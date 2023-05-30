ЦСКА на стороне игрока.

Бразильское медиа O Globo пишет, что защитника ЦСКА Мойзеса подозревают в мошенничестве.

Что случилось?

Мойзес – фигурант крупного расследования в Бразилии, около 40 местных игроков подозреваются в регулярных манипуляциях с результатами.

В частности, следствие изучает события прошлого сезона, когда Мойзес играл за «Интернасьонал»: он якобы намеренно получил желтую карточку в матче против «Сан Паулу» – в середине второго тайма за споры с судьей. Он эмоционально выпрашивал предупреждение для соперника. O Globo пишет, что за это футболисту обещали долю со ставки.

Как пишет O Globo, после матча Мойзес получил сообщение, что сделка выполнена от Ромариньо – другого фигуранта дела. Перед игрой он якобы отправил Мойзесу фотографию пачек денег, которые достанутся защитнику.

После той игры Барбоза сразу уехал в РПЛ. «Интернасьонал», которому Мойзес все еще принадлежит, отказался от комментариев.

«Пока это похоже на вброс». ЦСКА на стороне игрока

Из опубликованных доказательств есть только скриншот. Поэтому ЦСКА поддерживает Мойзеса.

«Пока похоже на какой-то вброс, – считает директор по коммуникациям Кирилл Брейдо. – Вопросы стоит задавать в Бразилии – в частности, опубликовавшему это изданию».

Генеральный директор Роман Бабаев уверен, что бразилец не участвовал в махинациях: «Мы разбираемся в ситуации, похоже на вброс, не будем делать какие-то глубокие комментарии. Изучим, обязательно сообщим.

Игрок не подтверждает эту информацию, считает, что против него происходит подтасовка фактов, и мы уверены в правоте своего футболиста. Эта ситуация не повлияет на его нахождение в клубе».

ЦСКА доволен Мойзесом и готовится его выкупить: «Мы в принципе на связи с клубом, агентом игрока, поэтому никаких сложностей быть не должно», – уверен Бабаев.

«Что касается выкупа, то нам нужно до указанного в соглашении числа в середине июня направить письмо о том, что мы в одностороннем порядке активируем прописанную опцию, о которой в свое время договорились с «Интернасьоналом», – поясняет Брейдо. –После отправления данного письма ЦСКА должен будет в течение определенного периода перевести деньги, и они заложены в бюджете. Однако вы знаете, что российские клубы испытывают сложности в сфере международных транзакций, данный вопрос в проработке и на контроле, но необходимости в срочной отправке вышеупомянутого уведомления о выкупе нет. Идет подготовительный процесс».

Кроме Мойзеса под подозрением еще десятки игроков – в том числе из бразильской элиты. Некоторые уже дают признательные показания

Ситуация с Мойзесом – лишь один из случаев, который расследует министерство штата Гояс. Сейчас в деле фигурируют 16 футболистов из разных бразильских лиг. В списке подозреваемых есть игроки из элиты – опорный полузащитник Ричард из «Крузейро», центральный защитник «Сантоса» Эдуардо Бауэрманн, а также защитник Виктор Рамос из «Шапекоэнсе».

Как работала схема?

По данным следствия, преступники выходили на игроков и предлагали им получить желтую или красную карточки – за такое влияние на результат платили от 8 до 160 тысяч долларов в зависимости от результата. В качестве гарантии игрокам переводили на счет аванс за несколько часов до игры, а после матча футболистам падала уже оставшаяся сумма.

Многие игроки из низших дивизионов подтвердили, что участвовали в мошеннических схемах – большинство из них отстранены клубами от участия в любых матчах. O Globo отмечает, что клубы могут пойти и дальше – например, подать в суд на футболистов и потребовать возмещения убытков.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; globallookpress.com/Max Peixoto/Keystone Press Agency