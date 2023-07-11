Медина – первый трансфер за деньги между ЦСКА и «Спартаком». Напрямую переходили всего пятеро

В российской истории.

Хесус Медина официально в «Спартаке». Впервые один принципиальный соперник московских соперников платит другому.

ЦСКА получит 6+1 млн евро, зарплата игрока в новом клубе увеличится с 800 тысяч до 1,6 млн евро в год.

В истории российского футбола раньше всего пять игроков перемещались таким маршрутом. Но все до этого – свободными агентами. Вот легкие хайлайты карьер, в которых напрямую пересекались «Спартак» с ЦСКА.

Евгений Бушманов – из «Спартака» в ЦСКА, 1992-й

«Спартак»: 1989–1992; 1998–2000 (90 матчей, 2 гола)

ЦСКА: 1992–1996 (147 матчей, 6 голов)

В конце 80-х заехал в «Спартак», в 1991-м дебютировал там, а потом ушел в ЦСКА, чтобы поучаствовать в сенсационной победе над «Барселоной» в Лиге чемпионов и даже забить на «Камп Ноу».

Бушманов переместился вслез за Александром Тархановым в «Торпедо», оттуда в 1998-м вернулся в «Спартак» и помогал громко обыграть «Реал» с «Арсеналом».

Что сейчас: тренирует московский «Велес» из Второй лиги.

Валерий Масалитин – из ЦСКА в «Спартак», 1994-й

ЦСКА: 1987–1989; 1990–1992; 1993 (153 матча, 78 голов)

«Спартак»: 1994–1995 (10 игр, 5 голов)

Главный нападающий ЦСКА Павла Садырина, оформившего золотой дубль в 1991-м.

Через пару лет Масалитин оказался в «Спартаке», но не смог заиграть из-за травм. После Масалитин заезжал даже в Туркменистан, карьера пошла на закат.

Что сейчас: два года назад ушел с поста спортивного директора «Салюта» (Белгород).

Дмитрий Тяпушкин – из «Спартака» в ЦСКА, 1996-й

«Спартак»: 1994–1996 (32 матча, 31 пропущенный)

ЦСКА: 1987-1988; 1996-1997 (35 матчей, 30 пропущенных)

Поиграл во второй команде ЦСКА, но в главную не попал и решил уйти в «Ниву» из Тернополя.

Через шесть лет оказался в «Спартаке», выиграл золото, но не захотел сидеть за Станиславом Черчесовым и вернулся в ЦСКА уже в более высоком статусе. Потом поиграл и за московское «Динамо».

Что сейчас: тренер вратарей в таджикском «Истиклоле».

Андрей Иванов – из «Спартака» в ЦСКА, 1996-й

«Спартак»: 1983–1986; 1988–1994; 1995-1996 (145 матчей, 2 гола)

ЦСКА: 1996–1997 (26 матчей, 0 голов)

Со «Спартаком» брал золото чемпионата СССР и России, а в 1993-м подписал «письмо четырнадцати» против тренировавшего сборную Павла Садырина.

В начале 1996-го перешел из «Спартака» в ЦСКА к Александру Тарханову, но после одного сезона там поехал в Европу: Австрия, Португалия, Германия и. Жаль, что в жизни потом очень помешало пристрастие к алкоголю.

Что сейчас: ушел из жизни в 2009-м, в 43 года.

Роман Широков – из «Спартака» в ЦСКА, 2016-й

«Спартак»: 2014–2015 (20 матчей, 1 гол)

ЦСКА: 1998-2002; 2016 (9 матчей, 1 гол)

В конце 90-х Широкова привлекали к тренировкам основы ЦСКА, потому что видели талант, а в начале нулевых он уже красил забор на базе.

В 2002-м Роман ушел из второй команды армейцев строить карьеру через «Истру», а после резкого взлета, лидерства в «Зените» и важной роли в сборной России перешел в «Спартак». Правда, не заиграл ни у Мурата Якина, ни у Дмитрия Аленичева.

Аренда в «Краснодар» и полгода в ЦСКА его уже не взбодрили и близко к прежнему уровню суперталантливого распасовщика не вернули.

Что сейчас: генеральный директор раменского «Сатурна».

Фото: spartak.com ; pfc-cska.com; РИА Новости/Антон Денисов, Владимир Родионов