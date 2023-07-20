Глава судейства РФС на связи: почему поставили Мажича, когда будут офсайдные линии, почему встреча со «Спартаком» – ошибка

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев дал интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!», где рассказал все, что хочется знать о судействе в Мир РПЛ.

Здесь – главное из разговора.

Каманцев считает, что прошлый сезон отсудили на «4-»

Когда мы говорим о работе судейского комитета, ведем оценку не только РПЛ.

Мини-футбол, пляжный футбол, организация ВАР, административные процессы. Четыре с минусом – сюда входит повышение зарплат, в том числе инспекторов, наличие ВАР. За работу в громких матчах можно поставить тройку. Мы определяем топовость матча двумя параметрами.

Первый – медийность: например, ЦСКА – «Спартак». Где бы ни находились команды, этот матч всегда вызовет широкий общественный резонанс. Второй – турнирное значение: к примеру, «Рубин» – «Уфа» в последнем туре сезона-2021/22. Не уверен, что у этой игры были высочайшие рейтинги, но для двух республик это суперважный матч, поэтому его обслуживали лучшие арбитры на тот момент (Сергей Иванов, Алексей Стипиди и Варанцо Петросян – Sports.ru).

В пользу «Спартака» было совершено больше ошибок, чем против него. Но были ошибки, повлиявшие на результат: свисток Мешкова в матче с «Уралом» в РПЛ, непоставленный пенальти Карасевым за фол Бегича на Мартинсе в Кубке.

Если есть ошибки в топ-матчах, никого не интересует, что их в целом стало меньше. Хотя в целом это так, влияния на таблицу стало меньше. Но объективно: продукт из-за не всегда квалифицированного судейства пострадал.

Система оценок судей изменится в новом сезоне

УЕФА показывает не просто количество ошибок, рассматривает, мог ли судья ее исправить. Сейчас отрабатываем это с инспекторами. Например, в последнем туре прошлого сезона Алексей Амелин не увидел микрокасание рукой мяча в штрафной «Крыльев». Согласно правилам, любое касание отставленной руки – пенальти.

По старой парадигме Амелину нужно поставить двойку. По парадигме УЕФА это не двойка, потому что есть предел человеческих возможностей – Амелин не мог видеть касания. Он хорошо отработал матч, оценка ему не снижается.

Наша задача – в том, чтобы судья, подходя к монитору, легко менял решение, если видит, что ошибся. Теперь за это не будет снижаться оценка, поэтому должно быть легче. Если за сезон набирается шесть очевидных ошибок, неисправленных у монитора, – это катастрофа.

Сколько их у нас? Много.

Встреча Камарцева и Мешкова со «Спартаком». Что не так?

Меня в какое-то время стало слишком много, стал сам себя утомлять комментариями. Нужно везде искать разумный баланс. Мне кажется, что чаще всего нас критикуют за то, что мы его не ловим.

Сходили к «Спартаку» и «Ростову», не сходили к «Уралу» – говорят: «Зачем вы проводите встречи с командами?» Мы пытаемся делать то, что до нас не делали.

– У других клубов возник вопрос: «Почему Каманцев пошел к «Спартаку»?

– Например, «Крылья Советов» нас не звали. «Урал» не звал.

– Вам не кажется, что встреча со «Спартаком» – большая имиджевая ошибка? О ней не заявлял РФС, начались сливы.

– Я бы делил на две составляющие. Безусловно, встреча была полезной, дала нам дополнительное понимание, взгляд Абаскаля. Не по ключевым решениям – например, по расположению судей, что они мешают играть в вертикальный футбол.

Медийно отработали плохо. Можно было лучше, однозначно. Можно признать нашей ошибкой. Любая встреча со «Спартаком» должна быть анонсирована через пять минут после завершения.

– Вы – болельщик «Спартака»?

– Нет.

– Ашот Хачатурянц – болельщик «Спартака».

– Я не звонил в «Спартак», не просил нас пригласить. Это была инициатива Абаскаля.

– Почему вы взяли на встречу со «Спартаком» Виталия Мешкова?

– Он представитель судейской академии.

– Зачем эта встреча была нужна Мешкову?

– На этот вопрос он лучше ответит.

– Он вообще мог не поехать?

– Безусловно, если бы он сказал, что ему некомфортно, что встреча мешает его подготовке к будущим матчам, он бы не поехал.

– Что Абаскаль говорил вам на встрече?

– Я увидел, насколько мы далеки друг от друга. Нужно больше общаться на судейские темы с тренерами. Абаскаль спросил: «Почему вы убиваете динамику в конце матчей? Игроки лежат, симулируют, а судьи ничего не делают».

Мы объяснили, что если игрок говорит о травме спины, судья не может взять игрока за ноги и унести. Судья может более динамично попросить о носилках, может добавить больше времени. Это то, чем мы можем управлять.

Почему судьи в конце матча могут снижать динамику? Потому что они тоже устали.

Карпин тоже встречался с Каманцевым – и ничего не понял

Задача Карпина – показать игрокам «Ростова», что он за них борется. Что они все, ощетинившись, как спартанцы – против нас.

Я могу сказать одно. Когда мы разговаривали с Карпиным и президентом «Ростова» Арташесем Арутюнянцем, они сказали: «В сравнении трех сезонов нас стали лучше судить. Идеал недостижим, мы многого не понимаем».

Я не понимаю тригонометрию. Могу ли я в этом кого-то обвинять?

– Еще осенью «Ростов» заявлял, что судьи стали внимательно следить за Комличенко.

– На эту тему мне звонил Арутюнянц. Безусловно, у нас очень акцентированное внимание на Комличенко, Соболеве, Игнатове, Цыпченко, Писарском. Любом игроке, который может симулировать в штрафной, на котором могут нарушить правила. Нам нужно понимать разницу.

Это подготовка арбитра: если он не понимает, как игрок ведет себя на поле, может принять неправильное решение.

Глава департамента судейства РФС – Милорад Мажич. Почему он?

Я стал руководителем департамента судейства не из-за того, что РФС после долгой работы решил, что назначение юриста – это очень грамотно.

Сначала уехал Виктор Кашшаи, потом Витор Перейра. Николай Иванов был менеджером Первой лиги и логично перешел в РПЛ, поскольку он знает стандарты, арбитров. Дальше, понимая, что нам нужен современный, понимающий русский язык (из-за технологии ВАР), жесткий, довольный авторитарный специалист, начали думать, кто это может быть.

Еще один критерий – опыт руководства департаментом, потому что Кашшаи было тяжело сразу переключиться на другой стиль работы. Нужно быть требовательным.

Искали человека, который воспринимал бы работу в России как ступень для дальнейших амбициозных задач. Чтобы не просто приехать и получить удовольствие. Учитывая геополитические реалии, у нас был не такой большой выбор.

Мажич не вынужденное назначение, а продуманное, потому что он уже почти год входит в состав ЭСК. Зимой он приезжал на сбор, мы обсуждали структуру. Мажич базово знает русский, учит – будет знать хорошо. Если у него не получится, это будет моя ответственность.

Мажичу советовали не соглашаться. Из России

– Правда ли, что люди из России советовали Мажичу отказаться от предложения РФС?

– Возможно, это даже ваши бывшие коллеги (Каманцев обратился к Севастиану Терлецкому, который до 2023 года работал в «Спорт-Экспрессе» ­– Sports.ru).

– Что писали Мажичу?

– Что можно повторить не столь удачный опыт коллег.

– Понимаете мотивацию автора сообщения?

– Да.

– В чем она заключалась?

– Определенные люди утрачивают информационные позиции, в том числе инсайдерские. Приходят более современные молодые люди, меняют систему под себя. Не всем есть место в новой системе.

– Как вы относитесь к этому сообщению?

– Абсолютно безразлично. Это не моя проблема. Это не первый поступок этого человека, никаких иллюзий по его поводу я не испытываю.

– Правильно понимаем, что этот человек – автор «Спорт-Экспресса» Александр Бобров?

– Я не буду это комментировать.

Что с коррупцией? Некоторые судьи «Чайки» еще работают

– У вас есть уверенность, что судьи, которые подходят к новому сезону, не брали денег со стороны после вашего прихода в судейство?

– Я хочу в это верить, но не могу быть ни в чем уверенным. Это большой коллектив – около 60 человек. Я не готов за всех отвечать, это будет очень странно выглядеть. Если бы у меня были подозрения, мы бы тщательно разобрались в ситуации.

Ни у кого из руководства РФС нет никакой толерантности к этим явлениям. Не из-за того, что мы идеальные – просто рядом с этим не хочется стоять. Мотивация другая – чтобы никто не думал, что это мы что-то делаем.

– Судьи, обслуживавшие матчи «Чайки», работают сейчас?

– Да, есть те, кто работают. Они смогли объяснить, смогли исправиться. Находятся под неусыпным вниманием и контролем.

– Что значит «смогли исправиться»?

– Это вопрос к департаменту защиты игры. Международная практика, вы же сами знаете.

– Вы говорили, что если судья будет замешан в такой ситуации, он больше никогда не будет работать.

– 2019 год – точка отсечки, тогда мы с Ашотом Хачатурянцем пришли в судейство. Мы не лезем в то, что было до нас. Знаю ли я слухи и прочее, в чем можно было бы покопаться? Да, это постоянно есть. Но поскольку Хачатурянц дал такой посыл, я его придерживаюсь.

Офсайдные линии будут. Но срок зависит не от РФС

– Стартует РПЛ. Мы опять без офсайдных линий. Зачем нам сертификация от УЕФА, если вы считаете, что китайская система справится?

– Есть правила игры, которые утверждаются министерством спорта. Оно обязывает проводить чемпионат в соответствии с правилами игры, поэтому на них можно принимать ставки, включать в единый календарный план. В соответствии с правилами игры вмешательство с использованием линий ВАР подразумевает наличие сертификации, лицензионного соглашения с ФИФА, поставленной технологии.

Китайская система уже лицензирована. Сейчас они находятся на стадии подписания лицензионного соглашения. После этого юридически возникнет продукт, который мы можем купить.

– Когда?

– В течение трех недель они должны.

– То есть до 1-го сентября у нас появятся офсайдные линии?

– Я не могу за них отвечать. Это ориентировочный срок – китайцы должны подписать соглашения с ФИФА, компания появится в соответствующем разделе на сайте ФИФА. После этого они нам поставят серверы. Сейчас нам нечего купить.

– Почему процесс так затянулся? Вы говорили, что линии появятся во второй части сезона-2022/23.

– В этом случае я выгляжу не очень хорошо, но мы опираемся на опыт китайских коллег, в данном случае мы – не субъект отношений с ФИФА. Это продукт китайской компании Rigour Tech, которая сама вышла на РФС.

– Почему нельзя было объявить тендер среди российских компаний?

– Оценка российских компаний по негарантированному созданию в негарантированные сроки с негарантированной сертификацией и кучей отлагательных условий в два раза превышала бюджет, который был у РФС. Не было гарантий, что в текущей геополитической ситуации российские офсайдные линии сертифицируют быстрее.

– Кто в Европе еще поставляет линии?

– Италия, Бельгия.

– Они не хотели с нами сотрудничать?

– Не было никакой юридической гарантии, что в какой-то момент они не отзовут, либо не дадут обновление. Например, в новом стадионе нужно будет что-то доработать, а они скажут: «Парни, извините. Мы вам продали систему, но политическая ситуация ухудшилась, очередной пакет санкций, мы не будем с вами работать».

– У вас нет такого страха с китайской компанией?

– Мне кажется, у России с Китаем шикарные отношения.

– Разве итальянцы не были готовы сотрудничать?

– Они были готовы сотрудничать через посредника. Но лицензионное оборудование – это не машина из Дубая. У него есть среда, куда вы ее продаете. Если там не прописано четко «Россия», то начнутся последствия.

Что за линии использовали? Имели ли право? Могут быть такие юридические последствия, что лучше жить без офсайдных линий.

– Почему в чемпионате Китая не китайские линии?

– Там работает японский Hawk Eye. Когда Rigour Tech пройдет сертификацию, чемпионат Китая должен перейти на нее.

Каманцев регулярно общается с боссами клубов РПЛ

Мне очень интересно работать с частью менеджеров – например, генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым, некоторыми руководителями клубов. С президентом РПЛ Александром Алаевым у нас редко возникают оперативные вопросы, поэтому мы общаемся реже. Например, назначения – прерогатива РФС, которая ни с кем и никогда не обсуждается.

– Когда клубы хотят пожаловаться, они бегут к Алаеву?

– Нет, они идут к нам. Если есть прямой контакт, так правильнее и разумнее. Если у Галицкого есть вопросы, он задает их напрямую. Мы с удовольствием общаемся, после Суперфинала Кубка разговаривали в общей сложности часа четыре.

Часть моей мотивации – успокоить недовольного Галицкого во время звонка.

– Был ли у вас звонок от довольного Галицкого.

– Да, хотя и там был какой-то негатив – про добавленные минуты. Осенью я общался с Владимиром Хашигом: «По концу сезона у вас не сложится впечатления, что вас убивают». Когда я приезжал в Краснодар на кубковый матч, Галицкий сказал: «Все – недостижимо, но в целом доверие образуется». Стало получше, никто никогда не скажет: «Стало хорошо».

В начале сезона ошибались против «Урала». Я говорил с Григорием Ивановым: «Давайте по итогам сезона. Сейчас неудачный период в эту сторону, потом будет в другую».

– Как это возможно? Регрессия к среднему?

– У нас есть анализ других сезонов. Если быть честными, не назначать специфических судей, я убежден, что количество ошибок должно распределяться ровно. У нас есть эта статистика. Ошибки стали распределяться объективнее, это понимают руководители клубов, они понимают, что стало честнее.

Я не сказал Галицкому, что в пользу «Краснодара» сделают на семь ошибок больше. Сказал про ощущение честности. Если его не будет, тогда я уйду. Моя сверхзадача – попытаться переломить сознание больших людей, которых я очень уважаю.

– Какое сейчас среднее соотношение ошибок?

– Максимальное отклонение – плюс-минус четыре. На момент нашего прихода было плюс-минус девять. Это говорит о том, что по каким-то причинам ошибки усреднились, они стали распределяться так, как это подразумевает математический анализ.

Есть команда, которая больше времени проводит в атаке. Кто-то говорит: «В ее пользу должно быть больше ошибок». Это не так: могут назначить пенальти, могут не назначить. Количество ошибок не зависит от стиля команды, потому что она может быть в любую сторону.

Блогеры-судьи – Каманцев относится критично

– Шеф-редактор «Спорт-Экспресса» Александр Бобров для вас – авторитетный автор?

– Есть более авторитетный. Игорь Федотов, за исключением одного арбитра.

– Почему Федотов авторитетнее?

– Потому что он судил в РПЛ, знает, что такое быть в этой шкуре. Я никогда не судил в РПЛ, поэтому не могу слишком жестко относиться к судьям – это будет самодурством. Я не был в дерби, не знаю, как управлять игроками.

– Как тогда вы можете управлять судьями?

– Могу административно. В остальном есть человек, которому делегируются полномочия.

– По РПЛ полномочия делегировались Николаю Иванову. Почему все объясняли вы, а не он?

– К сожалению, не все наши сотрудники готовы говорить, готовы идти под прессинг. Прошлой осенью у меня не было большого желания идти на «Матч ТВ» и рассказывать про ошибки. Но если другие не готовы – или мне кажется, что они не могут все объяснить доступным языком болельщику – приходится идти мне. Объяснения со стороны судьи иногда могут вызвать обратный эффект.

– Вы называете одно количество ошибок, у Боброва их – в два раза больше. У Федотова, который разбирал все спорные решения после матчей, их тоже больше. Как может быть такой разброс, если Федотов и Бобров не пересекаются?

– Не уверен, что Федотов посчитал в два раза больше ошибок. Есть разные трактовки моментов. Судей нельзя загонять в один шаблон для оценки единоборств.

У вас не возникает мысли, что люди, которые пишут о судействе, могут вносить искажения в информацию? Выгораживать друзей, например. У блогеров есть позиция, но можно ли их считать бесконечно честными? Их мнение тоже субъективное.

Мы взяли трех экспертов (Бобров, Федотов, Анатолий Синяев с телеграм-каналом «Але, рэф!»), составили таблицы: кто кого любит, кто кого не любит, кто с кем сотрудничает, кто как объясняет. Есть корреляция: кто-то о ком-то пишет лучше, кто-то для кого является информатором. Должен ли я воспринимать эту информацию как источник анализа?

Я никого за руку не ловил, но мы относимся ко всем блогерам довольно критично, потому что не совсем понимаем их мотивацию и финансирование. Никого не обвиняю, но такое же может быть? То, что есть приятели, которым что-то спускается, – 100%. Это мы установили математически, проанализировав по 50 постов.

Фото: РИА Новости/Роман Кручинин, Александр Вильф, Алексей Мальгавко, Рамиль Ситдиков, Виталий Тимкив