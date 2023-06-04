Посещаемость сезона – худшая с 1995-го. Грустный факт дня

Вы же понимаете почему.

Еще один итог последнего тура Мир РПЛ: знаем суммарную и среднюю посещаемость сезона.

Это грустно.

Конечно, мы не сравниваем с тремя сезонами, затронутыми ковидными ограничениями – с ними сопоставлять нет смысла.

Мы должны помнить: часть стадионов РПЛ осенью работала еще по старым правилам допуска, следующий сезон будет таким целиком.

Давайте сравним цифры и найдем, до какого уровня откатилась посещаемость.

Разве нужны еще комментарии?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф