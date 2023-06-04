Посещаемость сезона – худшая с 1995-го. Грустный факт дня
Вы же понимаете почему.
Еще один итог последнего тура Мир РПЛ: знаем суммарную и среднюю посещаемость сезона.
Это грустно.
Конечно, мы не сравниваем с тремя сезонами, затронутыми ковидными ограничениями – с ними сопоставлять нет смысла.
Мы должны помнить: часть стадионов РПЛ осенью работала еще по старым правилам допуска, следующий сезон будет таким целиком.
Давайте сравним цифры и найдем, до какого уровня откатилась посещаемость.
Разве нужны еще комментарии?
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
По итогу это мой первый сезон с самого детства, как только увлекся футболом, когда я вообще не посмотрел ни одного матча российской премьер-лиги целиком. Ни лично на стадионе по понятным причинам, ни даже в интернете. Сказалась еще смерть любимой команды, конечно (хоть она и не в премьерке давно), но в целом ощущение бессмысленности происходящего, конечно, является основной причиной.
Ну и помимо банальностей про фан-уйди, напомню еще, что осенью на большинстве арен никакого фан-уйди не было, но была причина посерьезнее - молодые платежеспособные мужчины, основная аудитория футбола, в этот период решала проблемы посерьезнее футбольчика
Про бюджетников - это к тому, кто фиксировал рост посещаемости.
А сейчас перспективы не видны. Это тогда к нам бежали инвесторы, возили гуманитарку, давали кредиты, да и просто были меценаты, типа Сороса, которые вкладывали кучу бабла в страну, образование и инфраструктуру, а сейчас крайне не уверен, что хоть кто-то решится делать подобное.
Но все же понимают, что в следующем сезоне будут и дальше гонять бюджетников на стадион.
Меня больше удивило, что после 2008 года, самого успешного в постсоветской истории нашего футбола, никакого существенного роста популярности не произошло