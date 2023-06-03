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Он взял пенальти от Промеса и спас «Крыльям» сезон – хотя два года не играл и был только мемом

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Евгений Фролов Евгений Фролов
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Квинси Промес Квинси Промес
Футбол Футбол

Лев Иванович, вратарь, гордился бы.

«Крылья Советов» в последнем туре обыграли «Спартак» и благодаря этому выпрыгнули на 12-е место – значит точно остались в Мир РПЛ. 

Победить помог не только гол Бенхамина Гарре, но и сэйвы вратаря Евгения Фролова. В том числе он взял пенальти от Квинси Промеса.

Да-да, человека, который чаще напоминал о себе мемными цитатами, чем игрой.

У Фролова вообще 6 сэйвов. Кроме пенальти – лицом в самом конце

Во втором тайме, уже при счете 1:0, Фролов потащил пенальти от Квинси Промеса. Спартаковец пробил в левый угол, но вратарь сложился и потащил. Промес не реализовал три из шести пенальти в этом сезоне РПЛ (больше всех в лиге), Евгений тоже справился.

Смотрите!

 

В самом конце Фролов снова выручил. Роман Зобнин ворвался в штрафную и ударил в ближний, кипер отбил мяч лицом. Важность сэйва трудно переоценить: чтобы не попасть в стыки, «Крыльям» нужна была только победа.

Фролов тащил весь матч: у него шесть сэйвов (пять из них – после ударов из штрафной).

В «Крыльях» нашелся совсем неочевидный герой – Фролов почти весь сезон сидел на скамейке. Впервые сыграл только в прошлом туре, с «Уралом», когда травмировался основной кипер Иван Ломаев. Евгений был в глубоком запасе два года, а тут впервые за это время провел пару официальных матчей и помог «Крыльям» остаться в РПЛ.

«Без разницы: сидеть или играть. Платили бы зарплату». В сентябре Фролов дал новое интервью-мем

Казалось, что 35-летний вратарь свыкся с ролью глухого запасного. Предыдущий раз мы вспоминали о нем в сентябре, когда Евгений дал мемное интервью.

Там был такой текст: «Без разницы – сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату – любой каприз за ваши деньги». 

Чуть позже Фролов пояснил, что общался с корреспондентом «РБ Спорт» не всерьез: «Если моя ирония осталась непонятой – мне жаль. Журналист подошел после игры, задавал какие-то странные вопросы, я решил просто ответить в таком же ключе, в каком были эти вопросы. Никто даже записывать бы это не стал, а он расшифровал и подал как новость. Что ж, его выбор.

Да, у меня сейчас нет игровой практики в «Крыльях», но я тренируюсь и стараюсь быть полезным команде, передать свой опыт молодым ребятам. «Крылья» – это мой клуб, я счастлив быть его частью и быть частью этой команды», – говорил он. Теперь лучше понятен смысл того, 

Евгений и до этого ярко шутил. В апреле 2015-го к «Сахалину», за который тогда играл Фролов, приехала съемочная площадка телеканала «Россия». На просьбу журналиста представиться и назвать «должность в команде», Евгений с серьезным лицом заявил: «Яшин Лев Иванович, вратарь».

Корреспондент не понял шутки и начал вопрос с обращения «Лев Иванович». Фролов не выдержал, не смог дальше поддерживать легенду и рассмеялся. Видео завирусилось на ютубе – у него больше 260 тысяч просмотров.

В интервью «Совспорту» Фролов рассказал, как родилась идея такой шутки.

«Лев Иванович» – это вообще-то уже давно пошло. В каком-то интервью Федор Щербаченко (сейчас – спортивный директор «Ротора» – прим. Sports.ru) сказал, что я внук Яшина. Если вы знаете, в «Динамо» какое-то время назад играл Василий Фролов, настоящий внук Льва Ивановича.

Так получилось, что через некоторое время я перешел в «Динамо», и иногда нас стали путать. Ребята в шутку стали называть Яшиным. Игорь Семшов только так меня и называет – а мы очень хорошо дружим. Конечно, после этого ролика все чаще стал слышать такое обращение. Это шутка, ничего более. Позитивная она получилась – надеюсь, люди правильно воспримут», – объяснял вратарь.

Шутка с «Яшин Лев Иванович, вратарь» – неустаревающая классика, никогда не станет баяном.

Какой приятный повод вспомнить о ней – когда автор так проявил себя в суперважный момент!

У Фролова много и жестких интервью. Например, он критиковал Путина и атаковал РПЦ

Фото: vk.com/fckssamara

22 комментария

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luu
Не умаляя заслуги Фролова, но Промес с отрывом худший пенальтист на моей памяти, разве что с Дзюбой в этом плане посоперничать может
+34
-2
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samarskij-kuzmich
Ответ Владислав88
Давно бы убрали уже клоуна Ломаев, и не боролись бы за выжимание, а заканчивали бы сезон в своё удовольствие как Локо.
Согласен. Если бы в воротах стоял Фролов, а не Ломаев, то Крылья пропустили бы меньше. Но Осинькин в первую очередь ставит андреевских.
+15
0
+15
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Владислав88
Давно бы убрали уже клоуна Ломаев, и не боролись бы за выжимание, а заканчивали бы сезон в своё удовольствие как Локо.
+16
-2
+14
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Plus Ultra
Ответ Владислав88
Давно бы убрали уже клоуна Ломаев, и не боролись бы за выжимание, а заканчивали бы сезон в своё удовольствие как Локо.
ламаев пропускал все что летело в створ) это явно не уровень 26 летнего кипера
+9
0
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samarskij-kuzmich
Респект и уважуха Фролову💪💪💪
+6
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Adeen
Женька - молодец! Но, блин, как же он повзрослел и изменился за последние годы) На улице встретишь - хрен узнаешь.
+5
0
+5
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Lumberjack
Вратарь-мем уничтожил клуб-мем, все логично
+8
-3
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Max Zhomkov
Ответ luu
Не умаляя заслуги Фролова, но Промес с отрывом худший пенальтист на моей памяти, разве что с Дзюбой в этом плане посоперничать может
очень плохо исполняет в этом сезоне. не понимаю почему всегда удобно для кипера бьёт , почему не ударить силь выше чем низом, 11 метров до ворот, никто не мешает. Профессионал обязан уметь исполнить
+3
0
+3
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Slavnov
Рад результату,спартаку уже ничего не надо было,а самара осталась,вообще идеально,а по вратарю,мне кажется фролов сильнее ломаева,при чем на много
+3
0
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Caustic
Скоро не останется в РПЛ вратарей, не бравших пенальти от Промеса.
+1
0
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Zeitgeist Zeppelin
Хорошо, что пенальти не забили, но правила тут надо менять: надо за подобные нарушения давать штрафной из штрафной. Не более.
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Roman Vleskov
Рад что потащил этот пенальти. То нормальные не дают, то какую-то левую пенку ставят. судейство - буэээ...
И вообще рад что Крылья спаслись, их как и Спартак по беспределу засуживали.
А про попадание мяча в руку игроку зенита в их штрафной в игре с Факелом - тишина.
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kusia
Были на матче с сыном сегодня, Фролов - молодец, затащил!!! Был скепсис и сегодня, и на матче с Уралом, но реально выручал.
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Алимхан Хангазиев
Почему всегда пенальти бьёт Промес,что некому бить,соперники давно его изучили
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Vlad Bodrov Music
Фролов круто стоял, не знаю почему его два года мариновали без шансов, то что он болтал - это одно, то что делал в рамке другое.
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Станнис Баратеон
Фролов мастер отражать пенальти. По хорошему он должен был выйти на серию пенальти с ЦСКА, но там не фартануло
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Олег Скрылев
Надо промесу запретить бить пенальти, часто может, пусть хлусевич бьет.
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igls54
Не дал подрезать Крылья
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Николай Зайцев
Ответ samarskij-kuzmich
Согласен. Если бы в воротах стоял Фролов, а не Ломаев, то Крылья пропустили бы меньше. Но Осинькин в первую очередь ставит андреевских.
Болею за Спартак! Но и КС, хочу, чтобы остались в РПЛ..!
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Дмитрий Новиков
Ответ luu
Не умаляя заслуги Фролова, но Промес с отрывом худший пенальтист на моей памяти, разве что с Дзюбой в этом плане посоперничать может
все просто, гонка бомбардиров. результат не важен
+1
-1
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