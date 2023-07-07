«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

У вас тоже дежавю?

«Спартак» практически оформил переход Хесуса Медины из ЦСКА. Заклятому сопернику по дерби заплатят 7 млн евро. Удивительный трансфер, учитывая слова парагвайского полузащитника, сказанные ровно год назад.

Парагваец пришел в ЦСКА в январе 2022-го и подписал контракт с «самым топовым клубом России» на 3,5 года. Отработать до конца не получилось.

Важный нюанс: по информации «Чемпионата», тренер ЦСКА Владимир Федотов на Медину не рассчитывает. Сам игрок попросил продать его в «Спартак».

А ведь только вчера вспоминали похожие слова от Марио Фернандеса, который обещал в России играть только за ЦСКА и не переходить в «Зенит».