ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

Хесус Медина Хесус Медина
трансферы трансферы
ЦСКА ЦСКА
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
возможные трансферы возможные трансферы
Спартак Спартак
Футбол Футбол

У вас тоже дежавю?

«Спартак» практически оформил переход Хесуса Медины из ЦСКА. Заклятому сопернику по дерби заплатят 7 млн евро. Удивительный трансфер, учитывая слова парагвайского полузащитника, сказанные ровно год назад.

Парагваец пришел в ЦСКА в январе 2022-го и подписал контракт с «самым топовым клубом России» на 3,5 года. Отработать до конца не получилось.

Важный нюанс: по информации «Чемпионата», тренер ЦСКА Владимир Федотов на Медину не рассчитывает. Сам игрок попросил продать его в «Спартак».

А ведь только вчера вспоминали похожие слова от Марио Фернандеса, который обещал в России играть только за ЦСКА и не переходить в «Зенит».

«В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ну тут всё-таки ситуация иная. Игрок уходит не бесплатно, а учитывая, что он достался ЦСКА свободным агентом - клуб ещё и в плюсе. Да и статус "легенды ЦСКА" Медина явно не заслужил. Неплохой игрок, с хорошей статистикой за сезон, но не более того.

Плюс, неизвестно - дал ли бы какой-нибудь зарубежный клуб столько за него, учитывая, что ЦСКА, как клуб, под санкциями.

Но всё же - когда уже футболисты, особенно легионеры, перестанут бросаться фразами типа "никогда не перейду в клуб X/в другой клуб из этого чемпионата"...
+38
-4
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Иностранец ничего страшного. Конечно есть исключение. Жиго например мог уйти, домой ехать, а он сезон доиграл. Ну а Бакаев например без комментариев. Его для меня нет.
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Тренеру он не нужен. Что ещё ему остаётся? Спартак предложили условия соглашения - всех всё устроило.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Морозов
Ещё и Мухина по "дружбе" в Динамо для полного "счастья".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
loko84st
Ответ Dmitry Orlov
Ну тут всё-таки ситуация иная. Игрок уходит не бесплатно, а учитывая, что он достался ЦСКА свободным агентом - клуб ещё и в плюсе. Да и статус "легенды ЦСКА" Медина явно не заслужил. Неплохой игрок, с хорошей статистикой за сезон, но не более того. Плюс, неизвестно - дал ли бы какой-нибудь зарубежный клуб столько за него, учитывая, что ЦСКА, как клуб, под санкциями. Но всё же - когда уже футболисты, особенно легионеры, перестанут бросаться фразами типа "никогда не перейду в клуб X/в другой клуб из этого чемпионата"...
Может он имел ввиду Спартак Юрмала?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
karl gustav
Это была травматичная неделя для любителей ЦСКА.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Ответ Павел Ермаков
Большинство иностранцев не до конца понимают принципиальное противостояние между клубами в ЧР.И если они способны взвалить на себя "предательство",то это их дело.А целовать эмблемы все умеют.Зато теперь на зависть всем зенитовским бразильцам будет играть в самом великом и титулованном клубе.)
Ну некоторые за жизнь и не по одной жене целуют. Что тут про эмблемы говорить))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krokodilych
В целом я не считаю, что футболист не имеет морального права перейти в стан принципиального соперника. Имеет.

НО, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ЯЗЫКОМ МАХАТЬ В ТАКОМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО!!!

Хочешь перейти из ЦСКА в "Спартак" или из "Зенита" в ЦСКА, например, - переходи. Но не надо клясться в верности нынешнему клубу, не надо быть дешевым трепачом. И эмблему клуба не целуй.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Матыгин
вчера Фернандес,сегодня Медина,завтра кто будет?)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krokodilych
Ответ Ильдар Фарукшин
Иностранец ничего страшного. Конечно есть исключение. Жиго например мог уйти, домой ехать, а он сезон доиграл. Ну а Бакаев например без комментариев. Его для меня нет.
Сам Бакаев вообще-то хотел остаться в "Спартаке", если мне не изменяет память. Его уход - это решение клуба.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
Ответ krokodilych
Сам Бакаев вообще-то хотел остаться в "Спартаке", если мне не изменяет память. Его уход - это решение клуба.
Такое решение клуба было только по одной причине - средненький игрочишка захотел намного больше бабла, чем он должен был получать....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Ответ Dmitry Orlov
Ну тут всё-таки ситуация иная. Игрок уходит не бесплатно, а учитывая, что он достался ЦСКА свободным агентом - клуб ещё и в плюсе. Да и статус "легенды ЦСКА" Медина явно не заслужил. Неплохой игрок, с хорошей статистикой за сезон, но не более того. Плюс, неизвестно - дал ли бы какой-нибудь зарубежный клуб столько за него, учитывая, что ЦСКА, как клуб, под санкциями. Но всё же - когда уже футболисты, особенно легионеры, перестанут бросаться фразами типа "никогда не перейду в клуб X/в другой клуб из этого чемпионата"...
7 млн.евро можно было и лучше потратить..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Коровин
Один тренер обещал усы сбрить, а тут всего лишь не переходить в спартак
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Так это не искренне, стандартный заученный текст, как с поцелуями эмблемы. Он так же соврал, что ЦСКА - лучший клуб при долгой серии чемпионств Зенита. Странно, что кто-то этого не выкупает. Его не оправдывали болельщики почти десятилетие, как натурализованного Фернандеса, максимум мимолетные симпатии)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Ответ Dmitry Orlov
Ну тут всё-таки ситуация иная. Игрок уходит не бесплатно, а учитывая, что он достался ЦСКА свободным агентом - клуб ещё и в плюсе. Да и статус "легенды ЦСКА" Медина явно не заслужил. Неплохой игрок, с хорошей статистикой за сезон, но не более того. Плюс, неизвестно - дал ли бы какой-нибудь зарубежный клуб столько за него, учитывая, что ЦСКА, как клуб, под санкциями. Но всё же - когда уже футболисты, особенно легионеры, перестанут бросаться фразами типа "никогда не перейду в клуб X/в другой клуб из этого чемпионата"...
Вот вы за Локо болеете. Написали адекватный комментарий, всё по делу. Я пишу примерно то же самое. И получаю кучу минусов. Просто на аватарке - Спартак. Местная публика - это что-то с чем-то. Лепят минусы вообще не разбираясь, просто из-за аватарки. Когда с ними пытаешься дискутировать по фактам - молчат. Мне на плюсы то по фиг. Просто интересно, что в головах у тех людей
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
В России в районе десятка "Спартаков", он просто не московский имел ввиду, а какой-то более очевидный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sajres_Smit
ну так он такое говорил, когда у него нормальные отношения с тренером были. А тут его приглашают в клуб, где тренер говорит с ним на одном языке и заинтересован в нём.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StayImLost
Стоимость трансфера - 30 серебреников.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Чета мне уже смешно 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StayImLost
Ответ Алексей Матыгин
вчера Фернандес,сегодня Медина,завтра кто будет?)))
Игорь решит вратарскую проблему спартака.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BOBBYHULL
Что же это такое творится то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Тюмин
Федотов собрался молодежь обкатывать..зачем ему иностранцы и трансферы Еще Караскаля отдать и все чики поки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентин Водичкин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
я вот не выкупаю, игрок получается год назад пришел в ЦСКА, и у него сразу спросили "рассматриваете ли вы трансфер в Спартак?" что он должен был ответить ? "да рассматриваю"???? и как бы он себя чувствовал на поле, и чтобы болелы ему пели ? зачем такие вопросы вообще задаются? чисто журналистский фьючерс ) Спартаку респект неплохой кусок откусил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ермаков
Большинство иностранцев не до конца понимают принципиальное противостояние между клубами в ЧР.И если они способны взвалить на себя "предательство",то это их дело.А целовать эмблемы все умеют.Зато теперь на зависть всем зенитовским бразильцам будет играть в самом великом и титулованном клубе.)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
Ответ Dmitry Orlov
Ну тут всё-таки ситуация иная. Игрок уходит не бесплатно, а учитывая, что он достался ЦСКА свободным агентом - клуб ещё и в плюсе. Да и статус "легенды ЦСКА" Медина явно не заслужил. Неплохой игрок, с хорошей статистикой за сезон, но не более того. Плюс, неизвестно - дал ли бы какой-нибудь зарубежный клуб столько за него, учитывая, что ЦСКА, как клуб, под санкциями. Но всё же - когда уже футболисты, особенно легионеры, перестанут бросаться фразами типа "никогда не перейду в клуб X/в другой клуб из этого чемпионата"...
Ситуация иная по отношению к самому игроку. Плюс вклад Фернандеса и Медины несравнимы. А с точки зрения трансфера все точно то же (если не хуже) - важный игрок (а он много забил и отдал) уходит к прямому конкуренту и принципиальному сопернику. Переходит напрямую, а не транзитом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий