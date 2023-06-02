Все о призовых в РПЛ. За какие суммы будет борьба в последнем туре?

В РПЛ-2022/23 остался последний тур. Уже известны вылетевшие команды и чемпион, осталось узнать тех, кто финиширует в зоне стыковых матчей. Но у команд, не борющихся за выживание, тоже осталась мотивация – денежная.

Чем выше место – тем больше призовых получит клуб по окончании сезона.

Призовые для клубов РПЛ: как они зависят от занятого места

Вот призовые для каждой итоговой позиции.

Главное:

• Чемпион получает гораздо больше остальных: отрыв от второго места выглядит выглядит заметнее (на 111 млн), чем разница между другими местами в первой восьмерке, расположенными рядом (50-60 млн).

• Разница между некоторыми командами во второй восьмерке по призовым уже чуть меньше – 18-20 млн.

• Вылетающие и команда с 14-го места получают одни и те же призовые.

• Зато есть гигантская разница между 13-м и 14-м местом – для клубов из зоны стыковых матчей. Аж 75 млн.

Как сейчас выглядит таблица? Можно оценить потенциальные призовые

Как выглядит таблица перед последним туром?

По регламенту при равенстве очков смотрят так: первый критерий – личные встречи, затем – количество побед, после этого – разница мячей.

Напомним, кто сыграет в последнем туре:

«Зенит» – «Факел», «Крылья Советов» – «Спартак», ЦСКА – «Ростов», «Локомотив» – «Торпедо», «Ахмат» – «Краснодар», «Оренбург» – «Динамо», «Пари НН» – «Химки», «Урал» – «Сочи».

Какие интриги остались в РПЛ: помимо медалей и стыков бьются еще и за места

Их сразу несколько.

• За два медальных места борются ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» – кто-то будет третьим лишним, у каждого есть шанс финишировать вторым.

• Борьба за 12-е место, чтобы не попасть в стыки, развернется между «Факелом», «Крыльями Советов» и «Пари НН». Две команды из этой троицы сыграют с «Енисеем» и «Родиной» в стыковых играх. Обо всех раскладах мы писали ранее:

Интриги последнего тура РПЛ: что нужно ЦСКА со «Спартаком» для медалей и тем, кто не хочет в стыки?

• Лучший результат «Ахмата» в истории – пятое место в РПЛ. Чтобы его повторить, надо не проиграть дома «Краснодару» – в противном случае в пятерку зайдет именно команда Владимира Ивича. И получит на 56 миллионов больше, чем клуб с шестой строчки.

• Почти та же история у «Оренбурга»: лучшая позиция – седьмое место, а для повторения успеха надо победить дома «Динамо». И заработать на те же 56 миллионов больше.

• Победа «Локомотива» над аутсайдером «Торпедо» позволит ему закончить на восьмом месте. Так лучше: и не повторит худший результат в истории российских чемпионатов (девятая строчка при Славене Биличе), и денег будет больше почти на 40 миллионов.

• «Факел», «Крылья» и «Пари НН», конечно, будут биться именно за 12-е место. И материальная мотивация тоже есть.

• Матч «Урал» – «Сочи» ничего не решает даже в плане денег. Никто из них уже не сдвинется в таблице: «Сочи» в любом случае финиширует 10-м, «Урал» – 11-м.

Матчи состоятся в субботу, 3 июня. Они все пройдут в одно время. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Фото: fclm.ru; fc-zenit.ru