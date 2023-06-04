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Посещаемость сезона – худшая с 1995-го. Грустный факт дня

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Вы же понимаете почему.

Еще один итог последнего тура Мир РПЛ: знаем суммарную и среднюю посещаемость сезона.

Это грустно.

Конечно, мы не сравниваем с тремя сезонами, затронутыми ковидными ограничениями – с ними сопоставлять нет смысла.

Мы должны помнить: часть стадионов РПЛ осенью работала еще по старым правилам допуска, следующий сезон будет таким целиком.

Давайте сравним цифры и найдем, до какого уровня откатилась посещаемость.

Разве нужны еще комментарии?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

25 комментариев

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ss_podonok
разруха 90х всё ближе
+24
-13
+11
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ss_podonok
Ответ saionera
проспись
гоблина забыли спросить
+9
-4
+5
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manchester united
"Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе"
+4
-1
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BananaMama
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В следующем сезоне фануйди будет работать с самого начала на всех стадионах, увидим статистику лучше ✌️
Типа бюджетников начнут гонять организованно с первого тура?
+3
0
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manchester united
Вы же понимаете, что в следующем сезоне будет еще меньше, если вообще будет? Спортс как занимал трусливую позицию в прошлом году, так и продолжает, пока спорт вообще не закончится)
+4
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BananaMama
Честно говоря, с февраля прошлого года не покидает ощущение тотальной бессмысленности российского спорта, который существует сам для себя. С болельщиками и так не особо много связи имел, теперь не имеет связи и с внешним миром. Будете смеяться, я и сам бы посмеялся пару лет назад над таким заявлением, но у нас в этом внешнем футбольном мире не так уж мало и получалось - если откинуть оторвавшиеся не только от нас в космос топ-5 лиги, которые уже что-то вроде коллективной НХЛ/НБА (только в Европе и с 5 дивизионами) в футболе, то у нас на фоне остальных был вполне приличный чемпионат, а сборная достаточно регулярно выходила в финальные турниры ЧМ/ЧЕ.
По итогу это мой первый сезон с самого детства, как только увлекся футболом, когда я вообще не посмотрел ни одного матча российской премьер-лиги целиком. Ни лично на стадионе по понятным причинам, ни даже в интернете. Сказалась еще смерть любимой команды, конечно (хоть она и не в премьерке давно), но в целом ощущение бессмысленности происходящего, конечно, является основной причиной.
Ну и помимо банальностей про фан-уйди, напомню еще, что осенью на большинстве арен никакого фан-уйди не было, но была причина посерьезнее - молодые платежеспособные мужчины, основная аудитория футбола, в этот период решала проблемы посерьезнее футбольчика
+5
-2
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Sarumian
Когда экономика РФ окончательно обнулится благодаря великому гению стратегии, то РПЛ исчезнет как и весь проф. спорт РФ. Посещать будет нечего.
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Viruzz3
СРОЧНО требуется новый пост Дорского с 93мя причинами посещать матчи РПЛ.
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Ответ BananaMama
Типа бюджетников начнут гонять организованно с первого тура?
Вот и посмотрим кто будет, а кто нет.
Про бюджетников - это к тому, кто фиксировал рост посещаемости.
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Ответ TaR
Да, все дело в фан айди. СВО тут в целом не причем, конечно. Чутка как-то не до футбола стало
В основном не при чем, не нужно приплетать желаемое. В мск и Питере и многих городах фаны ходили, кто-то отказался от посещения только матчей с фануйди, а на кубок ходили, Зенит, Ростов, другие движения. На Ростове была особенная разница, имхо), кто-то сразу отказался от посещения сразу после инцидента с конями в том году(я про кб-движ, уважение им за это). Есть исключения, скажем, в Воронеже народ скучал по большому футболу и полсезона забивал стадион, с введением уйди проредилось и там. Или в моём Краснодаре не секрет, что много переселившихся отовсюду, и они начали болеть за Краснодар... Ну, не то, чтобы болеть, а ходить, как на мероприятие в рамках досуга, поэтому посещаемость упала, но не так, как у других. Я вот не хожу больше 🤷🏻‍♂️
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МТБ
Ответ ss_podonok
разруха 90х всё ближе
Ну, почти. В 90х была разруха, оставшаяся от СССР, но была и куча перспектив, появлялись возможности, так что лучше становилось год от года и можно было надеяться на светлое будущее, которое таки и наступило в нулевых.

А сейчас перспективы не видны. Это тогда к нам бежали инвесторы, возили гуманитарку, давали кредиты, да и просто были меценаты, типа Сороса, которые вкладывали кучу бабла в страну, образование и инфраструктуру, а сейчас крайне не уверен, что хоть кто-то решится делать подобное.
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БВО
Интересный момент из последней таблицы, что самый большой скачек посещаемости произошел после Чемпионата Мира-2018.
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a2wai
Было бы неплохо конечно, если бы посещаемость все дальше и дальше начала пробивать дно и опустилась ниже уровня 1992.

Но все же понимают, что в следующем сезоне будут и дальше гонять бюджетников на стадион.
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В следующем сезоне фануйди будет работать с самого начала на всех стадионах, увидим статистику лучше ✌️
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Moffo
Вы что хотите как в 90е?!?
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Ответ Rundatgame
Плохо конечно, но почему бы не написать, что в этом туре посещаемость составила 11966 зрителей, до этого выше было аж в 6 туре? Что 4й тур подряд посещаемость растёт?
Ооо, про рост я где-то слышал
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Rundatgame
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Ооо, про рост я где-то слышал
Могу вас только поздравить с этим)) А еще можете не слушать, а лично ознакомиться с цифрами на официальном сайте РПЛ, там всё по турам и по командам расписано.
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Ответ Rundatgame
Могу вас только поздравить с этим)) А еще можете не слушать, а лично ознакомиться с цифрами на официальном сайте РПЛ, там всё по турам и по командам расписано.
От их чисел даже Зенит офигевал, куда уж мне.
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BananaMama
Ответ БВО
Интересный момент из последней таблицы, что самый большой скачек посещаемости произошел после Чемпионата Мира-2018.
Это как раз естественно и вообще не удивило
Меня больше удивило, что после 2008 года, самого успешного в постсоветской истории нашего футбола, никакого существенного роста популярности не произошло
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