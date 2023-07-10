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10 звезд разных эпох, игравших за «Спартак» и ЦСКА

Вагиз Хидиятуллин
Георгий Ярцев Георгий Ярцев
Валерий Шмаров
Валерий Карпин Валерий Карпин
Валерий Масалитин
Роман Еременко Роман Еременко
Роман Широков Роман Широков
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
Всеволод Бобров Всеволод Бобров
Хесус Медина Хесус Медина
Евгений Бушманов Евгений Бушманов
Руслан Нигматуллин Руслан Нигматуллин
Футбол Футбол

Напрямую перешел Хесус Медина.

«Спартак» объявил о переходе Хесуса Медины – он очередной футболист, в чьей карьере есть и ЦСКА, и «Спартак».

В этом списке немало звезд.

Всеволод Бобров

«Спартак»: 1953 (4 матча, 3 гола)

ЦСКА: 1945 – 1949 (97 матчей, 99 голов)

Бобров – главный универсал в истории советского спорта – был одинаково хорош и в футболе, и в хоккее с шайбой. Карьера Всеволода плотно ассоциируется с ЦСКА – там нападающий совмещал футбол и хоккей, выиграл кучу титулов в обоих видах спорта. 

Время в футбольном ЦСКА было для Всеволода мегауспешным: трижды взял чемпионство, два раза выигрывал Кубок и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

После ЦСКА Бобров пару лет играл за ВВС, а в 1953-м перешел в «Спартак» – там Всеволод здорово начал, но травмы вынудили завершить футбольную карьеру и сконцентрироваться на хоккейной.

Георгий Ярцев

«Спартак»: 1977 – 1980 (116 матчей, 55 голов)

ЦСКА: 1970 (1 матч, 0 голов)

Как футболист Ярцев раскрылся только ближе к 30 годам – в 1977-м Константин Бесков разглядел потенциал в нападающем костромского «Спартака» и пригласил его в Москву. Георгий с ходу заиграл в московском «Спартаке» – образовал мощную связку с Юрием Гавриловым и за три года настрелял 55 голов.

За семь лет до «Спартака» Ярцева попробовали в ЦСКА – он вышел на замену в одном из матчей, но затем получил травму на тренировке и в составе армейцев больше не появлялся. В интервью «СЭ» Ярцев говорил, что то повреждение оказалось очень серьезным и могло означать конец его карьеры:«Получил тяжелую травму еще в ЦСКА. Вопрос стоял – буду ли играть в футбол вообще, смогу ли нормально двигаться. Нервный срыв, поэтому начал курить. До этого даже мальчишкой к сигарете не прикасался».

Хорошо, что все обошлось, и в нашем футболе остался такой яркий игрок.

Вагиз Хидиятуллин

«Спартак»: 1976 – 1980, 1986 – 1988 (220 матчей, 27 голов)

ЦСКА: 1981 – 1982 (47 матчей, 3 гола)

Хидиятуллин – воспитанник ростовского футбола, но начал карьеру в московском «Спартаке», переехал туда вместе с Валерием Глушаковым (дядей Дениса Глушакова).

Бесков восхищался талантом Вагиза, определил ему роль либеро, но в 1980-м Хидиятуллин ушел из «Спартака» – из-за того, что его обвинили в сдаче матча «Карпатам».

Защитник привез пенальти: мяч попал в плечо, но судья поставил 11-метровый. «Бесков обвинил меня во всех грехах. Даже уборщица на базе спросила: «Вагиз, это правда, что ты игру продал?» Я чуть не упал – быстренько собрался и уехал», – вспоминал Хидиятуллин.

После ухода из «Спартака» игрок написал заявление о желании служить в Вооруженных сил СССР и оказался в ЦСКА. Там провел только год, а затем попросился обратно в «Спартак» – но вместо этого оказался в СКА из Карпат.

Возвращение в «Спартак» случилось только в 1986-м, а через год Вагиз выиграл с командой второе чемпионство в своей карьере – первое было тоже в «Спартаке» на восемь лет раньше.

Валерий Шмаров

«Спартак»: 1987 – 1991, 1995 – 1996 (188 матчей, 63 гола)

ЦСКА: 1985 (48 матчей, 31 гол)

Шмаров пришел в ЦСКА, только вылетевший из высшей лиги. Вышло неоднозначно: 31 гол в 48 матчах сезона выглядят внушительно, но провал в переходном турнире за выход в элиту все перечеркнул. В итоге ЦСКА остался внизу, а Шмарова отчислили.

В «Спартаке» сложилось гораздо лучше: за пять лет в команде Валерий дважды стал чемпионом, а главный хайлайт – золотой гол киевскому «Динамо» на 90-й минуте предпоследнего матча в 1989-м.

После четырех лет в Германии Шмаров вернулся в «Спартак» и снова зажег – забил 16 мячей в 20 матчах. Однако дальше не пошло: Валерий не поладил с Ярцевым и поехал в Южную Корею.

Валерий Масалитин

«Спартак»: 1994 – 1995 (10 матчей, 5 голов)

ЦСКА: 1987 – 1989, 1990 – 1992, 1993 (156 матчей, 78 голов)

Нападающий ассоциируется именно с ЦСКА, потому что четырежды заходил в клуб, с 78 голами он 12-й в списке лучших бомбардиров армейцев за всю историю.

В «Спартаке» Масалитин оказался под конец карьеры. Недавно Валерий рефлексировал по поводу перехода к принципиальным соперникам и сравнил свою ситуацию с кейсом Медины:

«Если честно, я не уходил из ЦСКА в «Спартак» напрямую. Просто так сложилось, что мне нужно было уйти из армейского клуба. Меня не видели в составе, а я уже был взрослый, с именем. Я пытался тогда уехать за границу. Но Тарханов предложил мне сначала в «Спартак», а потом уже смотреть какие-то варианты. Наши переходы с Мединой из ЦСКА в «Спартак» совершенно разные. Их никак нельзя сравнивать. Мне было очень тяжело уходить из ЦСКА тогда. А Медина ушел исключительно за деньгами. Ему предложили зарплату в два раза больше, да и все. Сам попросился – хорошо, иди. А все уверены, что он там выиграет конкуренцию? Давайте наблюдать теперь», – сказал Масалитин «Чемпионату».

Валерий Карпин

«Спартак»: 1990 – 1994 (163 матча, 44 гола)

ЦСКА: 1988 (3 матча, 0 голов)

Карпин до 1988-го играл в Таллине, но затем в его жизни возник ЦСКА – при очень неприятных обстоятельствах. На одном из турниров его заметил начальник ЦСКА и полковник Марьян Плахетко. Разговор получился неприятным. 

«Меня поставили перед выбором: или ты останешься в ЦСКА, или мы тебя в Сибирь отправим – на самую крайнюю точку зэков охранять, – вспоминал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу» в 1999-м. Футболист пытался объяснить, что не хочет оставлять маму в Эстонии одну, но его никто не слушал. Другой военный начальник задушил аргументы Карпина фразой: «Молодой человек, ты что-то не то сказал». 

Карпин недолго отыграл за ЦСКА и в 1990-м транзитом через «Факел» попал в «Спартак», где и началась его большая карьера.

Евгений Бушманов

«Спартак»: 1989 – 1992, 1998 – 2000 (89 матчей, 2 гола)

ЦСКА: 1992 – 1996 (147 матчей, 6 голов)

Центральный защитник Бушманов во взрослом футболе дебютировал за «Шинник», но уже в 18 лет оказался в «Спартаке», там через пару лет его стали подпускать к основе.

Развитию помешала травма, после которой Евгений был вынужден уйти из команды. Подхватил ЦСКА Павла Садырина: за армейцев Бушманов отыграл четыре сезона, дважды вышел в финалы Кубка России.

В 1996-м Бушманов ушел из ЦСКА, а через два года вернулся в «Спартак», с которым наконец-то пошли трофеи: он выиграл три чемпионата России подряд.

Руслан Нигматуллин 

«Спартак»: 1995 – 1997 (31 матч, 41 пропущенный гол)

ЦСКА: 2002 (18 матчей, 21 пропущенный гол)

Здесь главная ассоциация – вообще «Локомотив», но отрезки в других московских топ-клубах тоже были. В «Спартак» Нигматуллин попал после вспышки за «КАМАЗ» и конкретно классного матча против красно-белых. 

«В середине сезона мы приехали на матч со «Спартаком», а они тогда всем отгружали по пять, по шесть. [Главный тренер Валерий] Четверик понял, что шансов нет, и поставил Нигму, а тот вытащил все, что можно. Он сразу понравился Романцеву, его потянули в Москву, но наехали татарстанские авторитеты: «Ты куда собрался? Мы тебе голову отрежем».

Кроме «Спартака», его хотело «Динамо», чей президент Николай Толстых спас Нигму, спрятав на базе в Новогорске: «Будешь здесь жить, пока все не уляжется». А в конце Нигма сказал: «Спасибо, Николай Александрович, я пошел в «Спартак». Толстых обалдел», – рассказывал экс-игрок «КАМАЗа» Глеб Панферов.

В «Спартаке» стать основным не получилось, и Нигаматуллин переехал в «Локо», феерил там три года. А уже после поездки в Италию Руслан оказался в ЦСКА: отыграл лишь полгода, но поучаствовал, например, в золотом матче-2002. Проигранном.

Роман Широков 

«Спартак»: 2014 – 2015 (20 матчей, 1 гол)

ЦСКА: 2016 (9 матчей, 1 гол)

Широков – воспитанник ЦСКА. В начале карьеры Роман три года числился игроком армейцев, но так ни разу и не сыграл за основную команду, тогда его вообще не считали топ-игроком. Из ЦСКА он уехал в 2000-м, а прорвался только через восемь лет, уже в «Зените».

В 2014-м Роман покинул «Зенит» и перешел в «Спартак». 

«Люди, которые привели меня в футбол, – это мой отец и крестный – всю жизнь болели за «Спартак», – говорил он официальному сайту клуба сразу после подписания. – Кроме того, наверное, 99 процентов моих друзей тоже поддерживают красно-белый клуб. Во многом это и объясняет мой выбор. Надеюсь, что удастся порадовать всех спартаковских болельщиков. Хочется, чтобы они вспомнили, что такое чемпионство любимой команды. Естественно, для меня переход в «Спартак» – это вызов. У клуба с такими традициями и у всех красно-белых болельщиков всегда только одна цель – борьба за трофеи. Это полностью соответствует моим амбициям, и надеюсь, что нам удастся решить поставленные задачи».

Правда, в «Спартаке» не получилось: он не провел и полного сезона, ездил в аренду в «Краснодар». В 2016-м на полгода приехал в ЦСКА – переход объяснил тем, что это его родной клуб. Выиграв с армейцами чемпионство-2016, Широков завершил карьеру игрока.

Роман Еременко

«Спартак»: 2018 (7 матчей, 0 голов)

ЦСКА: 2014 – 2016 (80 матчей, 20 голов)

Полузащитник сборной Финляндии перешел в ЦСКА из «Рубина» в 2014-м – и выдал в армейском клубе лучший карьерный отрезок. В 80 матчах Роман забил 20 мячей и отдал 17 ассистов, а в 2016-м взял с армейцами золото.

Осенью 2016-го в крови Еременко нашли следы кокаина. Игрока дисквалифицировали на два года, и это надломило карьеру. В ЦСКА были готовы подобрать игрока после отстранения, но Роман выбрал «Спартак» – подписал контракт в 2018-м.

И не угадал: сыграл там суммарно лишь 313 минут, результативных действий не было. После двух лет в «Ростове» Роман уехал в Финляндию, где играет до сих пор.

Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче

Чернявского вообще не смущает прямой переход Медины из ЦСКА в «Спартак». А вас?

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов, Антон Денисов, Александр Вильф, Владимир Федоренко, Олег Ласточкин, Сергей Гунеев; pfc-cska.com; spartak.com

14 комментариев

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Kit244098
Автор, Дёмина забыл. А он позвезднее многих тобою перечисленных был. И Ольшанского, игрока сборной СССР. Да, еще и товароведа забыл. Который Градиленко)) Карпин, Ярцев и Шмаров в ЦСКА играть не хотели. Шмарова даже ссылали в Хабаровск. Как и Андрея Иванова. Они там по чужим документам играли))
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Плеймейкер87
Потенциально win-win для ЦСКА и Спартака, а вот для Медины пока вопрос
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Матрос Кот
Сергей Дмитриев! Зенит,ЦСКА, Спартак . Всем приносил удачу. Хороший человек и игрок отличный!
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Wekil
А как же Пятницкий? За ЦСКА 32 матча, за Спартак 100. Вполне себе звезда, был в сборной на чм-94
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Ar
В 90-е вообще хватало футболистов, кто за оба клуба поиграл. Гашкин, Градиленко, Дмитриев, Самарони. Тяпушкин и Иванов напрямую переходили, т.к. Спартаку уже не нужны были, а ЦСКА как раз возглавил экс-помощник Романцева Тарханов и они шли к нему. Михаил Колесников в обратном направлении ушел, но за Спартак так и не сыграл, получив травму и завершив карьеру. Леонидаса Романцев тоже после ЦСКА просматривал, но не стал брать.
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Добрый_Ээх
Ответ Kit244098
Автор, Дёмина забыл. А он позвезднее многих тобою перечисленных был. И Ольшанского, игрока сборной СССР. Да, еще и товароведа забыл. Который Градиленко)) Карпин, Ярцев и Шмаров в ЦСКА играть не хотели. Шмарова даже ссылали в Хабаровск. Как и Андрея Иванова. Они там по чужим документам играли))
Борис Кузнецов из ЦСКА в Спартак пришел
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mf_amber
Онопко может и не играл, но перешел на другую сторону точно.
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Wkpro
А кто из спартаковцев на фото с Ярцевым? Сидоров?
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Wekil
Кстати Мостовой какое-то время был в молодежке ЦСКА, за основную команду, правда, не сыграл.
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Kit244098
Ответ Добрый_Ээх
Борис Кузнецов из ЦСКА в Спартак пришел
Точно. Про Борю то я и забыл)) Кстати, играл он в Спартаке на очень приличном уровне.
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tverd1
Ответ Kit244098
Автор, Дёмина забыл. А он позвезднее многих тобою перечисленных был. И Ольшанского, игрока сборной СССР. Да, еще и товароведа забыл. Который Градиленко)) Карпин, Ярцев и Шмаров в ЦСКА играть не хотели. Шмарова даже ссылали в Хабаровск. Как и Андрея Иванова. Они там по чужим документам играли))
Если менее значимых то еще Магомед Адиев, но ни там не там не получилось. Раскрылся ближе к 30 в Тереке.
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Wekil
Ответ Матрос Кот
Сергей Дмитриев! Зенит,ЦСКА, Спартак . Всем приносил удачу. Хороший человек и игрок отличный!
Дмитриева в 97 под Лигу чемпионов брали, насколько помню, а в итоге он проиграл конкуренцию Робсону)
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Матрос Кот
Ответ Wekil
Дмитриева в 97 под Лигу чемпионов брали, насколько помню, а в итоге он проиграл конкуренцию Робсону)
Все рсвно стал чемпионом в составе Спартака. То есть,это по моему уникальное достижение чемпион в составе Зенита,ЦСКА и Спартака.
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