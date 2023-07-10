10 звезд разных эпох, игравших за «Спартак» и ЦСКА

Напрямую перешел Хесус Медина.

«Спартак» объявил о переходе Хесуса Медины – он очередной футболист, в чьей карьере есть и ЦСКА, и «Спартак».

В этом списке немало звезд.

Всеволод Бобров

«Спартак»: 1953 (4 матча, 3 гола)

ЦСКА: 1945 – 1949 (97 матчей, 99 голов)

Бобров – главный универсал в истории советского спорта – был одинаково хорош и в футболе, и в хоккее с шайбой. Карьера Всеволода плотно ассоциируется с ЦСКА – там нападающий совмещал футбол и хоккей, выиграл кучу титулов в обоих видах спорта.

Время в футбольном ЦСКА было для Всеволода мегауспешным: трижды взял чемпионство, два раза выигрывал Кубок и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

После ЦСКА Бобров пару лет играл за ВВС, а в 1953-м перешел в «Спартак» – там Всеволод здорово начал, но травмы вынудили завершить футбольную карьеру и сконцентрироваться на хоккейной.

Георгий Ярцев

«Спартак»: 1977 – 1980 (116 матчей, 55 голов)

ЦСКА: 1970 (1 матч, 0 голов)

Как футболист Ярцев раскрылся только ближе к 30 годам – в 1977-м Константин Бесков разглядел потенциал в нападающем костромского «Спартака» и пригласил его в Москву. Георгий с ходу заиграл в московском «Спартаке» – образовал мощную связку с Юрием Гавриловым и за три года настрелял 55 голов.

За семь лет до «Спартака» Ярцева попробовали в ЦСКА – он вышел на замену в одном из матчей, но затем получил травму на тренировке и в составе армейцев больше не появлялся. В интервью «СЭ» Ярцев говорил, что то повреждение оказалось очень серьезным и могло означать конец его карьеры:«Получил тяжелую травму еще в ЦСКА. Вопрос стоял – буду ли играть в футбол вообще, смогу ли нормально двигаться. Нервный срыв, поэтому начал курить. До этого даже мальчишкой к сигарете не прикасался».

Хорошо, что все обошлось, и в нашем футболе остался такой яркий игрок.

Вагиз Хидиятуллин

«Спартак»: 1976 – 1980, 1986 – 1988 (220 матчей, 27 голов)

ЦСКА: 1981 – 1982 (47 матчей, 3 гола)

Хидиятуллин – воспитанник ростовского футбола, но начал карьеру в московском «Спартаке», переехал туда вместе с Валерием Глушаковым (дядей Дениса Глушакова).

Бесков восхищался талантом Вагиза, определил ему роль либеро, но в 1980-м Хидиятуллин ушел из «Спартака» – из-за того, что его обвинили в сдаче матча «Карпатам».

Защитник привез пенальти: мяч попал в плечо, но судья поставил 11-метровый. «Бесков обвинил меня во всех грехах. Даже уборщица на базе спросила: «Вагиз, это правда, что ты игру продал?» Я чуть не упал – быстренько собрался и уехал», – вспоминал Хидиятуллин.

После ухода из «Спартака» игрок написал заявление о желании служить в Вооруженных сил СССР и оказался в ЦСКА. Там провел только год, а затем попросился обратно в «Спартак» – но вместо этого оказался в СКА из Карпат.

Возвращение в «Спартак» случилось только в 1986-м, а через год Вагиз выиграл с командой второе чемпионство в своей карьере – первое было тоже в «Спартаке» на восемь лет раньше.

Валерий Шмаров

«Спартак»: 1987 – 1991, 1995 – 1996 (188 матчей, 63 гола)

ЦСКА: 1985 (48 матчей, 31 гол)

Шмаров пришел в ЦСКА, только вылетевший из высшей лиги. Вышло неоднозначно: 31 гол в 48 матчах сезона выглядят внушительно, но провал в переходном турнире за выход в элиту все перечеркнул. В итоге ЦСКА остался внизу, а Шмарова отчислили.

В «Спартаке» сложилось гораздо лучше: за пять лет в команде Валерий дважды стал чемпионом, а главный хайлайт – золотой гол киевскому «Динамо» на 90-й минуте предпоследнего матча в 1989-м.

После четырех лет в Германии Шмаров вернулся в «Спартак» и снова зажег – забил 16 мячей в 20 матчах. Однако дальше не пошло: Валерий не поладил с Ярцевым и поехал в Южную Корею.

Валерий Масалитин

«Спартак»: 1994 – 1995 (10 матчей, 5 голов)

ЦСКА: 1987 – 1989, 1990 – 1992, 1993 (156 матчей, 78 голов)

Нападающий ассоциируется именно с ЦСКА, потому что четырежды заходил в клуб, с 78 голами он 12-й в списке лучших бомбардиров армейцев за всю историю.

В «Спартаке» Масалитин оказался под конец карьеры. Недавно Валерий рефлексировал по поводу перехода к принципиальным соперникам и сравнил свою ситуацию с кейсом Медины:

«Если честно, я не уходил из ЦСКА в «Спартак» напрямую. Просто так сложилось, что мне нужно было уйти из армейского клуба. Меня не видели в составе, а я уже был взрослый, с именем. Я пытался тогда уехать за границу. Но Тарханов предложил мне сначала в «Спартак», а потом уже смотреть какие-то варианты. Наши переходы с Мединой из ЦСКА в «Спартак» совершенно разные. Их никак нельзя сравнивать. Мне было очень тяжело уходить из ЦСКА тогда. А Медина ушел исключительно за деньгами. Ему предложили зарплату в два раза больше, да и все. Сам попросился – хорошо, иди. А все уверены, что он там выиграет конкуренцию? Давайте наблюдать теперь», – сказал Масалитин «Чемпионату».

Валерий Карпин

«Спартак»: 1990 – 1994 (163 матча, 44 гола)

ЦСКА: 1988 (3 матча, 0 голов)

Карпин до 1988-го играл в Таллине, но затем в его жизни возник ЦСКА – при очень неприятных обстоятельствах. На одном из турниров его заметил начальник ЦСКА и полковник Марьян Плахетко. Разговор получился неприятным.

«Меня поставили перед выбором: или ты останешься в ЦСКА, или мы тебя в Сибирь отправим – на самую крайнюю точку зэков охранять, – вспоминал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу» в 1999-м. Футболист пытался объяснить, что не хочет оставлять маму в Эстонии одну, но его никто не слушал. Другой военный начальник задушил аргументы Карпина фразой: «Молодой человек, ты что-то не то сказал».

Карпин недолго отыграл за ЦСКА и в 1990-м транзитом через «Факел» попал в «Спартак», где и началась его большая карьера.

Евгений Бушманов

«Спартак»: 1989 – 1992, 1998 – 2000 (89 матчей, 2 гола)

ЦСКА: 1992 – 1996 (147 матчей, 6 голов)

Центральный защитник Бушманов во взрослом футболе дебютировал за «Шинник», но уже в 18 лет оказался в «Спартаке», там через пару лет его стали подпускать к основе.

Развитию помешала травма, после которой Евгений был вынужден уйти из команды. Подхватил ЦСКА Павла Садырина: за армейцев Бушманов отыграл четыре сезона, дважды вышел в финалы Кубка России.

В 1996-м Бушманов ушел из ЦСКА, а через два года вернулся в «Спартак», с которым наконец-то пошли трофеи: он выиграл три чемпионата России подряд.

Руслан Нигматуллин

«Спартак»: 1995 – 1997 (31 матч, 41 пропущенный гол)

ЦСКА: 2002 (18 матчей, 21 пропущенный гол)

Здесь главная ассоциация – вообще «Локомотив», но отрезки в других московских топ-клубах тоже были. В «Спартак» Нигматуллин попал после вспышки за «КАМАЗ» и конкретно классного матча против красно-белых.

«В середине сезона мы приехали на матч со «Спартаком», а они тогда всем отгружали по пять, по шесть. [Главный тренер Валерий] Четверик понял, что шансов нет, и поставил Нигму, а тот вытащил все, что можно. Он сразу понравился Романцеву, его потянули в Москву, но наехали татарстанские авторитеты: «Ты куда собрался? Мы тебе голову отрежем».

Кроме «Спартака», его хотело «Динамо», чей президент Николай Толстых спас Нигму, спрятав на базе в Новогорске: «Будешь здесь жить, пока все не уляжется». А в конце Нигма сказал: «Спасибо, Николай Александрович, я пошел в «Спартак». Толстых обалдел», – рассказывал экс-игрок «КАМАЗа» Глеб Панферов.

В «Спартаке» стать основным не получилось, и Нигаматуллин переехал в «Локо», феерил там три года. А уже после поездки в Италию Руслан оказался в ЦСКА: отыграл лишь полгода, но поучаствовал, например, в золотом матче-2002. Проигранном.

Роман Широков

«Спартак»: 2014 – 2015 (20 матчей, 1 гол)

ЦСКА: 2016 (9 матчей, 1 гол)

Широков – воспитанник ЦСКА. В начале карьеры Роман три года числился игроком армейцев, но так ни разу и не сыграл за основную команду, тогда его вообще не считали топ-игроком. Из ЦСКА он уехал в 2000-м, а прорвался только через восемь лет, уже в «Зените».

В 2014-м Роман покинул «Зенит» и перешел в «Спартак».

«Люди, которые привели меня в футбол, – это мой отец и крестный – всю жизнь болели за «Спартак», – говорил он официальному сайту клуба сразу после подписания. – Кроме того, наверное, 99 процентов моих друзей тоже поддерживают красно-белый клуб. Во многом это и объясняет мой выбор. Надеюсь, что удастся порадовать всех спартаковских болельщиков. Хочется, чтобы они вспомнили, что такое чемпионство любимой команды. Естественно, для меня переход в «Спартак» – это вызов. У клуба с такими традициями и у всех красно-белых болельщиков всегда только одна цель – борьба за трофеи. Это полностью соответствует моим амбициям, и надеюсь, что нам удастся решить поставленные задачи».

Правда, в «Спартаке» не получилось: он не провел и полного сезона, ездил в аренду в «Краснодар». В 2016-м на полгода приехал в ЦСКА – переход объяснил тем, что это его родной клуб. Выиграв с армейцами чемпионство-2016, Широков завершил карьеру игрока.

Роман Еременко

«Спартак»: 2018 (7 матчей, 0 голов)

ЦСКА: 2014 – 2016 (80 матчей, 20 голов)

Полузащитник сборной Финляндии перешел в ЦСКА из «Рубина» в 2014-м – и выдал в армейском клубе лучший карьерный отрезок. В 80 матчах Роман забил 20 мячей и отдал 17 ассистов, а в 2016-м взял с армейцами золото.

Осенью 2016-го в крови Еременко нашли следы кокаина. Игрока дисквалифицировали на два года, и это надломило карьеру. В ЦСКА были готовы подобрать игрока после отстранения, но Роман выбрал «Спартак» – подписал контракт в 2018-м.

И не угадал: сыграл там суммарно лишь 313 минут, результативных действий не было. После двух лет в «Ростове» Роман уехал в Финляндию, где играет до сих пор.

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов, Антон Денисов, Александр Вильф, Владимир Федоренко, Олег Ласточкин, Сергей Гунеев; pfc-cska.com; spartak.com