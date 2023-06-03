Ой, у Сафонова новый фэйл – cовсем на ровном месте. Мяч отняли подкатом!
И кто должен играть кубковый суперфинал?
«Краснодар» сыграл 2:2 с «Ахматом» в последнем туре Мир РПЛ, отыгрались только на 90+1. Хотя первыми забили.
Все усложнил Матвей Сафонов. В середине второго тайма он грубо ошибся и подарил «Ахмату» первый гол.
Защитник Георгий Арутюнян мягко пасовал Матвею. Было много места, времени, очевидная траектория.
Но вратарь не смог принять легкий пас.
Сафонов отпустил мяч слишком далеко – и попал под агрессивный прессинг Ислама Альсултанова.
Соперник отнял подкатом! Финт против форварда «Ахмата» не прошел, Матвей потерял мяч.
И потерялся сам, выглядело как нелепая попытка исполнить какую-то вертушку.
Сафонов попытался исправиться и полетел в ноги Ивану Олейникову. Не допрыгнул.
Владиславу Камилову из центра штрафной оставалось просто пробить мимо защитников. Он реализовал.
Так «Ахмат» сравнял, через пару минут забил и второй: Иван Олейников поймал отскок возле штрафной и с рикошетом пульнул в верхний угол.
Уже на 91-й Олакунле Олусегун выиграл борьбу верху и все-таки помог «Краснодару» уйти от поражения.
Сафонов ошибается много. Чаще всех в РПЛ
У вратаря «Краснодара» уже четыре результативные ошибки за сезон Мир РПЛ – худший результат в лиге. Рядом с Матвеем только вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин – у него три.
Вот еще эпизоды краснодарского воспитанника от самого свежего:
• В апрельском матче с «Уралом» (1:1) пропустил под собой удар Александра Юшина.
• В ноябре против «Факела» (3:3) отдал неточную передачу, мяч выхватил форвард Хызыр Аппаев – и прострелил под гол на Романа Акбашева.
• В октябрьской игре с «Ахматом» (2:3) Артем Тимофеев воспользовался ошибкой Сафонова и забил дальним ударом.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что у «Краснодара» появилась нетривиальная идея относительно Матвея: хотят отдать его в аренду клубу из еврокубков с прицелом на дальнейший трансфер. Клуб рассчитывает, что так вратарь сборной России привлечет внимание клубов из ведущих лиг, что позволит выгодно его продать.
Ближайший вопрос – кто должен выйти в основе на кубковый суперфинал. Матч против ЦСКА в «Лужниках» – важнейший для «Краснодара», это шикарный шанс взять первый в истории клуба трофей. Но вот кого предпочесть в воротах: опытного, но привозного в этом сезоне Сафонова или Станислава Агкацева, который мало играл в топ-матчах, а сейчас выглядит надежнее.
Кого бы выбрали вы?
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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что для нижних потолок, для верхних - сугубо пол(с)Кровосток
даже питерские после Лодыгина попритихли и забили на надежды «уж этот точно затмит Игоря», за что им стоит отдать должное.
Правда если Акгацев покажет хорошую игру, то Мотя может уже и не выйти. Но это конкуренция, ничего личного.
Если ЦСКА через неделю выдаст хотя бы 75% от сегодняшней игры с Сельмашем, то хоть кого ставьте, можно даже Акинфеева на второй тайм