Ой, у Сафонова новый фэйл – cовсем на ровном месте. Мяч отняли подкатом!

И кто должен играть кубковый суперфинал?

«Краснодар» сыграл 2:2 с «Ахматом» в последнем туре Мир РПЛ, отыгрались только на 90+1. Хотя первыми забили.

Все усложнил Матвей Сафонов. В середине второго тайма он грубо ошибся и подарил «Ахмату» первый гол.

Защитник Георгий Арутюнян мягко пасовал Матвею. Было много места, времени, очевидная траектория.

Но вратарь не смог принять легкий пас.

Сафонов отпустил мяч слишком далеко – и попал под агрессивный прессинг Ислама Альсултанова.

Соперник отнял подкатом! Финт против форварда «Ахмата» не прошел, Матвей потерял мяч.

И потерялся сам, выглядело как нелепая попытка исполнить какую-то вертушку.

Сафонов попытался исправиться и полетел в ноги Ивану Олейникову. Не допрыгнул.

Владиславу Камилову из центра штрафной оставалось просто пробить мимо защитников. Он реализовал.

Так «Ахмат» сравнял, через пару минут забил и второй: Иван Олейников поймал отскок возле штрафной и с рикошетом пульнул в верхний угол.

Уже на 91-й Олакунле Олусегун выиграл борьбу верху и все-таки помог «Краснодару» уйти от поражения.

Сафонов ошибается много. Чаще всех в РПЛ

У вратаря «Краснодара» уже четыре результативные ошибки за сезон Мир РПЛ – худший результат в лиге. Рядом с Матвеем только вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин – у него три.

Вот еще эпизоды краснодарского воспитанника от самого свежего:

• В апрельском матче с «Уралом» (1:1) пропустил под собой удар Александра Юшина.

• В ноябре против «Факела» (3:3) отдал неточную передачу, мяч выхватил форвард Хызыр Аппаев – и прострелил под гол на Романа Акбашева.

• В октябрьской игре с «Ахматом» (2:3) Артем Тимофеев воспользовался ошибкой Сафонова и забил дальним ударом.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что у «Краснодара» появилась нетривиальная идея относительно Матвея: хотят отдать его в аренду клубу из еврокубков с прицелом на дальнейший трансфер . Клуб рассчитывает, что так вратарь сборной России привлечет внимание клубов из ведущих лиг, что позволит выгодно его продать.

Ближайший вопрос – кто должен выйти в основе на кубковый суперфинал. Матч против ЦСКА в «Лужниках» – важнейший для «Краснодара», это шикарный шанс взять первый в истории клуба трофей. Но вот кого предпочесть в воротах: опытного, но привозного в этом сезоне Сафонова или Станислава Агкацева, который мало играл в топ-матчах, а сейчас выглядит надежнее.

Кого бы выбрали вы?

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив