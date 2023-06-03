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Ой, у Сафонова новый фэйл – cовсем на ровном месте. Мяч отняли подкатом!

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Футбол Футбол

И кто должен играть кубковый суперфинал?

«Краснодар» сыграл 2:2 с «Ахматом» в последнем туре Мир РПЛ, отыгрались только на 90+1. Хотя первыми забили.

Все усложнил Матвей Сафонов. В середине второго тайма он грубо ошибся и подарил «Ахмату» первый гол.

Защитник Георгий Арутюнян мягко пасовал Матвею. Было много места, времени, очевидная траектория.

Но вратарь не смог принять легкий пас.

Сафонов отпустил мяч слишком далеко – и попал под агрессивный прессинг Ислама Альсултанова.

Соперник отнял подкатом! Финт против форварда «Ахмата» не прошел, Матвей потерял мяч. 

И потерялся сам, выглядело как нелепая попытка исполнить какую-то вертушку.

Сафонов попытался исправиться и полетел в ноги Ивану Олейникову. Не допрыгнул.

Владиславу Камилову из центра штрафной оставалось просто пробить мимо защитников. Он реализовал.

Так «Ахмат» сравнял, через пару минут забил и второй: Иван Олейников поймал отскок возле штрафной и с рикошетом пульнул в верхний угол.

Уже на 91-й Олакунле Олусегун выиграл борьбу верху и все-таки помог «Краснодару» уйти от поражения.

Сафонов ошибается много. Чаще всех в РПЛ

У вратаря «Краснодара» уже четыре результативные ошибки за сезон Мир РПЛ – худший результат в лиге. Рядом с Матвеем только вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин – у него три.

Вот еще эпизоды краснодарского воспитанника от самого свежего:

• В апрельском матче с «Уралом» (1:1) пропустил под собой удар Александра Юшина.

• В ноябре против «Факела» (3:3) отдал неточную передачу, мяч выхватил форвард Хызыр Аппаев – и прострелил под гол на Романа Акбашева. 

• В октябрьской игре с «Ахматом» (2:3) Артем Тимофеев воспользовался ошибкой Сафонова и забил дальним ударом. 

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что у «Краснодара» появилась нетривиальная идея относительно Матвея: хотят отдать его в аренду клубу из еврокубков с прицелом на дальнейший трансфер. Клуб рассчитывает, что так вратарь сборной России привлечет внимание клубов из ведущих лиг, что позволит выгодно его продать.

Ближайший вопрос – кто должен выйти в основе на кубковый суперфинал. Матч против ЦСКА в «Лужниках» – важнейший для «Краснодара», это шикарный шанс взять первый в истории клуба трофей. Но вот кого предпочесть в воротах: опытного, но привозного в этом сезоне Сафонова или Станислава Агкацева, который мало играл в топ-матчах, а сейчас выглядит надежнее.

Кого бы выбрали вы?

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

33 комментария

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mallowan
У него за один сезон ошибок больше чем у Игоря за всю карьеру, еще и сравнивать их умудрялись как то. Агкацев должен играть явно.
+47
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+43
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luu
Звезду поймал парень, спасибо СМИ, это никакой не второй Акинфеев, стоявший в раме в 18 как 30-ти летний ветеран
+29
0
+29
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micka
Ответ Плацкарт Вагоныч
Саф хронический косячник.
САФ - это сэр Алекс Фергюссон, а Сафонова предлагаю называть Сафоня по аналогии с известным персонажем советской комедии.
+17
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+17
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Aleksandr Struzhkov
Мотя очень сильно сдал,совсем мало выручает, а тут еще и такой привоз,благо что атака хоть как то нивелирует его фэйлы.
+14
0
+14
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Severfan
Сафонов про Акинфеева: «Он прошел отличный путь. Ориентироваться на это можно, но ставить как потолок – нет».
-----
что для нижних потолок, для верхних - сугубо пол(с)Кровосток
+15
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+14
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Severfan
Ответ mallowan
У него за один сезон ошибок больше чем у Игоря за всю карьеру, еще и сравнивать их умудрялись как то. Агкацев должен играть явно.
Агкацев в прошлом матче с ЦСКА очень уверенно сыграл.
+13
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Доктор Верховцев
Всегда говорил, что Сафонов посредственный вратарь. Не понимаю, кто решил, что он суперпупермегаворотчик.
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Severfan
Ответ Доктор Верховцев
Всегда говорил, что Сафонов посредственный вратарь. Не понимаю, кто решил, что он суперпупермегаворотчик.
а любой вратарь, который более-менее ярко себя проявил, тут же проспартаковской прессой возводился в ранг нового Акинфеева, т.к. у этой проспартаковской прессы очень свербит от того факта, что в ЦСКА играет лучший вратарь в истории страны.
даже питерские после Лодыгина попритихли и забили на надежды «уж этот точно затмит Игоря», за что им стоит отдать должное.
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Egobrain
мув Краснодара с арендой - на грани фантастики. если уж за Сафоновым не пришли, когда Краснодар играл в ЛЧ, то сейчас он кому нужен с таким реноме в сборной и уплывающим местом в старте родного клуба?
+4
0
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Бен Гаан
Лучший вратарь России 🤡
+4
0
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zhuk88
Мне кажется у него запредельное ЧСВ:) причетник ленточек впорядке же, но желание соответствовать мировым трендам и влиять на игру команды может прибить карьеру.
+4
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Плацкарт Вагоныч
Саф хронический косячник.
+3
-1
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Лурц
На скамейку его на пару месяцев. Говорят лавка лечит многих.
Правда если Акгацев покажет хорошую игру, то Мотя может уже и не выйти. Но это конкуренция, ничего личного.
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Max Zhomkov
даже не знаю что смешнее, привозы сафонова или его усики
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Андрей Левицкий
Ответ mallowan
У него за один сезон ошибок больше чем у Игоря за всю карьеру, еще и сравнивать их умудрялись как то. Агкацев должен играть явно.
Согласен .Игра станет красивей.
+2
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Winfated
Ответ Aleksandr Struzhkov
Мотя очень сильно сдал,совсем мало выручает, а тут еще и такой привоз,благо что атака хоть как то нивелирует его фэйлы.
Если так привозить - все забудут, что ты там где-то выручал)).
+1
0
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Cearvm
К чему эти понтовые финты Зидана, когда можно было взять мяч? Или хотя бы отпасовать вперед.
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Злобный Конь
Зато как языком плетёт что круче Акинфеева!
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vhr42yxnby
С таким отношением к делу закончит раньше Акинфеева, в РПЛ уж точно
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Пол Ганарара:
Всё ещё лучше Игоря?
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игорь алексеевич
>>Кого бы выбрали вы?

Если ЦСКА через неделю выдаст хотя бы 75% от сегодняшней игры с Сельмашем, то хоть кого ставьте, можно даже Акинфеева на второй тайм
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Shuller18
43 пропущенных это уже ниже плинтуса
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Ярик Крутой
Сафонов был хорош 2 сезона 20/21 и 21/22 особенно в групповом этапе Лиги Европы
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MakeBelieve
с фейлом все понятно. я правильно понимаю, что матч Ахмата транслировали на канале "Боец"?
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Vik Elis
Кто знает , какая у него зарплата ?
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