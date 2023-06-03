Он взял пенальти от Промеса и спас «Крыльям» сезон – хотя два года не играл и был только мемом

Лев Иванович, вратарь, гордился бы.

«Крылья Советов» в последнем туре обыграли «Спартак» и благодаря этому выпрыгнули на 12-е место – значит точно остались в Мир РПЛ.

Победить помог не только гол Бенхамина Гарре, но и сэйвы вратаря Евгения Фролова. В том числе он взял пенальти от Квинси Промеса.

Да-да, человека, который чаще напоминал о себе мемными цитатами, чем игрой.

У Фролова вообще 6 сэйвов. Кроме пенальти – лицом в самом конце

Во втором тайме, уже при счете 1:0, Фролов потащил пенальти от Квинси Промеса. Спартаковец пробил в левый угол, но вратарь сложился и потащил. Промес не реализовал три из шести пенальти в этом сезоне РПЛ (больше всех в лиге), Евгений тоже справился.

Смотрите!

В самом конце Фролов снова выручил. Роман Зобнин ворвался в штрафную и ударил в ближний, кипер отбил мяч лицом. Важность сэйва трудно переоценить: чтобы не попасть в стыки, «Крыльям» нужна была только победа.

Фролов тащил весь матч: у него шесть сэйвов (пять из них – после ударов из штрафной).

В «Крыльях» нашелся совсем неочевидный герой – Фролов почти весь сезон сидел на скамейке. Впервые сыграл только в прошлом туре, с «Уралом», когда травмировался основной кипер Иван Ломаев. Евгений был в глубоком запасе два года, а тут впервые за это время провел пару официальных матчей и помог «Крыльям» остаться в РПЛ .

«Без разницы: сидеть или играть. Платили бы зарплату». В сентябре Фролов дал новое интервью-мем

Казалось, что 35-летний вратарь свыкся с ролью глухого запасного. Предыдущий раз мы вспоминали о нем в сентябре, когда Евгений дал мемное интервью.

Там был такой текст: «Без разницы – сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату – любой каприз за ваши деньги».

Чуть позже Фролов пояснил, что общался с корреспондентом «РБ Спорт» не всерьез: «Если моя ирония осталась непонятой – мне жаль. Журналист подошел после игры, задавал какие-то странные вопросы, я решил просто ответить в таком же ключе, в каком были эти вопросы. Никто даже записывать бы это не стал, а он расшифровал и подал как новость. Что ж, его выбор.

Да, у меня сейчас нет игровой практики в «Крыльях», но я тренируюсь и стараюсь быть полезным команде, передать свой опыт молодым ребятам. «Крылья» – это мой клуб, я счастлив быть его частью и быть частью этой команды», – говорил он. Теперь лучше понятен смысл того,

Евгений и до этого ярко шутил. В апреле 2015-го к «Сахалину», за который тогда играл Фролов, приехала съемочная площадка телеканала «Россия». На просьбу журналиста представиться и назвать «должность в команде», Евгений с серьезным лицом заявил: «Яшин Лев Иванович, вратарь» .

Корреспондент не понял шутки и начал вопрос с обращения «Лев Иванович». Фролов не выдержал, не смог дальше поддерживать легенду и рассмеялся. Видео завирусилось на ютубе – у него больше 260 тысяч просмотров.

В интервью «Совспорту» Фролов рассказал, как родилась идея такой шутки.

«Лев Иванович» – это вообще-то уже давно пошло. В каком-то интервью Федор Щербаченко (сейчас – спортивный директор «Ротора» – прим. Sports.ru) сказал, что я внук Яшина. Если вы знаете, в «Динамо» какое-то время назад играл Василий Фролов, настоящий внук Льва Ивановича.

Так получилось, что через некоторое время я перешел в «Динамо», и иногда нас стали путать. Ребята в шутку стали называть Яшиным. Игорь Семшов только так меня и называет – а мы очень хорошо дружим. Конечно, после этого ролика все чаще стал слышать такое обращение. Это шутка, ничего более. Позитивная она получилась – надеюсь, люди правильно воспримут», – объяснял вратарь.

Шутка с «Яшин Лев Иванович, вратарь» – неустаревающая классика, никогда не станет баяном.

Какой приятный повод вспомнить о ней – когда автор так проявил себя в суперважный момент!

Фото: vk.com/fckssamara