой футбола совсем чуть-чуть – юмора и шоу больше. Боюсь, это путь к разочарованию и на поле.
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Фото: РИА Новости
И если "Локомотив не в пятёрке" - вариант близкий, что-то типа 60/40 в пользу "нет", то вот на "ЦСКА выше Локомотива" я готов на деньги спорить, это выглядит максимально уверенно (даже не зная трансферы ЦСКА).
Не очень высокие ожидания от Крыльев — слабая весна, состав не изменился. Сочи, Оренбург и Рубин - коты в мешке по части тренерской работы, гарантий просто нет.
Кто бы не стал чемпионом - хочется борьбы до последнего тура. Именно по этому все соскучились
Как Пиняев может быть лучшим игроком, если Локомотив в прогнозе на 6-м месте?
Как Сперцян может быть лучшим игроком, если Краснодар в прогнозе на 7-м месте?
Или как Дзюба - главное разочарование, если Локомотив в тройке?