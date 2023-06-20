«Спартак» сменил гендиректора. Кто такой Олег Малышев?

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«Спартак» во вторник объявил об изменениях в руководстве. Новым генеральным директором назначили Олега Малышева – вместо Евгения Мележикова, он ушел по согласию сторон.

Инсайды о том, что готовится такое решение, подтвердились. Звучал еще и вариант, где Малышев становится президентом и приглашает на пост гендиректора человека из компании «Лукойл», теперь контролирующей клуб, но «Спартак» объявил именно о том, что Малышев становится генеральным директором.

Что известно про Олега Малышева?

«Спартак» представил нового руководителя одним абзацем: «входит в совет директоров клуба, ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, при этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом».

Обязательно еще поговорим про Малышева подробнее, а пока расшифруем основные детали:

• Олег Малышев в совете директоров «Спартака» с сентября 2022-го – с момента, когда орган возглавил Александр Матыцын. Тогда же, например, спортивным директором назначили и Пола Эшуорта. Малышева при объявлении нового состава совета представляли как «независимого директора» в одном ряду с Юсуфом Алекперовым, сыном главного акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.

• Консалтинговая компания, которую «Спартак» не назвал по имени – российское подразделение PwC (PricewaterhouseCoopers), входящей в «большую четверку» мировых аудиторов. Малышев возглавлял направление спортивных проектов, при нем компания сотрудничала в том числе с Российской премьер-лигой и проводила ежегодные исследования нашего футбола. Например, исследовала потенциальное влияние на лигу расширения до 18 клубов (убеждала, что ничего хорошего не будет), потом на эти данные опирались в обсуждении идеи. В марте 2021-го он заявил об уходе из PwC после «незабываемых, невероятных, романтичных, суперинтересных восемнадцати лет». После обострения ситуации на территории Украины PwC из России ушла, сейчас практически тот же состав сотрудников работает на нашем рынке под названием «Технологии доверия».

• Затем Малышев стал управляющим партнером в российской консалтинговой компании OKS Labs, она среди прочего помогала экс-президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу в разработке новой стратегии развития лиги. На этом не акцентировали внимание, но «Ведомости» в ноябре 2021-го писали: «Судя по кадрам протокольной съемки с общего собрания клубов в подготовке новой стратегии помогает консалтинг-проект OKS Labs – его логотип виден на титульном слайде проекта концепции стратегического развития «Конкурентная лига. Равные возможности». Организация входит в состав OKS Group, инвестиционной медиакомпании, основанной топ-менеджерами рекламного холдинга Dentsu».

• Еще Малышева представляли как эксперта по корпоративным финансам, а также реструктуризации и оценке бизнеса. С 6 июня по 21 июля 2022-го он находился в наблюдательном совете Московской биржи (судя по всему, оттуда и пошел статус «независимый директор»). У нового спартаковского босса экономическое образование: окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. Он кандидат экономических наук.

В соцсетях симпатии к «Спартаку» Малышев стал очевидно проявлять только в последнее время, уже после ухода из PwC, до этого он публично радовался победам «Ливерпуля».

По информации телеграм-канала «КБ телега», фактически Малышев управляет трансферными процессами уже пару месяцев – звучит логично, если передачу дел начали именно с этого, чтобы в межсезонье ключевые решения по новым игрокам принимал уже новый руководитель. Известно, что он – как раз по своему профилю – участвовал в аудите клуба, когда инвестициями в «Спартак» интересовались из City Football Group. В том же источнике, хоть и без уточнения деталей, говорится, что приход Малышева «будет означать радикальные перемены в клубе».

На среду, 21 июня, следующий день после официального объявления, запланирована пресс-конференция – причем совместная. Ожидается, что перед журналистами появятся Евгений Мележиков и Олег Малышев вместе.

Чем запомнится период Мележикова?

Евгений Мележиков стал генеральным директором осенью 2020-го, он пришел сразу после яркого и скандального отрезка Шамиля Газизова на этом посту, а до этого в клубе отвечал за безопасность.

При Мележикове «Спартак» выиграл Кубок России, стал серебряным и бронзовым призером РПЛ. За это время тренерами клуба побывали Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль. Поднимали на должность гендиректора его еще Леонид Федун и Зарема Салихова, в первое же межсезонье при новом руководстве он уходит.

По окончании сезона звучали впечатления о том, что, например, на вечере закрытия РПЛ Мележиков и не скрывал, что дорабатывает в «Спартаке» последние дни/недели.

Инсайдер Иван Карпов сообщал, что Мележикову предложили после «Спартака» должность в структуре «Лукойла», но он склонялся к отказу от такого варианта, чтобы взять в карьере паузу . Карпов передавал и логику высшего руководства клуба: работу Мележикова в целом оценили высоко, в то же время посчитали смену гендиректора необходимой для дальнейшего развития.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/ spartak.com; facebook.com/oleg.malyshev.733; РИА Новости/Алексей Филиппов