ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Факел» продал 10 тысяч абонементов на сезон. Больше, чем все московские клубы вместе взятые

Факел Факел
Центральный стадион профсоюзов Центральный стадион профсоюзов
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
болельщики болельщики
Футбол Футбол

В Воронеже любят футбол!

Сезон РПЛ стартует в пятницу. Одна показательная цифра уже просочилась в сеть. Это количество проданных абонементов на сезон – и тут всех снова удивил воронежский «Факел». Болельщики смели 10 тысяч абонементов – все, что были выпущены в продажу.

«Футбольный ажиотаж в Воронеже действительно никуда не исчез, что очень радует. Мы продали 10 тысяч абонементов на первую часть сезона. Общаемся с коллегами из других команд, обсуждаем различные рабочие моменты и, если мы не ошибаемся, второй год подряд нам удалось реализовать больше абонементов, чем все московские клубы. По крайней мере, на данный момент очень похоже на то», – цитирует пресс-службу воронежского клуба Павла Горячева «Матч ТВ».

• По информации телеграм-канала «Мутко против», московские клубы на четверых продали меньше 9 тысяч билетов: «Спартак» продал 3000 сезонных проходок. Чуть меньше 3000 продали в «Динамо». Абонементы ЦСКА купили 1300 фанатов, «Локомотив» распространил около 1000 сезонных проходок».

Этот же канал добавляет, что «Зенит», в прошлом году реализовавший примерно 10 тысяч абонементов, в этом сезоне продал всего 3,5 тысячи.

• В целом, это бьется и с данными Минцифры: там заявили, что на сезон РПЛ продано больше 40 тысяч абонементов. Практически четверть всех проходок на футбол – из Воронежа.

• Похожая ситуация была и в прошлом году: болельщики «Факела» приобрели 11 300 абонементов, в то время как фанаты пяти московских команд (тогда было еще и «Торпедо») суммарно не перешагнули через 10 тысяч проданных абонементов. 

• Официальная вместимость стадиона в Воронеже – 19 845 зрителей. Из 15 домашних матчей лишь на трех весенних турах было меньше 10 тысяч зрителей. А вот на игру против «Спартака» по официальным данным пришло 20 тысяч человек.

«Факел» – третий клуб России по посещаемости. За прошлый сезон на матчи пришло 208 тысяч человек, больше было только на домашних играх «Зенита» и «Краснодара» – 460 и 287 тысяч соответственно. Но у них клубов из Санкт-Петербурга и Краснодара стадионы больше, чем воронежский «Центральный стадион профсоюзов». В среднем арена заполнялась на 64% – и вот это уже лучший результат в РПЛ.

Как же в Воронеже любят футбол!

Фото: VK/pfcfakel

 

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kvint(ksk)
До сих пор не пойму, зачем в Саранске, а не в Воронеже строили арену для ЧМ.
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pazo
А смысл фото фанатского сектора прикреплять, если они как раз не покупали абики?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Kolesnikov
Кстати, желающих было ощутимо больше этой цифры. Просто клуб ограничил общее число абиков до 10к, и их разобрали, считай, за несколько часов (с учётом положенного на лопатки сайта продажи). Жаль стадиона нет у нас соответствующего запросам.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AdekvaT
Ответ kvint(ksk)
До сих пор не пойму, зачем в Саранске, а не в Воронеже строили арену для ЧМ.
Так писали же что требование Фифа, один из стадионов к ЧМ должен быть не в городе миллионике (по численности населения), а Воронеж миллионик.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rundatgame
Ничего вы не понимаете, в Москве пратестуют против фан-уйди, итить его за ногу!
А в Воронеже, да, просто любят футбол.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KokorinPak
Парни молодцы, еще бы очками потягаться с мск)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
safe1q
Ответ teto
Только абонементы Факела стоят : Центральная трибуна, 2,6 сектора – 4000 рублей; Центральная трибуна, 3,4,5 сектора – 4800 рублей; Восточная трибуна – 4000 рублей. А например абонементы Локомотива (я его взял потому что мне кажется что у него должны быть самые дешёвые абики из больших клубов): В зависимости от категорий: 11000 на угловые сектора 15000-20000 - вдоль поля (верх) 30000 - вдоль поля (бока) 80000 - вдоль поля (центр) 145000-169000 - вип
Среднюю зарплату в регионах этих клубов, то бишь Воронеж и Москва, и конкурс на один абонемент, сравнить пробовали?
А поправку на состояние стадиона делали?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гермес 1989
В Москве тупо зажрались, вот и весь ответ.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nemecfaeton
Сейчас придут московские эксперты и расскажут, что это все политпроект, который бюджетников нагнал на трибуны, а они не такие, вот и результаты другие
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Ответ Tiestorzn17
Телевизор победил здравый смысл, а жаль. Фан уйди оформлять не должны были вообще.
И не только в футболе телевизор победил...
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гермес 1989
Ответ Как дела на заводе
как и НХЛ с рекордами левокругова и почитателей со спортс ру))
чушь написал,причем тут это.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Kochetkov
Ответ kvint(ksk)
До сих пор не пойму, зачем в Саранске, а не в Воронеже строили арену для ЧМ.
Мордовия видимо в топе была, либо в РПЛ, либо лидер в ФНЛ.. Воронеж же 100500 раз вылетал из ФНЛ, но не проваливался в ПФЛ из-за постоянных снятий команд либо выходивших в ФНЛ, либо снятий середняков пердива. Было время, когда состав не могли набрать, ещё времён, когда там Лебеденко пылил. Но после ЧМ Факел резко выплыл наверх, а Мордовия ещё до ЧМ так же резко упали на дно..
Да и вообще в начале века были две команды в ПФЛ, если не изменяет память(Биохимик и ещё какая-то), а Лисма-Мордовия была крепким середняком пердива. Регион футбольный тоже.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maksim shavkun
Настоящий праздник! Побольше бы таких команд из не мск!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Ответ kvint(ksk)
До сих пор не пойму, зачем в Саранске, а не в Воронеже строили арену для ЧМ.
до сих пор не могу понять примерно 99 процентов решений, принимаемых в высших кругах страны
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mf_amber
Ответ kvint(ksk)
До сих пор не пойму, зачем в Саранске, а не в Воронеже строили арену для ЧМ.
Там было по плану ФИФА типа 1 регион - 1 стадион. Не повезло Воронежу.
В связи с этим и Краснодару не повезло, но у него владелец, который не заинтересован в откатах и стадион появился.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Бутко
Ответ AdekvaT
Так писали же что требование Фифа, один из стадионов к ЧМ должен быть не в городе миллионике (по численности населения), а Воронеж миллионик.
сочи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Helge
Ответ Ковид 07.10.52
Вот так из наглецов превращаются в фан-иуд...
ничего наглого там не было, обычные провинциальные кузмичи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Helge
Ответ kvint(ksk)
До сих пор не пойму, зачем в Саранске, а не в Воронеже строили арену для ЧМ.
потому что тогда Мордовией руководил Меркушкин, который любил футбол. Когда он ушел со своего поста, футбол в республике и закончился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Kolevatykh
Ответ safe1q
Среднюю зарплату в регионах этих клубов, то бишь Воронеж и Москва, и конкурс на один абонемент, сравнить пробовали? А поправку на состояние стадиона делали?
В Москве значительно больше развлечений помимо футбола, поэтому человек более искушённый, другой темп жизни, расстояния. Мало кому интересно тратить на это кучу своего времени и денег. И уж точно мало людей уверены, что будут активно пользоваться абонементом. За цену московского абонемента можно PS5 купить и подписку на год с кучей игр.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Малыш
Ответ kvint(ksk)
До сих пор не пойму, зачем в Саранске, а не в Воронеже строили арену для ЧМ.
Потому что бывший губер Мордовии меркушкин был приближен к царю, потом ещё став губером самарской области выбил арену и там к ЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
guizzy
Ответ AdekvaT
Так писали же что требование Фифа, один из стадионов к ЧМ должен быть не в городе миллионике (по численности населения), а Воронеж миллионик.
надо было просто выписать один из районов города в отдельный город )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Ответ Tiestorzn17
Телевизор победил здравый смысл, а жаль. Фан уйди оформлять не должны были вообще.
Оформление фан ид с наличием или отсутствием здравого смысла не связано от слова совсем.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Совков
я из Белгорода.хотел купить абонемент,нереально.10 тысяч ерунда,могли и 50 купит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikitinVA79@mail.ru
Вот она - столица российского футбола прямо сейчас!😉👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
teto
Только абонементы Факела стоят :
Центральная трибуна, 2,6 сектора – 4000 рублей;
Центральная трибуна, 3,4,5 сектора – 4800 рублей;
Восточная трибуна – 4000 рублей.

А например абонементы Локомотива (я его взял потому что мне кажется что у него должны быть самые дешёвые абики из больших клубов):
В зависимости от категорий:
11000 на угловые сектора
15000-20000 - вдоль поля (верх)
30000 - вдоль поля (бока)
80000 - вдоль поля (центр)
145000-169000 - вип
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий