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Сцена вместо «Виража» теперь даже в Кубке. «Зенит» не может провести демонтаж – возможно, из-за выкриков болельщиков против Fan ID

Fan ID Fan ID
Газпром Арена (Крестовский) Газпром Арена (Крестовский)
Зенит Зенит
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Сергей Семак Сергей Семак
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Дмитрий Чистяков Дмитрий Чистяков
Иван Сергеев Иван Сергеев
Александр Медведев Александр Медведев
болельщики болельщики
Ахмат Ахмат
Футбол Футбол

Продажа билетов прекращена.

Fan ID по-прежнему не распространяется на Кубок России (кроме финала) – и фанатский актив «Зенита» не отказывался от посещения этих матчей.

Но стартовая игра с «Ахматом» все равно пройдет без активных фанатов – причем по вине самого клуба. «Зенит» прекратил продажу билетов на «Вираж» (зона активных болельщиков), потому что не успевает демонтировать сцену к игре.

Активные фанаты не попадут на игру с «Ахматом». Возможно, повлияла недавняя акция против Fan ID

Петербуржцы объяснили решение так. «Ситуация связана с невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены к матчу 1-го тура Кубка России с учетом календаря и в связи с техническими особенностями конструкций и оборудования арены. Фанатам, которые уже приобрели билеты в зону трибуны D, будет автоматически оформлен возврат средств. «Зенит» приносит извинения за предоставленные неудобства и рассчитывает на вашу поддержку», – говорится в заявлении клуба.

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» утверждает, что продажу билетов на «Вираж» прекратили из-за неофициальных санкций, наложенных на фанатов. Якобы от «Зенита» потребовали наказать активных болельщиков за выкрики против Fan ID с трибун во время матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА в прошлую субботу. В связи с этим клубу настоятельно рекомендовали не демонтировать сцену на фанатской трибуне «Газпром Арены».

Сцену для концертов смонтировали еще в апреле. Болельщики от нее не в восторге

В апреле вместо «Виража» смонтировали постоянную сцену для концертов. Активные фаны бойкотируют матчи РПЛ, а клуб тогда уточнил: «В случае возвращения фанатского Виража на домашние матчи сине-бело-голубых сцена будет перемещена на другую трибуну».

«Зенит» поделился деталями: сцена повторяет очертания Стрелки Васильевского острова, технически выполнена так, чтобы проводить достойные концерты и без проблем принимать большие музыкальные банды, артистов с танцевальными номерами – выступления любой сложности.

Многие болельщики были недовольны идеей. «Чем она уникальна, тем, что на месте фанатской трибуны поставили? Интересно, в истории мирового футбола хоть один клуб так сделал? И нет, я не с Виража», – самый залайканный комментарий под видео в ВК-группе «Газпром Арены».

Первой на сцене выступила группа Gayazovs Brothers – перед началом игры с «Уралом». Тогда подвели итоги розыгрыша среди оформивших Fan ID, победитель получил новую LADA Granta.

Семак, Сергеев и Чистяков скучают по громкому «Виражу». Медведев призывает фанатов вернуться

В конце сезона-2022/23 было несколько высказываний по «Виражу».

Сергей Семак грустит из-за бойкота, но отмечает, что на большие матчи болельщики все равно ходят: «Конечно, нам не хватало Виража, это особенная атмосфера, это активные болельщики, которые поддерживали нас с первой до последней секунды. Не хватало этого и команде, и атмосфере стадиона.

Но все ключевые матчи мы провели при большом количестве болельщиков. Это показатель того, насколько любят команду в городе и насколько им важен результат».

Иван Сергеев просто скучает по шумным болельщикам: «Конечно, нам не хватает «Виража», потому что они заряжают и гонят нас вперед все 90 минут. С «Виражом» и без него разница ощущается».

• Сейчас за настроение «Газпром Арены» отвечают барабанщики – но Дмитрий Чистяков говорит, что они не спасают: «Банально прозвучит, но как в театре. У нас пусть и не пустые трибуны, но фанаты в любом случае дают огромную энергию. Их никто не заменит».

• Гендиректор «Зенита» Александр Медведев призывает фанатов вернуться: «Хотел бы публично еще раз выразить надежду, что «Вираж» наконец‑то поймет, что та форма протеста, которую выбрали фанаты, не самая лучшая.

Я неоднократно призывал в личных беседах и теперь – через СМИ, чтобы «Вираж» вернулся на нашу арену».

Кубковую игру «Зенита» с «Ахматом» вообще могут перенести – из-за политического саммита «Россия – Африка»

МВД России направило РФС письмо с просьбой перенести матч, запланированный на 25 июля.

В документе, направленном на имя главы союза Александра Дюкова, отмечается, что с 27 по 30 июля в Санкт-Петербурге пройдут саммит «Россия – Африка» и военно-морской парад, и в связи с этим с 23 июля «в целях охраны общественного порядка и общественной безопасности запланировано проведение соответствующих мероприятий».

Из-за значительного увеличения «нагрузки на личный состав органов внутренних дел и Росгвардии» МВД с целью минимизации рисков совершения нарушений просит «исключить проведение футбольных матчей» с 23 по 30 июля и сообщить о принятом решении до 18 июля.

«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов, Анна Мейер

11 комментариев

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gzot11
Ситуация с фан уйди как проекция на всю страну, где все делается не для людей, а для начальника.
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Андрей Балабаев
Самое смешное что несколько лет назад между концертом рамштайн и матчем прошло меньше суток и всё успели. А объëм работы был несопоставим. Так что против силовиков даже руководители Зенита бессильны. В конце концов можно было фанатов на 2 ярусе разместить, но и это не разрешили. Подготовка ко дню ВМФ и саммиту им якобы мешает. Как же задолбала это гбшная система
+9
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+9
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bevooch
Вираж 10 лет назад: в цветах Зенита нет черного.
Зенит сегодня: 8 бразильцев в старте и нет Виража.
+6
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Burel
ждём объяснение от местных проплаченных bot-ов
+2
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bevooch
Ну а вообще зачем нужны на трибунах тысячи мужчин здоровых призывного возраста? Пусть скажут спасибо, что отделение военкомата на Вираже не открыли.
+2
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igls54
Контрнаступ помешал вовремя демонтировать сцену
+1
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Karamazoff
"Вираж", айда за "Ротор" болеть!
Цвета те же, фанайди нет.
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Slava217
Про возможный перенос очень подозрительная история, учитывая недавний скулёж Семака о календаре...
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Sarumian
Ответ gzot11
Ситуация с фан уйди как проекция на всю страну, где все делается не для людей, а для начальника.
Для деда, который потерялся во времени.
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Sarumian
Ответ bevooch
Вираж 10 лет назад: в цветах Зенита нет черного. Зенит сегодня: 8 бразильцев в старте и нет Виража.
6 бразил + 2 почти россиянина.
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