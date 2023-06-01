Дзюба vs Овечкин – что за медиаконфликт с забавными уколами («слабенький», «милое пузико»)? Оказывается, все в шутку!

Пообщались.

Легенда «Вашингтона» и вообще мирового хоккея Александр Овечкин на днях заехал в гости к футбольному «Динамо» – он воспитанник бело-голубых, пусть и хоккейного клуба, но за футбольный тоже играл – например, в медиафутбольном матче с «Амкалом» летом. Так что с командой знаком.

Более того, и в этом году планируется нечто похожее: в «Динамо» рассказали, что пригласят Овечкина сыграть в матче против победителя Московского кубка селебрити, а также поучаствовать в скилл-конкурсах.

Когда Александра снимали на базе «Динамо», в кадр попал его диалог с Федором Смоловым, это было перед матчем с «Локомотивом», где играет Артем Дзюба.

Смолов: «Ого! Бомбардир межсезонья. Кого будем громить? «Амкал»? 2Drots? Выбирай».

Овечкин: «Локомотив». Вызвали подмогу».

Смолов: «Слушай, нормально как раз. У них Артем [Дзюба], а ты у нас потолкаешься».

Овечкин: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

Дзюба отреагировал после победы «Локо» над «Динамо»: «Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить [сказать подобное]. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться».

Не все поняли: это конфликт или смех? Теперь ясно

На перепалку Дзюбы с Овечкиным стали реагировать комментариями. Например, Владислав Радимов посмеялся над Артемом: «Боже упаси Дзюбе толкаться с Овечкиным. Улетит».

В том же духе высказался и Дмитрий Губерниев: «Если сравнивать Дзюбу и Овечкина, то про Артема мы знаем все, а про Овечкина, слава богу, ничего. В жизнь Дзюбы было произведено полное проникновение. А вот Овечкин знаменит другим. В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист. А вот если они померяются чем-то еще, то, может, и у Дзюбы будет перевес».

Позже, правда, Дзюба чуть раскрыл свои слова и признался, что они даже пообщались с хоккейной суперзвездой:

«Хотел сказать по поводу Овечкина. У нас вообще все замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или еще что-то.

Сашка Овечкин – легенда. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная – моя территория. Я лучше знаю, как поставить ногу или еще что-то.

Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор».

Хорошо-хорошо. Убедил.

Фото: fcdynamo.ru; РИА Новости/Александр Вильф