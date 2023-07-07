«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад
У вас тоже дежавю?
«Спартак» практически оформил переход Хесуса Медины из ЦСКА. Заклятому сопернику по дерби заплатят 7 млн евро. Удивительный трансфер, учитывая слова парагвайского полузащитника, сказанные ровно год назад.
Парагваец пришел в ЦСКА в январе 2022-го и подписал контракт с «самым топовым клубом России» на 3,5 года. Отработать до конца не получилось.
Важный нюанс: по информации «Чемпионата», тренер ЦСКА Владимир Федотов на Медину не рассчитывает. Сам игрок попросил продать его в «Спартак».
А ведь только вчера вспоминали похожие слова от Марио Фернандеса, который обещал в России играть только за ЦСКА и не переходить в «Зенит».
Плюс, неизвестно - дал ли бы какой-нибудь зарубежный клуб столько за него, учитывая, что ЦСКА, как клуб, под санкциями.
Но всё же - когда уже футболисты, особенно легионеры, перестанут бросаться фразами типа "никогда не перейду в клуб X/в другой клуб из этого чемпионата"...
НО, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ЯЗЫКОМ МАХАТЬ В ТАКОМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО!!!
Хочешь перейти из ЦСКА в "Спартак" или из "Зенита" в ЦСКА, например, - переходи. Но не надо клясться в верности нынешнему клубу, не надо быть дешевым трепачом. И эмблему клуба не целуй.