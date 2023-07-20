«Факел» продал 10 тысяч абонементов на сезон. Больше, чем все московские клубы вместе взятые

В Воронеже любят футбол!

Сезон РПЛ стартует в пятницу. Одна показательная цифра уже просочилась в сеть. Это количество проданных абонементов на сезон – и тут всех снова удивил воронежский «Факел». Болельщики смели 10 тысяч абонементов – все, что были выпущены в продажу.

«Футбольный ажиотаж в Воронеже действительно никуда не исчез, что очень радует. Мы продали 10 тысяч абонементов на первую часть сезона. Общаемся с коллегами из других команд, обсуждаем различные рабочие моменты и, если мы не ошибаемся, второй год подряд нам удалось реализовать больше абонементов, чем все московские клубы. По крайней мере, на данный момент очень похоже на то», – цитирует пресс-службу воронежского клуба Павла Горячева «Матч ТВ».

• По информации телеграм-канала «Мутко против», московские клубы на четверых продали меньше 9 тысяч билетов: «Спартак» продал 3000 сезонных проходок. Чуть меньше 3000 продали в «Динамо». Абонементы ЦСКА купили 1300 фанатов, «Локомотив» распространил около 1000 сезонных проходок».

Этот же канал добавляет, что «Зенит», в прошлом году реализовавший примерно 10 тысяч абонементов, в этом сезоне продал всего 3,5 тысячи.

• В целом, это бьется и с данными Минцифры: там заявили, что на сезон РПЛ продано больше 40 тысяч абонементов. Практически четверть всех проходок на футбол – из Воронежа.

• Похожая ситуация была и в прошлом году: болельщики «Факела» приобрели 11 300 абонементов, в то время как фанаты пяти московских команд (тогда было еще и «Торпедо») суммарно не перешагнули через 10 тысяч проданных абонементов.

• Официальная вместимость стадиона в Воронеже – 19 845 зрителей. Из 15 домашних матчей лишь на трех весенних турах было меньше 10 тысяч зрителей. А вот на игру против «Спартака» по официальным данным пришло 20 тысяч человек.

«Факел» – третий клуб России по посещаемости. За прошлый сезон на матчи пришло 208 тысяч человек, больше было только на домашних играх «Зенита» и «Краснодара» – 460 и 287 тысяч соответственно. Но у них клубов из Санкт-Петербурга и Краснодара стадионы больше, чем воронежский «Центральный стадион профсоюзов». В среднем арена заполнялась на 64% – и вот это уже лучший результат в РПЛ.

Как же в Воронеже любят футбол!

Фото: VK/pfcfakel